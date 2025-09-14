ทหารขวาง “การเมือง-กลุ่มทุน”เปิดด่านชายแดน

“แพทองธาร”หมดอำนาจ-“ทักษิน”เข้าเรือนจำ เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ กัมพูชาส่งสัญญาณหาทางลงยอมปราบ Scammer-กู้ทุ่นระเบิด “ฮุนมาเนต” เจอกระแสวิจารณ์จนต้องออกมาชี้แจง ส่วนผลประชุมGBC มีเรื่องเปิดด่านหลายผ่ายออกโรงต้านไม่เห็นด้วยหวั่นเสียรู้เขมร
สถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่เชื่อมโยงกับการเมืองของประเทศกัมพูชา จนนำไปสู่การปะทะกันช่วง 24-28 กรกฎาคม 2568 จนนำไปสู่ข้อตกลงในการหยุดยิง ถึงวันนี้การเมืองในประเทศไทยเปลี่ยนไปจากเดิม นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย พ้นจากตำแหน่ง กุนซือคนสำคัญอย่างทักษิณ ชินวัตร ต้องกลับเข้าสู่เรือนจำตามคำสั่งศาล
เริ่มที่ 1 กรกฎาคม 2568 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องคลิปเสียงการสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
29 สิงหาคม 2568 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง สิ้นสุดความเป็นนายกฯ จากปมคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซน ชี้เป็นการถือเอาประโยชน์ของสมเด็จฮุนเซนเหนือกว่าประโยชน์ชาติ โดยให้มีผลความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม และมีผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลง
ตามมาด้วย 9 กันยายน 2568 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลมีคำสั่งว่าขบวนการส่งตัวนายทักษิณออกไปพักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ถือว่าการบังคับโทษไม่เป็นไปตามคำพิพากษา ต้องมีการบังคับโทษใหม่ ให้ส่งตัวนายทักษิณไปรับโทษจำคุกในเรือนจำเป็นเวลา 1 ปี
เริ่มลดแรงปะทะ
Admin เพจที่ติดตามข้อมูลจากฝั่งกัมพูชากล่าวว่า ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าฝั่งกัมพูชาเริ่มลดความตึงเครียดกับไทยลง หลังทราบคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญกรณีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร สื่อของกัมพูชา รายงานว่า หน่วยโฆษกรัฐบาลกัมพูชาประกาศว่าจะงดแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาประจำวันเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 2 กันยายนเป็นต้นไป หากมีความจำเป็น หน่วยโฆษกรัฐบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ตามมาด้วย 7 กันยายน นายฮุน มาเนต ส่งจดหมายแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 หวังฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
กัมพูชาก็พยายามหาทางลงเช่นกัน เพราะตั้งแต่เกิดปัญหาชายแดน นโยบายหลายตัวของกัมพูชากลับมาสร้างปัญหาในประเทศไม่น้อย ขณะที่เริ่มมีเสียงไม่พอใจการบริหารประเทศของผู้นำกัมพูชามากขึ้นจน นายฮุน มาเนต ต้องออกมาโพสต์ชี้แจง
กระแสตีกลับ-“ฮุน มาเนต”แจง
นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ Facebook เมื่อ 9 กันยายน 2568 ว่า เนื่องจากมีการพูดคุยกันอย่างมากบนโซ
เชียลมีเดียในช่วงนี้ รวมถึงการตั้งคำถามที่สร้างความสับสน จนบางคนนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองทางธุรกิจ
1.ทำไมรัฐบาลจึงนิ่งเฉย? บางท่านอาจคิดว่ารัฐบาลจะไม่นิ่งเฉยจนกว่านายกรัฐมนตรีหรือบุคคลสำคัญจะเผยแพร่ข่าวสารทางโทรทัศน์หรือโซเชียลมีเดียเป็นประจำ ในช่วงเวลาที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน
การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันความสับสนในจิตใจของประชาชน
2. รัฐบาลได้สั่งถอนกำลังทหารแนวหน้าหลังการเจรจาหยุดยิงหรือไม่?
คำตอบสั้น ๆ คือ ไม่ รัฐบาลไม่ได้สั่งถอนกำลังทหารหลังการเจรจาหยุดยิง และในการเจรจาหยุดยิงนั้นไม่มีเงื่อนไขใด ๆ สำหรับทหารของทั้งสองฝ่ายที่จะถอนกำลังออกจากตำแหน่ง
3. มีเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ดินในการเจรจาที่ผ่านมาหรือไม่?
คำตอบสั้น ๆ คือ ไม่ การเจรจาหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ประเทศมาเลเซียกล่าวถึงเฉพาะการหยุดยิงเท่านั้น การเจรจาทวิภาคีที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมพิเศษว่าด้วยเขตแดนร่วม (GBC) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และการประชุมระดับภูมิภาคระหว่างเขตทหาร (RBC) ไม่ได้กล่าวถึงการกำหนดเขตแดน ผลการประชุมทั้งหมด ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่มีการปกปิด และไม่มีการเจรจาลับอื่นๆ
4. รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใด ๆ แก่กำลังพลแนวหน้าเลยหรือ มีแต่คนใจบุญเท่านั้นที่ช่วยเหลือ?
คำตอบสั้น ๆ คือ รัฐบาลไม่เคยละทิ้งความรับผิดชอบต่อทหารกล้า ตำรวจแห่งชาติผู้กล้าหาญ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบหรือการละเมิดอื่น ๆ
ผมหวังว่าการชี้แจงสั้น ๆ เกี่ยวกับประเด็นข้างต้นจะช่วยคลี่คลายข้อสงสัยบางประการที่ผมพบเห็นในโซเชียลมีเดียในอดีตได้
GBC ปัญหาเปิดด่าน
ส่วนผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเกาะกง เมื่อ 10 กันยายน 2568
1.การถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทําลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดน กลับสู่ที่ตั้งปกติ โดยฝ่ายเลขานุการ GBC และ RBC จะหารือกันภายใน 3 สัปดาห์ โดยให้คณะผู้สังเกตการณ์ IOT มาเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
2.การเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยจะมีการตั้งคณะประสานงานร่วม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ GBC และศูนย์ทุ่นระเบิดของไทยและกัมพูชา ภายใน 1 สัปดาห์
3.การปราบอาชญากรรมออนไลน์ หรือ สแกมเมอร์ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ของทั้ง 2 ฝ่าย ตั้งคณะทํางานภายใน 1 สัปดาห์
4.การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะกรณีบ้านหนองจาน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC ไทย-กัมพูชา หารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าว
5.เราได้หารือเรื่องการผ่อนปรนให้มีการผ่านแดนบางประเภทและบางจุด และระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่เป็นปกติ เพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และการขนส่งข้ามแดน โดยอาจเริ่มดําเนินการที่จุดผ่านแดนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดก่อน
พล.อ.ณัฐพงษ์ นาคพาณิชย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ไม่ใช่การเปิดให้ผ่านโดยเสรี แต่จะเปิดให้เฉพาะการขนส่งสินค้าผ่านแดนเท่านั้น คนยังผ่านไม่ได้ และอาจเปิดโดยมีการจำกัด
“แพทองธาร-ทักษิณ”หมดอำนาจ
แหล่งข่าวกล่าวว่า เราสังเกตุเห็นสัญญาณบางอย่างจากฝั่งกัมพูชา หลังจากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม จากปมคลิปเสียงสนทนากับอดีตนายกฮุนเซน จนมาถึงคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 29 สิงหาคม ตามมาด้วยคดีชั้น 14 ของทักษิณที่ต้องกลับเข้าเรือนจำอีกครั้ง
การเมืองฝั่งไทยลูกสาวหมดอำนาจ พ่อต้องกลับเข้าเรือนจำ ขณะที่การเมืองฝั่งกัมพูชาเองเริ่มมีเสียงที่ไม่พอใจรัฐบาลพ่อลูกตระกูลฮุนเช่นเดียวกัน อย่าลืมว่ามีญาติพี่น้องของทหารกัมพูชาที่สูญหายหรือเสียชีวิตไม่พอใจรัฐบาลกัมพูชาอยู่ไม่น้อย ไม่จัดการเรื่องศพผู้เสียชีวิต รวมไปถึงเรื่องการเยียวยา จนฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ต้องออกมาโพสต์ชี้แจงถึงสถานการณ์ในช่วงนี้
โดนบีบ Scammer-กู้ระเบิด
ที่เขาตกลงกับฝั่งไทยนั้นส่วนหนึ่งเป็นไปตามแรงกดดันจากชาติมหาอำนาจ เช่น เมื่อ 8 กันยายน 2568 สหรัฐฯ ที่ออกคำแถลงเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรกับเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์ในพม่าและกัมพูชา โดยโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ทางการกัมพูชายินดีที่จะร่วมมือเพื่อปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้
ส่วนเรื่องการร่วมมือในการกู้ระเบิดนั้น เชื่อว่าหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาที่ไทยส่งไปยังออตตาวา น่าจะทำให้กัมพูชาต้องจำใจยอมร่วมมือ
หนีกลับไทย-ของแพง
ตอนนี้นโยบายการดึงคนกลับประเทศและนโยบายแบนสินค้าไทยของฮุนเซน ได้สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจไม่น้อย ทางกองทัพภาคที่ 1 มีการจับกุมชาวกัมพูชาที่ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง นับตั้งแต่ 17 มิถุนายน-8 กันยายน 2568 ที่ผ่านมาหลังมีคำสั่งปิดด่านชายแดน หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ สามารถจับกุมแรงงานชาวเขมรที่ลักลอบเข้าเมืองแล้วถึง 84 ครั้ง รวมจำนวน 329 คน
แรงงานกัมพูชาที่ออกจากประเทศไทยไปเกือบ 1 ล้านคน ได้งานทำในกัมพูชาราว 21% ข้อตกลงต่าง ๆ จากฝั่งรัฐบาล เช่น ช่วยเหลือเรื่องภาระหนี้สินต่าง ๆ ขณะนี้ทำได้เพียงแค่ 1 เดือนที่เหลือยังมองไม่เห็นอนาคต
ขณะเดียวกันเรื่องการแบนสินค้าไทย ส่งผลให้ราคาสินค้าในกัมพูชาขยับขึ้น สินค้าไทยจำนวนหนึ่งถูกลักลอบนำเข้า บางส่วนหันไปใช้ผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นที่รสชาดอาจเปลี่ยนไปจากเดิม
กัมพูชาเจอปัญหาเรื่องนมมาแล้ว เช่น กาแฟสตาร์บัคที่ผู้นำกัมพูชาดื่มอยู่ ต้องใช้นมจากประเทศไทย น้ำตาลก็เป็นอีกสินค้าตัวหนึ่งทีนำเข้าจากไทยถูกกว่าอีกหลายชาติ แต่ที่จะขาดแคลนในอีกไม่นานคือ เกลือ ไม่นับรวมสินค้าอื่น ๆ ที่ยังมีการลักลอบนำเข้าจากประเทศไทย
ไทยต้านเปิดด่าน
ในฝั่งประเทศไทยผลการประชุม GBC เมื่อ 10 กันยายนที่ผ่านมามีเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับข้อหารือกับฝั่งกัมพูชาคือเรื่องการเปิดด่าน คนไทยจำนวนไม่น้อยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งเพราะไม่ไว้วางใจฝ่ายกัมพูชา ด้วยเกรงว่าการเปิดด่านจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับกัมพูชา เขาจะแข็งแรงขึ้น มีเงินไหลเข้าไปมากขึ้น และก็จะนำไปซื้ออาวุธมาทำร้ายคนไทย ขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการของไทยก็อยากให้เปิดด่านเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ปัญหาตอนนี้คือไม่มีใครไว้ใจกัมพูชา เขาต้องแสดงความจริงใจออกมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถอนกำลังให้เห็นอย่างชัดเจน หรือยอมร่วมมือในหลาย ๆ ด้านเพื่อพิสูจน์ความจริงใจ ส่วนตัวมองว่าควรรอดูกัมพูชาไปอีกสักพักจนถึงสิ้นปี 2568 แล้วค่อยพิจารณาเปิดด่าน ส่วนผู้ที่เดือดร้อนรัฐบาลควรออกมาตรการช่วยเหลือ
