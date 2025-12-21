สัญญาณจากจีนชัด-“กัมพูชา”เชื่อมโยงสแกมเมอร์ ไทยพลิกเกมปราบ Scam Army หลังหยุดยิงเปลี่ยนผู้นำ

ปัญหาในกัมพูชรุมเร้า แรงงานกลับจากไทยยังไม่ได้งานทำแถมไทยไม่ต้อนรับแรงงานกัมพูชา ฮุนเซนสั่งยืดหนี้บุคคลถึง 31 มี.ค. ทหารถึง 31พ.ค. แถมขอความร่วมมือหักเงินเดือนพนักงานเอกชน 5% ช่วยทหารและผู้อพยพ ส่วนท่องเที่ยวสาหัสจีนไม่มาหลังเจอปัญหาTrip.com หวั่นข้อมูลรั่วเข้าสแกมเมอร์จับตาหลังหยุดยิงเก้าอี้ฮุนเซนหาย
ไม่ว่าผลการรบจะออกมาเป็นอย่างไร ฝ่ายไหนได้ประโยชน์ ฝ่ายไหนเสียประโยชน์ และจะมีใครเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย เพื่อหาข้อยุติหยุดยิงจากทั้งไทยและกัมพูชา แต่สิ่งที่ตามมาคือผลจากหลังภาวะสงคราม
แต่รอบนี้ดูเหมือนจีนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการหาทางยุติปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชา ขณะที่ผู้นำสหรัฐฯ ที่เคยเข้ามามีบทบาทให้ทั้ง 2 ฝ่ายหยุดยิงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2568 ตอนนี้กำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นอย่างเวเนซูเอลา
จีนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการหาทางออกให้กับไทยและกัมพูชา
สัญญาณจากจีน
17 ธันวาคม 2568 พล.อ.ดิเรก บงการ หัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับนายหลิว จงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Ministry of Public Security - MPS) พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีอาญา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กองสอบสวนอาชญากรรมโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีน และจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
ฝ่ายจีนได้ขอความร่วมมือให้ไทยเพิ่มมาตรการสกัดกั้นผู้กระทำผิด ที่พยายามใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่าน ทั้งทางธรรมชาติและ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
นอกจากนี้ ทางจีนได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลกัมพูชามีความเชื่อมโยงและมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติ
ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายไทย หลังจากที่ไทยยึดอาวุธทันสมัยของจีนตามฐานรบของกัมพูชาว่า จีนให้การสนับสนุนกองทัพกัมพูชาหรือไม่ ซึ่งทางจีนได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องดังกล่าว
พลิกเกมปราบ Scam Army
ทุกฝ่ายมองเหมือนกันว่ารอบนี้ มหาอำนาจไม่ได้เข้ามาเร่งกดดันให้ทั้ง 2 ฝ่ายหยุดยิงเหมือนช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ขณะเดียวกันภาพการทำลายฐานที่มั่นของกัมพูชาตามคาสิโนร้างต่าง ๆ ที่เชื่อว่าเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ส่วนหนึ่งถูกมองว่าเป็นฐานของสแกมเมอร์ที่ใช้หลอกลวงผู้คนทั่วโลก จึงทำให้ปฎิบัติการในครั้งนี้แรงต้านจากหลายชาติจึงมีน้อยลง
18 ธันวาคม 2568 เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความ 🇹🇭 SMART Soldiers Update|โลกมองไทย VS จุดยืนของไทย
“ประเทศไทยคือแนวหน้าการต่อสู้กับ SCAM ARMY ภัยคุกคามของโลก”
ภาพข่าวจาก AsiaNews อ้างว่า “Scam centres อยู่เบื้องหลังการปะทะไทย–กัมพูชา” พร้อมตีความว่าไทยใช้สงครามเพื่อสร้างคะแนนนิยม แต่สิ่งที่ต้องอ่านให้ครบคือบริบทไม่ใช่แค่พาดหัว
เมื่อโลกกำลังพูดเรื่องเดียวกัน สื่อจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ จีน รายงานสอดคล้องกันว่าพื้นที่ชายแดนกัมพูชาบางแห่ง ไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่องเที่ยวหรือแหล่งบันเทิง แต่คือฐานอาชญากรรมไซเบอร์ระดับอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ การฟอกเงิน การหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติ นี่คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของหลายประเทศ ไม่ใช่ประเด็นการเมืองภายในของประเทศไทย
