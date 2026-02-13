ปั่นเฟกนิวส์-ม็อบจัดตั้ง หวังล้มผลเลือกตั้ง 69 ?

“ดร.กิตติธัช” แฉ ขบวนการจัดตั้ง สร้างเฟกนิวส์ เรียกร้อง“นับคะแนนใหม่” ปลุกให้เกิดการชุมนุมทุกจังหวัด โดยใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือ เพื่อผลทางการเมือง ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับม็อบปี 2563 ที่เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน หวังสร้างมายาภาพ“แพ้เพราะถูกโกง” หากกระแสจุดติดอาจถึงขั้น“ล้มการเลือกตั้ง” ขณะที่ ม.140 ระบุ ผู้ที่จะคัดค้านได้ ต้องเป็นผู้มืสิทธิเลือกตั้งในเขตที่ถูกร้องเท่านั้น ด้าน “จตุพร” จี้ กกต.เร่งสางปัญหา ก่อนลุกลามบานปลาย
กล่าวได้ว่ากระแสเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)ใหม่ในหลายเขตเลือกตั้ง กระทั่งลุกลามไปสู่ข้อเรียกร้องให้“นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ”นั้น นอกจากจะเป็นเพราะปัญหาในการทำหน้าที่และความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)แล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีขบวนการ“ปั่นเฟกนิวส์”เพื่อสร้างกระแส และมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ“ม็อบจัดตั้ง”เพื่อหวังผลทางการเมือง
ส่วนว่าการนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ? หลักเกณฑ์ควรเป็นเช่นไร รวมทั้งการเคลื่อนไหวของมวลชนจัดตั้งในครั้งนี้มีเป้าประสงค์อะไร ? คงต้องไปฟังความเห็นจากผู้รู้
ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิเคราะห์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า
ข้อเท็จจริงในการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น มีอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. ทุกหน่วยเลือกตั้งจะมีตัวแทนของพรรคการเมืองหลายพรรคประจำอยู่แล้วในการนับคะแนน โดยทันทีที่นับเสร็จจะส่งคะแนนไปที่ส่วนกลางของพรรคในจังหวัดทันทีเพื่อประเมินว่าจังหวัดนั้นๆพรรคน่าจะได้ สส.กี่คน จากนั้นก็ส่งข้อมูลไปยังสำนักงานใหญ่ของพรรคเพื่อประเมินตัวเลขรวม แต่ละพรรคจึงรู้อยู่แล้วว่าใครชนะ ใครแพ้ ตั้งแต่ กกต.และสื่อต่างๆยังไม่รายงานผล
2. หากมีความผิดปกติหรือไม่เห็นด้วย เช่น กรณีมีบัตรเสียหรือขานคะแนนผิด ทั้งประชาชนทั่วไปและตัวแทนพรรคการเมืองจะสามารถประท้วงให้ตรวจสอบในช่วงการนับคะแนนได้ทันที
3. กระบวนการ "ขอนับคะแนนใหม่" เป็นเรื่องปกติในการเลือกตั้งทุกปี โดยต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปที่ กกต. และเมื่อเรื่องถึงมือ กกต.แล้ว คณะกรรมการ กกต.กลาง ก็จะพิจารณาจากข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆว่าจะอนุมัติให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งทำการนับคะแนนใหม่ตามคำร้องหรือไม่ ซึ่งการนับใหม่ก็ต้องมีหลักการขั้นตอนทางกฎหมายและดำเนินการโดยกรรมการที่เป็นคนกลาง ไม่ใช่จะเอา"กฏหมู่" หรือมวลชนมากดดันแล้วประกาศว่าจะนับใหม่ หรือนับคะแนนใหม่กันเอง
