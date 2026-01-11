เขมรดิ้นพล่านควานหา“แองเจลินา โจลี”จับ“เฉิน จื้อ”เอาใจจีน

เขมรทำทุกทางเอาตัวรอด พยายามดึง “แองเจลินา โจลี”มาช่วยสร้างภาพ อ้างเป็นคนกัมพูชาสุดท้ายติดต่อไม่ได้ ชาวเน็ดเขมรด่า“เนรคุณ” แถมรีบจับ “เฉิน จื้อ”ประเคนจีนทั้งที่สหรัฐฯ เป็นฝ่ายอายัดทรัพย์ แถมสร้างอุปสรรคที่สนามบินทั้งยุไม่ให้ต่อเครื่องที่ไทยและตรวจเข้มคนไทย
เรียกได้ว่าเวลานี้ผู้นำกัมพูชาตัวจริงอย่างสมเด็จฮุนเซน ต้องใช้ทุกตัวช่วยที่มีอยู่ประคองสถานการณ์ที่รุมเร้าในเวลานี้ เพื่อให้ผ่านวิกฤตศรัทธาในตัวผู้นำไปให้ได้ หลังจากลงนามขอหยุดยิงกับไทยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568
แม้หลายฝ่ายจะประเมินว่าโอกาสของการปะทะรอบที่ 3 นั้นมีความเป็นไปได้หากฝ่ายกัมพูชาเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลพร้อม แต่ในระหว่างที่อยู่ในช่วงซ่องสุมกำลัง ความรู้ ความชำนาญ ในด้านข้อมูลของกัมพูชาถูกปลุกขึ้นมาเพื่อสร้างความได้เปรียบอีกครั้ง
ทั้งเป้าหมายถล่มฝ่ายไทยและเชิดชูพร้อมทั้งกลบความผิดพลาดผู้นำของกัมพูชา ด้วยความสามารถที่พลิกจากขาวเป็นดำ โดยไม่ต้องสนใจความถูกต้องของข้อมูล ที่สื่อฝ่ายกัมพูชาพร้อมนำเสนอภายใต้การควบคุมสื่อของคนในตระกูลฮุน
ปลุก“Tomb Raider”
ในระยะนี้มี 2 เรื่องใหญ่ที่สื่อกัมพูชาประโคมข่าวกันมาเป็นพิเศษนั่นคือเรื่องของแองเจลินา โจลี นักแสดงชื่อดังจากฮอลิวูด และเฉิน จื้อ นักธุรกิจผู้อื้อฉาว
ข่าวการขายบ้านพักในสหรัฐอเมริกาของดาราสาว แองเจลินา โจลี ถูกปลุกให้เป็นกระแสในประเทศกัมพูชา ด้วยเรื่องราวในอดีตที่เธอเคยไปถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider เมื่อราว 26 กว่าปีก่อน
ที่นั่นเธอได้เห็นความเป็นจริงที่ผู้ลี้ภัยต้องเผชิญ และเริ่มต้นงานด้านมนุษยธรรม ปี 2002 เธอรับเลี้ยงบุตรชายคนแรก แมดด็อกซ์ โจลี-พิตต์ ขณะนั้นอายุได้ 7 เดือน จากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ปี 2005 ได้รับสัญชาติกัมพูชาจากพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี เพื่อเป็นเกียรติแก่งานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรม
ทำให้รัฐบาลกัมพูชาตั้งความหวังว่าโจลี อาจจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศกัมพูชา เพราะมีบ้านพักและได้สัญชาติกัมพูชา
“แองเจลีนา โจลี”เงียบกริบ
Admin เพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน โพสต์ข้อความไว้อย่างน่าสนใจว่า จุดเริ่มต้นคือทางการกัมพูชาต้องการหาคนมาแก้ภาพลักษณ์ที่เสียหายไปหลังจากปะทะกับไทยและโดนแฉเรื่องการเป็นสแกมเมอร์ ภาพลักษณ์ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเสียหายไปเป็นอย่างมาก การจะพลิกฟื้นจําเป็นจะต้องมีผู้ชี้นําที่เหมาะสม
โจลีมีคุณสมบัติครบ มีที่ดินส่วนตัวและบ้านพักในกัมพูชา เคยร่วมกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และโครงการช่วยเหลือผู้คนมากมายในกัมพูชา นอกจากนี้ ชีวิตส่วนตัวเธอยังมีฐานะเป็นแม่บุญธรรมของลูกที่รับอุปการะจากกัมพูชา และจุดสําคัญของเรื่องคือ เธอถือสัญชาติกัมพูชาโดยได้รับมอบจากสมเด็จนโรดม
สิ่งที่ผิดพลาดจากแผนเรื่องนี้ก็คือ การติดต่อ ย้อนไปยังข่าว ล่าสุดเกี่ยวกับโจลี มีการระบุไว้ว่า เขาอาจจะย้ายออกจากลอสแองเจลิส โดยมีการประกาศขายบ้านที่นั่นเรียบร้อย และถ้าอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์เดิมเมื่อ 3 ปีก่อน เธอเคยระบุจริงว่าอาจจะหลบหนีความวุ่นวายในชีวิตไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่กัมพูชา
