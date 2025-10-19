ศึกหลายด้านกดเศรษฐกิจ“กัมพูชา”ดิ่ง

ปัจจัยลบถาโถมใส่กัมพูชา แก้ปัญหากับไทยยังคาราคาซังเจอรัฐบาลเกาหลีใต้รุกหนัก หลังนักศึกษาเกาหลีเสียชีวิต สั่งงดเดินทางจี้รัฐบาลกัมพูชาเร่งดำเนินการ ด้านสหรัฐฯ-อังกฤษ อายัดบิตคอยน์สัญชาติกัมพูชา ภาพลักษณ์“ดินแดนอาชญากรรม”ติดแน่น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินGDP กัมพูชาหายไปเกือบครึ่ง ยังไม่นับรวมเกาหลีใต้งดเดินทางเตือนระวังปัญหาตีกลับเศรษฐกิจกัมพูชาพินาศ
ข้อพิพาทบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา นำมาซึ่งการปะทะกัน 5 วัน ขณะนี้อยู่ในช่วงหยุดยิง เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันเจรจาหาทางออก แต่กลับไม่มีความคืบหน้านอกเหนือไปจากพฤติกรรมยั่วยุและละเมิดข้อตกลงจากฝั่งกัมพูชา
สถานการณ์ในกัมพูชาวันนี้คู่ขัดแย้งไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทย แต่กลับมีเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหาที่เคยมีอยู่เดิมกับไทยต้องเพิ่มการรับมือกับประเทศอื่นที่เข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งเพิ่มขึ้น
เกาหลีใต้เดือดกัมพูชา
การขับเคลื่อนของรัฐบาลเกาหลีใต้รวดเร็วมาก หลังจากทราบว่า นักศึกษาชายชาวเกาหลีใต้วัยเพียง 22 ปี เดินทางไปกัมพูชาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน แต่ถูกพบเป็นศพสองสัปดาห์ให้หลัง สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า เหยื่อถูกแก๊งอาชญากรรมท้องถิ่น ลักพาตัว ทรมาน และเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันหลังถูกทรมานอย่างหนัก
ครอบครัวได้รับสายเรียกค่าไถ่ 50 ล้านวอน หรือราว 1.3 ล้านบาท พร้อมเสียงพูดภาษาจีน-เกาหลี ก่อนขาดการติดต่อไป ร่างของเหยื่อถูกพบใกล้ภูเขา Bokor จ.กำปอต
พร้อมกับส่งคณะทำงานเฉพาะกิจไปยังกัมพูชาเพื่อติดตามเรื่องเมื่อ 15 ตุลาคม 2568 นำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่ 2 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้และสถานทูตระบุว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2568 มีการแจ้งคนหายที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาเข้ามา 330 คดี ปัจจุบันปิดคดีแล้วประมาณ 260 คดี ซึ่งหมายถึงผู้สูญหายติดต่อกลับหรือได้รับอิสรภาพ เหลือราว 80 คดีที่ยังอยู่ระหว่างการติดตาม รายงานยังชี้ว่า ในปี 2567 มี 220 คดี ซึ่งคลี่คลายได้ราว 95% เหลือประมาณ 10 คดีที่ยังตรวจสอบอยู่
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ประกาศเมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ทางการได้ยกระดับการแจ้งเตือนการเดินทางสำหรับกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา จากระดับ 2 (งดเดินทาง) เป็นคำแนะนำการเดินทางพิเศษ
การออกคำแนะนำการเดินทางพิเศษ เป็นสัญญาณว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในกรุงพนมเปญและพื้นที่อื่น ๆ บางส่วนของกัมพูชาได้เสื่อมโทรมลงอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อนักเดินทาง และขอความร่วมมืออย่างยิ่งให้ผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็น
ผลที่ตามมาคือมีการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ที่จะเดินทางมากัมพูชา รวมถึงประเทศในแถบใกล้เคียงอย่างลาว เวียดนามและไทยด้วย
สหรัฐ-อังกฤษอายัดบิตคอยน์ในกัมพูชา
ตามมาด้วย 14 ตุลาคม 2568 รัฐบาลสหัฐฯ และอังกฤษแถลงการปราบปรามครั้งใหญ่เครือข่ายสแกมทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่อลวงคนหางานด้วยโฆษณาจ้างงานแบบหลอก ๆ หรือหลอกให้รัก บีบบังคับให้คนเหล่านั้นหลอกล่อเอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากทั่วโลก ผ่านการต้มตุ๋นต่าง ๆ จากนั้นก็นำไปเข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าพวกเขาเล็งเป้าเล่นงานบุคคล 146 รายใน Prince Group กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในนั้นรวมถึงนายเฉิน จื้อ อายุ 38 ปี สหรัฐฯ ยึดเหรียญบิตคอยน์มูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 5 แสนล้านบาท
อีกด้านหนึ่งทางเจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักร เปิดเผยว่าพวกเขาได้อายัดทรัพย์ต่าง ๆ ของ Prince Group ในนั้นรวมถึงแมนชั่นแห่งหนึ่งและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในลอนดอน
นอกจากนี้ยังพบภาพนายเฉิน จื้อ เคยถ่ายภาพร่วมกับสมเด็จฮุนเซนของกัมพูชาอีกด้วย
แหล่งข่าวกล่าวว่า ตอนนี้ภาพลักษณ์ของกัมพูชากลายเป็นดินแดนอาชญากรรม ต้มตุ๋น หลอกลวง ไปแล้ว ตอกย้ำล่าสุดจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ทางสหรัฐเคยแบนบริษัท Huione Group ที่ระบุว่าทำหน้าที่ฟอกเงิน ซึ่งมีหลานสมเด็จฮุนเซนบริหารอยู่ คราวนี้เป็น Prince Group มีธุรกิจธนาคารที่กัมพูชาอีกด้วย
GDP กัมพูชาลดฮวบ
จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย Asean-China Regional Economic Outlook เดือนตุลาคม 2025 ที่มองเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา พบปัจจัยสำคัญดังนี้
1.หากแรงงานกัมพูชากลับประเทศ 9 แสนคน กัมพูชาจะสูญเสียเงินโอนกลับประเทศ 543 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 1.1% ของ GDP กัมพูชา
2.นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ากัมพูชาลดลง 40% เทียบปีต่อปี ในเดือนกรกรฎาคม 2568 เป็นผลจากปิดด่านและเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
3.ในครึ่งหลังของปี 2568 คาดส่งออกกัมพูชามาไทยหดตัว 50-60% จากผลปิดด่านชายแดน
สำหรับแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ พบตัวเลขจำนวนแรงงานกัมพูชาในไทยและแรงงานกัมพูชาที่กลับประเทศ เป็นแรงงานกัมพูชาที่เป็นทางการ 5.2 แสนคน เป็นแรงงานกัมพูชาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 1.25 ล้านคน และเป็นจำนวนแรงงานกัมพูชาที่กลับประเทศ 8.64 แสนคน(ข้อมูล NCCT)
เงินที่แรงงานกัมพูชาส่งกลับประเทศ สิ้นปี 2567 จำนวน 2,818 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 6.1% ของ GDP เงินที่แรงงานกัมพูชาในไทยส่งกลับ(ประมาณการณ์) 1,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 3.8% ของ GPD ในกรณี แรงงานกัมพูชากลับประเทศ ช่วงสิงหาคม-ธันวาคม 2568 คาดเงินหายไป 543 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น GDP ลดลงไป 1.1%
นักท่องเที่ยวหาย
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ากัมพูชาลดลง เฉพาะเดือนกรกฎาคม 2538 ปิดด่านและมีเหตุปะทะ นักท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ากัมพูชามากเป็นอันดับ 1 หรือ 32% ยอดหายไป 90.5% เวียดนาม ที่เข้ากัมพูชา 20% หายไป 19.1% จีนมีสัดส่วน 13% เพิ่มขึ้น 35% นักท่องเที่ยวยุโรป 10% ลดลด 14.6% ชาติอื่น ๆ 25% ยอดหายไป 35.1% รวมแล้วยอดหายไป 39.6%
ทั้งนี้คาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติในกัมพูชาจะหายไป 18% ลงมาเหลือ 5.5 ล้านคน จาก 6.7 ล้านคนเมื่อปี 2567
จาก 4.7% เหลือ 2.4%
ครึ่งหลังของปี2568 คาดส่งออกกัมพูชามาไทยหดตัวK Research ประเมินว่าการปิดด่านจะส่งผลให้มูลค่านำเข้าของไทย
จากกัมพูชาหดตัว 55% ประเมินว่ามูลค่านำเข้าจากกัมพูชาครึ่งปีหลังจะเหลือเพียง 256.3 ล้านดอลลาร์หรือลดลงจาก568.5 ล้านดอลลาร์ หรือลดลง 55%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
