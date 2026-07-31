กัมพูชาตัดต่อ “ยามาล” ใช้ครีมผิวขาว - เคลม Makro ปิดสาขาพลังเขมร

เจ้าของครีมผิวขาวชาวกัมพูชาลักไก่ใช้ AI ตัดต่อภาพ “ลามิน ยามาล” เป็นฟรีเซนเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต คนกัมพูชาหวั่นถูกนักเตะดังฟ้อง พร้อมตีข่าวปิดMakro ที่เสียมราฐหลังนักท่องเที่ยวน้อย แค่เปลี่ยนมาขายออนไลน์ ส่งผลพนักงาน 247 คนชาวกัมพูชาต้องตกงาน ส่วนอีก 2 สาขาเปิดปกติ รีบเคลมเป็นพลังของชาวกัมพูชาที่แบนสินค้าไทย
วิธีการทำตลาดของสินค้ากัมพูชาสร้างความฮือฮากับคนพบเห็นได้เป็นอย่างมาก ควบคู่กับความเสี่ยงที่จะตามมาทั้งโอกาสการถูกฟ้องร้อง หรือถูกมองว่าประเทศแห่งนี้ไม่สนใจในเรื่องข้อกฎหมายหรือเรื่องของลิขสิทธิ์
ยิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงที่รัฐบาลกัมพูชาส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าสัญชาติกัมพูชาเพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย กลุ่มทุนและผู้ประกอบการชาวกัมพูชาพยายามผลักดันสินค้าของตนให้ขึ้นมาเป็นที่รู้จักด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสู่ตลาดกัมพูชาบ้างแล้วอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Mee Chiet ปลากระป๋อง My Fish ของออกญาสเรย์ จันทร มีผลิตภัณฑ์น้ำกระทิสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง
จากที่ปรากฎเป็นข่าวสินค้าบางรายการก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้น จนทำให้เกิดความไม่มั่นใจ เช่นบะหมีกึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ แต่กลับติดเครื่องหมายฮาลาล จนถูกทักท้วงและถอดเครื่องหมายดังกล่าวออก หรือเครื่องสำอางบางรายการมีคำเตือนห้ามใช้เนื่องจากมีส่วนผสมของสารปรอทเกินกว่าค่ามาตรฐาน ก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจจับสินค้าประเภทไส้กรอกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบางประเทศเข้ามาแล้วมาปลอมเป็นสินค้ากัมพูชา
แต่ที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2026 นั่นคือมีการใช้ภาพนักฟุตบอลระดับโลกทีมชาติสเปนอย่างลามีน ยามาล มาเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้า
ใช้ AI ตัดต่อนักฟุตบอลดัง
สื่อของกัมพูชาอย่าง KBN News รายงานเมื่อ 25 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้โซเชียลมีเดียแสดงความไม่พอใจหลังจากเห็น ไทร ดานา ใช้ภาพของยามาลในการโฆษณา เพื่อโปรโมตสินค้าของเธอ บางคนถึงกับกังวลว่าการใช้ภาพดังกล่าวอาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมาย
นับตั้งแต่ลามีน ยามาล ช่วยให้สเปนเอาชนะอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลก 2026 ชื่อเสียงของนักเตะดาวรุ่งคนนี้ก็ยิ่งโด่งดังมากขึ้น กระแสความสนใจในตัวกองหน้าคนนี้ก็เพิ่มขึ้นในกัมพูชาเช่นกัน ล่าสุด คุณไตร ดานา ได้โพสต์ภาพถ่ายของยามาลหลายภาพเพื่อโปรโมตสินค้าของเธอ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ภาพถ่ายของยามาลและการตัดต่อภาพดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความถูกต้องแม่นยำของการโฆษณา ผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางส่วนแสดงความกังวลเช่นเดียวกัน โดยเกรงว่าคุณไตร ดานา อาจถูกนักเตะฟ้องร้องได้
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายคนแสดงความคิดเห็นว่า “ฉันคิดว่าภาพนี้ไม่สมจริง มันเกินจริงเพราะมันไม่เป็นความจริง แต่เป็นการใช้ผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้ชมหรือความสนใจในภาพ”
พวกเขากำลังฟ้องร้อง พวกเขาพูดด้วยเจตนาดี พวกเขาให้คุณค่าตัวเองในฐานะนักกีฬาชั้นนำระดับโลก อย่าใช้พวกเขามาล้อเลียนพวกเขา”
ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมว่า “ระวัง พวกเขากำลังฟ้องร้อง พวกเขาไม่ได้หวังผลกำไร พวกเขากำลังเรียกร้องค่าชดเชย พวกเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้อง
เกี่ยวกับข้อกังวลจากแฟนๆ เกี่ยวกับการใช้ภาพของผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเพื่อโปรโมตสินค้าชิ้นนี้ คุณไทร ดานา ยังไม่ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ ในขณะที่ภาพที่โพสต์บนบัญชีเฟซบุ๊กของเธอยังคงเป็นภาพเดิม ณ ช่วงบ่ายของวันที่ 24 กรกฎาคม ในขณะที่คุณไทร ดานา โพสต์ภาพนั้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
นี่คืออีกกรณีหนึ่งที่ผู้ผลิตสินค้าชาวกัมพูชานึกแค่อยากโปรโมตสินค้าก็ทำที่ใจคิด แต่ไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทั่วโลกเขาปฏิบัติกัน
ดีใจ Makro ปิดสาขา
ขณะเดียวกันสื่อกัมพูชาพร้อมใจรายงานการปิดตัวลงของห้าง Makro สาขาเสียมราฐในกัมพูชา
ตามประกาศอย่างเป็นทางการ ซูเปอร์มาร์เก็ต Makro สาขาเสียมราฐ จะยุติการขายตรงทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซูเปอร์มาร์เก็ตค้าส่งขนาดใหญ่แห่งนี้ให้บริการลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2561 แต่ถูกบังคับให้ปิดตัวลงเนื่องจากการคว่ำบาตรสินค้าและบริการจากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขสถานการณ์ บริษัทได้ตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์และผลักดันการขายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น PSAR PLUS แทน
การปิดสาขาในครั้งนี้ถูกตีความว่ามาจากแรงกดดันอย่างหนักจากการเคลื่อนไหวคว่ำบาตรครั้งใหญ่และมาจากวิกฤตการท่องเที่ยวในเสียมราฐที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และกลยุทธ์การลดสินค้าคงคลังในอดีตที่ทำให้ยอดขายตกต่ำ การประกาศปิดตัวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น แต่ยังสร้างความกังวลและความเสียใจอย่างมากในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับการสูญเสียโอกาสการจ้างงานอย่างกะทันหันของพนักงานและคนงานท้องถิ่นจำนวนมากที่เคยทำงานที่นั่น
พนักงานตกงาน 247 คน
ข้อมูลจากเพจทำไมถึงเจ๊ง แจ้งว่าคนงานกัมพูชา 247 คนต้องตกงาน
พร้อมกับใช้โอกาสนี้เคลมถึงความสำเร็จของชาวกัมพูชาว่า การประกาศปิดซูเปอร์มาร์เก็ต Makro ในเสียมราฐเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงพลังและอิทธิพลอันมหาศาลของประชาชนชาวกัมพูชาในการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้ความขัดแย้งระหว่างประเทศ นี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่จะต้องเข้าใจว่า การทูตและการเคารพความรู้สึกของประชาชนเจ้าบ้านเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการกำหนดชะตากรรมของธุรกิจ
สำหรับกิจการของ Makro ในกัมพูชายังเหลืออีก 2 สาขาคือ ในเขต Sen Sok และ Chroy Changvar ของกรุงพนมเปญ ปัจจุบันยังคงเปิดบริการตามปกติ
สื่อแคมโบเดียบิสซิเนสวอตช์ ระบุว่า แม็คโคร เข้าสู่ตลาดกัมพูชาในปี 2017 เปิดสาขาแรกในเขต Sen Sok ของกรุงพนมเปญในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ในเดือนมกราคม 2019 แม็คโคร ขยายสู่เสียมราฐ เปิดสาขาแห่งที่ 2 ในกัมพูชา ด้วยโครงการที่มีการเปิดเผยมูลค่าการลงทุนประมาณ 19 ล้านดอลลาร์(ราว 637 ล้านบาท) ต่อมา แม็คโคร เปิดสาขาอีกแห่งในเขต Chroy Changvar ของกรุงพนมเปญ
ถ้าพิจารณาดี ๆ Makro ปิดเฉพาะสาขาเสียมราฐ ด้วยเหตุผลทั้งจากการแบนสินค้าไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติลดน้อยลง แต่เขาเปิดเป็นแบบออนไลน์แทน ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตีความว่าถอยหรือไม่ถอย เพราะก่อนหน้านี้มี Major ขายกิจการให้กับกลุ่มทุนท้องถิ่น และ The Pizza Company หมดสัญญา ส่วนกิจการอื่นของไทยยังอยู่ในภาวะประคองตัวตามสถานการณ์ และสินค้าไทยที่นำเข้าอย่างถูกต้องยังมีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า