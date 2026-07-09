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จับตาผลกระทบทั่วโลก! หลังศึก “สหรัฐฯ vs อิหร่าน” รอบใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“รศ.ดร.อัทธ์” ชี้ ผลกระทบจากศึก“สหรัฐฯ vs อิหร่าน”รอบใหม่ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 3-5% และเกิดการกักตุน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สินค้าแพงขึ้น ทำให้เกิดเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นผันผวน เศรษฐกิจซึมยาว พร้อมระบุ เศรษฐกิจโลกช่วงครึ่งปีหลังจะฟื้นหรือฟุบ ขึ้นอยู่กับการเจรจาของทั้งสองประเทศ แต่เชื่อปะทะรอบใหม่ไม่รุนแรง ด้าน IMF เผย ผลจากสงครามในตะวันออกกลาง ทำให้เศรษฐกิจโลกในปี 2569 ขยายตัวแค่ 3.0% การค้าชะลอตัว เงินเฟ้อพุ่ง 4.7% อย่างไรก็ดี คาดเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวสู่ระดับ 3.4% ในปี 2570

การเปิดศึกรอบใหม่ระหว่าง“สหรัฐอเมริกากับอิหร่าน” ทั้งที่ผู้นำของทั้งสองประเทศเพิ่งลงนาม MOU เพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลาง ไปเมื่อ 17 มิ.ย.2569 กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างจับตามอง เนื่องจากเกรงว่าการเปิดศึกครั้งนี้อาจทำให้เศรษฐกิจโลกกลับมาระส่ำอีกครั้ง

รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียน
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียน วิเคราะห์ว่า สถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯในขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงเพราะว่าทั้งสองประเทศต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสาเหตุมาจากเงื่อนไขที่แต่ละฝ่ายเสนอนั้นยากมากที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน เรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่าน รวมถึงการยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหญ่และเป็นตัวแปรสำคัญที่จะตัดสินว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯจะสำเร็จหรือไม่ ดังนั้นอิหร่านและสหรัฐฯจึงเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันว่าจะสามารถทำตามข้อตกลงที่ลงนามไว้ใน MOU เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมาได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี เชื่อว่าอิหร่านกับสหรัฐฯจะไม่กลับไปสู้รบกันรุนแรงเหมือนก่อนหน้านี้ อาจจะโจมตีกันประปรายแต่ไม่หนักเหมือนเดิม เพราะต่างฝ่ายต่างเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา

ซึ่งข้อเสนอที่สหรัฐฯต้องการจริงๆคือ 1.ให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ 2.ให้อิหร่านปลดล็อคเรื่องนิวเคลียร์ และให้ทางสหรัฐฯเข้าไปตรวจสอบได้ ซึ่งก็คงต้องดูว่าคำว่าไม่มีนิวเคลียร์ของสหรัฐฯนั้นไม่มีในระดับไหน ไม่มีในระดับที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรือเปล่า เพราะนิวเคลียร์มีประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งด้านการเกษตร ผลิตกระแสไฟฟ้า พัฒนาด้านวิศวกรรม พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งหากสหรัฐฯไม่ต้องการให้มีนิวเคลียร์เลยอิหร่านก็อาจจะไม่ยอม เพราะอิหร่านมีการพัฒนานิวเคลียร์ในหลายรูปแบบ แต่คิดว่าสหรัฐฯคงไม่ได้ต้องการขนาดนั้น

ขณะที่ข้อเสนอที่อิหร่านต้องการก็คือ 1.เปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยที่อิหร่านเป็นผู้บริหารจัดการและเก็บค่าผ่านทาง หรือหากไม่สามารถเก็บค่าผ่านทางได้อย่างน้อยเรือที่จะผ่านก็ต้องขออนุญาตจากอิหร่าน ซึ่งคงเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันยากเพราะสหรัฐฯต้องการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซเหมือนเดิมแต่คงไม่ยอมให้มีการเก็บค่าผ่านทาง 2.เรื่องการพัฒนานิวเคลียร์ และ 3.อิสราเอลต้องยุติการโจมตีเลบานอน

“ ที่จริงข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์น่าจะง่ายกว่าการแก้ปัญหาช่องแคบฮอร์มุซด้วยซ้ำ เพราะอิหร่านมีข้อตกลงนิวเคลียร์ ที่ชื่อว่า JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) ซึ่งทำกับหลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน ประเทศในสหภาพยุโรป รวมถึงสหรัฐฯด้วย มาตั้งแต่ปี ค.ศ.2015 โดยประเด็นสำคัญของข้อตกลงนี้คือห้ามพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ แต่โดนัลด์ ทรัมป์ ไปยกเลิก เนื่องจากมองว่าข้อตกลงนี้อ่อนเกินไป ดังนั้นหากจะแก้ปัญหานี้ก็แค่ให้อิหร่านกลับไปอยู่ในข้อตกลง JCPOA เหมือนเดิม ส่วนข้อตกลงเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ต้องมาตกลงกันว่าจะยอมกันได้ในระดับไหน ให้อิหร่านเก็บค่าผ่านทางหรือว่าต้องขออนุญาตผ่านทาง เพราะสาเหตุที่อิหร่านยิงเรือขนส่งสินค้าครั้งล่าสุดเนื่องจากเรือดังกล่าวพยายามออกนอกเส้นทางและปิดเครื่องส่งสัญญาน ทำให้อิหร่านไม่ไว้วางใจ ซึ่งเรื่องนี้น่าจะยากหน่อย ไม่รู้ว่าจะตกลงกันได้แค่ไหน ” รศ.ดร.อัทธ์ กล่าว


