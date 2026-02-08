หนังสือกัมพูชาชนะไทยในสมัยเตโชธิบดีถูกหยิบยกเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันฝ่ายค้านสวดบิดเบือนประวัติศาสตร์ ปกปิดความล้มเหลวในการรักษาอธิปไตย กระแสไม่พอใจตระกูลฮุนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ลากสายเชียร์ออกมากล่อม ต้านจนหยุดยิงได้2 ครั้ง ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เหนือกว่าปาฏิหาริย์ ตอกย้ำเพื่อปกป้องชีวิตของทหารและประชาชน
กลายเป็นต้นทางที่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันในประเทศกัมพูชาในระยะนี้ สำหรับหนังสือ “กัมพูชาชนะไทย ในสมัยเตโชธิบดี” ที่เป้าหมายคือการยกย่องเชิดชูผู้นำคนสำคัญอย่างสมเด็จฮุนเซน เพื่อส่งต่ออำนาจในการปกครองต่อให้กับ ฮุน มาเนต ลูกชายที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ที่จริงก่อนหน้านี้หนังสือเล่มดังกล่าวเคยถูกนำมาพูดถึงบ้าง กล่าวกันว่าหนังสือเล่มดังกล่าวพิมพ์เสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 แต่สถานการณ์ขณะนั้นไม่เอื้ออำนวยจากความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และเกิดการปะทะกันเมื่อ 24 กรกฎาคม 2568
กระแสของหนังสือดังกล่าวถูกหยิบยกมาพูดถึงกันอีกครั้งหลังมีข้อตกลงหยุดยิงในรอบแรก 28 กรกฎาคม 2568 แต่ก็ไม่ได้โด่งดังนัก จนเกิดการปะทะกันรอบ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2568 และหยุดยิง 27 ธันวาคม 2568
หนังสือเล่มนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกัมพูชา หลังมีการโจมตีว่าเขียนออกมาเพื่อกลบความผิดพลาดที่เสียดินแดนให้กับทหารไทย และแน่นอนว่าฝ่ายที่เชียร์ตระกูลฮุนต่างก็ออกมาตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม พร้อม ๆ กับยกสารพัดเหตุผลเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับพ่อลูกตระกูลฮุน
หนังสือโฆษณาชวนเชื่อ
ขณะที่เพจที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชา อย่าง Army Military Force ได้กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่า ทางการกัมพูชาเตรียมจัดทำหนังสือโฆษณาชวนเชื่อที่มีเนื้อหาเชิดชูสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เตโช ฮุน เซน พร้อมทั้งบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพื่อโจมตีและป้ายสีประเทศไทย
หนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อใช้เป็นหลักสูตรล้างสมองและปลูกฝังอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนตามสถานศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สนับสนุนระบอบฮุน เซน สามารถสั่งจองซื้อเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์การโฆษณาชวนเชื่อครั้งใหญ่
เขียนเอาใจฮุนเซน
เช่นเดียวกับ Facebook group : The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ ในหัวข้อ เตโชผู้ไม่แพ้ “พ่ายในสนามรบ แต่ชนะในหนังสือ”ได้จับประเด็นในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ
ผลพวงจากข้อพิพาทจบลงด้วยการที่กัมพูชาต้องล่าถอย และคืนพื้นที่รุกล้ำให้แก่ไทย อาฟเตอร์ช็อตครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด ชาวกัมพูชาจำนวนมากที่เคยถูกหนุนให้ไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่รุกล้ำ ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านในชั่วข้ามคืน ทิ้งให้พวกเขาเผชิญชะตากรรมที่มืดมน
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือทัช โสกา รองโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ชูยุทธศาสตร์ใหญ่ 6 ประการ ที่ไม่เน้นการใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียว แต่คือการใช้ชั้นเชิงทูต 6 ประการ เพื่อบีบให้ไทยต้องจำนนด้วยหลักฐานในอนาคต นี่คือยุทธศาสตร์ “เงียบแต่ไม่เฉย” ของรัฐบาลฮุนมาเนต
หากพี่น้องเชื่อมั่นในกัมพูชา ผมเชื่อมั่นในกัมพูชาเช่นกัน โดยเฉพาะ สมเด็จเตโชธิบดี ที่ท่านกำลังใช้ยุทธศาสตร์ป้องกันชาติและยุทธศาสตร์ เงียบแต่ไม่เฉย โดยสันติวิธี ผ่านการทูตและกระบวนการทางกฎหมาย โดยไม่ยกประเทศใดเป็นศัตรู
ยกเหตุเหมือนจะไม่แพ้
นอกจากนี้ Hok Nave อีกหนึ่งแรงเชียร์พ่อลูกตระกูลฮุน ยังได้โพสต์ข้อความที่พยายามกลบความล้มเหลวของ 2 พ่อลูก ด้วยการลดแรงกดดันของคนในกัมพูชาในข้อครหาว่าแพ้ไทย
สงครามมีแค่"ชนะ"กับ"แพ้ "
ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 17 ล้านคน ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับมหาอำนาจเพื่อนบ้านอย่างไทยที่มีถึงประชากร 70 ล้านคน พร้อมสรรพทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และแสนยานุภาพทางการทหารที่ล้ำสมัย
การยืนหยัดต้านทานสงครามได้ 2 ครั้ง จนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ถึง 2 ครั้ง จึงถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าปาฏิหาริย์
สำหรับประเทศที่มีขนาดเล็ก การรักษาอธิปไตยผ่านสันติวิธีคือ ชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะการเลือกปกป้องชีวิตทหารและประชาชน ย่อมดีกว่าการเอาตัวเข้าแลกในวันที่เสียเปรียบด้านกำลังรบอย่างเทียบไม่ติด
พร้อมทั้งพยายามป้อนข้อมูลบิดไปว่า การที่เราสามารถต้านทานจนมีการหยุดยิงได้ถึง 2 ครั้ง ขนาดนี้แล้ว กัมพูชายังอ่อนแออยู่อีกหรือ ?
หากไม่สละพื้นที่ตรงนั้น ก็ต้องสละชีพ เพราะเสียมทั้งยิงแก๊สพิษ ทั้งทิ้งระเบิด และระดมยิงปืนใหญ่ถล่ม
ถ้าจะพูดต่อว่า กัมพูชาต้องมีเครื่องบินรบ ปัจจุบันกองทัพอากาศเสียมมีเครื่องบิน 222 ลำ และประจำการพร้อมรบกว่า 70 ลำ กัมพูชาต้องใช้งบประมาณเท่าไร ถึงจะรับมือและเอาชนะสงครามเช่นนั้นได้?
เขามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งเศรษฐกิจ การทหาร และอาวุธทันสมัย ต่อให้ผ่านไปอีก 10 ปี กัมพูชาก็ยังไม่เหนือกว่าพวกเขา
ไม่แพ้ก็พอแล้ว
นอกจากนี้ Hok Nave ยังพยายามเปรียบเทียบอีกว่า หากวัดกันเพียงกองทัพทหารราบ ใครคือผู้ได้เปรียบ ?
พร้อมทั้งป้อนข้อมูลตอบสิ่งที่ตั้งคำถามว่า ชัยชนะไม่ได้วัดกันที่ใครมีอาวุธมากกว่า แต่ใครจะชนะด้วยเวลาและความนิ่งสงบได้นานกว่ากัน
ผมพูดตรงๆ ให้พี่น้องฟังได้เลยว่า หากวัดกันเฉพาะกำลังทหารและอาวุธ กัมพูชาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเสียมเลย หากเราไม่มีแม่ทัพที่เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่ง การเมืองที่มั่นคง และความเป็นเอกภาพในชาติที่สูง ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป เราจะแพ้ทันที
สำหรับฝ่ายที่เล็กกว่า ไม่จำเป็นต้องชนะแค่ไม่แพ้ก็เพียงพอแล้ว สำหรับประเทศเล็ก การปกป้องดินแดนได้ก็เท่ากับชัยชนะ
ทิ้งประชาชนรับบทเหยื่อ
อีกด้าหนึ่งฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล กลุ่มต่อต้านและอินฟูลเอนเซอร์ฝ่ายค้าน ออกมาเปิดหน้าท้าชน ระบุว่าหนังสือเหล่านี้คือ หนังสือล้างสมอง ที่เตรียมส่งมอบมรดกแห่งความพ่ายแพ้ให้คนรุ่นหลัง
Leakhina Vann อินฟูลเอนเซอร์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกัมพูชา กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อบิดเบือนประวัติศาสตร์ ปกปิดความล้มเหลวในการรักษาอธิปไตย
“ความโง่เขลาที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ และอำพรางความจริง ลูกหลานกัมพูชาคนไหนซื้อมาอ่าน ก็เท่ากับว่าไม่รู้ตัวเลยว่าดินแดนกำลังจะสูญเสียไป”
เช่นเดียวกับ CNRC News สื่อออนไลน์ที่ต่อต้านรัฐบาลกัมพูชา กล่าวถึงหนังสือเล่มดังกล่าวว่า หนังสือที่เขียนเพื่อชุบตัวให้ดูสะอาดภายใต้ฉากหน้าที่อ้างว่ากอบกู้ชาติ
พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญในการเล่าเรื่อง แต่เป็นเรื่องราวที่เขียนขึ้นเพียงเพื่อชุบตัวให้ดูดี ในขณะเดียวกันก็เหยียบย่ำความจริงจนจมดิน
ชื่อเรื่องพูดถึงการกอบกู้ชาติ แต่เนื้อแท้ของเรื่องกลับคือการทรยศต่อประชาชน เมื่อผู้นำกลายเป็นผู้ประพันธ์แห่งการหลอกลวง ประชาชนจึงถูกทิ้งให้รับบทเหยื่อในโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุด
กล่อมชาวเขมรรับสภาพ
หนึ่งในผู้ติดตามข่าวสารกัมพูชาจากฝั่งไทยกล่าวว่า หนังสือยกย่องผู้นำก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะปกปิดความบกพร่องที่เกิดขึ้น ปัญหาอยู่ที่คนอ่านว่าจะเชื่อหรือไม่ เป็นเรื่องที่ตอบยากเพราะบางเรื่องคนเขมรก็ยังเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตา
ฝ่ายที่เชียร์ฮุนเซนอย่าง Hok Nave เขียนเพื่อให้ยอมรับว่าเขมรแพ้ไทยมากกว่า ดูจากการยกเหตุผลต่าง ๆ เรื่องคน ขนาดเศรษฐกิจ อาวุธ ยกตัวอย่างเรื่องการหยุดยิง 2 ครั้งว่าถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าปาฏิหาริย์ คนเขมรที่ติดตามสถานการณ์ก็ทราบว่าครั้งแรกมาจากโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งที่ 2 มีข่าวว่าฮุนเซนอยากหยุด วิธีการดูไม่ยากใครสูญเสียพื้นที่ไป ฝ่ายนั้นก็อยากหยุด
ประการสำคัญคือที่ที่หายไปของกัมพูชานั้น เดิมเป็นที่ของประเทศไทยที่เปิดให้เข้ามาพักอาศัยในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองในกัมพูชา แต่ไม่กลับและยึดเป็นของตัวเอง ไทยก็แค่ผลักดันให้กลับไปเท่านั้น
ซึ่งฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่พูดสิ่งนี้ เคลมไปฝ่ายรัฐบาลทำเสียดินแดน ฝั่งรัฐบาลก็ใช้คำตลอดเวลาว่าไทยคือผู้รุกราน แล้วเรื่องการปะทะฝ่ายกัมพูชาก็ไม่พูดว่าใครเริ่มก่อน ที่สำคัญคนกัมพูชาก็ไม่แสวงหาความจริงว่าเริ่มที่ใคร ที่จริง 2 ฝั่งของกัมพูชาก็พอ ๆ กันอะไรเสียเปรียบไม่พูดความจริง
จบแบบพระเอก
นอกจากนี้ Hok Nave ยังได้พยายามโพสต์เพื่อลดกระแสการทำสงครามกับไทย หลังจากที่กระแสของคนในกัมพูชาเริ่มไม่พอใจผู้นำของกัมพูชามากขึ้น
ในช่วงสงคราม 5 วัน ประเทศไทยหรือสยามพยายามก่อสงครามรอบสอง รัฐบาลของเราพยายามอย่างหนักที่จะไม่ให้เกิดขึ้น แต่คนบางกลุ่มพยายามก่อสงครามต่อ โดยยกประเด็นพนมตราด ภูมิซึง และเปรยจันทร์ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้รัฐบาลของเราไม่ยอมทน จนกระทั่งประชาชนเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ จึงตอบโต้ในรอบสองเป็นเวลา 21 วัน ลองนึกภาพดูสิ ใครอยากให้สงครามจบลง?
ตอนนี้สงครามยังไม่จบ มีเพียงแค่การหยุดยิง เราเลือกที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติ GBC&JBC คุณอยากให้เกิดสงครามแบบครั้งที่สองอีกไหม? ถ้าเราสู้รบกันอีกครั้ง เขมรจะยิ่งเสียหายหนักกว่าเดิม
เราควรจะรักษากระบวนการยุติสงครามไว้ หรือจะยังคงเล่นบทบาทการทำสงครามต่อไป?
การเลือกหยุดยิงไม่ใช่สิ่งที่เราจะเสียเปรียบ แต่เพื่อปกป้องชีวิตของทหารและประชาชนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ชาวกัมพูชาต้องประสบกับความเสียหายมากไปกว่านี้ โปรดทราบและพิจารณาว่าการเจรจาตามขั้นตอนของเขมรยังคงดำเนินต่อไป เราชาวเขมรไม่เคยละทิ้งข้อเรียกร้องของเรา
กัมพูชาก็ต้องพยายามสยบปัญหาความไม่พอใจของคนในประเทศในทุก ๆ ด้าน เพราะผู้ที่เริ่มเปิดศึกก็คือผู้นำประเทศ เมื่อพลาด เสียหายมากกว่าเดิม ปัญหาจึงบานปลายแถมขยายวงไปถึงเรื่องสแกมเมอร์ ที่เป็นภัยกับคนทั่วโลก ยิ่งทำให้โอกาสในการครองอำนาจต่อ อาจไม่ง่ายอย่างที่คิด
