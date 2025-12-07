ธอส.“ท้าชน”ออมสิน-ชูดอกเบี้ยสลากเหนือกว่า

สลากอายุ 1 ปีเดือด คราวนี้ค่ายธอส.ออก “ทองกวาวมั่งมี” ชนสลากออมสิน 1 ปี ลงทุน 1 แสนถูกทุกงวดทั้งคู่ ผลตอบแทนกรณีไม่ถูกรางวัล ธอส.สูงกว่าที่ 1.1% ส่วนออมสินให้แค่ 0.8% ส่วนรางวัลที่ 1 ทองกวาวสุ่มหมวดแค่ 2 ต่างจากออมสินที่สุ่มทั้งงวดและหมวดโอกาสถูกรางวัลใหญ่ยากกว่า แต่ถ้าหวังรางวัลอื่นออมสินมีรางวัล 1-5 ธอส.มีแค่ 1-2
ช่วงปลายปีอย่างนี้ยังพอมีสถาบันการเงิน ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจมาให้ออม อย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดทองกวาวมั่งมี เริ่มตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
ขณะที่เจ้าตลาดสลากออมทรัพย์อย่างธนาคารออมสินยังมีสลากให้ซื้อได้อย่างต่อเนื่อง ตัวเดิมครบอายุก็สามารถซื้อต่อสลากตัวใหม่ได้ อย่างสลากออมสินพิเศษ ส่วนสลากของ ธ.ก.ส.มีชุดขุนแผนมรกต อายุ 2 ปี ออกมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2568
ตอนนี้คู่มวยที่เปรียบเทียบกันได้ดีที่สุดหนีไม่พ้นสลากที่มีอายุเท่ากันคือ 1 ปี ระหว่างสลาก ธอส.ชุดทองกวาวมั่งมี กับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี
ทองกวาวมั่งมี
สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดทองกวาวมั่งมี เพิ่งเปิดจำหน่ายตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2568 ราคาหน่วยละ 1 พันบาท อายุสลาก 1 ปี ดอกเบี้ยหน้าสลาก 0.50% ต่อปี รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 3 ล้านบาท เสี่ยงหมวด
สลากออมทรัพย์ 1 หน่วย ราคา 1,000 บาท ได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.50% ต่อปี มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. (ณ วันที่ 26 ก.ย. 68 อยู่ที่ 0.30% ต่อปี) และยังมีสิทธิลุ้นรางวัลใหญ่และรางวัลเลขท้ายเพิ่ม
ซื้อสลากออมทรัพย์ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทุกงวด ได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.10%ต่อปี (คิดเป็นจำนวนเงิน 1,100 บาท)
ซื้อสลากออมทรัพย์ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทุกงวด ได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.22% ต่อปี (คิดเป็นจำนวนเงิน 12,200 บาท)
หากไถ่ถอนสลากก่อนระยะเวลา 1 ปี ฝากไม่ครบ 6 เดือน ไถ่ถอน หักร้อยละ 2 ต่อหน่วย ได้รับเงินคืน 980 บาท ฝากครบ 6 เดือนไม่ครบ 1 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 1,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย
กรณีฝากครบ 1 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 1,005 บาทต่อหน่วย
ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดทองกวาวมั่งมี ตั้งแต่ 2 – 12 ธันวาคม 2568 วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ MAJOR CINEPLEX มูลค่า 260 บาท หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด (จำนวน 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ)
ออมสินพิเศษ 1 ปี
ขณะที่สลากออมสินพิเศษ อายุ 1 ปี งวดที่ 626 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 10 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ
เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป สลากอายุ 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง) หน่วยละ 100 บาท ฝากครบ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.20 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.20 ต่อปี) กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก ฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย หากฝากครบ 6 เดือน ไม่ครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
วงเงินในการรับฝาก ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย) และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
การออกรางวัล ทุกวันที่ 16 ของเดือน การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงินรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 รางวัลละ 1 ล้านบาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว รางวัลละ 200 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท โดยรางวัลที่ 1 และ 2 กำหนดงวดและหมวดอักษร
ฝากครบ 1 ปี ได้รับเงินคืน 100.20 บาทต่อหน่วย
1 แสนถูกทุกงวด
ก่อนหน้านี้คู่เปรียบเทียบของสลากออมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสลากออมสินกับ ธ.ก.ส. แต่ระยะหลังสลาก ธ.ก.ส.กำหนดราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ทำให้เปรียบเทียบได้ลำบาก การเปรียบเทียบส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญไปที่ถูกรางวัลทุกงวด บนงบประมาณในการซื้อที่ 1 แสนบาท
ที่จริงซื้อ 1 แสนบาทแล้วถูกทุกงวด ค่ายอาคารสงเคราะห์ก็เคยมีคือชุดนาคราช 1 และ 2 แต่อายุ 3 ปี เลขท้าย 30 บาทและเลขท้ายรางวัลที่ 1 อีก 30 บาท รวมเป็น 60 บาท ส่วนสลาก ธ.ก.ส.มีชุดมังกรหยก อายุ 2 ปี เปิดจำหน่ายไปเมื่อ 17พฤษภาคม 2568 แต่รางวัลเลขท้ายแค่ 10 บาท แต่หมุน 2 ครั้งเท่ากับได้ 20 บาท
สลากแต่ละค่าย แต่ละรุ่นก็มีการทำการตลาดที่แตกต่างกันไป บ้างก็มีรางวัลพิเศษเพิ่มเข้ามา หรือมีรางวัลใหญ่ที่มอบให้ตามแต่ละเทศกาลของแต่ละธนาคาร
“ทองกวาว”ให้มากกว่า
ถ้ามองในเวลานี้คู่ที่เหมาะสมที่สุดคือสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดทองกวาวมั่งมี กับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทั้งคู่มีอายุ 1 ปีเท่ากับ ต่างกันที่มูลค่าต่อหน่วย สลากธอส.หน่วยละ 1,000 บาทกับรางวัลเลขท้าย 2 ตัว สลากออมสินหน่วยละ 100 บาท กับรางวัลเลขท้าย 3 ตัว เรียกได้ว่าซื้อสลาก 1 แสนบาทของทั้ง 2 ค่ายถูกรางวัลเลขท้าย(ต่ำสุด)ทุกงวด ได้รางวัลเท่ากันคือ 50 บาท
ส่วนที่ต่างกันคือดอกเบี้ยกรณีไม่ถูกรางวัล ทองกวาวให้ 0.5% ถือว่าให้สูงกว่าค่ายอื่น ส่วนของออมสินให้ดอกเบี้ย 0.2% เมื่อคำนวนผลตอบแทนขั้นต่ำแล้วทองกวาวให้ 1.10% ส่วนออมสินให้ผลตอบแทน 0.8% สำหรับเงินที่ซื้อสลาก 1 แสนบาท
ทองกวาวไม่มีรางวัลที่ 3 4 5 มีแค่รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียงที่ 1 และรางวัลที่ 2 แล้วมาเป็นรางวัลเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว รางวัลที่ 1 มีการสุ่มหมวดแต่มีแค่ 2 หมวดเท่านั้น ต่างจากสลากออมสิน ที่มีรางวัลที่ 1-5 และรางวัลเลขท้าย 4 ตัวและ 3 ตัว
ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะรางวัลที่ 1 ออมสินให้ 10 ล้านบาท ทองกวาวให้ 3 ล้านบาท ดูแล้วต่างกันเยอะ แต่ต้องไปดูเงื่อนไขค่ายธอส.สุ่มหมวดแค่ 2 หมวด ส่วนค่ายออมสินรางวัลที่ 1 และ 2 สุ่มทั้งงวดและหมวดอักษร โอกาสถูกรางวัลใหญ่ของออมสินจึงยากกว่าหลายเท่าตัว
หากคิดเฉพาะผลตอบแทนกรณีไม่ถูกรางวัลอื่นกับเงินซื้อสลาก 1 แสนบาท สลาก ธอส.ทองกวาวมั่งมี ให้ผลตอบแทน 1.1% สูงกว่าสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ที่ให้ผลตอบแทนเพียง 0.8%
แต่ถ้ามุ่งเน้นที่รางวัลอื่นนอกเหนือจากเลขท้าย สลากออมสินมีรางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 จำนวน 15 รางวัล ถ้าโชคดีกว่าเลขท้ายสลากออมสินจะให้จำนวนรางวัลมากกว่า ขณะที่สลาก ธอส.ทองกวาวมั่งมี มีแค่รางวัลที่ 1(สุ่ม 2 หมวด) กับรางวัลที่ 2 ถัดมาจะเป็นรางวัลเลขท้าย ดังนั้นเรื่องจำนวนรางวัลจึงเป็นรองสลากออมสิน
ตามข้อมูลให้รอบ
ผู้ติดตามสลากออมทรัพย์ของธนาคารรัฐกล่าวว่า ผู้ที่ต้องการออมเงินด้วยสลากออมทรัพย์ ควรต้องติดตามข้อมูลสลากของทั้ง 3 ธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตัดสินใจซื้อได้อย่างคุ้มค่า ยกตัวอย่าง สลาก ธ.ก.ส.มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายต่อหน่วย บางรุ่นขายหลักพันบาท อยู่ในกรอบการลงทุน ที่ 1 แสนบาทแล้วถูกทุกงวดหรือไม่ ดอกเบี้ยสูงต่ำอย่าง ต้องดูด้วยว่ารางวัลเลขท้ายมีสิทธิถูกทุกงวดในเงิน 1 แสนบาทหรือไม่
ดังนั้นในระยะหลัง สลาก ธ.ก.ส.ที่เปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงอายุสลากที่มี 2-3 ปี จึงหลุดออกจากความน่าสนใจไป จากเดิมที่เคยเปิดจำหน่ายเพียงไม่กี่นาทีก็เต็มวงเงิน ซึ่งบางรุ่นกว่าจะขายหมดต้องใช้เวลาราว 2 เดือน
ขณะเดียวกันสลากออมสินในรุ่น 2 ปีก็ได้ปรับเปลี่ยนรางวัลเลขท้าย ไม่มีเลขท้าย 3 ตัวเหมือนอดีต หมายความว่าถ้าซื้อ 1 แสนจะไม่ถูกทุกงวดเหมือนเดิม ถ้าต้องการถูกทุกงวดเหมือนเดิมต้องเปลี่ยนมาซื้อสลากออมสิน 1 ปีแทน ส่วนเงินรางวัลต่ำสุด
อย่างเลขท้าย 3 ตัวของสลากออมสิน 1 ปี ก็ปรับลดเงินรางวัลลงมาเรื่อย ๆ จาก 70 บาท ตอนนี้เหลือ 50 บาทแล้ว นั่นหมายถึงผลตอบแทนโดยรวมลดลงล่าสุดกรณีไม่ถูกรางวัลเหลือผลตอบแทนแค่ 0.8%
ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้น ผู้ออมที่ไม่ต้องการความเสี่ยงอาจต้องยอมรับสภาพนี้ไปก่อน
อย่างไรก็ตามขณะนี้มีสลากออมทรัพย์บางตัวที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเงินรางวัล เช่น มีแค่รางวัลที่ 1 และ 2 หรือบางรุ่นมีรางวัลเดียวแต่หมุนหลายครั้ง รวมไปถึงข้อสังเกตเรื่องเงินรางวัล บางรุ่นให้เงินรางวัลใหญ่สูง แล้วมาลดเงินรางวัลอื่น ๆ ลง รวมถึงมูลค่าสลากว่าสูงหรือต่ำ ดูจำนวนปีของสลาก ผู้ที่ต้องการซื้อควรพิจารณาด้วยว่ารับได้หรือไม่
ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนของสลากออมทรัพย์นั้น ส่วนใหญ่แล้วต่ำกว่าการฝากเงินในรูปแบบอื่น ต่ำกว่าดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งก็มีแนวโน้มที่ผลตอบแทนจะลดลงตามทิศทางของตลาดเช่นกัน แต่ก็ยังให้ผลตอบแทนสูงกว่าสลากออมทรัพย์ ยกเว้นคนที่ถูกรางวัลใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโอกาสถูกก็มีจำกัด
ขณะที่พันธบัตรยังมีความสม่ำเสมอในเรื่องการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งพันธบัตรในปี 2569 ต้องลุ้นกันว่าดอกเบี้ยสุทธิจะต่ำกว่า 2% หรือไม่ และต้องพิจารณาอายุพันธบัตรด้วยเช่นกัน หากออกรุ่น 7-10 ปีออกมาแล้วผลตอบแทนสุทธิราว 2% ก็ถือว่าผลตอบแทนไม่สูงนัก ขณะที่สลากผลตอบแทนอาจต่ำกว่าแต่ระยะเวลาถือครองสั้นกว่า ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคล
