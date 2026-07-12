กัมพูชาถอด“ฮาลาล”บะหมี่หมูสับ-ใส่นครวัด-ธงเขมรแทน

ฉาวระดับโลกบะหมี่รสหมูสับกัมพูชาใส่เครื่องหมายฮาลาล สุดท้ายถอด"ฮาลาล"ออกจากถ้วยบะหมี่รสหมูสับ แต่ใส่รูปนครวัดและธงชาติกัมพูชาข้างกล่องแทน แฉเร่งผลิตเอาใจฮุนเซน ไม่รอบคอบ แค่ Copy ฉลากจากสินค้าไทย ฉุดความน่าเชื่อถือทรุด กระทบแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติหาย ช้ำ 2 สายการบินอินเดีย-มาเลเซียเลิกบินตรง
วนกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสัญชาติกัมพูชา ที่สร้างความตื่นตะลึงมาแล้วกับบะหมี่ถ้วยรสหมูสับ แถมติดเครื่องหมายฮาลาล เล่นเอาประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามกล่าวถึงกันอยู่ไม่น้อย
เรื่องนี้มีการพูดถึงกันตั้งแต่ช่วง 18 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ถกเถียงกันในวงจำกัด อีกทั้งคำแปลยี่ห้อของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดังกล่าวก็แปลไม่ตรงกัน ที่แน่ ๆ คือเป็นบะหมี่รสหมูสับมีตราฮาลาลติดอยู่ ซึ่งในทางปฏิบัติหากมีคำขออย่างถูกต้องคงไม่ได้รับการอนุญาต
โดยที่โลก Social กล่าวกันว่าบะหมี่ดังกล่าวไปวางขายในประเทศมาเลเซีย ส่วนจะจริงหรือไม่คงต้องรอการตรวจสอบกันอีกครั้ง เพราะโยงกันในเรื่องสายสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างอันวาร์ อิบราฮิม อดีตประธานอาเซียนกับผู้นำกัมพูชา ที่เข้ามาเป็นตัวกลางเจรจาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา แต่ถูกมองว่าเอียงไปในทางกัมพูชา จนมีบางรายงานที่กล่าวกันว่าอดีตผู้นำมาเลเซียมีธุรกิจในกัมพูชา
เริ่มต้นกุมภาพันธ์
ทั้งนี้เพจคัดข่าวรายงานเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า ดราม่าระดับโลก บะหมี่หมูสับกัมพูชาติดตราฮาลาล จุดคำถามมาตรฐานความน่าเชื่อถือ
คำถามจึงเกิดขึ้นทันทีว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคำว่า “หมู” หรือมีส่วนผสมจากหมู จะผ่านการรับรองฮาลาลได้อย่างไร?
ระบบรับรองฮาลาลในหลายประเทศมีขั้นตอนเข้มงวด ทั้งการตรวจสอบวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการแยกสายการผลิตไม่ให้ปนเปื้อน
กัมพูชากำลังพยายามขยายตลาดอาหารแปรรูปสู่ประเทศมุสลิมในอาเซียนและตะวันออกกลาง หากเกิดข้อกังขาเรื่องมาตรฐานฮาลาล แม้เพียงกรณีเดียว ก็อาจส่งผลเป็นลูกโซ่
ในอุตสาหกรรมอาหาร ความเชื่อมั่นสำคัญกว่าการตลาด ตราฮาลาลคือ “สัญญาทางศรัทธา” หากสัญญานั้นถูกตั้งคำถาม ความเสียหายอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินค้าชิ้นเดียว
รีบไม่ตรวจสอบ Copy ฉลากไทย
จากนั้นเพจทำไมถึงเจ๊ง ได้รายงานเมื่อ 29 มิถุนายน 2569 เปิดเผยถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้ว่า บริษัทดังกล่าวได้รับมอบหมายเป็นหนึ่งในบริษัทที่จะผลิตสินค้าในกัมพูชา เพื่อคนกัมพูชาตามโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการกัมพูชาผลิตสินค้ามาทดแทนสินค้าจากไทย
