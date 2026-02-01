ส่องแหล่งออมเงินต้นปี 2569-สลากเหนือเงินฝาก

สำรวจตลาดเงินฝาก มีเฉพาะค่ายแบงก์รัฐที่ออกโปรโมชั่น ธ.ก.ส.มีทั้งกำปั่นทอง-กระบุงทอง188 วัน ดอกเบี้ย 1.38% และออกเงินฝากมั่งมีช่วงเทศกาลตรุษจีนพ่วงยอดบัญชีเงินฝากและสลาก แจกเป็นกระปุก“บริบูรณ์ เปี่ยมฟ้า” ค่ายออมสินเพิ่งหมดเขตเงินฝาก 5-7-9 เดือน ดอกเบี้ยต่ำ 1% รอต่ออายุหรือไม่ รอบนี้สลากธอส.ทองกวาวมั่งมี
ผลตอบแทนเหนือเงินฝาก-สลากออมสิน
ตลาดเงินออมในปี 2569 ยังคงอยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำ ขณะที่โปรโมชั่นเงินฝากในระยะหลัง พบเห็นเฉพาะธนาคารของรัฐเป็นหลัก ส่วนธนาคารพาณิชย์เอกชนมีบ้างส่วนใหญ่เป็นธนาคารขนาดเล็ก
ในช่วงเดือนแรกของปี 2569 พบว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) ก.ส. เปิดตัว 2 เงินฝากใหม่ “กำปั่นทอง” รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด ร้อยละ 8.88 ต่อปี และ “กระบุงทอง” รับดอกเบี้ยทุกเดือน ร้อยละ 1.38 ต่อปี ระยะเวลาฝาก 188 วัน
เงินฝากกำปั่นทอง สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและบริษัทประกันภัย เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงินขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินรับฝาก รับดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 8.88 ต่อปี ดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2569 – วันที่ 13 มิ.ย.2569 ร้อยละ 0.88 ต่อปี ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.2569 – วันที่ 13 ก.ค.2569 ร้อยละ 1.88 ต่อปี ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.2569 – วันที่ 21 ก.ค.2569 ร้อยละ 8.88 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 1.38 ต่อปี ระยะเวลาฝาก 188 วัน
เงินฝากกระบุงทอง เมื่อเปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝาก รับดอกเบี้ย เป็นรายเดือนทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.38 ต่อปี ระยะเวลาฝาก 188 วัน
เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 หรือธนาคารแจ้งปิดการรับฝาก ทั้งนี้ สำหรับบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ค่ายออมสินต่ำ 1%
ขณะที่ค่ายสีชมพูอย่างธนาคารออมสินได้เปิดรับฝาก ตั้งแต่ 2 มกราคม 2569 และสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ส่วนจะมีการต่ออายุเงินฝากชุดนี้ต่อไปอีกหรือไม่ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการของธนาคาร
โดยเงินฝากของธนาคารออมสินมี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.00% ต่อปี) เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.05% ต่อปี)
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน แยกเป็น
- ฝากต่ำกว่า 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.92% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.08% ต่อปี)
- ฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปี)
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสม
เงื่อนไข เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก ฝากได้
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม-31 มกราคม 2569
“ที่จริงเงินฝากชุดนี้เป็นการต่อยอดมาจากบัญชีเงินเดิมที่เคยออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 ขณะนั้นตัวอัตราดอกเบี้ยยังสูงกว่านี้ ซึ่งเป็นการเป็นการปรับลดตามสภาพตลาด”แหล่งข่าวกล่าว
เงินฝากมั่งมี ธ.ก.ส.
จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่งแคมเปญเงินฝากรับเทศกาลตรุษจีน "เงินฝากมั่งมี Chinese New Year 2026" พร้อมมอบกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. “บริบูรณ์ เปี่ยมฟ้า" 1 ชิ้น สำหรับผู้ที่สนใจแคมเปญดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
เงื่อนไขแคมเเปญตรุษจีน "เงินฝากมั่งมี Chinese New Year 2026"
ทางเลือกที่ 1 เงินฝากออมทรัพย์ใช้สมุดเงินฝาก / เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ขั้นต่ำ 80,000 บาทขึ้นไป และคงยอดไว้ 3 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ฝากบัญชีเงินฝากกำปั่นทอง/กระบุงทอง ขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป
ทางเลือกที่ 3 ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ธนาคารเปิดรับฝากระหว่างดำเนินแคมเปญฯ (ชุดขุนแผนมรกต/ชุดมังกรหยก/ชุดถุงเงิน/ชุดขวัญถุง) ขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป
แคมเเปญตรุษจีน "เงินฝากมั่งมี Chinese New Year 2026" ฝากได้ระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2569 ฝากผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ทุกสาขาเท่านั้น ส่วนกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. “บริบูรณ์ เปี่ยมฟ้า" ธนาคารสงวนสิทธิ์การแจกกระปุกออมทรัพย์ จำกัดสิทธิ์ 1 CIF ต่อ 1 สิทธิ์ (คนละ 1 ชิ้น)
เงินฝากน้อยกว่า 1 ปี
แหล่งข่าวกล่าวว่า เท่าที่สังเกตตอนนี้บัญชีเงินฝากส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี อย่างค่ายออมสินบัญชีเงินฝาก 5 เดือน 7 เดือน 9 เดือน คิดเฉพาะที่รับจริงดอกเบี้ยทุกตัวต่ำกว่า 1% ทั้งหมด
ส่วนค่าย ธ.ก.ส. ที่ออกเงินฝาก 2 ตัวคือกำปั่นทองและกระบุงทอง ฝาก 188 วันหรือ 6 เดือนให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 1.38% ต่อปี ความแตกต่างของ 2 ตัวนี้อยู่ที่ดอกเบี้ย 8.88% ของกำปั่นทอง แต่เฉลี่ยออกมาแล้ว ทั้ง 2 โปรแกรมให้ดอกเบี้ยที่เท่ากันคือ 1.38% ถือว่าเป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ให้สูงที่สุดในขณะนี้
กระตุ้นยอดฝาก
ส่วนแคมเเปญตรุษจีน "เงินฝากมั่งมี Chinese New Year 2026" ของ ธ.ก.ส. มันคือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อีกช่องทางหนึ่ง คือ เงินฝากออมทรัพย์ใช้สมุดเงินฝาก / เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ขั้นต่ำ 80,000 บาทขึ้นไป และคงยอดไว้ 3 เดือน
ฝากบัญชีเงินฝากกำปั่นทอง/กระบุงทอง ขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป หรือฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ธนาคารเปิดรับฝากระหว่างดำเนินแคมเปญฯ (ชุดขุนแผนมรกต/ชุดมังกรหยก/ชุดถุงเงิน/ชุดขวัญถุง) ขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป เพื่อรับกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. “บริบูรณ์ เปี่ยมฟ้า"
ซึ่งเมื่อต้นปี 2568 ค่าย ธ.ก.ส.ก็ออกเงินฝากมั่งมี 2025 เช่นกัน เพื่อแรกกับการรับกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส.คุณมั่งคั่ง
ธอส.ปัดฝุ่นใช้บัญชีเก่า
ในช่วงเทศกาลวันเด็ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมส่งเสริมวินัยการออมเนื่องในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 สำหรับเด็กไทยที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ออมเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ “เก็บออม” จะได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.65% ต่อปี (สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 200,000 บาท) โดยเปิดบัญชีครั้งแรกตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะผู้เปิดบัญชีในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 รับฟรีกระบอกน้ำพร้อมสายหิ้วซิลิโคนสุดน่ารักจำนวน 500 สิทธิ์ (1 บัญชี ต่อ 1 สิทธิ์) หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
“ที่จริงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมออกมาราว 2 ปี เงื่อนไขลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 2 แสนบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.65% ต่อปีทั้งจ่านวน ส่วนลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 2 แสนบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจ่านวน”
เป็นการปรับใช้บัญชีที่มีอยู่เดิมมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น วันเด็กและรอบนี้แถมกระบอกน้ำพร้อมสายหิ้วซิลิโคนสุดน่ารักจำนวน 500 สิทธิ์
จุดขายกระปุกออมทรัพย์
จะเห็นได้ว่าธนาคารรัฐแต่ละแห่ง ก็มีวิธีกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ของตนเอง เราได้เห็นการปรับใช้บัญชีเดิมที่เคยมี แล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การใช้กระปุกออมทรัพย์มาเป็นตัวกระตุ้นยอด ซึ่งในระยะหลังนี้ มีกลุ่มที่ออมสลากเริ่มนำเอาของขวัญเหล่านี้มาอวดกัน ซึ่งแต่ละธนาคารก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป แต่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งสำหรับบางคนที่ชอบของสะสม หรือบางคนมองว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเพิ่มเลย แถมต้นทุนไม่สูงและไม่ได้แจกลูกค้าทุกคน เพราะส่วนใหญ่คนที่ซื้อสลากมักมุ่งเน้นไปที่ตัวดอกเบี้ยและโอกาสของการถูกรางวัล
สลากเหนือเงินฝาก
ขณะนี้เงินฝากของธนาคารรัฐมีอายุต่ำกว่า1 ปี ขณะที่สลากออมทรัพย์ค่ายธอส.ก็ออกสลาก 1 ปีออกมา งบซื้อสลาก 1 แสนบาท ถูกเลขท้ายต่ำสุดได้ทุกงวดทำให้มีตัวเทียบอย่างสลากออมสิน 1 ปี สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดทองกวาวมั่งมี เงิน 1
แสนบาทให้ผลตอบแทน 1.10% ถ้าซื้อสลาก 1ล้านบาท ให้ผลตอบแทน 1.22% ถือว่าให้ผลแทนสูงกว่าสลากออมสินเนื่องจากสลากทองกวาวให้ดอกเบี้ยที่ 0.5% ต่อปีขณะที่สลากออมสินให้ 0.2% ต่อปี ส่วนเงินรางวัลเลขท้ายต่ำสุดให้เท่ากันคือ 50 บาท
ตามปกติดอกเบี้ยเงินฝากมักให้ดอกเบี้ยสูงกว่าสลากออมทรัพย์ แต่ครั้งนี้เป็นสลากของต่างค่ายที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของอีกค่ายหนึ่ง
แน่นอนว่าอาจไม่สามารถเทียบกันตรงๆ ได้แต่ทำให้ได้เห็นว่าในสมรภูมิสลากออมทรัพย์ก็มีการแข่งขันกันในระดับหนึ่งระหว่าง
ธอส.กับออมสิน ส่วนสลาก ธ.ก.ส.มีฉีกแนวทางเดิม ๆ ออกไป เพิ่มราคาขายต่อหน่วยจนทำให้สลากหลายรุ่นมีปัญหาเรื่องการปิดการขายที่ทำได้ช้ากว่าเดิม
ขณะที่อีกช่องทางหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่ำสำหรับการออมและผู้มีเงินออมรอคอยคือพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งในปี 2569 ต้องรอทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังว่า จะออกเป็นพันบัตรรุ่นอายุกี่ปี ตัวดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่ แต่คาดว่าน่าจะปรับลดลง
