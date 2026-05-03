82 ปี“พระธัมมชโย”แจก 400 ล้าน-พระผู้ใหญ่ร่วมงาน

งานครบรอบอายุ 82 ปีของพระธัมมชโยคึกคัก หลังอัยการมีคำสั่งยุติคดี“ขาดอายุความ” ขึ้นป้ายต้อนรับเชิญ 3 พระชั้นสมเด็จฯ ร่วมงาน ตะลึงสังฆทาน 4 หมื่นวัด วัดร่วมงานโชว์เช็ค 1 หมื่นบาทคาดเงินที่ธรรมกายบริจาคเกิน 400 ล้านบาท เพราะ 1 วัดมามากกว่า 1 รูปแถมงานนี้มีทั้งพระพรหมสิทธิและอดีตพระพรหมเมธีเข้าร่วม ประเมินรอบนี้“ธรรมกาย”ลดทุกอุปสรรค-ไม่กล้าซ้ำรอยเดิม
วันคุ้มครองโลกปีนี้ของวัดพระธรรมกายเมื่อ 22 เมษายน 2569 เป็นที่จับตามองเป็นพิเศษว่า พระธัมมชโยหรืออดีตพระเทพญาณมหามุนี หรือ นายไชยบูลย์ สุทธิผล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จะปรากฎตัวหรือไม่ หลังจากถูกออกหมายจบจากคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น
ซึ่งเมื่อ 26 มีนาคม 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้ออกมายืนยันการรับหนังสือแจ้งคำสั่งจากอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 (หนังสือลงวันที่ 20 มีนาคม 2569) ซึ่งมีคำสั่งให้ ยุติการดำเนินคดีต่อ พระเทพญาณมหามุนี (พระธัมมชโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และ นางสาวศศิธร โชคประสิทธิ์ ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร โดยให้เหตุผลทางกฎหมายว่าคดีขาดอายุความ
คดีดังกล่าวเป็นคดีที่ นายธรรมนูญ อัตโชติ กับพวก ได้กล่าวหา นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พระเทพญาณมหามุนี หรือ นายไชยบูรณ์ สุทธิผล หรือ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย น.ส.ศรัณยา มานหมัด นางทองพิน กันล้อม และนางศศิธร โชคประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ 1-5 ตามลำดับ ในคดีร่วมกันฟอกเงิน ทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
โดยทางดีเอสไอได้แจ้งผลการยุติคดีนี้ไปยังกลุ่มผู้ร้องทุกข์ที่นำโดย นายธรรมนูญ อัตโชติ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569
สังฆทาน 4 หมื่นวัด
ดังนั้นในงานวันคุ้มครองโลกที่ตรงกับวันเกิดของพระธัมมชโย อายุครบ 82 ปี จึงถูกจับตากันว่าพระธัมมชโยอาจออกมาปรากฎตัวให้กับผู้ที่ศรัทธาในวัดพระธรรมกายได้เห็น เพราะคดีขาดอายุความไปแล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่ปรากฎตัวออกมา
สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้เผยแพร่กำหนดการและกิจกรรมในวันคุ้มครองโลก อายุวัฒนมงคล 82 ปี หลวงพ่อธัมมชโย วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
กำหนดการ พิธีภาคสาย ณ สภาธรรมกายสากล 09.30 น. ปฏิบัติธรรม 10.45 น. พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 11.00 น. เสร็จพิธี
พิธีภาคบ่าย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 สภาธรรรมกายสากล 13.00 น. สัมมนาสงฆ์ เพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา 15.30 น. เสร็จกิจกรรมสัมมนา
พิธีภาคเย็น ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ 15.30 น. คณะสงฆ์และสาธุชน พร้อมเพรียงกันที่มหารัตนวิหารคด ชั้น 1 16.15 น. เจ้าคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดวัดไทย เข้าประจำพื้นที่นั่ง ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ 17.15 น. ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ “กองพลร่มมหาเศรษฐี” 17.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล 82 ปี หลวงพ่อธัมมชโย พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เจ้าภาพและสาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดทั่วไทย ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์ให้พร 19.00 น. เสร็จพิธี
ขึ้นป้ายต้อนรับ 3 สมเด็จ
กิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการค่อย ๆ กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับวัดพระธรรมกายอีกครั้ง เพราะหน้างานมีการขึ้นป้ายต้อนรับพระผู้ใหญ่ชั้นสมเด็จถึง 3 รูปได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประธานสมัชชามหาคณิศสรคณะสงฆ์ไทย
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(ไม่ได้เดินทางมา)
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
มาเป็นประธานสงฆ์ในการถวายมหาสังฆทานเนื่องในวันคุ้มครองโลก โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว พร้อมด้วยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ (รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถวายการต้อนรับ
