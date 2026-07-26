ออมสินออก“สลาก 5 ปี”-รอรับคนอกหักจากพันธบัตร

ออมสินสบช่องล็อกดอกเบี้ยต่ำ ออกสลากพิเศษ 5 ปี รอรับคนพลาดหวังพันธบัตรออมพลัสที่คาดว่าจะหมดเร็วหรือได้จัดสรรน้อย จุดเด่นสลากงวดที่ 512 ออกรางวัลเดือน 2 ครั้ง มีรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และเลขท้าย 3 ตัว อยากถูกทุกงวดต้องซื้อ 5 แสน ถือครบรับผลตอบแทนรวม 1.352% ส่วนเงินฝากรายการอื่น อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขให้ชัดก่อนตัดสินใจ
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม 2569 ถือเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลเสนอผลิตภัณฑ์ออมเงินต่อภาคประชาชน เริ่มที่ 31 สิงหาคม 2569 กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ครั้งแรก โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 3 ปี และ 2.80% ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 10 ปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กระทรวงการคลังจะจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. วงเงิน 2,000 ล้านบาท และผ่าน Bond Connect Platform วงเงิน 2,000 ล้านบาท
1. การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ช่องทางวอลเล็ต สบม. เหมาะสำหรับประชาชนที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มาก โดยสามารถซื้อได้ ตั้งแต่ 100 บาท การจัดสรรใช้วิธี First-Come, First-Served หรือมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน จนกว่าวงเงินจำหน่ายจะครบ
วงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูงต่อราย 100 บาท (100 หน่วย) - 50 ล้านบาท วงเงินซื้อขั้นสูงต่อครั้ง ไม่เกิน 3 ล้านบาท
2. การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ผ่าน Bond Connect Platform สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง 24 ราย รวมถึงผ่านแอปพลิเคชัน Streaming ได้ โดยเริ่มจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ช่องทางนี้ ใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First หรือทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบ ๆ รอบละ 1,000 บาท
วันจองซื้อ 3 - 5 สิงหาคม 2569 จัดสรรพันธบัตร 6 สิงหาคม 2569 และจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกัน หากไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ
สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งถัดไป จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2569 เป็นต้นไป โดยกระทรวงการคลังจะประกาศอัตราดอกเบี้ยและวงเงินจำหน่ายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2569
สลาก 5 ปี-ออกรางวัล 2 ครั้ง/เดือน
ขณะที่ในแวดวงสลากออมทรัพย์เริ่มมีการพูดกันว่าอาจมีสลากตัวใหม่ของค่ายออมสินออกมาจำหน่ายในช่วงใกล้เคียงกัน เมื่อตรวจสอบพบว่า 2 สิงหาคม 2569 จะมีสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 512 ออกจำหน่าย
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ระยะเวลาฝาก 5 ปี (60 เดือน) ราคาต่อหน่วย 500 บาท จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท (1 หน่วย) ดอกเบี้ยครบกำหนดอายุ ฝากครบ 5 ปี ได้รับดอกเบี้ย 5 บาทต่อหน่วย (เฉลี่ย 0.20% ต่อปี)
ถอนคืนก่อนครบกำหนดอายุ ฝากไม่ครบ 1 ปี ถอนคืนได้หน่วยละ 490 บาท ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี ถอนคืนได้หน่วยละ 495 บาท ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี ถอนคืนได้หน่วยละ 497 บาท ฝากครบ 3 ปี ไม่ครบ 4 ปี ถอนคืนได้หน่วยละ 500 บาท ฝากครบ 4 ปี ไม่ครบ 5 ปี ถอนคืนได้หน่วยละ 502 บาท
สลากรุ่น 5 ปีนี้ออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง เงินรางวัล ทุกวันที่ 1 ของเดือน รางวัลที่ 1 หมุน 1 ครั้ง ๆ ละ 10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 หมุน 2 ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท เลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง ๆ ละ 120 บาท
ทุกวันที่ 16 ของเดือน รางวัลที่ 1 หมุน 1 ครั้ง ๆ ละ 10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 หมุน 2 ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท เลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง ๆ ละ 120 บาท (กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1)
การันตีรางวัลรายเดือน ฝาก 5 แสนบาท รับรางวัล 480 บาทต่อเดือน (เลขท้าย 3 x หมุน 2 ครั้ง x 2 ครั้งต่อเดือน)
ฝาก 1 ล้านบาท รับรางวัล 960 บาทต่อเดือน (เลขท้าย 3 x หมุน 2 ครั้ง x 2 ครั้งต่อเดือน) x 2
ฝาก 5 ล้านบาท รับรางวัล 4,800 บาทต่อเดือน (เลขท้าย 3 x หมุน 2 ครั้ง x 2 ครั้งต่อเดือน) x 10
คาดพันธบัตรหมดเร็ว
แหล่งข่าวกล่าวว่า พันธบัตรออมพลัสเสนอขายก่อน 31 กรกฎาคมผ่านวอลเล็ต สบม. วงเงิน 2 พันล้านบาท และ 3-5 สิงหาคม 2569 สำหรับซื้อผ่าน Bond Connect Platform สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง 24 ราย รวมถึงผ่านแอปพลิเคชัน Streaming อีก 2 พันล้านบาท
พันธบัตรรุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ 3 ปี (RBP297A) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% หักภาษี 15% แล้วเหลือ 1.53% รุ่นอายุ 10 ปี (RBP367A) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% หักภาษี 15% แล้วเหลือ 2.38%