แต่ด้วยความรีบร้อนจึง Copy ฉลากของไทยไปทํา เรื่องนี้ส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะ แต่เราไม่ได้รับรายงานข่าวเพราะ เป็นข่าวดังในประเทศมุสลิม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และชาติอื่น ๆ
ตอนนี้ทางกัมพูชาเตรียมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ขออนุญาตฮาลาลในกัมพูชา ซึ่งจะมีการขยายธุรกิจของคนกัมพูชาจํานวนมาก ในการผลิตสินค้าที่ต้องขอฮาลาล ให้ได้มาตรฐานและขออนุญาตฮาลาลให้สําเร็จเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้
กัมพูชาวางแผนไม่รอบคอบ ส่วนใหญ่เป็นเพราะคำสั่งจากท่านผู้นำ เพราะจังหวะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหายไปเหลือแต่นักท่องเที่ยวจีนซึ่งก็หายไปเช่นกัน ทางกัมพูชาตัดสินใจเปิดตลาดท่องเที่ยวกับศรีลังกาและอินเดีย รวมไปถึงประเทศในตะวันออกกลางอีก 4 ถึง 5 ประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านั้น นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนส่วนใหญ่และเมื่อมาถึงต้องการบริโภคอาหารและสินค้าที่ได้ฮาลาล
เมื่อทําการสํารวจตลาดพบว่าสินค้าไทยที่ทําการแบรนด์ไปนั้น สินค้าหลัก ๆ ส่วนมากได้รับอนุญาตฮาลาล ปีนี้ทางการกัมพูชาประกาศแบนสินค้า รวมไปถึงมีการจับกุมผู้กักตุนหรือเก็บสินค้าจากไทยเอาไว้ ส่งผลให้สินค้าฮาลาล หายไปจากตลาด เกือบครึ่งหนึ่งเลย
สอดคล้องกับนายนิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย โพสต์ข้อความบน Facebook เมื่อ2 กรกฎาคม 2569 ว่า บะหมี่เขมร รสหมูสับที่มีตราฮาลาล จากการตรวจสอบของทางการเขมร พบว่าเกิดมาจากความรีบร้อนและการตรวจสอบที่ไม่รัดกุม ที่ก็อปปี้ดีไซน์และอาร์ตเวิร์คฉลากสินค้าของไทยมาใช้ทั้งหมด เครื่องหมายฮาลาลติดมากับไฟล์งานที่ลอกจากไทย
เรื่องนี้ไม่ได้เป็นข่าวลวงหรือเฟกนิวส์ เป็นข่าวจริงที่มีการยอมรับกันในระดับรัฐบาลและเอกชน ถึงความผิดพลาดในไลน์การผลิตและการออกแบบฉลากของฝั่งเขมร
ใส่นครวัด-ธงเขมรแทน
ล่าสุดเมื่อ 5 กรกฎาคม 2569 เพจทำไมถึงเจ๊งรายงานเพิ่มเติมว่า สู้ไม่ถอย ปรับฉลากใหม่ เอาฮาลาลออก วางจําหน่ายเหมือนเดิม
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสหมูสับที่ได้เครื่องหมายฮาลาล หลังจากแก้ไขฉลาก โดยนําเครื่องหมายฮาลาลออกแล้ว ตอนนี้ก็พิมพ์ลายนครวัดลงไปพร้อมธงชาติกัมพูชาครับ กลับมาจําหน่ายใหม่เรียบร้อย
ส่วนหนึ่งเพราะยังได้รับเงินสนับสนุนจากทางการกัมพูชาในการผลิตขึ้นมาทดแทนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่นําเข้าจากไทยครับ แม้จะมีประเด็นรีบร้อน ลอกฉลากจากสินค้าไทยซึ่งมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่ด้วย ไปใส่ในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสหมู จนเป็นประเด็น
ตอนนี้ทางแบรนด์กลับมาจําหน่าย โดยแก้ไขเครื่องหมายฮาลาลออกเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมทั้งโชว์ลายผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ปลอดภัย
เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวทรุด
เรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ ได้เครื่องหมายฮาลาลนั้น เป็นความผิดพลาดและความไม่รอบคอบของผู้ผลิตในกัมพูชา ไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลเพื่อให้ผลิตขึ้นมาทดแทนสินค้าไทย หรือเพื่อเตรียมเปิดตลาดใหม่สำหรับลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งจะไปสอดคล้องกับแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติในกัมพูชาที่หดหายไป 48% ในรอบ 5 เดือน โดยนักท่องเที่ยวจีนและเวียดนามลดลง
นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงจาก 488,973 คน เหลือ 395,946 คน ลดลง 19 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามลดลงจาก 514,511 คน เหลือ 381,062 คน ลดลง 25.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ไม่ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวไทยที่เคยเป็นนักท่องเที่ยวอันดับ 1 ของกัมพูชา หายไป 96.2%
การลดลงพร้อมกันในทั้งสามตลาดหลัก(ไทย-จีน-เวียดนาม) ทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักท่องเที่ยว เนื่องจากตลาดเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชา
IndiGo-Firefly ระงับบินตรง
ถ้าย้อนเวลาไปช่วงที่มีการเปิดสนามบินแห่งใหม่อย่างสนามบินเตโช เมื่อ 9 กันยายน 2568 หลังการปะทะรอบแรกกับไทย ครั้งนั้นมีการจัดกิจกรรมชิงรางวัลใหญ่ให้กับผู้ที่มาใช้บริการในสนามบินครบตามเงื่อนไข ท่ามกลางคนกัมพูชาที่เข้ามาเยี่ยมชมสนามบินแห่งใหม่กันเป็นจำนวนมาก ขณะที่ผู้โดยสารจริงมีน้อยกว่าที่หลายฝ่ายคาด
ระหว่างนั้นกัมพูชาพยายามสกัดผู้โดยสารที่บินแบบต่อเครื่องที่ประเทศไทย ด้วยข้ออ้างเรื่องการตรวจที่ละเอียด ไม่อำนวยความสะดวกให้ และพยายามเชิญชวนให้มีการบินตรงมาที่กัมพูชา พร้อม ๆ กับเจรจากับ 2 สายการบินให้บินตรงมาที่กัมพูชา เช่น IndiGo ของอินเดียและ Firefly ของมาเลเซีย
สุดท้ายเส้นทางบินตรงหลายเส้นทางระหว่างกัมพูชาและประเทศคู่ค้าถูกระงับชั่วคราว สายการบินต่างๆ IndiGo ของอินเดียและ Firefly ของมาเลเซียได้ลดหรือหยุดให้บริการบางส่วนเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ยิ่งจำกัดตัวเลือกการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
กัมพูชามักไม่รอบคอบกับเรื่องที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปนิสัย ไม่ใส่ใจ ไม่ละเอียด หรือไม่ประสานงานกัน เลยทำให้บางนโยบายที่พยายามผลักดันเดินหน้าได้ไม่ไกล อย่างความพยายามดึงนักท่องเที่ยวอินเดียจากสายการบิน IndiGo ที่บินตรงเข้ามา ก็พบว่ามีข่าวว่าพานักท่องเที่ยวอินเดียไปร้านอาหารที่มีการย่างวัว ซึ่งขัดแย้งกับศาสนาฮินดู จนรัฐบาลต้องออกหลักเกณฑ์เพิ่มควบคุมไม่ให้การย่างวัวประเจิดประเจ้อ
หรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มีทั้ง Mee Chiet ที่พยายามผลักดันให้เป็นบะหมี่ประจำชาติ ส่วนที่มีปัญหาเรื่องฮาลาลก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่ง หลายฝ่ายก็สงสัยว่าตกลงภาครัฐจะสนับสนุนรายใดกันแน่
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