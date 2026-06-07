เงินฝาก“ปะทะ”สลากออมทรัพย์-ผลตอบแทนใกล้กัน

สำรวจตลาดเงินฝาก มีแค่ค่าย ธ.ก.ส.กับออมสิน ค่าย ธ.ก.ส.ให้ดอกเบี้ยเหนือออมสินไม่มาก แต่ต้องฝาก 1 แสนขึ้นไป ออมสินเริ่มที่ 1 หมื่น ขณะที่เงินฝากพ่วงประกัน 2 ค่ายก็ออกมาชนกัน ธ.ก.ส.ให้มากกว่า จับตาเงินฝากสั้นใกล้เคียงกับสลาก 1 ปี ทองกวาว 2 ค่าย ธอส. 1 แสนผลตอบแทน 0.9% ใกล้กับเงินฝาก ส่วนสลากเบญจมาศเพิ่มทรัพย์ถูกกวาดเรียบ แม้จะหน่วยละ 5 ล้านบาท เอาดอกเบี้ยชัวร์ ๆ ที่ 1.2% แนะผู้มีเงินออมพิจารณาข้อมูลดี ๆ ก่อนตัดสินใจ
ในระยะนี้ธนาคารรัฐอย่างธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกบัญชีเงินฝากระยะสั้นออกมา อย่างน้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ออมเงิน ไม่ว่าจะใช้พักเงินหรือสร้างผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในช่วงขาลง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่เลือกที่จะนิ่งเงียบไม่ออกโปรโมชั่นเงินฝาก อาจมีเพียงธนาคารพาณิชย์รายเล็กที่ออกเงินฝากเกินกว่า 1 ปี
เงินฝากยุ้งทอง
ธ.ก.ส. เปิดตัวเงินฝากยุ้งทอง กรอบวงเงิน 100,000 ล้านบาท เงินฝากระยะสั้น 8 เดือน เมื่อฝากแล้วจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้าทันที ณ วันที่ฝากเงิน ร้อยละ 1.11 ต่อปี ฝากได้ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและบริษัทประกันภัย ฝากเงินขั้นต่่า 100,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด และเมื่อครบก่าหนดระยะเวลาในการฝาก ธนาคารจะโอนต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากคู่โอนในวันครบก่าหนด ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางติดต่อธนาคาร ทั้งนี้ ส่าหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ได้รับดอกเบี้ยเต็มจ่านวน
เงินฝากยุ้งทอง (8 เดือน) เปิดรับฝากครั้งแรกในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 หรือจนกว่าธนาคารแจ้งปิดการรับฝาก
เงื่อนไขการรับฝาก
1. เปิดบัญชีเจ้าของเดียว (Single) เท่านั้น
2. คุณสมบัติผู้ฝาก บุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ท.ร.14) ส่วนนิติบุคคลทั่วไป ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและบริษัทประกัน ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
3. เปิดบัญชีฝากเงินครั้งแรกและฝากเงินครั้งถัดไป ขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
4. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้า ณ วันที่ฝากเงิน บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับนิติบุคคลเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศกรมสรรพากร
5. เงินฝากครบกำหนดโอนต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน
6. ถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกคืนดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดของต้นเงินที่ถอน กรณีลูกค้าเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารจะไม่คืนภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากได้นำส่งกรมสรรพากรแล้ว
7. การฝากเงิน/ถอนเงินต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
ยุ้งเงิน เงินฝาก+ประกัน
ล่าสุด ธ.ก.ส. เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เงินฝากยุ้งเงิน” เงินฝากที่มาพร้อมความคุ้มครองสาหรับเด็กและเยาวชน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปีบริบูรณ์ สามารถวางแผนการออมให้บุตรหลานได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อปี ทุกเดือน บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน
พร้อมรับความคุ้มครอง ดังนี้ บิดา-มารดา รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 5 เท่าของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่มีเงินฝากขั้นต่ำ และเยาวชนรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ร้อยละ 1 ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง โดยต้องคงยอดเงินฝากในบัญชีไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
“เงินฝากยุ้งเงิน” เตรียมเปิดรับฝากครั้งแรก 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569 หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝาก
เงินฝากออมสิน “คู่หูดูโอ้”
ธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝาก “คู่หูนี้ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากยิ่งคุ้ม!” รับดอกเบี้ยสูงตั้งแต่ 10,000 บาทแรก กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปี ฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปี
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปี ฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปี
เงื่อนไข เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการ ไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสม ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก
ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2569 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เงินฝากออมสิน ออมรัก
ที่จริงค่ายออมสินก็มีเงินฝากที่ใกล้เคียงกับเงินฝากยุ้งเงินของ ธ.ก.ส. คือ เงินฝากออมสิน ออมรัก ที่เป็นเงินฝากพ่วงประกันเช่นเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2569 อาจแตกต่างในเรื่องดอกเบี้ยและจำนวเงินเอาประกัน
เงินฝากออมสิน ออมรัก ให้สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุให้กับผู้ฝากและผู้เยาว์ ผู้ฝากต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี ผู้เยาว์ต้องมีอายุตั้งแต่ แรกเกิด – ต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 0.25% ต่อปี
วงเงินที่คุ้มครองสำหรับผู้ฝาก พิจารณาชดใช้สินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองอุบัติเหตุ อบ.1 จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 2 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อบัญชี ซึ่งจำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุ
วงเงินที่คุ้มครองสำหรับผู้เยาว์ พิจารณาชดใช้สินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เมื่อบัญชีมียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลเท่ากับ 1% ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อบัญชี (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายจริง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ธ.ก.ส.ให้ดอกเบี้ยสูงกว่า
แหล่งข่าวกล่าวว่า หากเทียบเฉพาะกลุ่มเงินฝาก ตอนนี้มีแค่เงินฝากยุ้งทอง 8 เดือน ของ ธ.ก.ส. กับฝากเผื่อเรียกพิเศษของออมสิน 9 เดือนและ 11 เดือน ที่พอเทียบกันได้ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ของแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ออมเงินต้องศึกษารายละเอียดเหล่านี้ให้ดีก่อนตัดสินใจ
เงินฝากยุ้งทอง ค่าย ธ.ก.ส. ฝาก 8 เดือน ดอกเบี้ย 1.11% ฝากขั้นต่ำ 1 แสนบาท จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้า กรณีถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกคืนดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดของต้นเงินที่ถอน กรณีลูกค้าเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารจะไม่คืนภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากได้นำส่งกรมสรรพากรแล้ว
ส่วนเงินฝาก 9 และ 11 เดือนของธนาคารออมสิน แยกวงเงินฝากเป็นต่ำกว่า 1 ล้านและเกินกว่า 1 ล้านบาท 9 เดือนต่ำล้าน ดอกเบี้ย 0.95% เกิน 1 ล้านดอกเบี้ย 1 % ถ้าฝาก 11 เดือนต่ำล้านดอกเบี้ย 1.05% เกิน 1 ล้านดอกเบี้ย 1.10% ฝากขั้นต่ำเริ่มที่ 1 หมื่นบาท
ถ้านับเฉพาะดอกเบี้ยค่าย ธ.ก.ส.ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าคือ 1.11% กับระยะเวลาฝากแค่ 8 เดือน ออมสินฝาก 9 เดือนดอกเบี้ย 0.95% แต่เงินฝากเริ่มต้นก็ต่างกัน ธ.ก.ส.เริ่มที่ 1 แสนบาทอาจสูงไปสำหรับบางคน ของออมสินเริ่มที่ 1 หมื่นบาททำให้การเข้าถึงได้ง่ายกว่า หรือหากใครมีกำลังอาจเลือกฝากเกินกว่า 1 ล้านบาทก็จะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
