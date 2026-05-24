กัมพูชาหนีไม่พ้นไทย-เสกน้ำตาลไทยสวมร่างเวียดนาม

สำรวจเขมรแบนสินค้าไทย สำเร็จแค่บางอย่าง หลับตาข้างหนึ่ง แถมบางอย่างถูกต้ม ซุปก้อนคนอร์มีฐานผลิตในกัมพูชา รสดีแค่เปลี่ยนสลาก ดีลตรงแทรกเตอร์ John deere เปิดสาขาเพิ่ม TPC Pizza ออกพิซซ่าหน้าเนื้อเปรี้ยว-พาสต้ากบเผ็ด ตามจับน้ำตาลทรายเวียดนามสวมร่างไทยหวังฟันกำไรอื้อ ส่วนเวทีพรมแดงสื่อกัมพูชาอวยสุดฤทธิ์
เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านที่มักสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยเสมออย่างกัมพูชา มีความคืบหน้าในหลากหลายเรื่อง ทั้งส่วนที่กระทบกับประเทศไทยโดยตรงและส่วนที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวโลก
เริ่มกันที่กิจการของไทยที่เคยไปสร้างธุรกิจในกัมพูชาและไม่ได้รับการต่อสัญญาอย่าง The Pizza Company มีกลุ่มทุนจากกัมพูชารับไปสานงานต่อในนาม The Pizza Cambodia หรือ TPC Pizza ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 15 พฤษภาคม 2569
วางตำแหน่งเป็นแบรนด์พิซซ่าสัญชาติกัมพูชาที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจาก Palms Food International กลุ่มบริษัทอาหารจากสิงคโปร์
พิซซ่าเนื้อเปรี้ยว-พาสต้ากบเผ็ด
สื่อของกัมพูชาอย่าง thmeythmey.com รายงานว่า ร้านพิซซ่ากัมพูชาได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วที่ 11 สาขาทั่วพนมเปญ และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ นี่คือแบรนด์พิซซ่าที่ผลิตในประเทศ ไม่ใช่แบรนด์ลอกเลียนแบบหรือนำเข้า แต่เป็นแบรนด์ที่ตัดสินใจอย่างจริงจังที่จะสร้างและพัฒนาทุกขั้นตอนจากภายในประเทศ
ร้านอาหารที่ก่อตั้งขึ้นในท้องถิ่นโดยมีพนักงานเป็นชาวกัมพูชา ไม่ได้นำเข้าแบรนด์จากต่างประเทศ แบรนด์นี้ไม่ได้เป็นของใคร แต่เป็นเพื่อให้ชาวกัมพูชาได้ทานพิซซ่าที่พวกเขาชื่นชอบ
นอกจากนี้ TPC Pizza ยังมีรสชาติใหม่ ๆ มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัย ทั้งชาวยุโรปและชาวเขมร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวเขมร เช่น พิซซ่าเนื้อเปรี้ยว พิซซ่าหมู พิซซ่าแกงแดงเขมร พิซซ่าแฮม พาสต้ากบเผ็ด และพาสต้าผัก เป็นต้น
สำหรับร้าน The Pizza Company ในกัมพูชา มีบริษัท เอ็กซ์เพรส ฟู้ด กรุ๊ป (EFG) ในกัมพูชา ซื้อแฟรนไชส์มาจาก บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย เปิดกิจการเมืองปี 2549 แต่ภายหลังเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา จึงถูกซื้อกิจการโดย Palms Food International Pte. Ltd. บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ โดยได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเมื่อเดือนเมษายน 2569 หลังเปิดให้บริการมานานถึง 20 ปี
ปั่นข่าว“หลวงตาสุจน์”
อีกกรณีหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจคือการนำเสนอข่าวว่าหลวงตาสุจน์หรือพระมหานรินธร ปสนังโน พระนักเทศน์ชื่อดังในพื้นที่อีสานใต้ที่ย้ายไปอยู่ประเทศกัมพูชา เนื่องจากมีปัญหากับชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ หลังเกิดเหตุความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาตั้งแต่กลางปี 2568 ต้องการกลับประเทศไทยโดยอ้างว่า เนื่องจากไม่ได้รับความเคารพนับถือและไม่มีใครใส่บาตรให้ จึงขอวอนให้คนไทยเมตตาให้อภัยเพื่อจะได้กลับบ้านนั้น
จนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 หลวงตาสุจย์ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก Such Nana ว่า “Gu พูดที่ไหนฯ เมื่อไหร่ เอาหลักฐานมา? อย่าเขียนเอาความสะใจเอายอด? ระวังเวรกรรมด้วย”
