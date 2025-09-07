แบงก์รัฐ-เอกชนพร้อมใจออก“เงินฝากระยะสั้น”

แบงก์รัฐ-แบงก์พาณิชย์พร้อมใจออกเงินฝากระยะสั้น ออมสินต่อโปรฯ ฝาก 5 เดือน 7 เดือน แค่ปรับดอกเบี้ยลง
ซีไอเอ็มบีให้ดอกเบี้ย 1.4% ค่ายLH Bank ให้เฉพาะลูกค้าใหม่ ค่ายTISCO ให้ 1.7% สำหรับเปิดบัญชีออนไลน์ ธอส.จ่อออกออมทรัพย์ 72 ปี แต่ยังต้องรอรายละเอียดแนะใช้เป็นแหล่งพักเงินรอโปรฯ เงินฝากรอบใหม่
หลังจากที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี (SBST358A) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 1.70 ต่อปี ปีที่ 4 – 7 ร้อยละ 2.40 ต่อปี ปีที่ 8 – 10 ร้อยละ 3.40 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 2.49 ต่อปี วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เมื่อ 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามมาด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% เมื่อ13 สิงหาคม 2568 จนลงมาเหลือที่ 1.5%
นับเป็นสัญญาณดอกเบี้ยขาลงที่ชัดเจน สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะออกตามมาทั้งจากฝั่งธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ จากการสำรวจช่วงต้นเดือนกันยายน 2568 พบว่ามีธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์ออกบัญชีเงินฝากระยะสั้นต่ำกว่า 1 ปีอยู่บ้าง
ออมสินต่ออายุ 5 เดือน 7 เดือน
ค่ายออมสินต่อยอดบัญชีเงินฝากเดิมที่เคยมีอยู่ ออมเงินได้ดอกสูง กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2568
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน เงื่อนไขการฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป นิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.04 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.22 ต่อปี ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2568
เงื่อนไขการถอน ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 5 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ วันถอนในอัตราต่ำสุด บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
เมื่อฝากครบ 5 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน เงื่อนไขการฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป นิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.12 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.31 ต่อปี ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 1–30 กันยายน 2568
เงื่อนไขการถอน ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ วันถอนในอัตราต่ำสุด บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
เมื่อฝากครบ 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
LH Bank เฉพาะลูกค้าใหม่
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ออกโปรโมชั่น พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีฝากประจำพิเศษที่ LH Bank รับดอกเบี้ยสูง แบบเลือกได้
ฝากประจำพิเศษ 5 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.45% ต่อปี และฝากประจำพิเศษ 7 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง พิเศษ 5 และ 7 เดือน เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูง ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์คู่กับบัญชีเงินฝากประจำ ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และต้องทำรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด
สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร (ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก และผลิตภัณฑ์ใดๆ กับธนาคารมาก่อน) หรือ ลูกค้าที่เคยมีผลิตภัณฑ์กับธนาคาร แต่ ณ ปัจจุบัน ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆ กับธนาคารแล้ว (เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ก่อนการเปิด“บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ”
สำหรับช่องทางช่องทางสาขา ต้องเปิด “บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ” ภายในวันเดียวกัน หรือให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สำหรับช่องทาง Mobile Banking ลูกค้าสามารถเปิด “บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ” ได้ในวันถัดไปหรือให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ฝากเงินได้ เพียงครั้งเดียว ณ วันที่เปิด “บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ” โดยฝากเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท (1 คนต่อ 1 บัญชี) กำหนดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และลูกค้าไม่สามารถทำรายการถอน / โอนจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
เงื่อนไขการถอนเงินก่อนครบกำหนด ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
CIMB ดอกเบี้ย 1.4%
ธนาคารซีไอเอ็มบี ออกบัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.3% และ 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.4% ระยะเวลาฝาก 1 – 30 กันยายน 2568 สำหรับบุคคลธรรมดา ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากหรือรับดอกเบี้ยรายเดือน ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
TISCO บัญชีออนไลน์
ธนาคารทิสโก้ ออกบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ 7 เดือน TISCO e-Fixed ดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี จำนวนเงินเปิดบัญชี 1 แสนบาท สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
เงื่อนไข บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 20 – 70 ปี ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทิสโก้ที่ผูกบัญชีกับบริการ TISCO My Wealth เพื่อใช้รองรับการฝาก และรับโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
กรณีประสงค์จะถอนเงินก่อนครบกำหนดสามารถทำรายการได้ผ่านสาขาธนาคาร โดยต้องถอนเงินเต็มจำนวนของงวดการฝากในแต่ละงวด อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเป็นไปตามประกาศธนาคาร
ธอส.ออกโปรฯ 72 ปี
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบ 6 รอบ 72 ปี ธอส. ได้จัดแคมเปญทางการเงินครั้งใหญ่และสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญตอบแทนให้ลูกค้าและประชาชน โดยกลุ่มออมเงินมี 2 ช่องทางดังนี้
เงินฝากออมทรัพย์ 72 ปี ธอส. ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท เปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 15–25 กันยายน 2568 เลือกรับดอกเบี้ยเงินฝาก 2 แบบ (แบบคงที่หรือแบบขั้นบันได) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.72% ต่อปี เปิดบัญชีและรับฝากตั้งแต่ 15-25 กันยายน 2568 สำหรับรายละเอียดต้องรอประกาศจากธนาคารอีกครั้ง
สลากออมทรัพย์ ธอส. ออมลุ้นโชค พร้อมรับของสมนาคุณ กับสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช 2 ราคาหน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ลุ้นรับรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท และยังได้ลุ้นรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1
ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ 72 ปี ธอส. หรือ สลากออมทรัพย์ ธอส. มีสิทธิ์ได้รับ E – Voucher สำหรับลูกค้าที่มี LINE OA : GHB Buddy โดยกดรับสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม GHB Reward & Privilege ในวันที่ 27 กันยายน 2568
กดดอกเบี้ยลง
แหล่งข่าวจากวงการเงินฝากกล่าวว่า ในระยะนี้ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าดอกเบี้ยเงินฝากลงแน่ ๆ ทั้งระยะสั้นและยาว ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีเหลือ 2.49% หักภาษีแล้วเหลือดอกเบี้ยจริง 2.1165% ส่งผลต่อดอกเบี้ยของตลาดหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนให้ปรับลดลงตาม ซึ่งหุ้นกู้เกรด A ดอกเบี้ยห่างจากพันธบัตรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลเริ่มมีการปรับขายหุ้นกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำมากขึ้น
หากสำรวจเงินฝากในช่วงนี้ มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน ช่วงเดือนสิงหาคมเคยออกมาแล้วเป็นบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือนและ 7 เดือน ดอกเบี้ยสุทธิที่ 1.12% และ 1.20% รอบเดือนกันยายนนี้เป็นบัญชีเดิมเพียงแต่ลดดอกเบี้ยลงมา เงินฝาก 5 เดือน เหลือ 1.04% ส่วน 7 เดือน เหลือ 1.12%
ธนาคารซีไอเอ็มบี ออกบัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.3% และ 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.4% ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ออกโปรโมชั่น ฝากประจำพิเศษ 5 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.45% ต่อปี และฝากประจำพิเศษ 7 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่
เงินฝากรัฐ-เอกชนต่างที่ภาษี
“ความแตกต่างระหว่างเงินฝากของธนาคารรัฐกับธนาคารพาณิชย์ คือ เรื่องการเสียภาษี อย่างของออมสินจะเขียนดอกเบี้ยไว้ 2 แบบ เช่น เงินฝาก 5 เดือน ดอกเบี้ยจริง 1.04% เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.22% เงินฝาก 7 เดือน ดอกเบี้ยจริง 1.12% เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.31%”
ค่ายออมสินจะใช้คำว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ส่วนธนาคารพาณิชย์เอกชนจะใช้คำว่าบัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือนหรือ 8 เดือน ดังนั้นเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เอกชนจะต้องหักภาษีอีก 15% เช่น ดอกเบี้ย 1.5% ดอกเบี้ยจริงคือ 1.27%
เราอาจจะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าแม้ว่าจะหักภาษีแล้ว แต่ต้องกลับเข้าไปดูเงื่อนไขอย่างเช่น เงินฝาก 5 เดือนหรือ 7 เดือนของ LH Bank ให้เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น ถือเป็นการใช้ดอกเบี้ยเรียกลูกค้าใหม่เข้ามา ดูเรื่องวงเงินฝากด้วยว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่ แบงก์พาณิชย์มักเริ่มต้นที่ 1 แสนบาทขึ้นไป ดูกรณีที่ฝากไม่ครบกำหนดด้วยว่าได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ บางแบงก์กำหนดต้องเปิดบัญชีคู่ หรือบางค่ายให้ดอกเบี้ยสูงเพราะต้องการรุกตลาดออนไลน์ของธนาคาร
ส่วนเงินฝากออมทรัพย์ 72 ปี ธอส. ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท เปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 15–25 กันยายน 2568 เลือกรับดอกเบี้ยเงินฝาก 2 แบบ (แบบคงที่หรือแบบขั้นบันได) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.72% ตัวนี้รายละเอียดยังไม่ออกมา
ที่จริงบัญชีเงินฝากระยะสั้นแบบนี้เหมาะกับการใช้เพื่อพักเงิน เพื่อรอเงินฝากตัวใหม่ เช่น รอพันธบัตรรุ่นใหม่ อย่างในปี 2569 พันธบัตรน่าจะออกมาราวเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม ก็ลองคำนวนเดือนที่ฝากดี ๆ ส่วนความคิดหวังเรื่องดอกเบี้ยสูงขึ้นนั้นคงจะยาก แค่การซื้อเพื่อถัวเฉลี่ยดอกเบี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง เพราะถ้าดอกเบี้ยรุ่นต่อไปลงอีกการซื้อดักไว้บ้างจะช่วยให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยส่วนบุคคลไม่ได้ต่ำจนเกินไป