บางคนอาจรอพันธบัตรรุ่น 3 ปีอยู่เพราะถือไม่นาน ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่กระทรวงการคลังขายรุ่น 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ดอกเบี้ยเป็นไปตามสภาพตลาด แต่ก็ถือว่ารอบนี้ให้ดอกเบี้ยสูงกว่ารุ่นเดิม โดยเฉพาะพันธบัตร 10 ปี ของปี 2568 ครั้งที่ 2 ครั้งนั้นให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 2.49% หักภาษีแล้วเหลือผลตอบแทนสุทธิ 2.1165%
รอบนี้วงเงินขายน้อยมาก โอกาสที่จะจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วมีความเป็นไปได้สูง ใครที่จะซื้อผ่านสถาบันการเงินเหมือนครั้งก่อน ๆ ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่ม รอบนี้ไม่มีการออกใบพันธบัตรหรือสมุดพันธบัตร
ออกขายใกล้กัน
หากผิดหวังจากการจองพันธบัตรออมพลัส ก็ยังมีสลากออมสิน 5 ปีเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือก แต่ก็ยังมีสลาก 1 ปีและ 2 ปีจำหน่ายอยู่ หากไม่ต้องการถือยาว ปกติค่ายออมสินมักไม่ค่อยออกสลาก 5 ปี เพราะระยะเวลานานไปสำหรับคนไทย แต่การออกสลากยาวก็เท่ากับเป็นการล็อกผลตอบแทนต่ำให้นานมากขึ้น รอบนี้ขายหน่วยละ 500 บาท ดอกเบี้ยต่อปีที่ 0.2% สลาก 5 ปี งวดที่ 512 ออกรางวัล 2 ครั้งใน 1 เดือนคือ 1 และ 16 ของเดือน
รางวัลต่ำสุดคือเลขท้าย 3 ตัว 1 งวดหมุน 2 ครั้ง รางวัลละ 120 บาท หากต้องการถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวทุกงวดต้องใช้เงินซื้อสลาก 5 แสนบาท คือ 120x หมุน 2 ครั้ง x 2 ครั้งต่อเดือน คือ ได้เดือนละ 480 บาท ถ้าถือครบกำหนด 5 ปีได้เงินรางวัล 28,800 บาท + ดอกเบี้ยครบกำหนด 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,800 บาท คิดเป็นผลตอบแทนที่ 1.352% ต่อปี
ผลตอบแทนของสลาก 5 ปี ต่ำกว่าพันธบัตรออมพลัสรุ่น 3 ปีที่ให้ดอกเบี้ยสุทธิ 1.53% แต่ต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เพราะสลากอาจมีโอกาสถูกรางวัลอื่นเช่น รางวัลที่ 1 หรือ 2 แต่เงินรางวัลของสลากตัวนี้มีรางวัลน้อย ให้แค่รางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาทที่ต้องสุ่มงวดและหมวดอักษร รางวัลที่ 2 หมุน 2 ครั้งรางวัลละ 5 พันบาท และเป็นรางวัลเลขท้าย 3 ตัวเลย เพียงแค่ออกรางวัล 2 ครั้งใน 1 เดือน
ขึ้นกับสภาพตลาด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมักถูกออกแบบมาให้ความแตกต่างกัน มีจุดเด่นและจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน อย่างสลากกับพันธบัตร ตัวผลิตภัณฑ์ก็ต่างกัน สลากมักถูกออกแบบมาให้ผลตอบแทนต่ำกว่าพันธบัตร เพราะเป็นโอกาสให้ไปลุ้นรางวัลอื่น ส่วนจะถูกหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคของแต่ละคน
สำหรับผู้ซื้อคงต้องสำรวจตัวเองว่าเราเหมาะกับผลิตภัณฑ์ใด หรืออาจออมเงินผ่านทั้ง 2 รูปแบบเพื่อกระจายความเสี่ยงก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ที่มี หากย้อนข้อมูลกลับไปที่สลาก 5 ปีชุดก่อนหน้าคืองวดที่ 509 ออกเมื่อปี 2561 ครั้งนั้นให้รางวัลมากกว่า มีโปรโมชั่นแจกรถยนต์ทุกเดือน(12 ครั้ง) แต่สถานการณ์ในวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกัน ดอกเบี้ยวันนี้ต่ำกว่ามาก
เงินฝากทิสโก้-อ่านเงื่อนไข
อีกรายการหนึ่งที่ออกมาเชิญชวนให้ฝากเงินคือ เงินฝากของธนาคารทิสโก้ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปี* จำนวนเงินฝาก 1 ล้านบาท จำนวนเงินลงทุนในกองทุนรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป พิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 2569 เปิดบัญชีได้แล้วที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา (*เมื่อลงทุนในกองทุนรวม บลจ.ทิสโก้ ที่กำหนด)
เงื่อนไข : • เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น และไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารมาก่อน(ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)
• ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ 2% ต่อปี สำหรับวงเงินฝาก 1 ล้านบาท ในกรณีที่เจ้าของบัญชีลงทุนในกองทุนรวมของบลจ.ทิสโก้ ตามที่ธนาคารกำหนดผ่านธนาคาร โดยมียอดเงินลงทุนมูลค่ารวมตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
• รับเปิดบัญชีตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2569 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยการฝากเงินและการลงทุนในกองทุนรวม จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการ กรณีฝากเช็คต้องเรียกเก็บเงินได้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
• กรณีมีเหตุให้เจ้าของบัญชีไม่ได้ลงทุนในกองทุนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่เปิดบัญชี
ความแตกต่างของบัญชีเงินฝากทิสโก้คือให้เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น ดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปี สำหรับจำนวนเงินฝาก 1 ล้านบาทและจำนวนเงินลงทุนในกองทุนรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป กรณีนี้ไม่ใช่แค่การฝากเงินเพียงอย่างเดียว แต่มีเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงได้มีคำเตือนจากธนาคารทิสโก้ออกมาว่า ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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