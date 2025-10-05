เปลี่ยนปั๊ม PTT เป็น Peace จาก 35 เหลือ 8

จับตาเปลี่ยน PTT เป็น Peace ยังไม่คืบหน้ามากนัก ได้ ExxonMobil ป้อนน้ำมันใหม่ เปลี่ยนป้ายรถส่งน้ำมันเป็น Peace ยังไม่พบสาขาเต็มรูปแบบ ใครสงสัยน้ำมันมาจากไทยเจอฟ้อง ล่าสุดเพจ PPC ต้อนรับครอบครัว Peace เพียง 8 ราย ด้านคนกัมพูชาติดใจห้องน้ำสะอาดของ PTT วอนปั๊มอื่นทำให้ได้
ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาไปจนถึงขั้นปะทะกันบริเวณชายแดนในช่วง 24-28 กรกฎาคม 2568 มีนโยบายจากผู้นำประเทศกัมพูชาออกมาเพื่อเป็นการตอบโต้ฝ่ายไทย เช่น การแบนสินค้าไทย เรียกแรงงานกัมพูชากลับประเทศ รวมถึงการสั่งห้ามนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทย ท่ามกลางเสียงตอบรับกระแสรักชาติของชาวกัมพูชาบนโลก Social
ส่งผลกระทบต่อเจ้าของปั๊ม PTT ที่มีอยู่ในกัมพูชา 186 แห่ง เจ้าของปั๊ม PTT 2 แห่ง(เสร็จแล้ว 1 แห่ง กำลังสร้างอีก 1 แห่ง)อย่างนายเตีย เสียม ลูกชายของพลเอกเตียบัน ขุนพลคู่ใจสมเด็จฮุนเซน และเป็นพี่ชายของพลเอกเตีย เซียฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กัมพูชา ลุกขึ้นมาปลุกกระแสของการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีปั๊ม PTT อีก 35 แห่งพร้อมเข้าร่วมเปลี่ยนเป็นปั๊ม Peace Petroleum Cambodia หรือ Peace และประกาศจะไม่ใช้น้ำมันจากประเทศไทย
อีกหนึ่งบุคคลที่เดินคู่กับเตีย เสียม ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือนายเตีย วิเชษฐ์ ว่ากันว่าเป็นหลานของพลเอกเตีย บัน เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นตัวแทน 7-11 และกาแฟ Amazon จากประเทศไทย ได้เข้ามาร่วมกันเปลี่ยนโครงสร้างปั๊มเพื่อให้เป็น Peace
เข้าเดือนที่ 3
นักสังเกตการณ์รายหนึ่งกล่าวว่า พวกเขาเดินเครื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2568 ทั้งการยกเลิกสัญญากับ PTT กัมพูชา ซึ่งตรงนี้จะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายตามมา เพราะทาง PTT แจ้งว่าต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 6 เดือน แต่สายของเตียบันก็ใหญ่ในกัมพูชาเช่นกัน ทำให้ปั๊ม PTT ในส่วนที่เหลืออีกเป็นร้อยแห่งยังรอดูสถานการณ์
ทีมแกนนำการเปลี่ยนแปลงมีการเซ็นสัญญากับ Tube Coffee ที่แจ้งว่าเป็นกาแฟกัมพูชา 100% เมื่อ 7 กันยายน 2568 จากนั้นมีการเปลี่ยนสติกเกอร์ข้างรถขนส่งน้ำมันเป็น Peace พร้อมกับได้บริษัท Exxon Mobil สัญชาติสหรัฐเป็นผู้จัดหาน้ำมันให้ ส่วนน้ำมันจะมาจากประเทศใดไม่มีการเปิดเผย
จากนั้น 1 ตุลาคม 2568 Peace Petroleum Cambodia ได้ลงนามในสัญญากับ GEOLINK GROUP CO., LTD บริษัทขนส่งมาตรฐานสูง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริการขนส่งน้ำมันจะมีความปลอดภัย เทคโนโลยีขั้นสูงและเชื่อถือได้
การเปลี่ยนแปลงช้า
ท่าที่เราเห็นคือความล่าช้าของการเปลี่ยนแปลงตัวปั๊ม อาจมีทั้งเรื่องของกฎหมาย เรื่องการคัดเลือกบริษัทน้ำมัน รวมไปถึงเรื่องต้นทุนในการปรับปรุงเข้ามาเกี่ยวข้อง แกนนำแจ้งว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งตอนนี้เข้าเดือนที่ 3 แล้วเรายังเห็นแค่ภาพต้นแบบของปั๊ม Peace เท่านั้น หรือมีเพียงการปิดทับป้ายเดิมของ PTT
ด้านหนึ่งอาจถูกมองว่าเป็นกิจการในสายพลเอกเตียบัน ที่มีสายสัมพันธ์กับไทย แต่เมื่อฮุนเซน ประกาศรบกับประเทศไทย แบนสินค้าไทย งดนำเข้าน้ำมันจากไทย ในแง่ของความเป็นชาตินิยมสายของเตียบันก็ต้องเจ็บตัว เพราะถ้าไม่ขยับก็อาจถูกเพ่งเล็งจากฝ่ายการเมืองในกัมพูชาได้เช่นกัน ขณะที่ปั๊ม Kampuchea Tela ที่มีมากที่สุดในสายของตระกูลฮุนถือหุ้นใหญ่ ย่อมได้รับแรงบวกไปในตัว เรียกว่าฮุนเซนประกาศรบได้ประโยชน์ในทางธุรกิจตามไปด้วย
อุปสรรคเปลี่ยนแปลง
ขณะเดียวกันหากไล่เลียงการเปลี่ยนแปลงจาก PTT เป็น Peace ผ่าน Facebook ของเตีย เสียม และเตีย วิเชษฐ์ จะพบว่ามีปัญหาอยู่ไม่น้อย ทั้งเรื่องความร่วมมือของคนกัมพูชาเองและการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ตามมา
Phal Chamroeun ได้โพสต์ข้อความบนภาพรถขนส่งน้ำมัน Peace เมื่อ 28 กันยายน 2568 ข้อความว่า คุณพูดถูก ประเทศไทยไม่มีบ่อน้ำมันเลย ประเทศไทยซื้อน้ำมันดิบจากสหรัฐอเมริกา กลั่นแล้วขายให้กัมพูชา
จากนั้น Tea Vichet จึงโพสต์ว่า คนเราสามารถอดทนต่อความยากลำบากได้ แต่ไม่สามารถทนถูกดูถูกเหยียดหยามได้ พวกเขาสามารถอดทนต่อความเงียบงันได้ แต่ไม่สามารถทนถูกใส่ร้ายป้ายสีได้ พบกันเร็วๆ นี้ เจ้าของบัญชี Phal Chamroeun
นั่นคือการประกาศฟ้อง จากนั้น Phal Chamroeun ได้อัดคลิปยกมือไหว้ขอโทษ
เตีย วิเชษฐ์ ได้ออกมาโพสต์เมื่อ 30 กันยายน 2568 ว่า ข้าพเจ้าขอแจ้งให้สาธารณชนทราบอีกครั้งว่า หลังจากที่เจ้าของบัญชีเฟซบุ๊ก Phal Chamroeun ได้โพสต์ข้อความเท็จเกี่ยวกับแหล่งที่มาของน้ำมันที่นำเข้ามายังสถานีขนส่งน้ำมัน Peace Petroleum (กัมพูชา) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 เจ้าของบัญชีได้ยอมรับความผิดพลาดของตนเองแล้ว และได้โพสต์
ข้อความขอโทษพร้อมวิดีโออย่างเป็นทางการบนบัญชีเฟซบุ๊กของตน
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคำขอโทษนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชีข้างต้น ข้าพเจ้าจึงไม่มีเจตนาที่จะดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ เพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้สาธารณชนทุกท่านใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็นอย่างมีจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน การโพสต์ข้อมูลโดยไม่มีมูลความจริงที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้อื่นอย่างร้ายแรง
อาการหงุดหงิดต่อสถานการณ์ในกัมพูชา ทำให้ Tea Vichet โพสต์ข้อความตัดพ้อในเรื่องเหล่านี้อยู่ไม่น้อย เช่น เรื่องของการไม่ใช้สินค้าไทยนั้น ทำกันจริงหรือไม่
หรืออย่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ออกมาโพสต์ว่าประสบการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมายืนยันว่าพวกเราชาวเขมรบางคนกำลังร่วมมือกันทำลายชาวเขมรของกันและกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง โดยเฉพาะพวกที่ทำงานให้โจร จบกัน!
PTT สู่ Peace 8 ราย
ข้อมูลเมื่อ 29 กันยายน 2568 จากเพจ Peace Petroleum Cambodia ได้โพสต์ข้อความว่า ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Peace Petroleum (กัมพูชา) นี่คือตำแหน่งของสถานีบริการน้ำมันทั้ง 8 แห่ง ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Peace ได้แก่ PEACE Bakan (บากัน) PEACE Pursat (บากัน) PEACE Bati (บากัน) PEACE Ta Dambong Kra Nhoung สันติภาพโอลิมปิก สันติภาพโปนเฮีย เครก สันติภาพคอร์ก คัช และสันติภาพสตึงแตรง
“เราได้ยินมาว่าค่าย Peace น่าจะมีปั๊ม PTT ที่เข้าร่วมจริง ๆ ไม่มากนัก เดิมแจ้งว่า 35 แห่ง หัก 4 แห่งที่กำลังก่อสร้างก็เหลือ 31 แห่ง อย่างตอนนี้เท่าที่แจ้งผ่านเพจมีเพียง 8 ราย เท่าที่ไล่ดูก็ยังไม่มีการเปลี่ยนโฉมอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนสุดท้ายจะเหลือกี่รายก็ต้องรอชมกัน”
กระแสชาตินิยมมีผลแน่ แต่จะนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับการปลุกของผู้นำประเทศ ถ้าจบเร็วโอกาสที่จะปรองดองกันก็มีสูง อย่าลืมว่าในภาคธุรกิจมันมีเรื่องของต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ใครที่ตัดสินใจไปแล้วย่อมมีต้นทุนที่ตามมา ส่วนราคาน้ำมันของ Peace ถือว่าใกล้เคียงกับเจ้าที่มีอยู่ในตลาด อาจสูงกว่าในบางรายการแต่ไม่มากนัก สะท้อนให้เห็นว่าน้ำมันของ Peace ก็มาไม่ใกลจากกัมพูชา
จับตาหนีบ 7-11
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการโพสต์ภาพคนจำนวนมากรอเติมน้ำมันที่ปั๊ม PTT หนังสือพิมพ์ Cambodia Morning Post รายงาน ชาวกัมพูชาเข้าไปใช้บริการในปั๊มน้ำมัน PTT ชาวกัมพูชาได้รับน้ำดื่ม บะหมี่ และเค้กฟรีเมื่อเติมน้ำมัน ขณะที่บางคนจตั้งคำถามถึงทหารกัมพูชาที่ยังถูกไทยควบคุมตัว 18 คน
ที่จริงมันก็เป็นการตลาดที่เมืองไทยก็ทำ ส่วนจะแจกมากหรือน้อยขึ้นกับงบในแต่ละช่วง ถามว่าคนชอบมั๊ย คนไทยยังชอบเลยแล้วคนกัมพูชาจะไม่ชอบหรือ? เราอาจเห็นแรงด้านสินค้าไทยผ่านโลก Social แต่ในแง่ความเป็นจริงก็อาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนที่พร้อมแบนสินค้าไทยอาจเป็นกลุ่มที่รักชาติ มีกำลังทรัพย์สูง แต่คนส่วนใหญ่ของกัมพูชามีความพร้อมที่จะแบนสินค้าไทยหรือไม่
ตอนนี้คนที่มีกำลังทรัพย์ รักชาติ มีญาติเกี่ยวข้องกับฮุนเซนก็เห็นแล้วว่า กลยุทธ์ทางการตลาดก็ดึงให้คนเข้าปั๊ม PTT ที่ยังเหลืออยู่ได้ ส่วนจะยั่งยืนขนาดไหนต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนในชาติ
ด้านหนึ่งก็น่าเห็นใจ Tea Vichet ที่ได้ลิขสิทธิ์ Amazon มา ตรงนี้มีการหา Tube Coffee มาแทนที่ ส่วนจะได้รับความนิยมหรือไม่ก็ต้อวัดดวงกัน อีกกรณีหนึ่งคือลิขสิทธิ์ 7-11 ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร แต่จากภาพที่กำลังมีการปรับปรุงปั๊ม PTT ให้เป็น Peace ยังมีร้าน 7-11 อยู่
อาวรณ์ PTT
ขณะที่จุดแข็งของปั๊ม PTT คือเรื่องความสะอาดของห้องน้ำ ล่าสุดได้มีเจ้าของเพจ Insophal khmer author ได้โพสต์ Facebook เมื่อ 27 กันยายน 2568 สุขสันต์วันเสาร์ ใช่!! เมื่อก่อนฉันเคยเติมน้ำมันที่ขโมยมา(PTT) เพราะห้องน้ำสะอาด! ตอนนี้ฉันเปลี่ยนมาเติมน้ำมันเบนซินธรรมดาแทนแล้ว ห้องน้ำนี่มันไม่เข้าใจเลย พระเจ้า
ในยุคใหม่ เราต้องการสถานที่ที่สะอาดและเหมาะสม ทำไมพวกเขาทำได้แต่เราทำไม่ได้? ปั๊มน้ำมันใหญ่ ๆ ควรพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อดึงดูดลูกค้า ถ้าไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ก็ไม่ต้องกังวล ปั๊มน้ำมันบางแห่งอาจจะเจ๊ง และปั๊มของพวกเขาก็จะหายไป
ขณะที่ก็มี Comment จากชาวกัมพูชาที่ฉายภาพแฟนคลับที่ยังเลือกอยู่กับปั๊ม PTT ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ปตท. จะอร่อยได้นานแค่ไหน ถ้าสยามเปลี่ยนเป็นเขมร ทำไมไม่เข้าห้องน้ำสะอาดๆ แบบ ปตท. บ้างนะ จะเห็นบางคนยังไป ปตท. อยู่ แต่ปั๊มสันติภาพที่เปลี่ยนเป็นเขมรแล้ว น้ำมัน กาแฟเขมร รถไฟใต้ดิน ทำไมไม่มีแฟนเพิ่มเลย สังเกตว่าปั๊ม ปตท. ยังมีแฟนอยู่ แต่ปั๊มที่เปลี่ยนเป็นสันติภาพคนน้อย แล้วก็กำลังจม
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook :https://www.facebook.com/SpecialScoopManagerOnline/
Instragram :https://instagram.com/special.scoop.mgronline
Tiktok :https://vt.tiktok.com/ZSe4j