ส่วนการที่สหรัฐฯจะกดดันให้อิสราเอลหยุดโจมตีเลบานอนได้นั้น “รศ.ดร.อัทธ์” มองว่า สหรัฐฯต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนกว่านี้ โดยต้องยื่นคำขาดต่ออิสาราเอลเนื่องจากอิสราเอลมีพันธมิตรอยู่ประเทศเดียวคือสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันท่าทีของสหรัฐฯยังเป็นแบบปากว่าตาขยิบ ถ้าสหรัฐฯอยากให้อิสราเอลหยุดยิงก็ประกาศออกมาเลยว่าอิสราเอลต้องหยุดโจมตีเลบานอน เพราะสิ่งจำเป็นทุกอย่างของอิสราเอลขึ้นกับสหรัฐฯทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบเศรษฐกิจ หรือความร่วมมือด้านต่างๆก็มาจากสหรัฐฯ เพราะฉะนั้นถ้าสหรัฐฯสั่งทีเดียวอิสราเอลก็ต้องหยุด

“ เชื่อว่าการที่ปล่อยให้อิสราเอลโจมตีเลบานอนอยู่ในขณะนี้นั้นก็เป็นการขู่อิหร่านอยู่กลายๆว่าถ้าอิหร่านไม่ยอมรับข้อเสนอของสหรัฐฯ อิสราเอลก็จะไม่หยุดโจมตีเลบานอน อิสราเอลก็ยังโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อยู่ ” รศ.ดร.อัทธ์ ระบุ

ทั้งนี้ประเด็นที่หลายฝ่ายวิตกในขณะนี้ก็คือผลกระทบจากการที่สหรัฐฯและอิหร่านกลับไปสู้รบกันอีกครั้ง โดย “รศ.ดร.อัทธ์” ประเมินว่า ทันทีที่มีการโจมตีกัน ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นทันที ซึ่งหลังการโจมตีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น 3-5% และขณะนี้ก็ยังมีความไม่มั่นใจว่าสถานการณ์จะจบลงอย่างไร ราคาน้ำมันในตลาดโลกจึงยังสวิงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะเกิดการกักตุนน้ำมันทั้งเพื่อการเก็งกำไรและเพื่อใช้ในการผลิตและขนส่ง ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำมัน

ประการต่อมาคือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตปรับตัวสูงขึ้นและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาสินค้าต่างๆจึงแพงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อ ประชาชนต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าเท่าเดิม นอกจากนั้นความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯอิหร่านยังส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลก ปั่นป่วนและดัชนีหลักอย่าง ดัชนี S&P 500 และแนสแดกปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ขณะที่ราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะลดลงเพราะคนต้องขายทองไปซื้อน้ำมัน

“เศรษฐกิจโลกช่วงครึ่งปีหลังขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ถ้าการเจรจาไม่ชัดเจน และกลับไปสู่การโจมตีในบางจุดก็จะทำให้ทั่วโลกไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ บรรยากาศการค้าการลงทุนก็จะอึมครึมไปเรื่อยๆ พอราคาน้ำมันลดลง คนก็จะแห่กักตุน พอน้ำมันขึ้นก็ปล่อยออกมาเพื่อทำกำไร ราคาสินค้าแทนที่จะลงได้มันก็ไม่ลงเพราะผู้ผลิตก็ไม่แน่ใจว่าราคาน้ำมันจะขึ้นอีกหรือเปล่า ไม่มั่นใจทั้งราคาน้ำมัน ไม่มั่นใจทั้งต้นทุนการผลิต ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลกลดลง ไม่กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากค่าครองชีพแพงขึ้นจึงกลัวว่าในอนาคตจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในการดำรงชีพ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกก็ยังซึมๆ เดินหน้าลำบาก ตลาดหุ้นผันผวนและมีแนวโน้มที่หุ้นจะดิ่งลง” รศ.ดร.อัทธ์ ระบุ



ทั้งนี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2569 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2569 จะขยายตัวเพียง 3.0% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดีเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวสู่ระดับ 3.4% ในปี 2570

IMF ยังระบุว่า จากสมมติฐานราคาพลังงานจะอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้นโยบายการเงินมีความผ่อนคลายลดลง และความไม่แน่นอนด้านนโยบาย รวมถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงอยู่จนถึงปี 2570 ขณะที่เงินเฟ้อทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 4.1% ในปี 2568 เป็น 4.7% ในปี 2569 ก่อนจะชะลอลงสู่ระดับ 3.9% ในปี 2570

ทั้งนี้ IMF คาดว่าปริมาณการค้าโลกจะชะลอตัวอย่างมาก อัตราการเติบโตจะลดลงจาก 5.0% ในปี 2568 เหลือ 3.5% ในปี 2569 ก่อนจะฟื้นตัวเป็น 4.3% ในปี 2570 โดยรายงานระบุว่า เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัว 1.7% ในปี 2569 และ 1.8% ในปี 2570

ส่วนการขยายตัวของประเทศและภูมิภาคสำคัญ เช่น สหรัฐ คาดว่าจะขยายตัว 2.3% ในปี 2569 และ 2.2% ในปี 2570 , ยูโรโซนขยายตัว 0.2- 0.9% ในปี 2569 และปี2570 ขยายตัว 1.2% , สหราชอาณาจักร คาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวเหลือ 1.0% ในปี 2569 ก่อนจะฟื้นตัวเป็น 1.3% ในปี 2570 หลังผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานเริ่มคลี่คลาย ส่วนจีน คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 4.6% ในปี 2569


อย่างไรก็ดี “รศ.ดร.อัทธ์” เชื่อว่าแม้การสู้รบระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านยังไม่ยุติลง แต่ก็จะไม่รุนแรงเหมือนก่อนหน้านี้ โดยเชื่อว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะมีท่าทีอ่อนลงเนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ

1.การปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และสหรัฐฯต้องเผชิญปัญหาเงินเฟ้อที่รุนแรง

2.สหรัฐฯกำลังจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือน พ.ย.ปีนี้ ทรัมป์จึงต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาคะแนนเสียง

3.ขณะนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หมดอำนาจในการประกาศทำสงครามเต็มรูปแบบแล้ว โดยสภาคองเกรสสหรัฐฯ มีมติจำกัดอำนาจ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ให้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่านโดยพลการ หากจะทำสงครามเต็มรูปแบบ ทรัมป์ต้องขออนุญาตจากรัฐสภาก่อน

รศ.ดร.อัทธ์ กล่าวต่อว่า การที่กองทัพสหรัฐฯยังสามารถโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า 80 แห่ง ในการปะทะกันรอบใหม่ได้นั้นเนื่องจากสหรัฐฯมีเหตุผลว่าอิหร่านยังคงเป็นภัยคุกคามต่อตะวันออกกลาง อีกทั้งอิหร่านได้โจมตีฐานทัพของสหรัฐฯในตะวันออกกลาง หรือโจมตีประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นเหตุผลที่สหรัฐฯสามารถตอบโต้ได้ ที่สำคัญการโจมตีดังกล่าวยังไม่ใช่การทำสงครามเต็มรูปแบบที่ต้องใช้อำนาจสั่งการโดยประธานาธิบดี แต่เป็นการโจมตีเป็นจุดๆเท่านั้น ส่วนอาวุธที่สหรัฐฯส่งไปยังอิสราเอลนั้นก็ไม่ใช่การสนับสนุนด้านอาวุธ แต่เป็นการสั่งซื้ออาวุธโดยรัฐบาลอิสราเอล

รศ.ดร.อัทธ์ ยังได้คาดการณ์ว่าในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. 2569 นี้นั้นเชื่อว่าพรรครีพับลิกันของนายโดนัลด์ ทรัมป์ จะพ่ายแพ้ให้แก่พรรคเดโมแครต เชื่อว่าพรรครีพับลิกันเสียที่นั่งแน่นอน เนื่องจากคนอเมริกันได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากผลกระทบของสงครามระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านที่นำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้ค่าครองชีพของคนอเมริกันเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการที่โดนัลด์ ทรัมป์ เข้าไปแทรกแซงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 โดยต่อสายตรงหาประธานฟีฟ่าเพื่อขอให้ระงับโทษแบนใบแดงของ โฟลาริน บาโลกุน กองหน้าทีมชาติสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเสียชื่อเสียง จึงสร้างความไม่พอใจให้แก่คนอเมริกันเนอย่างมาก

จับตาผลกระทบทั่วโลก! หลังศึก “สหรัฐฯ vs อิหร่าน” รอบใหม่
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียน
จับตาผลกระทบทั่วโลก! หลังศึก “สหรัฐฯ vs อิหร่าน” รอบใหม่
จับตาผลกระทบทั่วโลก! หลังศึก “สหรัฐฯ vs อิหร่าน” รอบใหม่
จับตาผลกระทบทั่วโลก! หลังศึก “สหรัฐฯ vs อิหร่าน” รอบใหม่