หญิงกัมพูชาอ้างเป็นแม่ Maddox ทวงสิทธิ"แองเจลีนา โจลี"

หญิงอ้างตัวว่าเป็นแม่ Maddox โผล่ออกรายการวิทยุFM 107.5 ของกัมพูชา อ้างมีความจำเป็น ไม่ได้ทิ้งลูก พยายามตามหามาโดยตลอด อ้างแอลเจลีนา โจลี นำลูกเธอไปเลี้ยง ทำให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานทางจิตใจ ร้องโจลีชดใช้เป็นเงิน 120 ล้านบาท Comment ด่าเพียบ
หลังจากที่กัมพูชาผ่านการปะทะทั้ง 2 รอบกับประเทศไทยทั้งในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม 2568 ก่อนจะได้ข้อสรุปหยุดยิง ความบอบช้ำของกัมพูชาไม่เพียงเกิดจากการปะทะกับไทยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาเจอกับปัญหาใหญ่ที่คนทั่วไปก็ทราบกันดีว่าที่นั่นคือดินแดนของ Scammer จนเรียกติดปากกันว่า Scambodia
ทั้งสหรัฐและอังกฤษดำเนินการอายัดทรัพย์ของเครือข่ายสแกมเกอร์ที่ใกล้ชิดกับผู้นำของกัมพูชา เกาหลีใต้เจอปัญหานักศึกษาถูกหลอกลวงและถูกทำร้ายจนเสียชีวิต เมื่อนานาชาติกดดันกัมพูชา ท้ายที่สุดจึงส่งตัวนายเฉิน จื้อ สแกมเมอร์คนสำคัญที่ใกล้ชิดกับผู้นำกัมพูชาส่งให้รัฐบาลจีน พร้อม ๆ กับการเร่งปราบปรามสแกมเมอร์กลุ่มต่าง ๆ ในกัมพูชา เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เหล่านี้
ปัจจัยลบเหล่านี้ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ากัมพูชา เห็นได้จากภาพของสนามบินเตโชที่เพิ่งเปิดใหม่มีผู้โดยสารน้อยมาก
ทวงบุญคุณ
ช่วงต้นปี 2569 ชื่อของแองเจลินา โจลี ถือเป็นชื่อแรก ๆ ที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามอย่างมากที่จะติดต่อเธอให้กลับมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศกัมพูชา แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จนชาวเน็ตกัมพูชาจำนวนไม่น้อยออกมาตำหนิเธอว่าเนรคุณ
ทั้งนี้เพราะแองเจลินา โจลี เคยเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่กัมพูชาเรื่อง “Lara Croft : Tomb Raider” เมื่อปี 2543 ทำให้ได้เริ่มงานด้านมนุษยธรรม ต่อมาในปี 2545 ได้รับเด็กชายกัมพูชาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองพระตะบอง อายุ 7 เดือนมาเป็นบุตรบุญธรรม ตั้งชื่อแมดด็อกซ์
พร้อมทั้งตั้งมูลนิธิแมดด็อกซ์ โจลี-พิตต์ (Maddox Jolie-Pitt Foundation - MJP) ในปี 2546 มูลนิธิแห่งนี้เริ่มต้นจากการมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตซัมลุต จังหวัดบัตตัมบอง ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของเขมรแดง งานแรกของมูลนิธิคือ พื้นที่ที่มีกับระเบิดจำนวนมากในเขตซัมลุตของกัมพูชา เปลี่ยนพื้นที่ความขัดแย้งของเขมรแดงในอดีตให้เป็นโครงการเกษตรกรรม การศึกษา และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
นอกจากนี้โจลียังได้รับสัญชาติกัมพูชาในปี 2548
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาสามารถอ้างได้ตลอดว่าโจลีคือคนกัมพูชา ควรเข้ามาช่วยกัมพูชาเมื่อประเทศกำลังต้องการความช่วยเหลือ
ไม่ได้รับงาน PR กัมพูชา