นอกจากนี้ยังเห็นอดีตพระพรหมเมธี ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพิ่งพิพากษายกฟ้อง อดีตพระพรหมเมธี หรือ พระจำนงค์ ธมฺมจารี อายุ 85 ปี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตเงินทอนวัด ในข้อกล่าวหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั่นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน
ศาลพิพากษา ยกฟ้องในคดีส่วนอาญา แต่ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 5 ล้านบาท แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้เสียหาย เมื่อ 2 เมษายน 2569
ภายในงานยังได้เห็นอดีตพระพรหมเมธี พบกับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีและพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ที่พ้นคดีเงินทอนวัดไปร่วมงานดังกล่าวด้วย
“ที่จริงก็เป็นสิทธิของพระผู้ใหญ่ ที่สามารถไปร่วมงานได้ เพราะคดีรับของโจรของพระธัมมชโย หมดอายุความแล้ว ถ้าพิจารณาดี ๆ ก็จะพบว่าเป็นสายที่เคยเกื้อหนุนกันมาก่อน ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปสำหรับวัดพระธรรมกาย เพราะยังมีบางคดีที่ยังคาอยู่ จึงเป็นอีกเหตุหนึ่งที่พระธัมมชโยไม่ปรากฎตัว”แหล่งข่าวกล่าว
เกิน 400 ล้านบาท
สิ่งที่น่าสนใจของงานครบรอบ 82 ปีของพระธัมมชโย นอกจากจะมีพระชั้นสมเด็จมาร่วมงานแล้ว ยังมีพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทย ทำให้ลานมหาธรรมกายเจดีย์เนืองแน่นไปด้วยผู้คน หลังงานยังพบการโพสต์ของพระที่มาร่วมงานของวัดพระธรรมกายที่โชว์เช็คที่ได้รับมอบมูลค่า 1 หมื่นบาท
ถ้าคิดง่าย ๆ 4 หมื่นวัด วัดละ 1 หมื่นบาท ก็ต้องใช้เงิน 400 ล้านบาทแล้ว อาจดูเป็นตัวเลขสูงมาก แต่สำหรับวัดพระธรรมกายแล้วเป็นเรื่องปกติ เพราะปีที่แล้วก็ทำ 4 หมื่นวัดเช่นกัน
ส่วนจะครบ 4 หมื่นวัดจริงหรือไม่ทางวัดพระธรรมกายเท่านั้นที่จะรู้ เพราะ 1 วัดพระมาอาจไม่ใช่แค่รูปเดียว เป็นระดับเจ้าอาวาสหรือพระลูกวัด ตรงนี้ก็มีเรื่องของเรตในการบริจาคเข้ามาอีก และยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเข้ามาอีก
เฉพาะงานนี้ยอดบริจาคน่าจะเกิน 400 ล้านบาทอยู่แล้ว ไหนจะพระรูปอื่น ๆ ที่มาร่วมงานล่ะ พระผู้ใหญ่ที่มีสมณศักดิ์สูง ๆ คงไม่ใช่ถวายปัจจัยแค่ 1 หมื่นแน่ กี่รูปล่ะ เพราะบางท่านก็ไม่ปรากฎภาพบนสื่อของวัด
แค่กฐินก็เกินพันล้าน
เรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกฐินของวัดก็ได้ปีละกว่า 1 พันล้านบาทอยู่แล้ว แถมศิษย์ของวัดพระธรรมกายไม่ได้ลดลง มีแต่เพิ่มขึ้น เพราะไม่มีการเข้าไปสร้างความชัดเจนในเรื่องคำสอนของวัดพระธรรมกาย ทุกคนก็คาดหวังเรื่องบริจาคมากได้บุญมาก อีกทั้งศิษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีฐานะดี ดังนั้นการบอกบุญในกิจกรรมต่าง ๆ จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับธรรมกาย
พระระดับเจ้าอาวาสตามต่างจังหวัด จะมีใครใส่ซองให้ 1 หมื่นบาทล่ะ ดังนั้นส่วนใหญ่จึงพร้อมมาร่วมงานของวัดพระธรรมกาย เพราะได้เรื่องค่ารถด้วย ส่วนพระลูกวัดถ้ามาด้วยทราบมาว่ามีเงินใส่ซองให้ 2 พันบาทถือว่าเยอะมากสำหรับวัดต่างจังหวัด
ไม่เดินซ้ำรอยเดิม
อย่าลืมว่าการถอดยศพระผู้ใหญ่ในวัดพระธรรมกาย ยังไม่มีการคืนสมณศักดิ์ให้เหมือนกับ 2 พระพรหมจากคดีเงินทอนวัด คือพระพรหมดิลกและพระพรหมสิทธิ ส่วนอดีตพระพรหมเมธียังต้องรอความชัดเจน
วันนี้ธรรมกายเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเดินใหม่ อะไรที่เคยสร้างปัญหาในยุคสมเด็จช่วงฯ จะไม่เดินซ้ำรอยเดิม เรื่องยศตำแหน่งของพระในวัด ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป ตราบใดที่จำนวนผู้ศรัทธายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ลดกิจกรรมที่หวือหวาลง พร้อมเดินสายสร้างพันธมิตรในหลากหลายมิติ
ธรรมกายไม่เน้นการสร้างสายสัมพันธ์ในมหาเถรสมาคมเหมือนในอดีต ส่วนหนึ่งเพราะสายสัมพันธ์เดิมถูกขจัดออกไป
โครงสร้างคณะสงฆ์เปลี่ยนไปจากเดิม หรือพระผู้ใหญ่ที่เคยอุ้มชูท่านมรณภาพ แม้พระผู้ใหญ่ที่เหลืออยู่ในมหาเถรฯ ก็คงมีบทเรียนมาแล้ว
ธรรมกายยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมบุญได้เหมือนเดิม แค่นี้ก็น่าจะพอใจแล้วสำหรับทางวัด
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook :https://www.facebook.com/SpecialScoopManagerOnline/
Instragram :https://instagram.com/special.scoop.mgronline
Tiktok :https://vt.tiktok.com/ZSe4j