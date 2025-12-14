จับตาหนี้ NPL เขมรพุ่ง-โอกาสแบงก์ล้มสูง

กัมพูชาเปิดศึกกับไทย สบช่องต่ออายุยืดหนี้ทหาร-ประชาชน แบงก์ชาติกัมพูชาเผยทำตามคำร้องขอของฮุน มาเนต เว้นเงินต้น ดอกเบี้ยสำหรับพลเรือนออกไปอีกจน 31 มี.ค.69 ส่วนทหารยืดออกไปจนถึง 31 พ.ค.69 หากพิการยกหนี้ 10 ล้านเรียล ถ้าตายยกหนี้ 80 ล้านเรียล จับตาหนี้ NPL เขมรพุ่ง แค่กันยายนทะลุ 7% ขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ยังต่ำ เพิ่มโอกาสแบงก์ในกัมพูชาล้ม
ศึกรอบ 2 เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 8 ธันวาคม 2568 หลังจากที่วันที่ 7 ทหารไทยถูกทหารกัมพูชายิงได้รับบาดเจ็บในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และปะทะกันต่อเนื่องกันจนถึงพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 1 ขณะที่รัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกุล ได้ยุบสภาเมื่อค่ำของวันที่ 11 ธันวาคม 2568 แต่ยังคงมีอำนาจรักษาการณ์อยู่
การปะทะกันรอบนี้ย่อมมีผลย่อมมีผลกระทบอื่น ๆ ตามมาภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในวลานี้ โดยเฉพาะเรื่องภาระหนี้สินของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถทำมาหากินตามปกติ ซึ่งธนาคารแห่งชาติของทั้ง 2 ประเทศต่างก็ขอความร่วมมือสถาบันการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
สบโอกาสต่ออายุยืดหนี้
เพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันได้โพสต์ข้อความเมื่อ 10 ธันวาคม 2568 ว่า ฮุน ไม่ลงทุน กะใช้ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน บีบธนาคาร ให้จ่ายแทน พักชำระหนี้ ผู้อพยพ ยกหนี้ทหารหากเสียชีวิต รถโดนโจมตี งดผ่อน 3 เดือน ธนาคารในกัมพูชา กลายเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในบัดดล โดยเชื่อมไปที่ Link เพจทำไมถึงเจ๊งที่ระบุรายละเอียดของพักชำระหนี้ของฝั่งกัมพูชา
รอยืนยันอย่างเป็นทางการ นี่เป็นข้อมูลที่ทางเรารับทราบมา จากพ่อค้าท่านหนึ่ง ประชาชน ผู้อพยพชาวกัมพูชา จะได้พักชำระหนี้ กับสถาบันการเงิน ธนาคาร ไมโครไฟแนนซ์ ของกัมพูชา ตามการขอความร่วมมือของรัฐบาล
1 ต้องเป็นประชาชนตามภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้าน ในเขตที่มีการประกาศอพยพ เท่านั้น
2 สินเชื่อ หนี้สิน พักชำระ แบบงดดอกเบี้ย และงดเบี้ยปรับ แต่รอบนี้ อาจไม่พักค่า น้ำ ไฟ
3 ทหารประจำการ จากเดิมพักหนี้ 6 เดือน สิ้นสุดปลายมกราคม ขยายต่อ 3 เดือน
4 ทหารใหม่ ที่เตรียมเข้าประจำการ ได้รับสิทธิ์ พักชำระหนี้ ทันที 6 เดือน จูงใจคนให้สมัครเป็นทหาร
5 ทหารเสียชีวิตในหน้าที่ ยกหนี้สินให้ แต่ มีเงื่อนไข(ยังไม่ทราบเงื่อนไข)
6 พักชำระหนี้ ยานพาหนะ ที่ยังผ่อน แต่เสียหายเพราะถูกโจมตี เริ่มต้น 3 เดือน
ที่ทำทุกข้อได้ เพราะ บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลขอความร่วมมือพิเศษได้ ตอนนี้มี 2 ธนาคารรับลูกแล้ว และ อีก
3 ไมโครไฟแนนซ์
นอกจากนี้เพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันยังโพสต์เพิ่มเติมอีกว่า บอกเล่ากันในหมู่ทหารกัมพูชา "หากเสียชีวิต ยกหนี้ให้ เชิดชูยกเป็นวีรบุรุษของชาติ"
ตอบสนองฮุน มาเนต
สำนักข่าวขแมร์ไทม์เมื่อ 10 ธันวาคม 2568 รายงานว่า ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) ได้ออกแนวทางใหม่ในวันนี้ โดยสั่งการให้ธนาคารและสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยที่กำลังดำเนินอยู่ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับทหารแนวหน้าที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือกำลังปฏิบัติการสู้รบอยู่
ภายใต้คำสั่งดังกล่าว ธนาคารจะต้องเสนอการยกเว้นหนี้สิน การยกเว้นค่าปรับ การระงับการชำระดอกเบี้ย และการเลื่อนการชำระคืนเงินต้นจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดภาระทางการเงินของบุคลากรทางทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงความขัดแย้ง
แบงก์ชาติกัมพูชายังรายงานว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อคำเรียกร้องของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และสะท้อนถึงนโยบายด้านมนุษยธรรมและความสามัคคีของรัฐบาลในการสนับสนุนทหารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติการรบ และพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดน
ยกหนี้ 80 ล้านเรียลให้ทหารถ้าตาย
ตามแนวทางดังกล่าว ทหารแนวหน้ามีสิทธิ์ได้รับมาตรการบรรเทาทุกข์ดังต่อไปนี้: ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าปรับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ที่มีอยู่ มีผลทันทีจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ปี 2569
การระงับการชำระดอกเบี้ยและการเลื่อนการชำระคืนเงินต้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารและสถาบันการเงินต้องไม่คิดดอกเบี้ยทบต้น
การยกเลิกเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านเรียล(ประมาณ 79,000 บาท)สำหรับทหารที่พิการจากการสู้รบ
การยกเลิกเงินกู้ไม่เกิน 80 ล้านเรียล(ประมาณ 633,500 บาท)สำหรับทหารที่เสียชีวิต มีผลบังคับใช้กับผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม
สถาบันการเงินได้รับคำแนะนำให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าปรับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้สำหรับพลเรือนผู้พลัดถิ่นตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ปีหน้า นอกจากนี้ การชำระดอกเบี้ยและเงินต้นอาจถูกเลื่อนออกไปในระยะเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยทบต้นกับเงินต้น
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) เน้นย้ำว่ามาตรการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของกำลังพลและครอบครัว ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจว่าสถาบันการธนาคารจะสนับสนุนความพยายามของชาติในช่วงความขัดแย้งนี้
มาตรการช่วยเหลือ
แหล่งข่าวกล่าวว่า ในรอบแรกทางกัมพูชาได้ออกมาตรการช่วยเหลือทั้งทหารและประชาชนมาแล้ว ซึ่งในส่วนของภาคประชาชนเพิ่งสิ้นสุดอายุลงไป การปะทะรอบใหม่จึงเท่ากับเป็นการต่ออายุมาตรการยืดหนี้ออกไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน ส่วนทหารนั้นได้สิทธิเหนือภาคประชาชนอยู่แล้ว
สำหรับประเทศไทย ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา สถาบันการเงินหลายแห่งก็ออกมาตรการช่วยเหลือ
ล่าสุดบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้ออกมาตรการช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้กับ BAM ที่ถือเป็นวีรบุรุษผู้เสียสละทั้ง ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา BAM จะยกหนี้ให้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
ส่วนกรณีลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและทำให้ขาดรายได้หรือรายได้ลด ส่งผลให้กำลังความสามารถในการชำระหนี้ลดลง BAM พร้อมพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
IMF เตือนหนี้เสีย
ช่วงปลายเดือนกันยายน 2568 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจลงเหลือ 4.8% ในปี 2568 จาก 6% ในปี 2567 ภาวะชะลอตัว ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงข้อพิพาทชายแดน ซึ่งไม่เพียงแต่ประเมินได้ยาก แต่ยังอาจสร้างความเสียหายได้มากกว่า
หนี้เสีย (NPL) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทะลุ 7% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการท่องเที่ยว ที่ยังไม่มีแนวโน้มพยุงตัว
ความเสี่ยง ต่อมาคือหนี้ภาคเอกชนที่สูงและการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความเครียดทางการเงินในวงกว้างมากขึ้น
หวั่นแบงก์กัมพูชาล้ม
สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสภาพหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)ในฝั่งเขมร ที่น่าจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้คือคนเขมรยังว่างงานอีกหลายแสนคน โดยเฉพาะแรงงานที่กลับไปจากเมืองไทย เมื่อเขากลับไปตามคำเชิญของผู้นำทั้ง 2 แต่ไม่มีงานให้เขาทำ แล้วภาระหนี้สินที่มีต่อสถาบันการเงินจะทำอย่างไร
ที่สำคัญคือประเทศไทยไม่เปิดรับหรือต่ออายุให้กับแรงงานจากกัมพูชาแล้ว แรงงานที่กลับไปแล้วยังไม่ได้งานภาระหนี้ของพวกเขา ย่อมสร้างปัญหาให้กับสถาบันการเงินในกัมพูชา โอกาสที่สถาบันการเงินจะล้มทั้งระบบก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน
ดังนั้นในระยะยาวหากปัญหาเหล่านี้สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ โอกาสที่จะสร้างความไม่มั่นคงของสถาบันการเงินในกัมพูชาย่อมมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จำเป็นที่จะต้องหาวิธีการมาประคับประคองหนึ่งในนั้นคือเงินกู้ยืมจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ราว 2,250 ล้านดอลลาร์หรือราว 1 แสนล้านบาท
