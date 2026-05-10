เขมรปั่น“กระแสรักชาติ”จ้องเขี่ย 7-Eleven

ปลุก“กระแสรักชาติ”ไม่หยุด Social เขมร ตั้งกระทู้หาทางเขี่ย 7-Eleven พ้นกัมพูชา กลายเป็นเป้าต่อจาก PTT เมเจอร์ และ The Pizza ไอเดียบรรเจิดแนะคุยตรงกับญี่ปุ่นหรืออเมริกา แต่คงยากเพราะสิทธิ์ขาดอยู่ที่ CP All บางรายแนะตั้ง 8-Eleven แข่ง ด้านโรงหนัง Sabay ที่เสียบแทนเมเจอร์ ร่วมมือรัฐฉายพิธีเปิดซีเกมส์ กัมพูชา ย้อนหลัง ชิงรางวัลเหรียญทอง
7-eleven กำลังเป็นเป้าหมายล่าสุดที่คนกัมพูชาต้องการขจัดให้ออกไปจากประเทศ หลังจากที่ธุรกิจไทยหลายรายต่างประสบปัญหาจากนโยบายการแบนสินค้าไทยที่เริ่มต้นมาจากผู้นำประเทศกัมพูชา จนต้องถอนธุรกิจออกจากประเทศกัมพูชา
การปลุกกระแสรักชาติ เพื่อหวังชัยชนะจากการเลือกตั้งในปี 2570 ของ 2 ผู้นำพ่อลูกตระกูลฮุนจากกัมพูชา นอกจากนำไปสู่การปะทะบริเวณชายแดนทั้ง 2 รอบในช่วงเดือนกรกฎาคมและธันวาคม 2568 แล้ว การปิดด่านชายแดนของทั้ง 2 ประเทศยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่อาจมีการส่งออกบ้างตามเส้นทางอากาศและเส้นทางเรือรวมไปถึงการลักลอบขนสินค้าข้ามแดน
Peace ปั๊มรักชาติ
สินค้าไทยเบอร์ใหญ่สุดหนีไม่พ้นปั๊ม PTT ที่มีคนกัมพูชาซื้อลิขสิทธิ์เปิดปั๊มไปราว 186 แห่ง หลังจากเกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดน ผู้นำอย่างนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรี กัมพูชา ประกาศระงับนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากไทยตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 22 มิถุนายน 2568
จากนั้นจึงมีการปะทะกันรอบแรก 24-27 กรกฎาคม 2568 หลังจากนั้นผู้ที่ซื้อลิขสิทธิปั๊ม PTT ออกมาเคลื่อนไหวขอแยกตัวเองออกจาก นำโดยนายเตีย สยาม บุตรชายพลเอกเตีย บัน ขุนพลคู่ใจฮุนเซน และมีสมาชิกอื่น ๆ ตามมาอีกราว 35 ราย แยกตัวออกมา จัดหาแหล่งน้ำมันเองเปลี่ยนชื่อเป็น Peace Petroleum Cambodia
จากการตรวจสอบพบความคืบหน้าในการเปลี่ยนจาก PTT มาเป็น Peace ทำได้เพียงบางปั๊มเท่านั้น
Major ขายกิจการ
หลังจากผ่านพ้นการปะทะรอบที่ 2 กินเวลายาวนานราว 20 วัน จนข้ามเข้าสู่ปี 2569
26 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก Major Cineplex Cambodia ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาภาพยนตร์มากมายนับไม่ถ้วน ตั้งแต่การดูหนังครั้งแรก ไปจนถึงความทรงจำอันแสนพิเศษที่ได้แบ่งปันร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงพวกเราขอขอบคุณจากใจจริงต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดเส้นทางนี้ ความไว้วางใจและความรักจากท่านมีความหมายต่อพวกเราอย่างยิ่ง ในวันนี้ เราขอถ่ายทอดคำขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับทุกความทรงจำที่เราได้ร่วมสร้างไปด้วยกัน จากก้นบึ้งของหัวใจ ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเรา
ก่อนการปะทะรอบแรก รัฐบาลกัมพูชาได้ออกคำสั่งห้ามฉายภาพยนตร์จากประเทศไทย โดยเพจ Major Cineplex by Smart ในกัมพูชา โพสต์ข้อความว่า ได้รับทราบและปฏิบัติคำสั่งจากรัฐบาลกัมพูชาที่จะงดฉายหนังไทย โดยให้มีผลนับตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2568 นี้
ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ในกัมพูชาอย่าง Major Cineplex ซึ่งเป็นทุนจากประเทศไทยจึงประสบปัญหา ซึ่งกัมพูชาเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ชื่นชอบภาพยนตร์จากประเทศไทย ด้วยหนทางในอนาคตดูจะไม่สดใสจึงขายกิจการออกไป
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา มีสาขา 6 แห่ง รวม 33 โรงภาพยนตร์ 7,058 ที่นั่ง รวมทั้งธุรกิจโบว์ลิ่ง 2 สาขา 277 เลนโบว์ลิ่ง และธุรกิจพื้นที่เช่า 1 สาขา พื้นที่ 891 ตารางเมตร โดยได้ขายกิจการให้แก่บริษัท SABAY DIGITAL GROUP PTE. LTD. จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสำนักงานของบริษัท สะบาย ดิจิทัล กรุ๊ป (Sabay Digital Group) กัมพูชา ด้วยมูลค่าประมาณ 5.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 161.30 ล้านบาท
โดยมีทุนจากกัมพูชาเข้ามาซื้อกิจการต่อและเปลี่ยนชื่อเป็น Sabay Cenema
ไม่ต่อสัญญา The Pizza Company
ตามมาด้วย 28 เมษายน 2569 มีข่าวจาก The Pizza Company ที่แจ้งมาจากบริษัท EFG Cambodia ที่ประกาศว่า กำลังพัฒนาแบรนด์พิซซ่าของตัวเอง ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2569 ด้วยประสบการณ์กว่าสองทศวรรษ เรากำลังสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองอย่างแท้จริง
คุณอาจเคยเห็นผ้าสีแดงที่คลุมหน้าร้านของเราทั่วประเทศแล้ว เราเป็นเจ้าแรกที่แจ้งความหมายของเหตุการณ์นี้ให้คุณทราบ ประวัติศาสตร์ของ The Pizza Company ในกัมพูชากำลังจะสิ้นสุดลง มื้ออาหารแสนอร่อย การเฉลิมฉลอง และความทรงจำทุกอย่างที่เราได้ร่วมแบ่งปันกับคุณตลอด 20 ปีที่ผ่านมา จะถูกจดจำด้วยความซาบซึ้งใจอย่างสุดซึ้ง สิ่งใหม่กำลังจะมา และแบรนด์ใหม่นี้ได้รับการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันสำหรับกัมพูชา
บริษัท EFG Cambodia ขอแจ้งให้ทราบว่า หลังจากดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี ร้านอาหาร The Pizza Company ทุกสาขาในราชอาณาจักรกัมพูชาจะปิดตัวลง ขอเน้นย้ำว่า ร้านอาหาร The Pizza Company ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวของครอบครัว งานเฉลิมฉลอง และการสังสรรค์หลังเลิกงาน ซึ่งมีเพียงพิซซ่าเท่านั้นที่สามารถมอบความสุขเหล่านี้ได้ ประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความกตัญญูอย่างสุดซึ้งของ EFG Cambodia ต่อลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
EFG Cambodia จะเปิดตัวแบรนด์พิซซ่าใหม่ที่เป็นของคนกัมพูชาทั้งหมด สร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากผู้บริโภคชาวกัมพูชา และเป็นกรรมสิทธิ์ของคนกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ นี่คือสิ่งที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้
ในส่วนนี้ยังไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาต่อจากแบรนด์ The Pizza Company จะออกมาเป็นอย่างไร ทั้งรสชาดและหน้าตา
ปลุกกระแสเขี่ย 7-Eleven
ในสังคมออนไลน์ฝั่งกัมพูชามีการตั้งกระทู้ถึงเรื่อง 7-Eleven ไว้ดังนี้ กัมพูชาควรซื้อแฟรนไชส์ 7-Eleven จากญี่ปุ่นหรือ USA มาเปิดที่กัมพูชา เลิกใช้แฟรนไชส์ไทย ซึ่งประเทศไทยซื้อจากญี่ปุ่นหรือ USA ด้วย
7-Eleven ของประเทศไทย เป็นของบริษัท CP All บริษัทนี้มีสิทธิ์เฉพาะในการขายในกัมพูชา 30 ปี และสามารถต่อยอดได้อีก 2 ครั้ง (30 ปีครั้งเดียว) CP All ประเทศไทย ได้ลงนามข้อตกลงรับแฟรนไชส์หลัก(Master Franchise) จากบริษัทหลักในสหรัฐอเมริกา(7-Eleven.Inc.) เพื่อขยายสาขาในกัมพูชา
เหตุผลประเทศไทยเปิดร้าน 7-Eleven ในกัมพูชาเพราะประเทศไทยมองว่ากัมพูชามีเศรษฐกิจเติบโตเร็วและมีความต้องการบริโภคสินค้าสูง ไม่เพียงแต่นำเข้าจากประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีนโยบายส่งเสริมสินค้าในประเทศกัมพูชาให้ขายในร้านอีกด้วย
ยืนยัน เจ้าของร้าน 7-Eleven ในกัมพูชาเป็นเศรษฐีทั้งหมดในประเทศไทย
หนึ่งใน Comment ที่ถูกนำมาขยายเรื่องต่อคือ หิวยี่ห้อนี้จริง ๆ ไม่ต้องซื้อจากญี่ปุ่นหรืออเมริกา เปลี่ยนตัวเองเป็น 8-Eleven หรือ 8-Twelve KDMV ช่างหิวโหยสำหรับประเทศนี้
ตอนนี้มีการจับเอาคำว่า 8-Eleven ขึ้นมาขยายความ ทำให้สังคมออนไลน์เกิดการถกเถียงกัน ด้านหนึ่งต้องการให้สร้างร้านสะดวกซื้อของกัมพูชาขึ้นมาเอง นั่นสะท้อนถึงที่จริงแล้ว 7-Eleven ก็ตอบโจทย์คนกัมพูชาแต่มีเรื่องของชาตินิยมเข้ามาค้ำคอ และการต่อมานโยบายของ 7-Eleven ก็เปิดโอกาสให้สินค้าท้องถิ่น(กัมพูชา)เข้ามาขายได้ ซึ่งเป็นข้อดีที่จะช่วยผลักดันสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน
ปัญหาคือสินค้าในกัมพูชามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่
กรณีของ 7-Eleven ที่เปิดตัวสาขาแรกในกัมพูชาเมื่อ 30 สิงหาคม 2564 CP All ได้รับสิทธิ์มาสเตอร์ แฟรนไชส์ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในกัมพูชา เป็นเวลา 30 ปี และต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 20 ปี รวม 70 ปี
Sabay ย้อนฉายซีเกมส์
สื่อกัมพูชา thmeythmey.com รายงานเมื่อ 6 พฤษภาคม 2569 ว่า เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (NOCC) กล่าวว่า การฉายภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 เป็นโอกาสให้ประชาชนชาวกัมพูชา ผู้รักกีฬา และอดีตอาสาสมัครที่ทำงานในระหว่างการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ได้หวนรำลึกถึงความทรงจำที่ดี
การฉายภาพครั้งนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาด้วย
ผู้เข้าร่วมชมการฉายภาพโดยการซื้อตั๋วจะมีโอกาสลุ้นรับเหรียญที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 ในแต่ละรอบการฉาย
เหรียญทองที่ระลึกนี้มีส่วนผสมของทองคำ 30 เปอร์เซ็นต์ และเป็นของที่ระลึกพิเศษที่จะมอบให้กับผู้ชมผ่านการจับฉลากหลังจากการฉายแต่ละครั้ง
NOCC ร่วมกับโรงภาพยนตร์ต่างๆ เช่น Legends Cinema และ Sabay Cinema ได้ฉายภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 ทั้งหมด ซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ การฉายภาพยนตร์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันครบรอบ 3 ปี
ความทรงจำเกี่ยวกับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 อันน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กำลังถูกนำมาฉายซ้ำในโรงภาพยนตร์ในกรุงพนมเปญและเสียมเรียบ การฉายซ้ำครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ชาวกัมพูชาและแฟนกีฬาที่ไม่สามารถเข้าร่วมชมด้วยตนเองเมื่อสามปีก่อน มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์พิธีเปิดด้วยตนเอง
วัดระบบยุติธรรม
แหล่งข่าวกล่าวว่า การฉีกสัญญากับคู่สัญญาเดิมก่อนครบกำหนดทิ้ง จะมีผลในทางกฎหมายตามมา ตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับระบบความยุติธรรมของแต่ละประเทศ กรณีของปั๊ม PTT ที่เลิกสัญญาก่อนกำหนดย่อมมีกระบวนการฟ้องร้องตามมาแน่ ส่วนในทางคดีจะสู้กันนานแค่ไหนเป็นธรรมหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
ส่วน Major Cineplex เป็นการขายออกจึงไม่เป็นปัญหาอะไร เช่นเดียวกับ The Pizza Company เป็นเรื่องของสัญญาที่หมดลงกับต้นทางที่กัมพูชา ไม่มีผลในทางกฎหมาย ส่วนกิจการที่ผ่ายกัมพูชาซื้อไปแล้วจะนำไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขา เราก็ได้เห็นแล้วเรื่องโรงภาพยนตร์ Sabay
สำหรับเรื่อง 7-Eleven นั้นคงยากที่จะยกเลิกสัญญา เว้นแต่ปั้นค่ายอื่นขึ้นมา ซ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับประชาชนชาวกัมพูชาเองว่าจะเดินไปในทิศทางใด