ทั้งนี้หลวงตาสุจน์ เป็นที่รู้จักเพราะมีการไลฟ์เป็นภาษาเขมรว่า “ตนเกลียดคนสุรินทร์ เพราะมีปัญหากับเขมรที่ปราสาทตาเมือนธม พร้อมบอกให้ทหารกัมพูชายิงคนสุรินทร์ให้ตายหมด ตนสบายใจ ไม่เอาคนสุรินทร์ ตายหมดก็ดี” ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและได้ย้ายไปจำวัดที่ประเทศกัมพูชา ครั้งนั้นผู้นำอย่างฮุน มาเนต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และมีคนใกล้ชิดผู้นำกัมพูชาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทุกเดือน
เพิ่งมาเป็นข่าวในระยะหลังจากการพูดคุยกับพระจากเมืองไทยเรื่องเปรียบเทียบทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่ปะทะกันบริเวณชายแดน ทำให้หลวงตาสุจน์ต้องออกมาแก้ตัวว่ามีการตัดต่อคลิปเพื่อใส่ร้าย
กังขา“พรมแดง”จริงหรือปลอม
สำนักข่าว KBN.News ของกัมพูชารายงานว่า เมื่อ 19 พฤษภาคม 2569 นายเมน เซียฮา หรือที่รู้จักกันในชื่อ โอลิเวีย กง ดีไซเนอร์แฟชั่นชาวกัมพูชาชื่อดัง สร้างความประหลาดใจอีกครั้งด้วยการโชว์ฝีมือบนพรมแดงในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส โดยโอลิเวีย กง ปรากฏตัวในงานใหญ่ครั้งนี้ด้วยชุด "ชัยชนะของพระวิษณุ"
ดีไซเนอร์เขียนข้อความประกอบวิดีโอว่า “ในที่สุด สิ่งที่ผมอยากจะแสดงให้เห็นก็สำเร็จแล้ว… ชุด “ชัยชนะของพระวิษณุปลางสาร” ได้ปรากฏบนพรมแดงของงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2026 ด้วยความภาคภูมิใจอย่างที่สุด ชุดนี้ไม่ใช่แค่ชุด แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ความแข็งแกร่งแห่งศรัทธา และแสงสว่างแห่งวัฒนธรรมเขมรที่สะท้อนบนเวทีโลก การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่ในที่สุดมันก็คุ้มค่ามาก”
แหล่งข่าวกล่าวว่า ในเรื่องดังกล่าวมีการถกเถียงกันบน Social Media ในเมืองไทย ว่าภาพการเชิญตัวดีไซน์เนอร์คนดังของกัมพูชาออกนอกพื้นที่นั้น เป็นภาพจริงหรือภาพ AI ซึ่งสื่อกัมพูชาไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งการเดินพรมแดงในระยะหลัง คนที่มีเงินก็สามารถซื้อสิทธิตามที่ผู้จัดงานอนุญาตเปิดโอกาสและกำหนดเงื่อนไขไว้ให้ได้เช่นกัน
แทรกเตอร์ John deere
อีกหนึ่งสินค้าที่กัมพูชาต้องพึ่งพาจากไทยนั่นคือเครื่องจักรทางการเกษตร ตอนนี้ได้เข้าไปทำตลาดตรงในประเทศกัมพูชาแล้ว
สำนักข่าว thmeythmey.com รายงานว่า บริษัท อาร์เอ็มเอ (กัมพูชา) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรจอห์น ดีร์ อย่างเป็นทางการในกัมพูชา ได้จัดพิธีเปิดศูนย์บริการจอห์น ดีร์ แห่งใหม่ในอำเภอโอรัล จังหวัดกำปงสเปอ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ในโอกาสนี้ ได้เปิดตัวรถแทรกเตอร์จอห์น ดีร์ ซีรีส์ 6B รุ่นใหม่
ศูนย์บริการแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตานิล ตำบลตราเปียงโช อำเภอโอรัล จังหวัดกำปงสเปอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอ้อย การเปิดศูนย์แห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดระยะทางและเวลาที่ลูกค้าต้องใช้ในการรับบริการซ่อมแซมและอะไหล่แท้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงฤดูปลูกและเก็บเกี่ยว เมื่อเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งใด ๆ
น้ำตาลไทยสวมเสื้อเวียดนาม
14 พฤษภาคม 2569 ขแมร์ไทม์ได้รายงานการจับกุมการลักลอบนำเข้าและบรรจุน้ำตาลผิดกฎหมายว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกำปอตและประธานกองบัญชาการร่วมจังหวัด นำกำลังพลร่วมเข้าตรวจสอบและปราบปรามสถานที่เก็บและบรรจุน้ำตาลผิดกฎหมายในอำเภอตุ้ยโจว หลังจากได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการลักลอบข้ามพรมแดน
ปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่โรงงานแห่งหนึ่งในหมู่บ้านกำปงน็อต ตำบลกุนสัต ซึ่งต้องสงสัยว่าลักลอบนำเข้าน้ำตาลจากประเทศไทยและปกปิดเพื่อบรรจุใหม่ การตรวจสอบพบว่าสินค้าถูกบรรจุใหม่ให้มีลักษณะคล้ายสินค้าที่ผลิตในเวียดนามเพื่อหลอกลวงเจ้าหน้าที่และตลาดท้องถิ่น
จากการบุกตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบหลักฐานการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน รวมถึงกระสอบน้ำตาลที่ติดฉลากภาษาไทยไว้แต่เดิม ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์ภาษาเวียดนาม
ด้านเพจทำไมถึงเจ๊ง ที่เคยรายงานเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องได้ชี้ให้เห็นว่า น้ำตาลทรายเมืองไทยขายปลีกกิโลกรัมละ 26 บาท หากนำไปขายต่างประเทศคาดกันว่าราคาน่าจะอยู่ที่ราว 41 บาท ส่วนต่างที่เหลือคือกำไร
กลุ่มผู้ลักลอบใช้วิธีเอาน้ำตาลจากไทยไปเปลี่ยนสลากให้เป็นภาษาเวียดนาม ตบตาชาวกัมพูชาว่าเป็นน้ำตาลจากเวียดนาม เพียงแค่ทำสลากภาษาเวียดนามแปะทับก็ได้กำไรราว 15 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว
แปลงโฉมคนอร์-รสดี
เพจทำไมถึงเจ๊งรายงานว่า ในตอนนี้ บริษัทของกัมพูชาสามารถผลิตซุปก้อนรสหมูและรสไก่ รวมไปถึงผงปรุงรส รสหมูและรสไก่ ที่มีรสชาติและคุณภาพ เทียบเท่ากับคนอส์ และรสดีของไทย วางจําหน่ายแล้วในกัมพูชา
สามสิ่งในการปรุงอาหารที่คนกัมพูชาใช้กันมาอย่างยาวนาน ก็คือ ซุปก้อนคนอส์ จากประเทศไทย ผงปรุงรสรสดี จากประเทศไทย และผงชูรส อายิโนะโมโตะ ทางอาคีโนะโมโตะมีฐานการผลิตอยู่ที่กัมพูชาอยู่แล้ว และเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่น ในส่วนของรสดีมีชื่อเป็นภาษาไทย ได้ทําการถูกเปลี่ยนเป็น ภาษากัมพูชาแล้ว เพื่อลดผล
กระทบ
แค่ดึงมา-ยังไม่ผลิตเอง
นักสังเกตการณ์รายหนึ่งกล่าวว่า นับเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งจากผู้นำและประชาชนกัมพูชาที่ต้องการลดการพึ่งพาจากประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่เคยพึ่งพากันมานานหลายสิบปี ความต้องการแบนสินค้าจากประเทศไทยถือเป็นหนึ่งเครื่องมือของการรักชาติ(กัมพูชา) ขณะที่ความพร้อมในการผลิตสินค้าของฝั่งกัมพูชาเองกลับไม่มีแผนใด ๆ รองรับ
สิ่งที่กัมพูชาทำได้ในเวลานี้คือการดีลตรงกับบริษัทผลิตสินค้าที่ตัวเองต้องการ ให้เข้ามาผลิตในประเทศกัมพูชา เช่น แทรกเตอร์ John deere หรือผลิตภัณฑ์คนอร์ของอายิโนโมโต๊ะ พูดตรง ๆ คือกัมพูชาก็ไม่ได้ผลิตเอง แค่เปิดให้เข้ามาตั้งโรงงานในกัมพูชา บางอย่างก็หลับตา 1 ข้าง นำผลิตภัณฑ์จากไทยแล้วมาทำสลากปิดทับว่ามาจากประเทศอื่น หรือเปลี่ยนภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษากัมพูชา เพื่อลดแรงกดดันจากกระแสรักชาติ
ต้องยอมรับความจริงว่ากระแสนี้ถูกปลุกมาจากผู้นำ 2 พ่อลูก คนกัมพูชาจำนวนหนึ่งรับลูกโหนกระแสต่อ กลายเป็นคนกัมพูชาเองต้องยอมรับสภาพกับสินค้าราคาที่แพงขึ้น จากการต้องส่งสินค้าอ้อมประเทศ ต้องมาย้อมสลากใหม่ บางกรณีกลายเป็นช่องว่างทำกำไรงามให้กับบางกลุ่ม เช่น น้ำตาลทรายที่เพิ่งตรวจจับไป
หรือความพยายามเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกอย่างเทศกาลหนังเมืองคานส์ ภาพที่ออกมาอาจไม่ได้มีแค่มุมเดียวอย่างที่กัมพูชาอยากให้เห็น
บางทีข่าวที่ออกมานั้นก็มีทั้งจริงและปลอม อย่างเช่น หลวงตาสุจน์อยากกลับไทย สุดท้ายก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริง ในเรื่องเดียวกันที่หลวงตาสุจย์คุยกับพระไทยเรื่องทหารกัมพูชา หลวงตาสุจน์แกออกมาปฏิเสธว่าเป็นการตัดต่อ ทั้ง ๆ ที่เป็นคลิปจริง
บางคลิปก็ปั่นโดยฝ่ายไทยหรือฝ่ายเขมร ไม่ว่าจะเพื่อเอายอดหรือสร้างกระแส คนที่ตามข้อมูลก็ต้องสังเกตให้ดี เพราะบางครั้งการแสดงอารมณ์ร่วมบางครั้งอาจมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