จากนั้นต้นเดือนเมษายน 2569 พบว่าแองเจลินา โจลี ได้เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชา โดยเดินทางไปโรงเรียนมัธยมซ็อมลูต เยี่ยมชมห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และได้เดินทางไปตรวจสอบโรงภาพยนตร์ปราสาทมาส และโรงภาพยนตร์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองพระตะบอง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และอยู่ในสภาพทรุดโทรม
“ระหว่างนั้นไม่มีข่าวออกมาว่าโจลีรับงานประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลกัมพูชา สิ่งที่เราเห็นคือเธอไปดูงานด้านวัฒนธรรมเป็นหลักและเข้ามาจัดการงานด้านต่าง ๆ ในมูลนิธิแมดด็อกซ์ แล้วหลังจากนั้นข่าวก็เงียบไป”
ปลุกข่าวเก่าเลือกกัมพูชา
ล่าสุดสำนักข่าว KBN News ของกัมพูชาได้พยายามปลุกกระแสของโจลีอีกครั้ง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 ที่รายงานว่าว่า แองเจลินา โจลี กำลังประกาศขายคฤหาสน์มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอเมริกา เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศกัมพูชา
พร้อมทั้งย้ำว่าในช่วงต้นเดือนเมษายน ปี 2569 แองเจลินา โจลี ได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาและพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการย้ายถิ่นฐานไปอยู่กัมพูชาหลังจากประกาศขายวิลลาของเธอในสหรัฐอเมริกา
“สำหรับคนที่ติดตามข่าวของแองเจลินา โจลี ในกัมพูชา จะทราบว่าข่าวขายบ้านแล้วจะมาอยู่กัมพูชานั้นมีมานานแล้ว และจะมีการนำมาเขียนใหม่แทบทุกครั้ง เมื่อรัฐบาลกัมพูชาต้องการตัวเธอให้กลับมาช่วยเหลือ”แหล่งข่าวกล่าว
แม่ Maddox โผล่
สิ่งที่หลายคนงง นั่นก็คือ มีการอ้างว่าเป็นแม่ของ Maddog มาออกในรายการวิทยุ FM 107.5 ของกัมพูชาออกมาเปิดเผยตัวตน 6 พฤษภาคม 2569
เพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันได้รายงานเมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 ว่า แม่แมดด๊อกตัวจริง ร้องสื่อ อ้างโจลี่ขโมยลูกเธอไปเลี้ยง ทำให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานทางจิตใจจากการสูญเสียลูกไป ร้องโจลี่ชดใช้เป็นเงิน พร้อมทั้งรายงานว่าเรียกร้องเป็นเงิน 14,600 ล้านเรียลหรือประมาณ 120 ล้านบาท
โดยอ้างอิงบทสัมภาษณ์จากรายการวิทยุของกัมพูชา ABC Cambodia Radio 107.5 FM ที่อ้างว่าสัมภาษณ์แม่ของ Maddox ที่แองเจลีนา โจลี รับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม
ค่าเสียหายทางจิตใจ
เพจเจ้าหญิงฯ ได้โพสต์เพิ่มเติมว่า Rath Vibol คือชื่อจริง ๆ ของแมดด็อก ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมคนแรกของ ดาราฮอลลีวู้ด แองเจลินา โจลี ซึ่งในเวลานั้นยังเป็นภรรยาของบิลลี่บ็อบ ธอนตันอยู่
ตัวของแมดด็อก มีสถานะเป็นเด็กกำพร้า ไม่มีผู้ปกครองอย่างชัดเจน และถูกชะตากับโจลี่จนโจลี่ตัดสินใจอุปการะ และอุปถัมภ์เป็นบุตรบุญธรรมคนแรกของเธอ ซึ่งจนปัจจุบันเม็ดดอกก็โตแล้ว เรื่องทรัพย์สินเงินทองคงไม่ใช่ปัญหา
