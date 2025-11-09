แบนไทยออกฤทธิ์“ข้าวเขมรดิ่ง”ไม่มีตลาด-ปั๊ม PTT ลูกค้าแน่น

แบนไทยแตกพ่าย PTTOR Cambodia ลดราคาน้ำมันลงลิตรละ 4 บาท คนเขมรแห่เติมแน่น Peace Petroleum Cambodia เหงา ขณะที่ข้าวเปลือกเขมรราคาตกเหลือ 3-4 บาทต่อกิโลกรัม ไทเนียรี โสเจียตา ฝ่าคำสั่งห้าม-บินประกวด MU 2025 ที่เมืองไทย สวนทางฮุนเซน ปิด(ด่าน)อีก 100 ปี 500 ปี ก็ไม่กระทบกัมพูชา
หลังจากการลงนามระหว่างผู้นำทั้งไทยและกัมพูชาเพื่อยุติข้อขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศ เมื่อ 26 ตุลาคม 2568 ที่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีข้อปฏิบัติร่วมกันตามข้อตกลง เช่นเรื่องการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ รวมไปถึงข้อตกลงอื่น เช่น การร่วมกันเก็บกู้วัตถุระเบิด
จากนั้น 4 พฤศจิกายน 2568 สมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องการเปิดด่านอีกครั้งหนึ่งว่า สำหรับประชาชนกัมพูชา ผมขอย้ำอีกครั้งว่า ตั้งแต่ไทยปิดด่านพรมแดนฝ่ายเดียว กัมพูชาไม่เคยไปขอไทยให้เปิดด่านอีกเลย
ไทยจะปิดต่อไป 100 ปี หรือ 500 ปี ก็เป็นเรื่องของไทย เพราะลูกกุญแจอยู่ในมือไทย การปิดที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้กัมพูชาตาย ตรงกันข้าม กลับทำให้สินค้าในประเทศเข้ามาแทนที่สินค้าจากไทย ซึ่งนั่นคือโอกาสกระตุ้นการผลิตภายในประเทศให้เพิ่มขึ้น
ผู้นำไม่ตาย-ประชาชนตาย
นับเป็นอีกครั้งที่ผู้นำของกัมพูชา ออกมาปฏิเสธเรื่องการเปิดด่าน หลังจากต้องเผชิญมรสุมจากหลายชาติร่วมกันกดดันเรื่องสแกมเมอร์ที่เกี่ยวกันกับกัมพูชา จนต้องปรับลดความแข็งกร้าวของนโยบายลง
แม้ผู้นำกัมพูชาจะย้ำว่าปิดด่านอีก 100 ปี 500 ปี กัมพูชาก็ไม่ตาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในกัมพูชา เริ่มสะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วหากปล่อยให้ทุกข์ยากเกิดขึ้นกับคนกัมพูชาเอง สุดท้ายเก้าอี้ผู้นำประเทศก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ผู้นำกัมพูชาออกมาย้ำว่า กัมพูชาไม่กระทบจากการปิดด่านของไทย แถมมองว่าจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชานั้น เป็นการพูดเพื่อสร้างจิตวิทยาของผู้นำกัมพูชา
ทุกวันนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่คนกัมพูชาเริ่มมีคำถามเกี่ยวกับตัวผู้นำมากขึ้น ที่ผ่านมาผู้นำกัมพูชาไม่เห็นต้องออกมาตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เหมือนช่วงนี้ ตอนนี้พอมีเสียงซุบซิบนินทาบนโลกออนไลน์ 2 ผู้นำก็เร่งเคลียร์ทันที ส่วนจะเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลาย ๆ ปัญหาในกัมพูชาเริ่มถูกพูดถึงกันมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีที่เนปาลก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่ง
PTT ลด 4 บาทลืมรักชาติ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวกัมพูชาในเวลานี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ความเข้มแข็ง นโยบายแบนประเทศไทย ที่ปลุกโดยผู้นำของกัมพูชา
ปั๊ม PTT ที่เปิดให้บริการในกัมพูชาราว 200 แห่ง ถูกมองว่าเป็นสินค้าจากประเทศไทย ทำให้มีราว 35 ปั๊มแยกตัวออกไปร่วมกับเตียเสียม ลูกชายพลเอกเตียบัน พี่ของพลเอกเตียเซียฮา รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตั้งเป็น Peace Petroleum Cambodia ส่วนจะสำเร็จจริง ๆ กี่รายยังไม่ชัดเจน
ราคาน้ำมันของกลุ่ม Peace ที่แยกตัวออกไปนั้น ราคาน้ำมัน Super ของปั๊ม Peace เคยสูงกว่าของ PTT อยู่ราว 100 เรียล หรือเกือบ 1 บาทต่อลิตร