สถานการณ์ตึงเครียดไทย-กัมพูชาคาดทำให้GDP กัมพูชาลดลงจาก 4.7%(กรณีไม่มีความตึงเครียดไทย-กัมพูชา) มาที่ 2.4% ในปี2568 โดยตัวที่ฉุดGDP ของกัมพูชาลงคือ แรงงานที่เคยส่งเงินกลับกัมพูชาเงินส่วนนี้หายไป543 ล้านดอลลาร์ทำให้GDP ลดลง 1.1% รายได้จากนักท่องเที่ยวหายไป375 ล้านดอลลาร์ ทำให้GDP ลดลง 0.8% สินค้าส่งออกมาไทยหายไป183 ล้านดอลลาร์ ทำให้GDP ลดลง 0.4%
นักท่องเที่ยวเกาหลีหาย
แหล่งข่าวกล่าวว่าพูดง่าย ๆ พอเกิดความขัดแย้งกับไทยGDP กัมพูชาหายไปราวครึ่งหนึ่งหรือ 2.3% เหลือแค่โต 2.4%
นี่ยังไม่นับรวมกรณีของเกาหลีใต้ที่มีต่อกัมพูชาเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเชื่อว่าเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาน่าจะกระทบหนักอย่างน้อยนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้จะหายไป รวมไปถึงชาติอื่น ๆที่ทราบข่าวลบและความไม่ปลอดภัยในกัมพูชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการเดินทางไปเป็นประเทศอื่นแทน
ก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหากับเกาหลีใต้กัมพูชาเปิดสนามบินแห่งใหม่ สนามบินเตโขที่ได้การสนับสนุนจากจีนเมื่อ 9 กันยายน
2568 โดยพยายามเพิ่มเที่ยวบินกับนานาชาติมากขึ้น ซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วง 7เดือนแรกของปี 2568 การท่องเที่ยวกัมพูชา พบว่านักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางเข้ามากัมพูชาเป็นอันดับ6 จำนวน 106,686 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9%
เมื่อเกิดปัญหากับคนเกาหลีใต้แล้วโอกาสที่นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้จะหายไปเกือบทั้งหมดมีความเป็นไปได้สูง
กัมพูชาเปิดศึกหลายด้าน
ตอนนี้กัมพูชาเจอศึกหลายด้าน หนึ่งคือไทยที่เกิดข้อพิพาทบริเวณชายแดนที่ยังไม่ได้ข้อยุติเพียงแต่อยู่ในช่วงหยุดยิง ตามมาด้วยเกาหลีใต้ที่มีปัญหาเรื่องนักศึกษาเกาหลีใต้เสียชีวิตจากการเดินทางไปกัมพูชา และยังมีกรณีสหรัฐฯและอังกฤษอายัดบัญชีกลุ่มสแกมเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา
วิธีการรับมือกับปัญหาด้วยการบิดพลิ้ว ปฎิเสธความรับผิดชอบ ที่เคยทำเหมือนกับรัฐบาลไทย อาจใช้ไม่ได้ผลกับประเทศอื่น เช่น เกาหลีใต้ที่เป็นทั้งนักลงทุนและให้ความช่วยเหลือกัมพูชามาตลอด จะเห็นได้ว่าที่เดินหน้ารุกกัมพูชาอย่างเต็มตัว ต่างจากประเทศไทยที่นักการเมืองบางรายก็อาศัยกัมพูชาเป็นแหล่งหลบเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ จนทำให้ฮุนเซนถือไพ่เหนือกว่านักการเมืองไทย
ยิ่งถ้าการปิดด่านยืดเยื้อต่อไปนาน ๆ พร้อม ๆ กับการปั่นกระแสรักชาติ แบนสินค้าไทย โดยที่ฝั่งกัมพูชาเองไม่สามารถหาสินค้าทดแทนในราคาที่ใกล้เคียงกันได้ ภาระเหล่านี้ย่อมถูกผลักไปที่ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงกว่าตามต้นทุน แล้วคนกัมพูชาพร้อมจ่ายแพงขึ้นหรือไม่ท่ามกลางรายได้ที่มีน้อยลง ทั้งจากการขายสินค้าไม่ออก แรงงานที่ถูกชวนให้กลับประเทศแล้วไม่มีงานทำ
เงินที่จะไหลเข้ากัมพูชามีน้อยลงเรื่อย ๆ ทั้งสินค้าส่งออกทำได้น้อยลง จากการปิดด่านกับประเทศไทย รวมทั้งคนกัมพูชาที่กลับประเทศแล้วไม่มีงานทำ เมื่อไม่มีเงิน ภาระหนี้สินที่มีอยู่กับสถาบันการเงินก็จะมีปัญหา กลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จนไปถึงหนี้เสียก็จะตามมา กระทบกับภาคการเงินของกัมพูชาเอง ส่วนจะลามไปถึงขั้นระบบสถาบันการเงินในกัมพูชาล้มหรือไม่คงต้องใช้เวลาอีกระยะ
การปั้นกระแสรักชาติเพื่อครองอำนาจทางการเมืองต่อ สิ่งที่น่ากลัวคือถ้าไม่สำเร็จความนิยมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอาจติดลบมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อถึงจุดหนึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นมาก็ได้