จู่ ๆ มีสาวกัมพูชารายหนึ่ง ร้องกับสื่อโซเชียลแจ้งว่า จริง ๆ แล้วเธอคือแม่ของแมดด็อกลูกบุญธรรมของโจลี เอาคร่าว ๆ ก็คือเธอมีความจำเป็น เธอไม่ได้ทิ้งลูก ประมาณว่าพลัดพรากจากกัน และพยายามตามหามาโดยตลอด
แต่ที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยก็คือ คนที่อ้างว่าเป็นแม่บอกว่าเธอต้องทุกข์ทรมานจากการถูกนําลูกไปจากเธอ ซึ่งเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ทิ้ง และกําลังพูดถึงค่าเสียหาย ต่อจิตใจเธอซึ่งโจลีต้องรับผิดชอบ นี่ล่ะเลยเป็นประเด็น
เคสนี้ทางคนที่อ้างว่าเป็นแม่ตัวจริงของแมดด็อก ประกาศกับสื่อว่า อยากใช้ อํานาจทางกฎหมายที่มีและอํานาจการเป็นมารดาแท้ ๆ ขอให้โจลียกลูกของเธอคืนให้กับเธอ ปีนี้แมดด็อก จะอายุ 24 ปีแล้ว ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว
ขอให้บริจาค+แม่ Maddox โผล่
นอกจากนี้ยังโพสต์เพิ่มเติมอีกว่า เริ่มค่อนข้างเข้าใจหัวอกของโจลีและ ว่าทำไมกัมพูชาเชิญให้มาถึงได้พยายามใบเบี่ยงและปฏิเสธอยู่หลายเดือน แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ต้องมาเพื่อเคลียร์ปัญหาต่าง ๆ ของมูลนิธิ รวมไปถึงโครงการของมูลนิธิจะต้องซื้อที่เพิ่มเพื่ออนุรักษ์ช้าง และสัตว์ป่าเพิ่ม เธอจึงรวมทุกปัญหาเพื่อที่จะมาทีเดียวจบ
ขนาดเธอมาในนามส่วนตัวยังต้องตบปากรับคํา งานของทางการ แถมยังต้องรับปากช่วยบูรณะโรงหนังถนนและภาพวาดศิลปะไปอีก แม้แต่รัฐบาลก็ขอให้เธอบริจาคเงินขอให้เธออุปถัมภ์
ล่าสุดแม่ตัวจริงของแมดด็อกมาจากไหนก็ไม่รู้ ซึ่งการออกมาเปิดเผยปกติแล้ว คือต้องการพบหน้าลูก ต้องการคุยกับลูก ต้องการเชื่อมสัมพันธ์แม่กับลูก แต่คนที่อ้างว่าเป็นแม่ กลับไม่พูดถึงการใช้ชีวิตกับลูกตัวจริงของเธอ แต่เน้นไปที่ค่าเสียหายทางจิตใจที่โจลลี่ขโมยลูกของเธอไปเป็นลูกบุญธรรม โดยที่เธอไม่ยินยอมพร้อมใจ
Comment ด่าเพียบ
แม่จริงแม่ปลอม ยุคนี้พิสูจน์กันได้ ปัญหาคือพร้อมตรวจด้วยกันหรือไม่ ทุกคนก็สงสัยว่าแล้วเด็กไปอยู่รับเด็กกำพร้าได้อย่างไร ถ้าเป็นพ่อแม่จริงทำไมไม่ตามหาตั้งแต่แรกที่ลูกหาย จนถึงวันนี้ผ่านไปเกินกว่า 20 ปีแล้วทำไมเพิ่งมาร้องสิทธิ แถมร้องสิทธิกับคนดังอย่างครอบครัวโจลี
ทุกคนก็รู้ว่า Maddox มีมูลนิธิในกัมพูชา อยู่กับโจลีก็ต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง คำถามคือทำไมเพิ่งมาทวงสิทธิในช่วงนี้
ภายใต้ Youtube ของบทสัมภาษณ์ในรายการวิทยุดังกล่าว ABC Cambodia Radio 107.5 FM ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นแม่ที่แท้จริงของ Maddox แทบทุก Comment
-ผ่านมานานแล้ว มันน่าอายจริงๆ การไม่ดูแลเด็กก็เหมือนกับการทอดทิ้งเด็กนั่นแหละ มันสายเกินไปแล้ว คุณป้าที่รัก
-กล้าที่จะออกมาพูดโดยไม่รู้สึกอับอาย
-ที่จริงแล้ว ถ้าคุณต้องการได้รับผลประโยชน์จากเด็ก ถ้าเขาไม่ได้อยู่ต่างประเทศ คุณก็คงไม่มาขอหรอก มันผ่านมาแล้วกว่า 20 ปี อย่าคิดมากเลย
-มันไม่ใช่เรื่องโง่เขลาหรอก นี่เรียกว่ามีความรู้มากเกินไปต่างหาก
-เวลาผ่านไปนานแล้ว แต่ก็อย่ามาเอาชีวิตพวกเขาเลย ทำไมไม่ตามหาพวกเขาให้เจอทันทีล่ะ?
-ถ้าเป็นลูกของคุณจริงๆ อย่าไปเรียกร้องอะไรมาก ปล่อยให้ลูกมีความสุขเถอะ นานแล้วที่คุณไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากใคร
-คนเหล่านี้ถูกเรียกว่าพวกฉวยโอกาส หากพวกเขาไม่ยอมสละอะไรไปนานกว่า 20 ปี และไม่คิดจะหางานทำ
-ในฐานะแม่ ฉันยังคงคิดถึงคุณ(ลูก)อยู่เสมอ การทิ้งชีวิตและความไร้เดียงสาของคุณไปนั้นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ นั่นแหละที่ทำให้มันกลายเป็นความโหยหา ฉันอาจจะลืมบางสิ่งไปได้ แต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว ถ้าโชคชะตามีอยู่จริง เลือดย่อมชดใช้ด้วยเลือด ปล่อยให้เวลาเป็นผู้ตัดสิน ทิ้งมันไว้ในความฝันของคุณเถอะ ถ้าคุณเป็นแม่
-มันสายเกินไปแล้ว มันสายเกินไปแล้ว พ่อแม่แบบนั้น แล้วคนอื่นๆ ล่ะ? พวกเขารู้วิธีดูแลลูกๆ ของตัวเอง แล้วคุณต้องการอะไร? อย่ามาคร่ำครวญและเรียกร้องสวัสดิการเลย น่าละอายจริงๆ
-คุณแค่ต้องการเด็กหรือหลานชาย ทำไมต้องรอ 20 ปี? หรือคุณต้องการผลประโยชน์? ถ้าเด็กมีความสุข การรบกวนเด็กจะนำไปสู่อนาคตที่ไม่ดี
-ผลตรวจเลือดชัดเจน ถ้าเป็นเรื่องจริง พ่อแม่ไม่ควรเจอกัน ไม่ควรอยู่ห่างกันมากเกินไป... ถ้าเด็กอยู่ในโรงพยาบาล ก็อย่าไปคิดมาก ยายอาจพาเด็กไปทิ้ง หรืออาจสมรู้ร่วมคิดกันทำ ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง ก็ติดคุกไปซะ
-ถ้าคุณอยู่กับพ่อแม่ คุณจะไม่รู้ได้อย่างไรว่ามีอะไรผิดปกติ? ถ้าคุณรักลูกมานานขนาดนี้ ทำไมคุณถึงไม่เคยโพสต์ถามไถ่
-ทุกคนล้วนต้องการผลประโยชน์ หากเรารู้เช่นนั้น เราก็จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ตั้งแต่ยังเด็ก เราจะเริ่มปรับปรุงตัวเองก็ต่อเมื่อเห็นลูกหลานได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นแล้วเท่านั้น หากเราไม่ต้องการผลประโยชน์ เราก็จะไม่ปรับปรุงตัวเอง เราจะละทิ้งมันไปก่อน แล้วค่อยมาแสวงหามันในภายหลัง
-ทำไมคนเราถึงเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองผิดที่ทิ้งลูก แล้วตอนนี้กลับมาทำไมถึงอยากได้เขากลับมาตอนนี้... คุณยกเขาให้คนอื่นและทิ้งเขาไป นั่นหมายความว่าคุณไม่รักเขา ถ้าคุณรักเขา คุณไม่ควรยกเขาให้คนอื่นตั้งแต่แรก