เงินฝากอีกตัว คือเงินฝากบวกประกันอุบัติเหตุ ออมสินออกมาก่อนในนาม เงินฝากออมสิน ออมรัก ดอกเบี้ย 0.25% ค่าย ธ.ก.ส.มีเงินฝากยุ้งเงินดอกเบี้ย 0.35% ค่ายออมสินให้จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 2 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อบัญชี ส่วน ธ.ก.ส. คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 5 เท่าของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท การคุ้มครองผู้เยาว์อยู่ในอัตราเดียวกันแต่อาจต่างเรื่องอายุผู้เยาว์และเงินฝากขั้นต่ำในบัญชี
ถ้าพิจารณาจากเงื่อนไขของเงินฝาก+ประกัน ค่าย ธ.ก.ส.ให้สิทธิประโยชน์สูงกว่าออมสิน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ออมว่าสนใจหรือต้องการฝากเงินลักษณะใดที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง
สลากหน่วยละ 5 ล้านหมดแล้ว
ขณะที่แวดวงสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งเมื่อ 3 มิถุนายน 2569 ว่า สลากออมทรัพย์ชุดเบญจมาศเพิ่มทรัพย์ รับฝากเต็มวงเงินแล้ว ขอขอบคุณลูกค้าสำหรับความไว้วางใจ ให้สลากออมทรัพย์ ธอส. ดูแลเงินออมของคุณ
สลากรุ่นดังกล่าวเปิดจำหน่ายเมื่อ 17 มีนาคม 2569 ธอส.ได้ออก สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเบญจมาศเพิ่มทรัพย์ หน่วยละ 5 ล้านบาท อายุสลาก 1 ปี ให้ผลตอบแทนหน้าสลากสูงถึง 1.20% ต่อปี (เมื่อฝากครบ 1 ปี) รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท และมีโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่ตลอด 12 งวด ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มูลค่า 5 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล (เสี่ยงหมวด) รางวัลที่ 2 มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัลต่อหมวด พร้อมรางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 5,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง) และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 500 บาท (หมุน 1 ครั้ง) พิเศษลูกค้าสามารถเลือกหมวดสลากที่ชอบได้ เพื่อเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลด้วยตนเอง
ธอส.ออกทองกวาว 2
ขณะที่สลากออมทรัพย์ ชุดทองกวาวมั่งมี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ออก ทองกวาวมั่งมี 2 “คุ้มค่า-มั่นคง–เลือกหมวดได้เองเพิ่มโอกาสถูกรางวัล” การันตีออมหนึ่งแสนถูกเลขท้ายทุกงวด ราคาหน่วยละ 1,000 บาท รับผลตอบแทนหน้าสลาก 0.30% ต่อปี พร้อมลุ้น รับเงินรางวัลมูลค่า 3 ล้านบาททุกเดือน ซื้อ 100,000 บาท การันตีถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวทุกงวด บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยและเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
แหล่งข่าวกล่าวว่า สลากทองกวาวมั่งมี 2 เป็นการลดดอกเบี้ยเดิมที่ 0.5% เหลือ 0.3% ทำให้ยอดเงิน 1 แสนบาทที่ซื้อสลาก เมื่อรวมถูกรางวัลเลขท้ายทุกงวด ผลตอบแทนอยู่ที่ 0.9% จากเดิมที่ 1.10%
ตอนนี้เงินฝากระยะสั้นที่ออกโดยธนาคารรัฐ อายุใกล้กับสลากออมทรัพย์ 1 ปีที่ธนาคารออมสินและธอส.เสนอขายอยู่ในเวลานี้ เมื่อพิจารณาดอกเบี้ยที่ 0.95-1.11% ถือว่าใกล้เคียงกับสลากออมทรัพย์ทองกวาวมั่งมี 2 กับผลตอบแทนดอกเบี้ยบวกรางวัลเลขท้ายอยู่ที่ 0.9% จากเงินลงทุน 1 แสนบาท หากถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมาผลตอบแทนก็จะสูงกว่าบัญชีเงินฝาก ปกติผลตอบแทนจากเงินฝากมักจะสูงกว่าสลากออมทรัพย์แต่นาทีนี้ลงมาใกล้เคียงกัน แถมบางโอกาสผลตอบแทนของสลากออมทรัพย์สูงกว่าเงินฝากก็มี
อย่างสลาก ธอส.ชุดเบญจมาศเพิ่มทรัพย์ หน่วยละ 5 ล้านบาท ถือว่าราคาสูงมากแม้จะให้ดอกเบี้ย 1.2% ช่วงแรกมีคนให้ความสนใจไม่มากนัก แต่เมื่อเกิดเหตุอิหร่าน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยไทยที่อาจขยับขึ้นไม่มาก ผู้มีเงินออมมากจึงเข้าไปซื้อสลากตัวนี้ แค่ 1 ปีก็สามารถนำไปลงทุนอย่างอื่นได้ ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลยังไม่มีข่าวออกมา
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