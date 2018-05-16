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ฉาวโฉ่!! 5 จอมเตะ “เติร์ก” รุมโทรมหญิง แถมแชะเซลฟีอวด
เผยแพร่:
16 พ.ค. 2561 23:38
ปรับปรุง:
17 พ.ค. 2561 13:48
โดย: MGR Online
5 นักกีฬาเทควันโดของ ตุรกี ก่อวีรกรรมอื้อฉาว จับมือกันรุมโทรมหญิงคาห้องพัก ขณะอยู่ระหว่างเก็บตัว โดย หนึ่งในสมาชิกจอมเตะ ถ่ายภาพเซลฟีอวดผู้ติดตามทาง “ทวิตเตอร์” สื่อสังคมออนไลน์
👀
pic.twitter.com/Jb5L5NDjef
— Blacktric (@Kony2023)
May 14, 2018
<img src="https://mpics.mgronline.com/pics/Images/561000005071501.JPEG" data-width="600" data-height="358"><br/>5 นักกีฬาเทควันโดของ ตุรกี ก่อวีรกรรมอื้อฉาว จับมือกันรุมโทรมหญิงคาห้องพัก ขณะอยู่ระหว่างเก็บตัว โดย หนึ่งในสมาชิกจอมเตะ ถ่ายภาพเซลฟีอวดผู้ติดตามทาง “ทวิตเตอร์” สื่อสังคมออนไลน์ <br/><br/><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr">👀 <a href="https://t.co/Jb5L5NDjef">pic.twitter.com/Jb5L5NDjef</a></p>— Blacktric (@Kony2023) <a href="https://twitter.com/Kony2023/status/996048880784609283?ref_src=twsrc%5Etfw">May 14, 2018</a></blockquote><br/><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br/></b>
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