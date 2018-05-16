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ฉาวโฉ่!! 5 จอมเตะ “เติร์ก” รุมโทรมหญิง แถมแชะเซลฟีอวด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


5 นักกีฬาเทควันโดของ ตุรกี ก่อวีรกรรมอื้อฉาว จับมือกันรุมโทรมหญิงคาห้องพัก ขณะอยู่ระหว่างเก็บตัว โดย หนึ่งในสมาชิกจอมเตะ ถ่ายภาพเซลฟีอวดผู้ติดตามทาง “ทวิตเตอร์” สื่อสังคมออนไลน์




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