“ คือทุกพรรคเขาส่งตัวแทนไปเฝ้าตอนนับคะแนนหมดแหล่ะ อย่างเขต 7 นนทบุรีที่มีปัญหาไฟดับ แต่พัดลมติด ซึ่งจริงๆแค่ไฟตก ผู้สมัครพรรคประชาชนที่คะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งก็บอกไม่ติดใจ เมื่อแต่ละหน่วยนับคะแนนเสร็จ พรรคการเมืองต่างๆก็รู้ผลการเลือกตั้งของตัวเองแล้ว คนหนึ่งออกมาประกาศชัยชนะ อีกคนยอมรับความพ่ายแพ้ ก่อนที่สื่อหรือ กกต.จะรายงานผลสรุปเสียอีก พรรคประชาชนเองก็มีเจ้าหน้าที่ของพรรคอยู่ทุกหน่วยเลือกตั้ง ถ้าคะแนนผิดปกติทำไมไม่ทักท้วงตั้งแต่ตอนนับคะแนน แต่ถึงเวลาพอผลเลือกตั้งออกมากับแกล้งทำเป็นเหมือนว่าไม่เคยรับรู้การนับคะแนนเหล่านี้ ถึงเวลาคุณมาแกล้งสร้างปัญหา มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณต้องการทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมือง แล้วก็พยายามสร้างข่าวปลอม เพื่อประโยชน์ของฝ่ายตนและโจมตีฝ่ายตรงข้าม นี่คือการเมืองสกปรกของแท้ ” ดร.กิตติธัช กล่าว
มีความพยายามล้มการเลือกตั้ง
ดร.กิตติธัช ยังได้แสดงความเห็นต่อสถานการณ์ความวุ่นวายจากการเรียกร้องให้ กกต.นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ว่า การเลือกตั้งทุกครั้งมันมีปัญหาอยู่แล้ว มากบ้างน้อยบ้าง แต่ครั้งนี้มันมีการสร้างสถานการณ์ให้ปัญหามันใหญ่เกินจริง และมีการสร้างข่าวปลอมผ่านสื่อโซเชียลอย่างต่อเนื่องเพื่อปลุกกระแส คนบางกลุ่มไม่สนใจว่าสิ่งที่สื่อสารออกไปเป็นเรื่องจริงหรือปลอม เพราะเขามีสื่อใหญ่อยู่ในมือ เขาพยายามสื่อสารออกไปให้กว้างที่สุด และทำให้คนเชื่อให้ได้มากที่สุด เหมือนที่ โจเซฟ เกิบเบิลส์ รัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาการโฆษณา มือขวาของฮิตเลอร์ บอกว่า “ถ้าโกหกบ่อยๆ จนมากพอ คนก็จะเชื่อว่าเป็นความจริง”
คือพอปล่อยข่าวออกมาเรื่อยๆ คนทั่วไปก็รู้สึกว่า เฮ้ย ! ที่เขต 1 จ.ชลบุรีมีการโกงเลือกตั้ง โดยมีคนของ กกต.สมรู้ร่วมคิด ซึ่งกว่า กกต.จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานและออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง ข่าวก็แพร่ไปไกลแล้ว บางคนบอกว่าทำไม กกต.ไม่รีบออกมาชี้แจง ก็ต้องเข้าใจว่า กกต.ต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนและถูกต้อง ก่อนจะมีหนังสือชี้แจงหรือตั้งโต๊ะแถลง ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย ขณะที่คนประท้วง คนร้องเรียน จะพูดอะไรก็ได้ ที่สำคัญพรรคประชาชนสามารถครองพื้นที่โซเชียลได้ครบในทุกด้าน ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน ไลฟ์สไตล์ บันเทิง ทั้งหนัง การ์ตูน มีศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ที่พร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้ เขาจึงเข้าถึงคนได้หลากหลายกลุ่ม และสามารถสร้าง Echo Chamber (การสื่อสารในข้อมูลเดิมซ้ำๆจนผู้รับสารเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง) ได้
“ สังเกตได้ว่ามีการใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวแทนพรรคการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายมาก อย่างที่เขต 1 จ.ชลบุรี ผู้สมัครของพรรคประชาชนที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 2 ไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่นะ แต่ใช้มวลชน ใช้กฎหมู่ไปบังคับกรรมการในหน่วยเลือกตั้ง มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวกรรมการในหน่วย และมีเยาวชนเข้าไปยุ่งกับหีบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งผิดกฎหมาย ส่วนตัวเชื่อว่าเขาไม่ได้สนใจผลคะแนนที่ออกมาหรอกเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาแพ้ แต่ทำเพื่อปั่นกระแส ขยายแนวร่วม สร้างความโกรธแค้นให้ได้มากที่สุด มีการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ มีการจัดชุมนุมในจุดต่างๆทั่วประเทศ จะเห็นได้ว่ามีความจงใจปลุกทุกจังหวัด ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับม็อบปี 2563 ที่เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน สุดท้ายคะแนนอาจจะออกมาเหมือนเดิมแต่เขาตีตราไปแล้วว่าพรรคเขาแพ้เพราะถูกโกง แล้วเขาก็จะย้ำคำโกหกแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อสร้าง Echo Chamber ให้คนรู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สกปรก เรียกคะแนนสงสาร ถ้าจุดกระแสม็อบติดก็สามารถเดินเกมต่อ ถ้าล้มการเลือกตั้งได้เขาก็ต้องการล้ม แต่คิดว่าน่าจะยาก ” ดร.กิตติธัช ระบุ
ใครบ้าง? ที่สามารถขอนับคะแนนใหม่
ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.ใหม่ทั้งประเทศนั้นสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือ ใครบ้างที่สามารถคัดค้านผลการเลือกตั้งและขอให้นับคะแนนใหม่ได้
สำหรับ“ผู้ที่มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้ง”นั้น ตามมาตรา 140 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ระบุว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง
หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี หากพบว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปคือ ผู้ที่สามารถยื่นคัดค้านผลการเลือกตั้ง สส.และเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ ได้แก่
1. ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตนั้นๆ โดยสามารถยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ยกตัวอย่างเช่น หากจะคัดค้าผลการเลือกตั้ง สส.เขต 1 จ.ชลบุรี ผู้ที่คัดค้านก็ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขต 1 จ.ชลบุรี เท่านั้น ผู้ที่อยู่นอกเขตฯไม่สามารถคัดค้านได้
2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.ในเขตนั้นๆ โดยสามารถยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง
3. พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นๆ โดยสามารถยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่พรรคส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง
สารพัดเฟกนิวส์
เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนที่จะมีการลุกฮือของมวลชนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในหลายพื้นที่ ได้เกิดปรากฏการณ์“เฟกนิวส์”ขึ้นมากมาย และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว อาทิ
1. จากกรณีที่มีกลุ่มนักศึกษาเข้าไปขอดูการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง สส.เขต 7 จ.ปทุมธานี ที่ราชมงคลธัญบุรี มีการปั่นเฟกนิวส์โดยนำผลการเลือกตั้งจาก 2 หน่วยเลือกตั้งมาบอกว่าเป็นหน่วยเดียวกัน แล้วเผยแพร่ผ่านเพจ Inside Voice และขยายไปยังสื่อโซเชียลต่างๆอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คนเข้าใจผิดว่ามีการโกงการเลือกตั้ง
2. มีการปั่นเฟกนิวส์ผลการเลือกตั้งที่ จ.ศรีสะเกษ โดยนำผลคะแนนที่นับได้ 95% ซึ่งคะแนนของภูมิใจไทยนำพรรคเพื่อไทยอยู่ มาเทียบกับคะแนนที่นับได้ 100% ซึ่งเพื่อไทยแซงขึ้นมาชนะภูมิใจ โดยอ้างว่าพรรคเพื่อไทยขอนับคะแนนใหม่แล้วพรรคเพื่อไทยพลิกกลับมาชนะภูมิใจไทย เพื่อสร้างสถานการณ์ว่ามีการโกงการเลือกตั้ง ซึ่งล่าสุดว่าที่ สส.ของพรรคเพื่อไทยก็ออกปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริง
3. กรณีการขอนับคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต 1 จ.ชลบุรี โดยมีการปล่อยเฟกนิวส์ว่าในขณะนับคะแนนหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น มีปัญหาไฟดับ แต่พัดลมติด เพื่อปั่นกระแสว่าช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีการทุจริตในการบันทึกผลคะแนน แต่ภายหลังเจ้าของคลิปตัวจริงได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่เขต 7 จ.นนทบุรี ไม่ใช่ที่ จ.ชลบุรี แต่อย่างใด , การณีผู้ที่บุกเข้าไปในสถานที่จัดเก็บหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งมีการหยิบใบลงคะแนนดิบจากหีบบัตรเลือกตั้งออกมา แล้วนำไปถ่ายรูปปั่นเฟกนิวส์ว่าเก็บได้จากถังขยะที่เจ้าหน้าที่นำไปทิ้ง เพื่อให้คนเข้าใจว่ามีการทุจริตในการนับคะแนนของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ซึ่งการสร้างเฟกนิวส์ดังกล่าวนั้นทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยเลือกตั้ง กระทั่งบานปลายขยายวงไปสู่การเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ ซึ่งหลายฝ่ายวิตกว่าอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายตามมาและลุกลามไปทั่วประเทศจนยากที่จะควบคุม
จี้ กกต.รีบแก้ปัญหาเพื่อดับเชื้อไฟ
ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาของ กกต.เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้นั้น “นายจตุพร พรหมพันธุ์” วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน แนะนำว่า ในเมื่อตอนนี้ผู้สมัคร สส.หลายคนที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งแต่มีประเด็นร้องเรียนให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ต่างก็ออกมาประกาศว่าพร้อมจะให้ กกต.นับคะแนนใหม่ ไม่ว่าจะเป็น นายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย , นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้สมัคร สส.พิจิตร เขต 1 พรรคภูมิใจไทย หรือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับ 1 ของพรรคกล้าธรรม ดังนั้นจากนี้ก็หน้าที่ของ กกต.ที่จะพิจารณาว่าควรมีการนับคะแนนใหม่ในเขตนั้นๆหรือไม่ ที่สำคัญจะต้องนำข้อเท็จจริงต่างๆมาแสดงต่อประชาชน เช่น รายละเอียดของแต่ละหน่วยเลือกตั้งว่าคะแนนจริงๆของผู้สมัครแต่ละคนอยู่ที่เท่าไหร่ ทั้ง สส.ระบบเขต และ สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งชี้แจงว่าความผิดพลาดเกิดจากอะไร ระบบล่ม หรือผิดพลาดจากการรวบรวมคะแนนของกรรมการในหน่วยเลือกตั้ง โดย กกต.ต้องทำงานเชิงรุก ต้องปรับวิธีการ และเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
ซึ่งกรณีที่มีการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ หรือเรียกร้องให้ กกต.ลาออก ก็ถือเป็นสิ่งที่ผู้ร้องสามารถทำได้ ในอดีตก็เคยมีการนับคะแนนใหม่เกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ส่วนในประเด็นการลาออกนั้น กกต.จะดำเนินการหรือไม่ก็เป็นสิทธิของ กกต. ซึ่งข้อเรียกร้องก็อาจจะขยายวงไปเรื่อยๆ เหมือนไฟลามทุ่ง หาก กกต.ไม่รีบทำความจริงให้ปรากฏ
“ เนื่องจากการทำหน้าที่ของ กกต.นั้นมีปัญหาตั้งแต่ตอนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ดังนั้นในการลงคะแนนเลือกตั้ง คนก็แลยไม่มั่นใจ อีกทั้งคืนวันที่ 8 ก.พ.หลังการเลือกตั้ง ระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งของ กกต.ก็ล่ม ทำให้คนไม่มั่นใจในผลคะแนน ซึ่งกรณีที่มีการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้ง สส.เขต 1 จ.ชลบุรี เนี่ย ถ้าประธานหรือเลขาฯ กกต.ลงไปดูในพื้นที่ตั้งแต่มีเริ่มมีปัญหาก็คงไม่บานปลาย วิธียุติปัญหาที่ดีที่สุดก็คือ กกต.ต้องทำความจริงให้ปรากฏ ทุกอย่างก็จะยุติไปเอง ส่วนที่มีการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศนั้น โดยส่วนตัวมองว่าควรนับใหม่เฉพาะเขตที่มีปัญหา เพราะผลการเลือกตั้งไม่ได้มีปัญหาทุกเขต เขตที่ไม่มีปัญหาก็ไม่จำเป็นต้องไปแตะ ” นายจตุพร กล่าว