ขึ้นไทม์ไลน์ต่าง ๆ เป็นไปตามนั้น เธอมีการขายบ้านและตัดสินใจย้ายออกจากวัดวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา
ในส่วนของการพยายามติดต่อ สายข่าวแจ้งว่า มีความพยายามติดต่ออย่างต่อเนื่อง แต่ติดต่อไม่ได้ ตอนแรกทางกัมพูชาเข้าใจว่า อาจจะกําลังยุ่งกับการเดินทาง จึงทําให้ติดต่อไม่ได้ แต่พอวันที่ 5 มีสื่อรายงานว่าเธอไปปรากฏตัวที่อียิปต์ ส่งผลให้ทางกัมพูชา เร่งติดต่อร่วมพูดคุยสอบถามการเดินทางมา กัมพูชาของเธอ ก็จะมาเมื่อไหร่ อยู่นานแค่ไหน สนใจจะรับงานโปรโมตหรือไม่ โจลี ไม่สามารถติดต่อได้ และไม่ติดต่อกลับ
2-3 วันนี้ สื่อกัมพูชาจึงตีข่าว โจลีอาจจะย้ายมาอยู่กัมพูชา ตรงนี้เพื่อกดดันตัวโจลี่เอง ให้รับสายเพื่อพูดคุยรายละเอียด และเป็นการประกาศออกไปให้ชาวกัมพูชาได้ชื่นใจด้วย
แต่คอมเมนต์ชาวเน็ต กลับสวนทางกัน ส่วนที่ชื่นชอบและสนับสนุนมีเยอะกว่า แต่ก็มีหลายคนที่คอมเมนต์ด้วย
-ตอนกัมพูชาเดือดร้อน ไม่เห็นบริจาคเงินช่วยเหลือ
-เป็นถึงดาราดังระดับโลก ตอนประชาชนถูกโจมตีด้วยก๊าซพิษ ทําไมไม่ออกมาประณาม
-เห็นจากข่าว บอกว่าเธอไปอียิปต์ ทั้งๆ นี้เธอเป็นคนกัมพูชา จะไปช่วยชาติอื่นทําไม ในเมื่อเราก็เดือดร้อนจากสงครามเหมือนกัน
-โจลี เป็นคนเนรคุณ
-ไทยส่งทหารมารุกรานเรา เกือบปีนึง มาเอาหน้าอะไรตอนนี้
แน่นอนถ้าทางกัมพูชาติดต่อได้ ดีลได้สําเร็จ คนเหล่านี้ก็พร้อมจะหันมาบอกว่าโจดี้ เธอคือวีรสตรีของชาติ แน่นอน
ไม่สมหวังก็ด่า
เป็นอันว่าความหวังที่จะดึงเอา แองเจลินา โจลี มาช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศกัมพูชานั้นคงต้องยุติไป เนื่องจากไม่สามารถติดต่อกับเจ้าตัวได้ ภาพลักษณ์ ภาพลบ ที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาแทบทุกเรื่องคงในวันนี้ ยังคงรอหาตัวซุปเปอร์สตาร์คนใหม่มากอบกู้ภาพลบเหล่านี้ให้
แต่สิ่งที่คล้าย ๆ กันอย่างหนึ่งของชาวเน็ตกัมพูชา คือ เมื่อไม่สมหวังในเป้าหมายก็มักจะด่าทอเป้าหมายรายนั้นในทางเสียหายเสมอ เช่น กรณีของนักท่องเที่ยวอินเดีย เมื่อท่าทีของอินเดียไม่ได้ท้วงติงเรื่องการทำลายเทวรูปฮินดูอย่างต่อเนื่องก็เริ่มมีบางรายที่ออกมาต่อว่าคนอินเดีย อย่างของโจลีก็เช่นกัน ตอนนี้ก็เริ่มถูกด่าบ้างแล้ว
กัมพูชาเขาทำทุกทางที่จะสร้างความได้เปรียบในด้านข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นวิธีที่ลงทุนต่ำ เชื่อว่าที่นั่นมีกุนซือที่คอยเปิดประเด็นเหล่านี้อยู่ ที่สำคัญสื่อในกัมพูชาส่วนใหญก็พร้อมนำเสนอตามกระแสเหล่านี้ ซึ่งหลายครั้งที่มันมีความเป็นไปได้ต่ำแต่ก็พร้อมนำเสนอเพื่อสร้างกระแส
ส่งเฉิน จื้อ-เอาใจจีน
เมื่อเรื่องหนึ่งไม่ได้ผลก็เปิดเรื่องใหม่ขึ้นมา เช่น เราได้เห็นทางกัมพูชาจับตัวนายเฉิน จื้อ บุคคลที่หลายชาติต้องการตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะการวางตัวของเฉิน จื้อ อยู่ใกล้ชิดกับสมเด็จฮุน เซน มีตำแหน่งออกญา
ก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ตั้งข้อหาว่าเฉินเป็นผู้วางแผนและควบคุมเครือข่ายศูนย์หลอกลวง (scam compounds) ในกัมพูชา ซึ่งมีรายงานว่าสร้างความเสียหายแก่เหยื่อทั่วโลกเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในรูปของสกุลเงินดิจิทัล โดยทางการสหรัฐฯ ได้ยึดบิตคอยน์ที่เชื่อมโยงกับเฉินคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการยึดสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
รวมทั้งอังกฤษและอีกหลายชาติที่อายัดทรัพย์ของนักธุรกิจผู้อื้อฉาวรายนี้
6 มกราคม 2569 ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจีนและกัมพูชา โดย เฉิน จื้อ พร้อมด้วยสมุนคนสนิทอย่าง ซู จี เหลียง (Xu Ji Liang) และ เซา จี ฮุย (Shao Ji Hui) ถูกควบคุมตัวและเนรเทศทันที หลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาได้ออกพระราชกฤษฎีกา
“เพิกถอนสัญชาติ” ของ เฉิน จื้อ ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2568
จากนั้น 7 มกราคม 2569 มีการส่งตัวเฉินจื้อ กลับประเทศจีน ด้วยข้อหาฉ้อโกงขนาดใหญ่และการฟอกเงิน รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ ที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ยึด Prince Bank
ตามมาด้วยการธนาคารกลางกัมพูชาระงับการดำเนินงานของธนาคาร Prince Bank เมื่อ 8 มกราคม 2569 ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาประกาศว่าธนาคาร Prince Bank ได้ถูกสั่งให้ยุติกิจการตามกฎหมายของราชอาณาจักรกัมพูชา ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้แต่งตั้ง บริษัท Morrison Cash MKA Audit-Accounting LLC เป็นผู้ชำระบัญชีของธนาคาร Prince Bank
Prince Bank จึงถูกระงับการให้บริการทางการเงินใหม่ รวมถึงการรับฝากเงินและการให้สินเชื่อ บริษัท Morrison Cash MKA จะได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานและสินทรัพย์ทั้งหมดของ Prince Bank นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ลูกค้าที่มีเงินฝากกับธนาคาร Prince Bank สามารถถอนเงินได้ตามปกติ
ที่ทุกคนงงคือทำไมเพิ่งจับ จับแล้วทำไมส่งจีน ทั้ง ๆ ที่สหรัฐเป็นผู้ดำเนินคดีกับเฉิน จื้อ ทุกคนก็รู้เขาสนิทสนมกับฮุนเซน ที่ต้องจับช่วงนี้เพราะต้องการเอาใจจีนหรือไม่ เพราะการหยุดยิงรอบที่ 2 นี้ จีนเข้ามามีบทบาทสำคัญแทนสหรัฐ ที่เดิมกัมพูชาเอียงไปทางประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ของสหรัฐ
งานนี้ไม่ต่างไปจากเมื่อเข้าตาจน คนที่เคยช่วยเหลือกันมาฝั่งนั้นก็พร้อมขาย เพื่อให้ตัวเองได้อยู่รอด ส่วนจะได้อะไรเป็นของขวัญตามมาก็ต้องรอชมในรอบที่ 3(หากมี)
สกัดผู้เดินทาง
การสร้างความไม่สะดวกสบายในการเดินทางผ่านทางสนามบินก็เป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่ทั้งกัมพูชาและไทยเปิดแนวรบเข้าหากัน
ก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เคยออกคำสั่งให้สถานทูตกัมพูชาทุกแห่งในต่างแดน แจ้งกับนักเดินทางชาว
กัมพูชาและชาวต่างชาติ ให้หลีกเลี่ยงเดินทางผ่านประเทศไทยและระงับใช้บริการสายการบินต่าง ๆ ของไทยเป็นการชั่วคราาว เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมข่มขู่และไม่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ไทย
สถานทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศส แนะนำให้นักเดินทางหลีกเลี่ยงเดินทางผ่านไทยและหลีกเลี่ยงไม่ใช้สายการบินต่าง ๆ ของไทยที่เดินทางสู่กัมพูชา
นอกจากนี้สำหรับผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางไปกัมพูชาและไม่มีประวัติการเข้าประเทศกัมพูชามาก่อน ทางการได้ดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบางประการ โดยการสอบถามและขอผู้ค้ำประกันในกัมพูชา
ผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางจากกัมพูชามุ่งสู่ประเทศไทย ที่มีประวัติการเดินทางที่ชัดเจนและมีบันทึกอยู่ในระบบการเดินทาง จะไม่ถูกซักไซ้สอบถาม
ถือเป็นอีกหนึ่งแนวรบ เพราะการสร้างความไม่สะดวกในการเดินทางถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว ถ้าพูดตรง ๆ คือกัมพูชาก็พยายามสกัดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาต่อเครื่องที่เมืองไทย ด้วยการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง ก็ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งของการดึงนักท่องเที่ยวเข้ากัมพูชา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวหายไปเป็นจำนวนมากในช่วงที่เกิดความขัดแย้งกับประเทศไทย