ช่วงเทศกาลน้ำหรือลอยกระทงของชาวกัมพูชา PTTOR Cambodia ประกาศลดราคาน้ำมันทุกชนิดลงลิตรละ 500 เรียลหรือราว 4 บาท/ลิตร ทั้งเบนซินและดีเซล ถือว่าทำเอาราคาต่ำกว่าทุกยี่ห้อในกัมพูชา ทำเอาชาวกัมพูชาแห่ไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม PTT กันแน่นขนัด เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ก่อนหน้านี้ปั๊ม PTT เคยคึกคักมารอบหนึ่ง มีรถรอคิวเติมน้ำมันเป็นจำนวนมากช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นการแจกแถมสินค้า เช่น น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เมื่อเติมน้ำมันครบกำหนด ซึ่งก็ถูกคนกัมพูชาด้วยกันเองวิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วรอบหนึ่ง
ราคาน้ำมันที่มีส่วนต่างกันจะส่งผลให้ผู้ใช้โยกไปเติมปั๊มที่ถูกกว่า แม้จะไม่มากแต่ก็ถูกกว่า งานนี้ต้องวัดกันว่าพลังรักชาติกับกลไกตลาด(ถูกกว่า)แบบไหนจะดึงดูดใจมากกว่ากัน
ย้อนแย้งกับแนวทางไม่ใช้สินค้าไทยที่ปลุกกระแสโดยผู้นำของคนกัมพูชา คำถามที่ตามมาคือไหนล่ะแบนสินค้าไทย
ข้าวเปลือกเขมรดำดิ่ง
ในช่วงเดียวกันนี้พบว่าราคาข้าวเปลือกของกัมพูชาราคาตกลงเหลือ 400-600 เรียลต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 3-4 บาท
ชาวนาหลายคนเดือดร้อน โดยกล่าวว่าถูกผู้ซื้อรายใหญ่อย่างเวียดนามกดราคา และไม่สามารถนำมาขายในประเทศไทย
ได้เนื่องจากมีการปิดด่าน
“ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 600 เรียลเทียบกับ 1,150-1,250 เรียลเมื่อปีที่แล้วดิฉันขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดพระวิหารด้วย” เสียงจากชาวนากัมพูชา
3 พฤศจิกายน2568 ดิธ ตินา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของกัมพูชาเรียกร้องให้พวกเจ้าของโกดังข้าวจะช่วยพักชำระหนี้และเจ้าของที่ดินช่วยลดค่าเช่าที่ทำกินนอกจากนี้แล้วเขายังเสนอให้ช่วยซื้อข้าวและสนับสนุนโรงสีทั้งหลายที่ซื้อข้าวจากเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น
ก่อนหน้านี้ 2 พฤศจิกาย น2568 GANZBERG บริษัทเบียร์ท้องถิ่นของกัมพูชา ประกาศรับซื้อข้าวสาร 100 ตัน ในราคาพิเศษ 1,000เรียล/กิโลกรัม หรือประมาณ 8 บาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวกัมพูชา
จุดประสงค์เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวกัมพูชาและแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาติกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างตลาดสำหรับเกษตรกรเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่น ๆ
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย
Don’t Thai to me
อีกกรณีคือนางสาวไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ได้เดินทางมาประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทย หลังจากที่บริษัทอีเลฟเวนทูไนน์ ที่ดูแลเธอออกจดหมายเมื่อ 31 ตุลาคม 2568 ว่า บริษัทอีเลฟเวนทูไนน์ ตัดสินใจที่จะไม่ส่งผู้ชนะการประกวดนางงามจักรวาลกัมพูชาครั้งที่ 74 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพ บริษัทตั้งใจส่งเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 75 ที่เปอร์โตริโก ประเทศเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2569 เนื่องจากสถานการณ์ระหว่างกัมพูชากับไทย ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ
หากนางสาวไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะต้องเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 74 ในประเทศไทย โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา หรือชื่อเสียงของทั้ง 2 ประเทศ ในระหว่างการประกวดมิสยูนิเวิร์ส บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
สุดท้ายมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาก็ขึ้นเครื่องบิน เดินทางมาร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สในประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่ช่วงเกิดความตึงเครียดระหว่างไทย-กัมพูชา เธอก็โพสต์ข้อความที่กระทบต่อประเทศไทย
