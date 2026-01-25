ทัวร์โกง“ไม่มีวันตาย”-แนะวิธีซื้อทัวร์ที่ปลอดภัย

ทัวร์โกงไม่เคยตายแค่เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนผู้เสียหาย เปลี่ยนบริษัททัวร์ โลกท่องเที่ยวเปลี่ยน Influencer กลุ่มเที่ยวออนไลน์ผันตัวไปทำบริษัททัวร์ แนะวิธีดูระวังทัวร์ราคาถูกเกินไป โดยเฉพาะ Private Tour ขออะไรได้หมด หรืออ้างปัญหาตั๋วเดินทางให้สำรองจ่ายก่อนพึงระวัง แนะเคล็ดลับซื้อทัวร์กับAgency ช่วยกรองบริษัททัวร์มีปัญหา กรุ๊ปญาติ-เพื่อนหลายคนขอPrivate ได้ คุยกับเจ้าของทัวร์จ่ายเพิ่มอีกหน่อย
ถือเป็นเรื่องที่ยังคงอยู่คู่กับวงการท่องเที่ยวของไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเรียก ทัวร์โกง ทัวร์ไม่ตรงปกหรือทัวร์ชะโงก พูดง่าย ๆ คือทัวร์ที่ไม่เป็นไปตามสัญญาตามที่ตกลงกันไว้
ล่าสุดที่เป็นข่าวคึกโครมคือกรณีของทัวร์ฮาร์บิน ที่สร้างความยากลำบากให้กับลูกทัวร์ตลอดทั้งทริปจนถึงขากลับ ผู้เสียหายได้วางแผนพาญาติ ๆ ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(2569) จำนวน 16 คน งบประมาณเบื้องต้นที่ 4 แสนบาท แต่ต้องมาจ่ายเพิ่มทั้งเรื่องค่าตั๋วเครื่องบิน(ขาไป)และค่าใช้จ่ายอื่นรวมแล้วเกือบ 7 แสนบาท
กรุ๊ปดังกล่าวมีปัญหาตั้งแต่ตั๋วเดินทางขาไป ต้องจ่ายเพิ่มและต้องแยกกันเดินทาง จนสุดท้ายถึงฮาร์บินแบบทุลักทุเล ได้เที่ยวในบางรายการ ไม่ได้ในบางรายการ มีปัญหาเรื่องตั๋วเข้าชม ที่พัก และรถที่ใช้ในการเดินทาง ด้วยเหตุผลคือเจ้าของทัวร์ยังไม่จ่ายเงิน แถมลูกทัวร์ยังต้องมากดดันเรื่องตั๋วเดินทางกลับประเทศไทยอีก
จากนั้นมีการรวมตัวกันของผู้เสียหายจากบริษัททัวร์รายดังกล่าว และมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัททัวร์ดังกล่าวแล้ว
ที่จริงเรื่องนี้มีการแฉกันมาตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2569 วันรุ่งขึ้น 7 มกราคม บริษัททัวร์ก็ออกประกาศหยุดการดำเนินกิจการทัวร์เป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุผลข้อจำกัดด้านการดำเนินการและสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดกรณีของกรุ๊ป 16 คนของคุณชนชนกไปแล้ว ซึ่งเจ้าของทัวร์ผิดนัดชำระเมื่อ 17 มกราคม 2569
จากInfluencer สู่ทำทัวร์
แหล่งข่าวจากวงการทัวร์กล่าวว่า โลกการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก คนรุ่นใหม่เน้นท่องเที่ยวด้วยตนเอง จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ร้านอาหาร และพาหนะเดินทาง โดยใช้ Social Media ส่วนคนอีกกลุ่มยังเลือกเดินทางแบบทัวร์ ที่แค่เลือกปลายทางและโปรแกรมที่โดนใจ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มวัยกลางคนขึ้นไป
ขณะเดียวกันโลก Social Media ต่างก็มีการเปิดกลุ่มต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกันหลายประเทศ รวมไปถึงกลุ่มท่องเที่ยวฮาร์บิน ในกลุ่มเหล่านี้จะมีทั้งผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเพื่อเดินทางท่องเที่ยว มีผู้รู้มาแนะนำวิธีการเดินทางต่าง ๆ ร้านอาหาร ที่พัก บางส่วนเข้ามาตามหาผู้นำทาง บางคนก็เข้ามาเสนอบริการต่าง ๆ
Influencer ที่รู้หรือเคยเดินทางไปในประเทศนั้น ๆ จนชำนาญ มักจะเข้ามาเป็นแกนนำในการตอบคำถาม สุดท้ายมักถูกชักชวนให้กลายเป็นผู้นำการเดินทาง ไม่ว่าจะเรียกว่าพาเพื่อนเที่ยว หรือรวมกลุ่มเที่ยว ซึ่งเคยมีให้เห็นในหลายกลุ่ม เช่น ฮ่องกง สวิเซอร์แลนด์ หรือจีน เป็นต้น และหลายคนได้ต่อยอดไปจนถึงการเปิดบริษัททัวร์ในที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
กรณีทริปฮาร์บินที่เป็นข่าวก็เช่นเดียวกัน เกิดจากผู้ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวเองได้รับการชักชวนให้เป็นผู้นำเที่ยว ทั้งหมดเกิดจากความไว้ใจของคนที่อยู่ในกลุ่มบนโลกออนไลน์ ราคาอาจจะถูกหรือแพงกว่าโปรแกรมทัวร์ทั่วไปก็ได้ และแกนนำก็ยกระดับขึ้นไปเปิดบริษัททัวร์เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน 2568
ทัวร์เปิดใหม่ ลูกค้าย่อมน้อยเป็นเรื่องธรรมดา แต่พลังSocial ยังสามารถดึงลูกค้าให้มาใช้บริการได้ ไม่ว่าจะผ่านเครือข่ายจากกรุ๊ปต่าง ๆ ที่แนะนำกันมา กลยุทธ์มัดใจลูกค้าย่อมถูกงัดออกมาเพื่อสร้างลูกค้าแบบบอกต่อ “บริการดีจ่ายไม่แพง” เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันมานานแต่ก็ยังได้ผล สุดท้ายอยู่ที่ทุนหนาหรือไม่ ถ้าไม่หนาก็ต้องใช้วิธีหมุนเงินไปเรื่อย ๆ และถ้าไม่มีเงินใหม่เข้ามาเติมถือว่าจบ
มันกลายเป็นสูตรสำเร็จของ Influencer เหล่านี้ ที่ชำนาญเส้นทาง ก็กลายเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ได้ ด้วยกฎระเบียบการตั้งบริษัททัวร์ที่เอื้ออำนวย ตอนนี้คุณมีเงินวางค้ำประกัน 6 หมื่นก็เปิดบริษัททัวร์ได้แล้ว จากเดิมที่ต้องวางเงิน 2 แสนบาท
ลูกทัวร์/ผู้ประสบภัย
ขอพูดตรง ๆ บริษัทที่มีข่าวฉ้อโกงส่วนใหญ่ ก็มักมีใบอนุญาตถูกต้อง ข้องใจเรื่องใดแสดงให้ดูได้หมด เรื่องใบอนุญาตหรือเป็นบริษัทดีมีชื่อเสียงก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ปัญหาคือ ไม่มีใครรู้ว่าไส้ในหรือสถานะทางการเงินของบริษัทเหล่านั้นเป็นอย่างไร บางรายอาจสะดุดระยะหนึ่งแต่ก็ผ่านมาได้ ที่ผ่านไม่ได้สุดท้ายก็ต้องปิดบริษัทหนี
หลายคนมักถามว่าซื้อที่ไหนปลอดภัยที่สุด คำตอบถ้าให้พูดตรง ๆ ไม่มีอะไรปลอดภัย 100%
ผู้ที่อยากเดินทางด้วยทัวร์ต้องทำการบ้านให้มากกว่าเดิม บริษัทที่ตั้งใหม่ คนติดตามน้อย ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นบริษัทที่ไม่ดี แต่ถ้าถามว่าบริษัท A คนติดตามหลักแสนหลักล้าน กับบริษัท B คนติดตาม 1 พันคน เป็นท่านท่านจะเลือกทัวร์ของเจ้าใด นอกจากนี้ควรเช็คเรื่องข่าวลบจากบริษัททัวร์ที่ท่านหมายตาไว้ด้วยว่ามีข้อร้องเรียนอะไรหรือไม่
ในธุรกิจทัวร์แยกเป็นบริษัทผู้ออกโปรแกรมเรียกว่า Wholesale อาจจะขายเองด้วยหรือกระจายให้ตัวแทนขาย Agency ช่วยขาย อีกส่วนคือ Agency ที่สามารถขายได้หลายเส้นทางกับทุกเจ้าที่ตกลงกัน
Agency กรองให้
อีกเทคนิคหนึ่งที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง นั่นคือ การซื้อกับบริษัทเอเยนซีที่ขายโปรแกรมทัวร์หลาย ๆ เส้นทาง หลายคนไม่ทราบว่าเอเยนซีก็ต้องรับผิดชอบเฉพาะหน้า เทียบเท่ากับผู้ออกโปรแกรมทัวร์ หมายถึง(บริษัทที่ดี)ต้องสำรองจ่ายค่าเสียหายให้ลูกค้าก่อนแล้วค่อยไปไล่เบี้ยเอากับบริษัทผู้ออกโปรแกรมอีกที
เพราะคนที่อยู่ในวงการเดียวกันจะรู้ข้อมูลระหว่างกันดีว่า รายไหนมีปัญหา รายไหนกำลังแย่ วิธีป้องกันตัวของเอเยนซีที่ดีที่สุด เมื่อรู้ว่าเจ้าไหนมีปัญหาก็ไม่นำเอาโปรแกรมทัวร์ของค่ายนั้นมาขาย ก็เท่ากับเป็นการป้องกันตัวเองและยังเป็นการป้องกันตัวลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อไปในตัว
เอเยนซีได้ค่าคอมมิชชั่นราว 1-2 พันบาทต่อเส้นทางต่อบุคคล ถือเป็นค่าป้องกันความเสี่ยง เพราะเอเยนซีเหล่านี้จะคัดโปรแกรมที่ปลอดภัยมาให้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในวงการทัวร์ก็จะพอรู้กันว่า Agency รายใหญ่ ๆ มีเจ้าใดบ้าง
Private Tour ช่องว่างเจรจา
นอกจากนี้รูปแบบของทัวร์สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า บ้างก็เรียกกันว่า Private Tour เช่น บริการรถหรูสำหรับลูกค้ากรุ๊ปพิเศษ โรงแรมหรู อาหารชั้นเลิศ แต่ก็ต้องแลกกับค่าบริการที่แพงขึ้น
ที่จริงลูกค้าที่รวมเพื่อนหรือญาติเกิน 10 คนก็ขอบริษัททัวร์จัดให้เป็น Private Tour ได้ คือไม่ต้องปะปนกับลูกทัวร์กลุ่มอื่น แต่อาจต้องจ่ายเพิ่มบ้าง
Private Tour เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกทัวร์กับผู้ให้บริการพูดคุยหรือเสนอบริการกันมากขึ้น ถ้าเจอผู้ประกอบการดี ก็โชคดี ถ้าเจอรายที่แย่ก็จะเสนอบริการที่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตามราคากลาง
คนที่เป็นขาเที่ยวจริง ๆ ควรต้องติดตามราคาทัวร์มาอย่างต่อเนื่อง เพราะจะได้ทราบราคากลางว่าควรเป็นเท่าไหร่ อย่างฮาร์บิน ที่ส่วนใหญ่ไม่มีบินตรง ยกเว้นเครื่องเช่าเหมาลำ(Air Asia) เวลา 7 วัน ราคาไม่ควรต่ำกว่า 3 หมื่นปลาย แต่ต้องดูไส้ในด้วยว่าลงร้านหรือไม่ กี่ร้าน มี Option ขายเพิ่มอีกหรือไม่ บินตรงหรือต่อเครื่อง
ถ้าเป็นช่วงเทศกาลสำคัญราคามักจะแพงขึ้นกว่าปกติ หากมีบริษัททัวร์ที่ขายราคาถูกได้ก็ต้องระมัดระวัง บางกรุ๊ปอาจเดินทางได้ภายใต้ราคาที่ถูก แต่อาจเป็นกรุ๊ปตัวอย่างเพื่อใช้ล่อให้ลูกค้ารายอื่นเข้ามาในครั้งต่อไป
ชวนเพื่อนเที่ยวอาจขัดกฎหมาย
เพื่อชวนเพื่อนเที่ยวมันก็คือ การท่องเที่ยวแบบที่เดินทางกันเอง ไม่พึ่งทัวร์ เลือกสถานที่ที่อยากไปแล้วเน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่ง อาจจะอยู่นาน หรือย้ายไปหลาย ๆ เมืองก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างกัน
ที่จริงเรื่องเพื่อนชวนเที่ยวนี้ส่วนใหญ่เกิดจากโลกออนไลน์ ถ้าทุกฝ่ายพร้อมจ่ายก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ที่กรมการท่องเที่ยวกังวลคือเรื่องการที่เกิดปัญหาระหว่างกัน การฟ้องร้องอาจทำได้ลำบาก
ดังนั้นกรมการท่องเที่ยวจึงโพสต์เตือนเมื่อ 17 มิถุนายน 2568 ว่า การโพสต์โซเชียลฯ ชวนเที่ยว หรือการรวมกลุ่มสมาชิกจัดทริปเที่ยว ไม่ว่าเที่ยวในประเทศหรือเที่ยวต่างประเทศ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือต่างคนต่างจ่าย เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ อาจเข้าข่ายประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดขาย/จัดทัวร์ โดยไม่มีใบอนุญาตฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากนักท่องเที่ยวสนใจร่วมทริปลักษณะดังกล่าว โปรดถามหาใบอนุญาตก่อนเสมอ เพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
สิ่งที่เราได้รับทราบข้อมูลกรณีของทริปฮาร์บินที่มีปัญหานั้น สะท้อนว่าบริษัททัวร์มีปัญหาสภาพคล่อง ต้องใช้เงินหมุนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แน่นอนว่าลูกทัวร์ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าบริษัททัวร์กำลังมีปัญหา แต่ถ้าราคาทัวร์มันถูกผิดปกติ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ นั่นคือสิ่งบอกเหตุในระดับหนึ่ง
พูดตรง ๆ ว่าโอกาสได้เงินคืนแบบเต็มจำนวนนั้นมีความเป็นไปได้น้อย อย่างมากก็เอา 6 หมื่นมาหารเฉลี่ยกัน ตัวเจ้าของมีทรัพย์สินใด ๆ ที่พร้อมขายนำเงินมาชำระหรือไม่ ถ้าไม่มีพร้อมเข้าเรือนจำทุกอย่างก็จบ หรืออาจต้องรอการบังคับขายสินทรัพย์ซึ่งต้องใช้เวลาอีกนาน