Scam Army = Global Threat
จุดยืนของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังถูก เปิดฉากยิงและคุกคามกำลังพลและพลเรือนก่อนหน้า
การปฏิบัติการของไทยยึดหลักอย่างเคร่งครัดตาม กฎการใช้กำลัง (Rule of Engagement)
-ความจำเป็น (Necessity)
-ความได้สัดส่วน (Proportionality)
-จำกัดเป้าหมายทางทหารเท่านั้น (Military Objectives)
ประเทศไทย ไม่ใช้สงครามเพื่อคะแนนนิยม และไม่ได้ปฏิบัติการโดยลำพัง แต่ยืนอยู่ในแนวเดียวกับความพยายามของประชาคมโลกในการรื้อถอนโครงสร้างอาชญากรรมข้ามชาติ
เหตุใดอาคารคาสิโนจึงเป็นเป้าหมาย? เนื่องด้วยอาคารกาสิโนและสิ่งปลูกสร้างบางแห่ง ถูกใช้โดยฝ่ายกัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร เป็นศูนย์บัญชาการยุทธการและเป็นจุดควบคุมและสนับสนุนการโจมตีไทย
การทำลายเป้าหมายเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปกป้องชีวิตทหารแนวหน้า และคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่
ดังนั้น การสู้รบกันครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่อง “ไทยรุกรานเพื่อนบ้าน“ แต่คือการปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์จากผู้รุกราน และการยืนหยัดต่อสู้กับ Scam Army ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลก เพื่อขจัดศูนย์กลางอาชญากรรมข้ามชาติที่บ่อนทำลายความมั่นคงและความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก รวมถึงการเชื่อมโยงถึงอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในธุรกิจสีดำมืดนี้อีกด้วย
แหล่งข่าวกล่าวว่า มันเป็นจังหวะพอดีชาติที่ถูก Scammer เล่นงานก็ใช้โอกาสนี้ทำลายรังหรือฐานที่มั่นของเหล่าอาชญากรเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กัน เพราะภาพที่ถูกฉายออกมาก็ชัดเจนว่าทุนสีเทาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้นำประเทศทั้งในรูปเครือญาติและผู้ให้การสนับสนุน
วันนี้สัญญาณจากจีนชัดมากทั้งจากทั้งจากระดับสูงและระดับประชาชน สายสัมพันธ์ที่เคยมีกับจีนน่าจะเจือจางลงไปไม่น้อย เช่น โครงการขุดคลองฟูนันเตโซ ที่จีนถอยตัวออกไป แถมช่วงที่มีปัญหากับไทยรอบแรกกัมพูชาเปิดหน้าเชียร์สหรัฐฯ อย่างเต็มตัวในช่วงที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวจีนหาย
ภาคการท่องเที่ยว เดิมนักท่องเที่ยวไทยเป็นอันดับหนึ่งของตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ข้ามไปกัมพูชา ส่วนจะไปท่องเที่ยวหรือข้ามไปเล่นการพนันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ ช่วงที่เกิดความขัดแย้งในเดือนกรกฎาคม 2568 มีการปิดด่านของทั้ง 2 ประเทศ ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงเป็นอย่างมาก
ขณะที่กัมพูชาได้เพิ่มนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นเข้ามาแทน เห็นได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ากัมพูชามากขึ้นจนกลายเป็นอันดับหนึ่งแทนไทย แต่หลังจากที่เกิดเหตุกับคนเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกและถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในกัมพูชา ทำให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาหมดความน่าเชื่อถือลงไป หลายชาติจึงเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายหลีกเลี่ยงไปกัมพูชา
แต่ในช่วงนี้กลับพบว่ามีแอปที่ให้บริการเดินทางท่องเที่ยวอย่าง Trip.com จับมือกับหน่วยงานท่องเที่ยวกัมพูชาเมื่อ 1 ธันวาคม 2568 เพื่อดึงนักท่องเที่ยวจีนไปเขมรให้มากขึ้น ส่งผลให้ชาวจีนจำนวนมากลบแอปดังกล่าวออกเป็นจำนวนมาก ด้วยเกรงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะรั่วไหลไปถึงบรรดาสแกมเมอร์ในกัมพูชา ที่ผู้นำของประเทศนี้ถูกเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเหล่าอาชญากร ซึ่งทั้งสหรัฐฯ และจีนก็พยายามเร่งปราบปราม
Trip.com ถอยจากกัมพูชา
จนในที่สุด 16 ธันวาคม 2568 เพจทริปไทยแลนด์ ได้โพสต์แถลงการณ์ของ Trip.com Group ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา ในสื่อสังคมออนไลน์
เราขอชี้แจงว่า ความร่วมมือดังกล่าว เป็นเพียงความร่วมมือในการโปรโมทการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งเราได้ตกลงทำความร่วมมือเช่นเดียวกันนี้ ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ทั้งนี้เราได้รับทราบถึงความกังวลของผู้ใช้บริการ จึงได้ระงับความร่วมมือดังกล่าวแล้วโดยทันที
เราขอยืนยันว่าไม่มีการแลกเปลี่ยน หรือขายข้อมูลตามที่มีผู้ไม่หวังดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด
เรายึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้ในทุกตลาดที่เราดำเนินการ เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงในประเทศไทย
เรายังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการมอบประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัยและมั่นคงให้กับลูกค้าทุกท่าน
ท่องเที่ยวกัมพูชาสาหัส
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นย่อมกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาโดยตรง เพราะนักท่องเที่ยวที่เคยเบอร์ 1 หายไปทั้งไทยและจีนหายไปทั้งคู่ ตามมาด้วยเกาหลีใต้ที่ติดใจกับการเสียชีวิตของนักศึกษาที่ถูกหลอกไป ก็หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังกัมพูชา
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวกัมพูชา จึงน่าจะต้องซบเซาไปอีกนาน แม้จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปหรือประเทศอื่น ๆ เข้าไปบ้างแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนหนึ่งเข้ามาเที่ยวไทยก่อนต่อไปเที่ยวกัมพูชา ทำให้สถานทูตของกัมพูชาออกมาเรียกร้องให้บินมาที่กัมพูชาโดยตรง ไม่ต้องผ่านไทยเหมือนอดีต
เมื่อนักท่องเที่ยวน้อยลง ธุรกิจโรงแรม รถเดินทาง ร้านอาหาร จะสามารถชำระหนี้ที่มีได้หรือไม่ พนักงานยังมีรายได้ต่อไปหรือไม่ มันจะวนกลับไปเป็นหนี้เสียในอนาคตอีกหรือไม่
ไทยไม่รับแรงงานกัมพูชา
สิ่งที่ยังเป็นปัญหาแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือแรงงานกัมพูชาที่ฮุนเซนเรียกกลับประเทศราว 9 แสนคน น่าจะได้งานในกัมพูชาราว 3 แสนคน อีก 6-7 แสนคนยังตกงาน ขณะที่ปลายปีนี้โรงงานในกัมพูชาอย่างน้อย 2-3 แห่งจะปิดตัวลง ก็จะเป็นปัญหาให้รัฐบาลกัมพูชาต้องหาทางแก้ไข
ขณะที่ประเทศไทยชัดเจนแล้วว่าไม่ต่ออายุให้กับแรงงานกัมพูชา หมายความว่าประเทศไทยไม่อนุญาตให้แรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทย ส่วนจะมีมาตรการผลักดันเข้มข้นแค่ไหนต้องรอติดตาม ดังนั้นชาวกัมพูชาที่เคยเข้ามาทำงานในเมืองไทยคงไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้
ขณะเดียวกันเริ่มมีเสียงเรียกร้องเรื่องของราคาสินค้าบางรายการที่แพงขึ้นกว่าเดิมราว 3 เท่าตัว โดยเฉพาะราคาไข่ไก่
นอกจากนี้สมเด็จฮุนเซนและฮุนมาเนต ประกาศขอความร่วมมือบริษัทเอกชน ให้ช่วยบริจาคเงิน และเพื่อให้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันและการมีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างพนักงาน บริษัท กับทหาร
จึงขอความร่วมมือ ขอเงินเดือนพนักงานทั้งบริษัท 5% และส่งตรงให้กับกองทุน ช่วยเหลือทหารและผู้อพยพ โดยวิงแบงก์และซีอีโอของรอยัลกรุ๊ป ได้ให้ความร่วมมือเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ครั้งทั้ง 2 เดือนสิงหาคม
ยืดหนี้ต่อมี.ค.-พ.ค. 2569
สำนักข่าวขแมร์ไทม์เมื่อ 10 ธันวาคม 2568 รายงานว่า ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) ได้ออกแนวทางใหม่ในวันนี้ โดยสั่งการให้ธนาคารและสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยที่กำลังดำเนินอยู่ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับทหารแนวหน้าที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือกำลังปฏิบัติการสู้รบอยู่
ภายใต้คำสั่งดังกล่าว ธนาคารจะต้องเสนอการยกเว้นหนี้สิน การยกเว้นค่าปรับ การระงับการชำระดอกเบี้ย และการเลื่อนการชำระคืนเงินต้นจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดภาระทางการเงินของบุคลากรทางทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงความขัดแย้ง
แบงก์ชาติกัมพูชายังรายงานว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อคำเรียกร้องของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และสะท้อนถึงนโยบายด้านมนุษยธรรมและความสามัคคีของรัฐบาลในการสนับสนุนทหารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติการรบ และพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดน
ตามแนวทางดังกล่าว ทหารแนวหน้ามีสิทธิ์ได้รับมาตรการบรรเทาทุกข์ดังต่อไปนี้: ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าปรับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ที่มีอยู่ มีผลทันทีจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ปี 2569
การระงับการชำระดอกเบี้ยและการเลื่อนการชำระคืนเงินต้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารและสถาบันการเงินต้องไม่คิดดอกเบี้ยทบต้น
การยกเลิกเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านเรียล(ประมาณ 79,000 บาท)สำหรับทหารที่พิการจากการสู้รบ
การยกเลิกเงินกู้ไม่เกิน 80 ล้านเรียล(ประมาณ 633,500 บาท)สำหรับทหารที่เสียชีวิต มีผลบังคับใช้กับผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม
สถาบันการเงินได้รับคำแนะนำให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าปรับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้สำหรับพลเรือนผู้พลัดถิ่นตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ปีหน้า นอกจากนี้ การชำระดอกเบี้ยและเงินต้นอาจถูกเลื่อนออกไปในระยะเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยทบต้นกับเงินต้น
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) เน้นย้ำว่ามาตรการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของกำลังพลและครอบครัว ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจว่าสถาบันการธนาคารจะสนับสนุนความพยายามของชาติในช่วงความขัดแย้งนี้
ยอดหนี้ 70 ล้านดอลลาร์
ธนาคารเอซีเลดา(ACLEDA)ประเมินว่าจำนวนเงินที่จะได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้เป็นพิเศษแก่ผู้ลี้ภัยและทหารที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทยในเดือนธันวาคม 2568 มีมูลค่ามากกว่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับ 10% ของสินเชื่อทั้งหมดในพื้นที่ชายแดน และพร้อมที่จะยกเลิกหนี้เพิ่มเติมอีกถึง 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการในสนามรบซึ่งเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารเอซีเลดา นอกเหนือจากการยกเลิกหนี้ก่อนหน้านี้กว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายหลังจาการได้ข้อยุติหยุดยิง ปัญหาที่หมักหมมไว้ของกัมพูชาจะกลายเป็นแรงกดดันให้กับ 2 ผู้นำพ่อลูกว่าจะหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้อย่างไร ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชน ที่เมื่อความเดือดร้อนเข้ามากระทบกระแสรักชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาจะช่วยค้ำบัลลังก์ให้กับ 2 พ่อลูกได้ครองอำนาจต่อไปอีกหรือไม่ แต่วันนี้มหาอำนาจอย่างจีนได้เตรียมคนที่จะมานั่งเก้าอี้ผู้นำของกัมพูชาไว้แล้ว
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook :https://www.facebook.com/SpecialScoopManagerOnline/
Instragram :https://instagram.com/special.scoop.mgronline
Tiktok :https://vt.tiktok.com/ZSe4j