“สนามบินเตโช”แจกบ้าน-รถ
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2025 ถึง 20 ตุลาคม 2026 นักเดินทางหรือผู้มาเยือนที่ใช้จ่ายเงินครบทุก ๆ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ร้านอาหารต่าง ๅ หรือช็อปปิ้งที่ร้านค้าทั้งหลาย ภายในสนามบิน จะได้รับตั๋วชิงโชค 1 ใบ ซึ่งมีรางวัลใหญ่อย่างเช่น บ้าน และ รถยนต์ รวมไปถึงเข้าพักตามโรงแรมต่าง ๆ ฟรี หรืออื่น ๆ อีกมากมาย
การชิงโชคดังกล่าวจะมีการจับรางวัลกัน 2 รอบ โดยรอบแรกจะมีขึ้นในวาระวันปีใหม่เขมร เดือนเมษายน 2026 และอีกครั้งจะจัดขึ้นในวาระครบรอบ 1 ปีของการเปิดใช้งานสนามบินนานาชาติเตโชอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2026 ทั้ง 2 กิจกรรมจะเปิดให้ผู้มาเยือนและนักเดินทางเข้าร่วมเป็นสักชีพยาน และจะมีการประกาศผู้ได้รับรางวัลผ่านถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการของสนามบิน
หลายปัญหาเริ่มผุด
เราเชื่อว่าตอนนี้ภาวะความเดือดร้อนของประชาชนชาวกัมพูชาจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับไทยและชาติอื่น ๆ แน่นอนว่าไทยขายสินค้าให้กัมพูชาไม่ได้ ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบ แต่ยังพอหามีตลาดอื่นทดแทนได้
เมื่อสงครามยุติลง ยิ่งนานเท่าไหร่ กระแสแบนสินค้าไทยจะยั่งยืนได้นานแค่ไหน เราได้เห็นแล้วว่าระหว่างปั๊มรักชาติกับปั๊ม PTT ในกัมพูชา แค่ลูกเล่นการตลาดก็ต่างกันมาก การเปลี่ยนยี่ห้อก็ทำแบบไม่เร่งรีบ แค่เอา Logo เก่าออก ซึ่งปั๊มที่สาขามากอย่าง Kampuchea Tela ที่เชื่อมไปยังผู้นำไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องเหล่านี้
ที่น่าสงสารมากที่สุดคือกลุ่มชาวนาและเกษตรกรเขมร ราคาข้าว มันสัมปะหลังและมะม่วง ตกแทบทั้งหมด หากตัดปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวออก ราคาข้าวเปลือก 400-600 เรียลนั้นต่ำมาก เราได้เห็นทางกัมพูชาพยายามหาทางออก เช่น มีบริษัทเบียร์ประกาศรับซื้อที่กิโลกรัมละ 1,000 เรียล 1 แสนตัน รัฐมนตรีเกษตรพยายามหาเอกชนเข้ามารับซื้อข้าว ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินลดค่าเช่า
อีกมุมหนึ่งคือภาวะค่าครองชีพของเกษตรกรสูงขึ้นจากนโยบายปิดด่านของทั้ง 2 ประเทศ สินค้าทดแทนจากประเทศอื่น มีค่าขนส่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม รสชาดของกินอาจเปลี่ยนไปจากเดิม ราคาปุ๋ย น้ำมัน และสินค้าอื่น ๆ ปรับสูงขึ้น
เมื่อสินค้าที่ผลิตได้ไม่มีตลาดรับซื้อ แถมถูกกดราคาจึงเป็นปัญหาใหญ่
นางสาวไท เนียรี โสเจียตา MU Cambodia 2025 เมื่อไม่ชอบเมืองไทยแล้วยอมเข้ามาประกวดทำไม
หรือแม้แต่สนามบินเตโชที่เปิดได้เดือนเศษ ต้องทำการตลาดด้วยการแจกบ้าน รถ ที่พัก ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ หลังเกาหลีใต้เตือนพลเมืองของเขาเรื่องความไม่ปลอดภัย
เราเห็นทุกอย่างมันย้อนแย้งกัน ปากบอกแบนไทย แต่ก็วิ่งเข้าหาประโยชน์จากเมืองไทย หรือเกิดปัญหาจากการปิดด่านกับประเทศไทย เราควรโทษคนไทยหรือผู้นำกัมพูชา เพียงแค่คำบอกเล่าว่าปิดด่านแล้วทำให้สินค้าเขมรโต ปัญหาคือนักธุรกิจ ทุน และความรู้ของคนกัมพูชาพร้อมหรือไม่ ถ้าพร้อมและทำได้ถือเป็นเรื่องดี
วันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่านโยบายชาตินิยมกับต้นทุนชีวิตที่สูงขึ้นของคนกัมพูชาจะเดินต่อไปได้แค่ไหน ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนในแทบทุกอาชีพ คำถาม ความไม่พอใจในรัฐบาลที่มีมากขึ้น จะส่งผลต่อการครองเก้าอี้ผู้นำในกัมพูชาได้อีกนานแค่ไหน ขณะที่ชาติมหาอำนาจเริ่มให้น้ำหนักไปที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตระกูลฮุน
