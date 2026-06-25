พบ ส.ป.ก.งอก กว่า 8 พันไร่ ในอุทยานฯ ทับลาน แฉ ออกเอกสารสิทธิหลังศาลตัดสินให้ “กลุ่มทุน” รื้อถอน

“ประธานมูลนิธิสืบ” เผย มี “ส.ป.ก.งอก” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานถึง 8,328 ไร่ โดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี อีกทั้งพบว่า ที่ดินในอุทยานฯทับลานได้เปลี่ยนมือไปเป็นของนายทุนนับหมื่นไร่ และที่เป็นคดีแล้วมีกว่า 500 คดี หวั่น หากเพิกถอนจากอุทยานฯไปเป็น ส.ป.ก. อาจทำให้“นายทุน”หลุดคดี ด้าน “ผอ.ชัยวัฒน์” แฉ มีการออกเอกสารสิทธิให้กลุ่มทุน หลังจากเป็นคดีและศาลมีคำสั่งให้รื้อถอน“โรงแรม-รีสอร์ท”แล้ว ล่าสุด “รมว.สุชาติ” สั่งระงับการเพิกถอนพื้นที่ 8,328 ไร่ ในหมู่บ้านฯไทยสามัคคีออกจากอุทยานฯแล้ว !
คำสั่งเพิกถอนพื้นที่ 1.5 แสนไร่ ออกจากเขต“อุทยานแห่งชาติทับลาน” กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายภาคส่วนออกมาส่งเสียงคัดค้าน จนกระแส“ค้าน..เฉือนป่าทับลาน”ดังกระหึ่มไปทั่วโซเชียล
ส่วนว่าเรื่องนี้มีความไม่ชอบมาพากลอย่างไร เหตุใดจึงเกิดกระแสคัดค้านอย่างรุนแรง คงต้องไปไล่เรียงกัน
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2569 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนในแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี จ.นครราชสีมา และ จ.สระแก้ว ในกลุ่มปัญหา 4 กลุ่ม รวมเนื้อที่ 155,865 ไร่ ส่วนอีกกลุ่มที่ยังไม่เพิกถอน โดยอยู่ระหว่างรอพิสูจน์สิทธิ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนั้น มีเนื้อที่ประมาณ 109,420 ไร่
ทั้งนี้ พื้นที่ข้างต้น แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 พื้นที่ทับซ้อนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื้อที่ประมาณ 53,416 ไร่ เห็นควรเพิกถอนเพื่อส่งมอบให้ ส.ป.ก. ดำเนินการ เนื่องจากประชาชนได้รับสิทธิตามกฎหมายแล้ว
กลุ่มที่ 2 พื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2520 เนื้อที่ประมาณ 8,328 ไร่ เห็นควรเพิกถอนเพื่อส่งมอบให้ ส.ป.ก. บริหารจัดการ
กลุ่มที่ 3 พื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคง (พมพ. และ คจก.) ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2535 เนื้อที่ประมาณ 87,500 ไร่ เห็นควรเพิกถอนเพื่อส่งมอบให้ ส.ป.ก. ดำเนินการ โดยพื้นที่ที่ยังไม่ได้ออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ให้พิจารณาเป็น ส.ป.ก. แปลงรวมตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
กลุ่มที่ 4 พื้นที่ราษฎรนอกเขต ส.ป.ก. และนอกโครงการเพื่อความมั่นคง พื้นที่กลุ่มนี้มีเนื้อที่ประมาณ 109,420 ไร่ คณะกรรมการเห็นควรให้คงสถานะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยใช้มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อพิสูจน์สิทธิของประชาชนที่ครอบครองมาก่อนการประกาศอุทยานฯ ซึ่งมีการสำรวจไว้แล้วประมาณ 5,200 ราย และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะไม่รอนสิทธิของประชาชนรายอื่นที่ประสงค์ขอพิสูจน์สิทธิ
กลุ่มที่ 5 พื้นที่ราชพัสดุสนามฝึกซ้อมรบ เนื้อที่ประมาณ 6,621 ไร่ เห็นควรเพิกถอนอุทยานแห่งชาติให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในราชการทหาร
ซึ่งจากคำสั่งดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายเกิดความไม่สบายใจเนื่องจากเกรงว่าผู้ที่ได้ประโยชน์อาจไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มายาวนาน แต่อาจเป็นการเฉือนผืนป่าให้กลุ่มทุน อีกทั้งอาจทำให้เกิดการรุกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
นายภาณุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ชี้ว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือที่ดินของชาวบ้านที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ทั้งพื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่ในอุทยานฯ ได้เปลี่ยนมือไปเป็นของนายทุนแล้ว รวมนับหมื่นไร่ และเกิดเป็นคดีกว่า 500 คดี ซึ่งถ้าดูตามกลุ่มปัญหาที่คณะกรรมการอุทยานฯสรุป จะพบว่าคดีดังกล่าวเกิดใน 3 กลุ่ม (จาก 5 กลุ่มข้างต้น) ได้แก่
กลุ่มที่ 2 พื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี ซึ่งมีปัญหา สปก.บวม หรือ ส.ป.ก.งอก (ส.ป.ก. ที่ระบุพื้นที่ครอบครองมากกว่าพื้นที่จริงที่ได้รับการจัดสรรตามแนวเขตที่ดินของรัฐ) จำนวน 82 คดี ซึ่งจากข้อมูลพบว่าเป็นพื้นที่ซึ่ง ส.ป.ก.ไม่ได้ดำเนินการสำรวจแปลงและไม่ได้อนุญาต แต่คนที่ทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก.ได้ขยายพื้นที่ออกไปและมีการเปลี่ยนมือเป็นจำนวนมาก
กลุ่มที่ 3 พื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคง ซึ่งมีพื้นที่ที่เป็นคดีและมีการเปลี่ยนมือ 1-2 แปลง โดยที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในการดูแลของกรมอุทยานฯ
กลุ่มที่ 4 พื้นที่ราษฎรนอกเขต ส.ป.ก. และนอกโครงการเพื่อความมั่นคง เนื้อที่ประมาณ 109,420 ไร่ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีคดีเยอะที่สุด คือประมาณ 400 คดี กลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่อุทยานซึ่งมีชุมชนทำกินอยู่ โดยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี ซึ่งแม้ว่าตอนนี้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติยังเห็นควรให้คงสถานะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยอยู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ โดยอาศัยมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อพิสูจน์สิทธิของประชาชนที่ครอบครองมาก่อนการประกาศอุทยานฯ แต่ปัญหาคือ 400 คดี ซึ่งเป็นคดีบุกรุกป่าและที่ดินเปลี่ยนมือ (ช่วงปี 2554-2555 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินคดีเจ้าของบ้านพักตากอากาศ และ รีสอร์ต ที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จำนวน 418 คดี และปลายปี 2564 ไปจนถึง ปี 2565 อัยการจังหวัดนครราชสีมา ทยอยส่งฟ้องคดี) หากเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากการเป็นพื้นที่อุทยานก็อาจส่งผลต่อการพิจารณาคดี
“ จะเห็นได้ว่าอุทยานแห่งชาติทับลาน มีผู้เข้าไปถือสิทธิครอบครองโดยมิชอบเป็นจำนวนมาก ทั้งพื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่ในอุทยานฯ กว่า 500 คดี รวมนับหมื่นไร่ โดยกลุ่มที่มีปัญหา ส.ป.ก.งอกกับกลุ่มที่บุกรุกหลังประกาศอุทยานนั้นคดีค่อนข้างเยอะ เราก็แปลกใจว่าทำไมพื้นที่กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีปัญหา ส.ป.ก.งอกถึง 8,328 ไร่ จึงถูกเพิกถอนจากการเป็นพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรีสอร์ทที่ถูกสั่งให้รื้อถอนได้ร้องต่อศาลขอให้ระงับการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอมติเรื่องการเพิกถอนพื้นที่ออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ แม้กรมอุทยานฯ จะยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง แต่ก็อดกังวลไม่ได้ว่ามติเพิกถอนพื้นที่ออกจากการเป็นอุทยานฯดังกล่าวอาจทำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ถูกฟ้องกลับ หรือทำให้นายทุนที่มีคดีรุกอุทยานแห่งชาติหลุดคดี ” ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าว
ขณะที่ “นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” อดีต ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ ระบุว่า การเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯและส่งมอบให้ ส.ป.ก. บริหารจัดการนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมาก เพราะ ส.ป.ก.สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ให้กลุ่มทุนมาลงทุนร่วมได้ ทำเป็นเกษตรแปลงใหญ่โดยร่วมกับกลุ่มทุนก็ได้ อีกทั้งต่อไปยังสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนด สปก.ได้อีก แล้วพื้นที่นี้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ สปก.ก็มีการทุจริต มีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ โดยเข้าไปรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งก็คือพื้นที่กลุ่ม 2 (ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี) ต้องบอกว่ามันเป็นขบวนการที่มีการเตรียมการมาตั้งแต่แรกว่าที่ดินตรงนี้จะมีการขีดเขตให้ออกนอกอุทยานฯ มี สจ. มีนักการเมือง เป็นนายหน้าขายที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ดินก็เข้าไปมีส่วนได้เสีย
“ จริงๆแล้ว 8,328 ไร่ ในหมู่บ้านฯไทยสามัคคีซึ่งมี 82 คดี เป็นการฟอกขาวให้ ส.ป.ก. ตรงนี้เป็นเป้าหมายหลักที่กลุ่มทุนต้องการยึดเอาพื้นที่ คือบ้านไทยสามัคคีมันมีจุดที่ได้ ส.ป.ก.จริงแต่มันอยู่ในโซนวังน้ำเขียว ส่วน ส.ป.ก.ที่งอกออกมา 8,328 ไร่ ในบ้านไทยสามัคคี มันเพิ่งมาออก ส.ป.ก. หรือ สร.5 ก.ในช่วงปี 2562-2567 หลังจากที่มีคดีแล้ว และเอาเอกสาร ส.ป.ก.ไปยื่นให้ศาล ซึ่งมันมีเอกสารชัดเจนว่าเป็นของเอกชนรายใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท ซึ่งการที่ ส.ป.ก.ไปออกเอกสารสิทธิให้นั้นเป็นการออกเอกสารสิทธิให้หลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รื้อถอนโรงแรม รีสอร์ท ดังกล่าวแล้ว ” นายชัยวัฒน์ ระบุ
อย่างไรก็ดี นายภาณุเดช เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2569 ซึ่ง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุมด้วยนั้น ที่ประชุมได้ข้อยุติว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติการเพิกถอนพื้นที่ กลุ่มที่ 2 คือพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี เนื้อที่ประมาณ 8,328 ไร่ ออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานไว้ก่อน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลใหม่ ทั้งการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของประชาชน และเรื่องคดีที่ยังค้างอยู่ เนื่องจากเกรงว่าหากอนุมัติแบบเหมารวมอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้
นอกจากนั้น รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯยังได้ตั้ง“คณะทำงาน” ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร (ในฐานะตัวแทนของ กมธ.ที่ดินฯ สภาผู้แทนราษฎร) และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน