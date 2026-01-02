ดวงการเมืองปี 69 -“อนุทิน” เต็งหนึ่งนายกฯ “เท้ง”ต้องยอมแลกบางอย่างเพื่อตำแหน่งสำคัญ

วัดดวงเลือกตั้งปี 69 ”เสี่ยหนู” เข้าเกณฑ์“ราหูยงยศ” นั่งนายกฯอีกสมัย เกิดวันอังคารจึงเข้ากับทหารได้ดี มีมิตรเก่ามาช่วยสร้างความเข้มแข็ง ขณะที่ “เท้ง” เต็งอันดับ 2 อายุเข้า“ภูมิพุธภูมิเดช” เด่นเรื่องวาทกรรม อาจได้ตำแหน่งสำคัญแบบฟลุคๆ แต่ต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสำเร็จ อีกทั้งจะนั่งในตำแหน่งได้ไม่นาน ด้าน “ดร.ยศชนัน” ดวงไม่ธรรมดา แก้ปัญหาเก่ง เด่นด้านวาทศิลป์ การเจรจาประสานงาน แต่ดวงบริวารมีปัญหา ต้องต่อรองกับคนเก่าๆเพื่อรักษาสมดุลภายในพรรค
เป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับ“การเลือกตั้ง”ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ.2569 ขณะที่แต่ละพรรคกำลังเดินหน้าหาเสียงกันอย่างเอาเป็นเอาตาย เร่งหาจุดขายและโปรโมทนโยบายกันอย่างคึกคัก ด้านบรรดาสายมูต่างก็อยากรู้ว่าในปี 2569 นี้ดวงการเมืองพรรคไหนจะมาแรง แคนดิเดตพรรคใดจะมีวาสนาได้นั่งตำแหน่งนายกฯ
นาทีนี้คงต้องวัดดวงระหว่าง 3 พรรคใหญ่ ทั้งภูมิใจไทย เพื่อไทย และพรรคประชาชน โดยเฉพาะดวงของแคนดิเดตนายกฯจากแต่ละพรรค
“อาจารย์โจ้” อาณณัฐ สรรคชา อาจารย์โหราศาสตร์ไทย ได้ทำนายทายทักดวงชะตาของแคนดิเดตนายกฯจาก 3 พรรคการเมืองดังกล่าวไว้ว่า ในปี 2569 ภาพรวมจากดวงเมืองมีความผันผวนค่อนข้างมาก กราฟขึ้นๆลงๆ เนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสที่เดินวิปริตมาตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค.2568 ดาวพฤหัสเป็นดาวจริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ หรือการเริ่มต้นในการบริหารต่างๆ เมื่อดาวพฤหัสเดินถอยหลังเข้าราศีเมถุน จึงอยู่ที่ว่าจะให้คุณให้โทษแก่ดวงใครบ้าง
สำหรับ “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกฯของพรรคภูมิใจไทย เกิดวันที่ 13 กันยายน 2509 ปัจจุบันอายุ 59 ปี เกิดวันอังคาร เป็นคนราศีสิงห์ ดาวพฤหัสเป็นมหาอุจจ์ อาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรในราศีสิงห์ พุธเป็นทั้งเกษตรและมหาอุจจ์ ราหูอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นราศีนักรบ เข้าเกณฑ์“ราหูยงยศ” แปลว่าจะมีเกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ บารมี ราหูหมายถึงการบริหาร และตอนนี้ก็มีดาวเสาร์เกาะอยู่ที่ราศีกุมภ์และเล็งมาที่ดาวจันทร์ โดยเล็งจันทร์ในระยะสั้นๆ และเสาร์จะย้ายเข้าราศีมีนในช่วงปลายเดือน ก.พ. 2569 ไปเล็งกับพุธ
พื้นดวงของนายอนุทินมีดาวที่มีความเข้มแข็งหลายดวง ตามคัมภีร์ทักษาพยากรณ์นายอนุทินเกิดวันอังคาร พออายุย่าง 60 ปี จะอยู่ที่ภูมิพระศุกร์ กลาโยคตั้งแต่ เม.ย.2568 -เม.ย.2569 ภูมิศุกร์จะได้ตำแหน่งอธิบดีและธงชัย เลยจากปลายเดือน ก.พ.2569 ก็จะมีน้ำหนัก ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค.2568 ดาวพฤหัสถอยหลังไปเล็งพฤหัสจร ถอยหลังเข้าราศีเมถุนไปเล็งกับพระอาทิตย์ซึ่งจรอยู่ราศีสิงห์ และเป็นคู่มิตรใหญ่ ดาวที่โดดเด่นคือดาวอาทิตย์เป็นเกษตร ดาวอาทิตย์คือดาวผู้นำ จึงหมายถึง ผู้นำที่มีความโดดเด่น ดาวพฤหัสเป็นมหาอุจจ์ในราศีกรกฎ เป็นเรื่องของการปกครอง แต่เสาร์เล็งจันทร์ในดวงชะตา เสาร์คือโครงสร้างรากฐาน โครงสร้างทางการเมืองของนายอนุทินมีจึงความแข็งแรง
“ การที่คุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกฯในระยะสั้นๆหลังจากที่รัฐบาลเพื่อไทยล้มไปก็เพราะดาวพฤหัสเข้ามาทับพฤหัสเดิมในกรกฎ พฤหัสเป็นมหาอุจจ์เข้ามาดัน แต่ตอนนี้พฤหัสถอยหลังไปเข้าในราศีเมถุนเป็นประ หมายถึงจะขาดความเข้มแข็งลงไปบ้าง แต่ก็ยังให้คุณกับราศีสิงห์ คุณอนุทินเป็นคนมีวาทศิลป์ พลิกได้ตลอด ดวงคุณอนุทินปีนี้ถูกกับทหาร เพราะเกิดวันคืออังคาร ดาวอังคารหมายถึงนักรบ ดาววันเกิดได้ตำแหน่งเป็นศรี เป็นศิริมงคล ราหูยงยศอยู่เรือนอังคาร ถ้าจะลุยก็ลุยเลย ตอนนี้ดวงนายกฯเบียดกันอยู่ 2-3 คน แต่คุณอนุทินมาเต็งหนึ่ง ”
ส่วน “เท้ง”ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดนายกฯของพรรคประชาชน เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 เกิดวันจันทร์ พระจันทร์อยู่เหนือมังกรทำให้มีความเข้มแข็ง แต่แข็งแบบยึดติดมากเกินไป การตัดสินใจช้า ทำให้ไม่ทันเหตุการณ์ ปีนี้อายุ 38 ย่าง 39 ปี อายุไปอยู่ที่ภูมิพุธภูมิเดช ดาวพุธอยู่ตำแหน่งอำนาจ บารมี จะเก่งเรื่องวาทกรรม แต่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวอายุตกกาลกิณีจร ต้องระวังอุบิติเหตุทั้งเรื่องการงาน การดำเนินชีวิต และการตัดสินใจ อีกทั้งดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวผู้นำไม่มีตำแหน่ง ไม่มีความเจิดจรัส อาทิตย์คู่กับพุธในเรือนศุกร์ในราศีพฤษภ ดาวศุกร์ที่ราศีพฤษภได้ตำแหน่งเป็นปราชญ์ คือทำให้คนอื่นได้ เป็นผู้บริหารได้ แต่ยังเป็นผู้บริหารรสูงสุดไม่ได้ ถ้าจะเป็นผู้นำระดับสูงต้องมีตัวช่วยเยอะ เช่น ต้องมีทั้งองค์กรทั้งบริวาร ดวงเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับการเงินการคลังจะโดดเด่น หรือการบริหารภาคเศรษฐกิจก็ไปได้
“ ดาวอาทิตย์ของคุณเท้งไม่เจิดจรัสเท่าคุณพิธา ส่วนถ้าเทียบดวงกับแคนดิเดตนายกฯจากหลายๆพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ดวงคุณเท้งมาเป็นอันดับ 2 คือเขามาผิดจังหวะ ”
“ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” แคนดิเดนายกฯของพรรคเพื่อไทย เกิดวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ปัจจุบันอายุ 46 ปี เกิดวันจันทร์ ดาวที่มีตำแหน่งตรง“ดวงใน”พื้นฐานอยู่ในราศีมีน หมายถึงการประนีประนอม ในภาษาโหรเรียกว่า“ดวงนวางค์” หรือดวงไส้ใน เป็นดวงที่ซ้อนอยู่ข้างใน มีความโดดเด่นในการเป็นตัวประสาน ในทางการเมืองก็อาจจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ดาวพุธร่วมกับมฤตยูอยู่ในราศีตุลย์ เล็งกับพระจันทร์ พุธกับจันทร์หมายถึงคู่มิตรคู่ปรึกษา จันทร์ได้ตำแหน่งมหาจักร พุธร่วมกับมฤตยูในราศีตุลย์หมายถึงการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง วาทกรรม วาทศิลป์ เหมาะที่จะเจรจา เหมาะกับงานด้านการต่างประเทศหรือการค้าพาณิชย์ แต่ดวงยังไม่ถึงเบอร์ 1 ต้องอีกสัก 2 สมัย
“ คนนี้ดวงไม่ธรรมดา เป็นดวงที่แก้ปัญหาเก่ง จะเก่งในเรื่องการเจรจาต่อรอง มีเสน่ห์กับคนที่ได้เสวนาด้วย ในสนามการเมืองถือว่าน่าจับตา ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นเต็ง 3 แต่ดวงบริวารไม่ค่อยดี ตั้งแต่ ต.ค.2568-ต.ค.2569 ดาวบริวารคือดาวจันทร์เขี่ยออก องคาพยพ ครอบครัว องค์กรซึ่งในที่นี้ก็คือพรรค มีบางคนเข้ามายุ่งเกี่ยวทำให้งานเสีย ถ้าจะโดนเล่นก็โดนเล่นเรื่องนี้นี่แหล่ะ ”
ด้าน อาจารย์ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ได้คำนวณดวงชะตาในปี 2569 ของแคนดิเดตนายกฯ จากทั้ง 3 พรรค ไว้ดังนี้
“อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกฯของพรรคภูมิใจไทย เกิดวันที่ 13 กันยายน 2509 เกิดวันอังคาร ราศีสิงห์ ลัคนาอยู่ตรงราศีเมษ มีราหูกุมลัคนา ดาวเสาร์สถิตตรงราศีกุมภ์ ดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงราศีกรกฎ มีพระอาทิตย์อยู่ตรงราศีสิงห์ ดาวจรบนท้องฟ้าจะเห็นราหูกำลังจรทับดาวเสาร์ ทับพระเกตุ ราหูทับเสาร์คู่มิตร ในตำราโหราศาสตร์บอกว่าเมื่อคู่มิตรจรมาพบกันจะให้คุณ มีเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนเป็นอันมาก ดวงชะตาพยากรณ์ไปในทางดี ราหูทับเสาร์ พระเสาร์เป็นเจ้าเรือนกัมมะ กัมมะหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน เมื่อราหูมาทับเสาร์ก็น่าจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญ ราหูยังทับพระเกตุ เกตุตรงนี้เป็นเกตุสยาม คือเกตุนั้นเป็นท่อนล่างของราหู เดิมราหูมีร่างกายเต็มตัว ท่อนบนเป็นอสูร ท่อนล่างเป็นพญานาค ตอนหลังราหูถูกเทพใช้จักรขว้างจนขาดเป็น 2 ท่อน เมื่อราหูมาทับเกตุเดิมก็คือได้ต่อหัวต่อหาง ทางการเมืองแปลได้ว่าพรรคพวกเดิมได้กลับมาอยู่ด้วยกัน เมื่อต่อหัวต่อหางก็ทำให้มีพลังที่เข้มแข็ง โดยราหูจะทับเสาร์ทับเกตุในราศีกุมภ์ไปจนถึงวันที่ 22 พ.ย.2569 หลังจากนั้นราหูก็จะยกเข้าราศีมังกร
ส่วนดวงบริวารของนายอนุทินอาจจะมีความวุ่นวาย เนื่องจากดาวเสาร์จรไปเล็งกับดาวพระศุกร์ในเรือนปุตตะ บริวารอาจจะออกนอกคอกบ้าง แต่ไม่รุนแรง ยังสามารถรักษากลุ่มก้อนไว้ได้ แต่ต้องระวังเรื่องเก่าๆ เพราะดาวเสาร์ทับดาวเสาร์ เรื่องเก่าๆที่เพลาๆไปแล้วก็อาจจะโผล่ขึ้นมาและทำให้เกิดความยุ่งยาก จะเสียทรัพย์สินเงินทองด้วยปัญหาเก่าๆ หรือสุขภาพจะเกิดความตึงเครียด วิตกกังวล
“ ราหูจะทับเสาร์ทับเกตุในราศีกุมภ์และอยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่ 22 พ.ย.2569 ดวงโดยรวมของคุณอนุทินจึงน่าจะได้จัดตั้งรัฐบาล มีโอกาสจะได้เป็นนายกฯรอบสอง มีโชคเทวฤทธิ์คือเทวดาให้โชค จะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 68 ต่อปี 69 ”
ส่วน “เท้ง”ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดนายกฯของพรรคประชาชน เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 เกิดวันจันทร์ ตอนนี้อายุ 38 ย่าง 39 ปี เป็นชาวราศีพฤษภ เนื่องจากวันที่ 13 ม.ค.2569 ดาวเสาร์จะย้ายจากราศีกุมภ์ไปเข้าราศีมีนในภพลาภะ แล้วเสาร์ไปทับราหู ในตำราบอกว่าดวงนี้เปรียบเหมือนดวงของผู้หญิงที่หากินทางการประมง สุ่มหาปลา แต่สุ่มไปสุ่มมาก็ไปเจอขุมเงินขุมทอง แปลว่าจะมีโชคแบบไม่คาดหมาย แล้วเสาร์ที่ทับราหูก็ทับดาวพฤหัสด้วย แปลว่าจะชนะศัตรู ศัตรูจะแพ้ภัย สิ่งที่สูญเสียไปก็จะได้กลับคืน แต่พฤหัสคุมราหู ทำการใดมักได้ครึ่งเสียครึ่ง อาจจะต้องแบ่งผลประโยชน์ หรือเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อความสำเร็จ เพื่อผลประโยชน์ที่สำคัญหรือผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่
ส่วนดวงบริวาร ดาวพุธเป็นเทพแห่งการสื่อสาร ดังนั้นบริวารจึงช่างสื่อสาร ช่างแสดงความคิดเห็น แสดงความเฉลียวฉลาด แสดงความก้าวหน้า แต่บริวารจะวุ่นวายหน่อย เพราะพระพุธเป็นเทพแห่งการสื่อสารและโคจรเร็ว เดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่ อาจจะคุมอยาก นอกจากนั้นยังมีดาวมฤตยูที่กำลังโคจรอยู่ตรงราศีพฤษภไปทับพระอาทิตย์ พระอาทิตย์หมายถึงกายสังขาร หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน เมื่อมฤตยูมาทับพระอาทิตย์ จึงต้องระวังทั้งสุขภาพและตำแหน่ง อาจจะนั่งในตำแหน่งได้ไม่นานก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมฤตยูทับพระอาทิตย์อยู่นาน ดังนั้นปี 69 จึงต้องระวังทั้งปี
“ ดวงนั่งนายกฯของคุณเท้งก็มีนะ ดวงชะตาเสาร์ทับราหู ก็จะได้โชคแบบฟลุคๆ แต่ในดวงกำเนิดมีดาวพฤหัสกับราหูกุมกันอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นภพลาภะ แปลว่าโชคลาภ ผลประโยชน์ต่างๆจะได้ครึ่งเสียครึ่ง ต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างหรือบางส่วน ถ้ายอมแลก ยอมลดราวาศอก อ่อนลงมาหน่อยจึงจะได้ตำแหน่งสำคัญ คือมองในเชิงการเมืองก็คือต้องเสียสละอะไรบางอย่างการจัดตั้งรัฐบาลจึงจะสำเร็จ ต้องแลกกับอะไรบางอย่างจึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า ”
“ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” แคนดิเดนายกฯของพรรคเพื่อไทย เกิดวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2522 อายุ 46 ย่าง 47 ปี เป็นชาวราศีกันย์ มีเสาร์ราหูจรอยู่ในราศีกุมภ์ แล้วไปเล็งกับเสาร์ราหูเดิม เสาร์ราหูเดิมอยู่ราศีสิงห์ ตรงราศีสิงห์มีดาวพฤหัส ดาวเสาร์ และราหู ดาวเสาร์จรบนท้องฟ้ากุมกับราหูและเล็งกัน เมื่อดาวคู่มิตรสองคู่เล็งกัน แปลว่าจะประสบความสำเร็จ แต่มุมดาวดังกล่าวเรียกว่ามุมเล็ง หมายถึงมุมที่ต้องรักษาดุล หมายถึงเผชิญหน้าท้าทาย ต่อรอง ดึงหรือดันกัน เพราะฉะนั้นในช่วงปี 68-69 จึงเป็นปีที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างสองด้าน ในทางการเมืองน่าจะหมายถึงว่าต้องรักษาสมดุลภายในพรรคเอาไว้ให้ได้ มิฉะนั้นจะมีการเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถ้ารักษากลุ่มก้อนนี้ไว้ได้ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จ และที่สำคัญจะต้องสู้ แก้ไขปัญหาต่างๆภายในพรรค
ส่วนดวงบริวารนั้นเนื่องจาก ดร.ยศชนันเป็นคนราศีกันย์ บริวารเป็นดาวเสาร์ ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะ เสาร์เล็งเสาร์ และเล็งราหู จึงมักจะมีปัญหากับคนเก่าๆในองค์กร แต่ความสำเร็จใหม่ๆก็เกิดขึ้นเหมือนกัน เพราะราหูเล็งเสาร์ เสาร์เล็งราหูเป็นคู่มิตร มิตรสหายพรรคพวกจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ส่วนอีกด้านหนึ่งบริวารก็สร้างปัญหาให้หนักอกหนักใจ เรื่องเก่าๆ คนเก่าๆที่อยู่มานานจะสร้างปัญหา ส่วนเรื่องสุขภาพนั้น พราะเสาร์ราหูอยู่ในภพที่ 6 ซึ่งภพที่ 6 เป็นอริ จึงต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพ
“ ดวงของ ดร.ยศชนันในปี 69 พระราหูเล็งเสาร์ เสาร์เล็งราหู แต่มันเป็นมุมที่ต้องเผชิญหน้า ต้องต่อรองเพื่อรักษาดุลยภาพ เพื่อให้พรรคมีพลังที่เข้มแข็งและอยู่ได้ ”