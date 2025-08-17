วัดพระบาทน้ำพุ Copy กฐินสามัคคีวัดพระธรรมกาย

กฐินสามัคคี 30 วัดของวัดพระบาทน้ำพุ ต้นแบบมาจากวัดพระธรรมกายมอบ 3หมื่นวัด วัดละ 1 แสนบาท เป็นการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ช่วยให้คนทำบุญมากขึ้น เพราะทำบุญครั้งเดียวได้ผลบุญอีก30 วัด คนในวงการอธิบาย 3 หมื่นวัดทางธรรมกายไม่ได้ทำในปีเดียวแต่ทยอยทำเน้นวัดที่เคยเกื้อหนุนกันกิจกรรมระหว่างกัน มส.ยกเลิกช่วยเหลือกองทุนโรคเรื้อนและโรคเอดส์ ชี้ระบบสงฆ์ไทย“วัดใครวัดมัน” พระปกครองระดับจังหวัดไม่กล้าตรวจสอบกลัวถูกแฉกลับ
เรื่องราวของวัดพระบาทน้ำพุกับหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ถูกเปิดเผยออกมา ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคม
ในช่วงแรกน้ำหนักถูกเทไปที่หมอบี หรือนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล ถึงเรื่องราวการรับบริจาคเงินร่วมกับทางวัด หลังจากมีทีมงานบางท่านออกมากล่าวหาเรื่องเงินอาจไม่ได้เข้าวัดทั้งหมด ซึ่งในระยะนี้หมอบีได้เข้าไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจกองปราบ
ขณะที่ในฝั่งของวัดพระบาทน้ำพุ พระราชวิสุทธิประชานาถ(อลงกต ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสได้ออกมาชี้แจงในช่วงแรก ก่อนที่จะปิดวาจา ขณะที่มีการตรวจสอบกิจการของวัดพระบาทน้ำพุ เช่น ใจฟ้า อคาเดมี สนามฟุตบอลขนาดใหญ่หลายสนาม พร้อมที่พักในจังหวัดลพบุรี ที่เคยจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย รวมถึงเรื่องที่ดิน 2,000 ไร่ ที่ไม่ได้ถือครองในชื่อวัดหรือมูลนิธิของวัดแต่ถือในนามบุคคลใกล้ชิดกับหลวงพ่ออลงกต
ยกเลิกกองทุนโรคเรื้อน-เอดส์
ผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)ครั้งที่ 20/2568 ว่า มส.ได้พิจารณาตามที่มส.เคยมีมติที่ 424/2548 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2548 และมติที่ 182/2549 โดยมีสาระสำคัญคือ มส.ได้ให้สนับสนุนการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคเอดส์
ปัจจุบันสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการรักษาโรคเรื้อนและโรคเอดส์ ซึ่งมียาและวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สถิติผู้ติดเชื้อโรคเรื้อนลดลงจนอยู่ในภาวะควบคุมได้ ส่วนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้เป็นโรคเอดส์ สามารถรับยาต้านไวรัสตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากรับยาต่อเนื่องก็สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้
มส.จึงเห็นควรปรับปรุงแนวทางการสงเคราะห์ผู้ป่วยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ให้ยกเลิกมติที่ 424/2548 และมติที่ 182/2549 และให้ปิดบัญชีธนาคารในชื่อ “กองทุนสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อนและโรคเอดส์” และส่งมอบปัจจัยที่คงเหลือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว โดยแบ่งสัดส่วนมูลนิธิละครึ่งหนึ่งของยอดเงินที่คงเหลือในบัญชี ณ ปัจจุบัน
ทั้งนี้หากมีข้อขัดข้องในการมอบปัจจัยคงเหลือแก่มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน ในสังฆราชูปถัมภ์ และมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ให้นำปัจจัยทั้งหมดมอบให้สภากาชาดไทยแทน
พระบาทน้ำพุกฐิน 30 วัด
หนึ่งในกิจกรรมที่หมอบีร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ ตามเอกสารเชิญชวน นั่นคือกิจกรรม กฐินสามัคคี 30 ปี วัดพระบาทน้ำพุ ที่มีหลวงพ่ออลงกตเป็นประธาน ในวันอาทิตย์ 30 ตุลาคม ประธานกฐิน 30 วัด ร่วมสร้างโรงเรียนนาถะ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บัญชี ใจฟ้า อาทรประชานาถ กสิกรไทย
อาจารย์จตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา กล่าวว่า เป็น Model เดียวกับวัดพระธรรมกายเคยใช้เพียงแต่ไม่นำมาใช้ทั้งหมด อย่างวัดพระธรรมกายจะระบุไปเลยว่าร่วมทอดกฐินที่วัดละ 1 แสนบาทตามรายชื่อที่ประกาศออกมา
สำหรับงานกฐินสามัคคีของวัดพระธรรมกายในปี 2568 ยังเดินโครงการโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัด โดย คณะศิษยานุศิษย์ บูชาธรรม 81 ปี หลวงพ่อธัมมชโย วันออกพรรษาวันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง วันลอยกระทง ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568
ธรรมกายกฐิน 3 หมื่นวัด
แหล่งข่าวจากวงการพระพุทธศาสนากล่าวว่า กฐินสามัคคี 30 วัด หรือ 30,000 วัด ถือเป็นกิจกรรมทางการตลาดของพุทธศาสนาในทุกวันนี้ ปกติทอดกฐินก็ได้ปีละวัด แต่นี่บริจาคเงินครั้งเดียวทอดได้ 30 วัดหรือ 3 หมื่นวัด ทำให้รู้สึกว่าได้บุญมากกว่าเดิม
ต้นคิดคือวัดพระธรรมกายทอดกฐินสามัคคี 3 หมื่นวัด วัดละ 1 แสนบาท แต่ไม่ใช่ปีละ 3 หมื่นวัด เพราะไม่งั้นต้องมีเงินถึง 3 พันล้านบาท ขณะที่กฐินของวัดพระธรรมกายน่าจะอยู่ที่ปีละพันล้านบาท แต่ละปีก็จะกำหนดวัดออกมาก่อนว่าจะไปร่วมกฐินกับวัดใด ทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ 3 หมื่นวัด อาจใช้เวลาหลายปี แต่ตัวชื่อโครงการมันดูยิ่งใหญ่
ส่วนวัดพระบาทน้ำพุที่ทอด 30 วัดก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นกัน เท่าที่ทราบคือวัดละ 5 หมื่นบาท หากได้รับเงินบริจาคมากพอใช้เงินเพียง 1.5 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น
ปัญหาของเงินทำบุญคือเรื่องความโปร่งใสและสุจริต ไม่มีใครรู้ว่าเงินทำบุญในแต่ละวัดมีเท่าไหร่ แยกลงมาแต่ละโครงการเช่นกฐินสามัคคี ได้มาเท่าไหร่ มอบเงินให้วัดอื่นเท่าไหร่ เหลือเงินเท่าไหร่ เงินที่เหลือไปไหน นี่จึงเป็นที่มาของเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยออกมาให้คนในสังคมได้รู้
การทอดกฐินสามัคคีส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือไม่ให้เกิดวัดร้าง เพราะวัดที่จะรับกฐินได้ต้องมีพระไม่ต่ำกว่า 5 รูป แต่ก็ยังมีวัดที่มีพระต่ำกว่า 5 รูป ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดก็จะมีการรวบรวมเงินเพื่อสนับสนุนวัดเหล่านี้ให้อยู่แล้ว
การตลาดวัดใหญ่
กรณีของวัดพระบาทน้ำพุ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบจากทางการ เราคงไม่เข้าไปยุ่ง แต่ขออธิบายเฉพาะบางเรื่องที่บางวัดใช้กิจกรรมทางการตลาดลักษณะนี้มาใช้กับงานพุทธศาสนา
เรื่องลอกกิจกรรรมจากวัดอื่นมาใช้ ถือเป็นเรื่องปกติวัดเธอทำได้ วัดฉันก็ทำได้ ปัญหามันอยู่ที่วัดไหนจะทำได้ดีกว่ากัน ทำแล้วยั่งยืนหรือมีนัยยะอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างวัดพระธรรมกายกฐินสามัคคี 30,000 วัด ใครเห็นแล้วก็ตาลุก ทำครั้งเดียวได้บุญอีก 3 หมื่นวัด
ทางวัดไม่ได้ทำปีเดียว 3 หมื่นวัด จะทยอยทำไปเรื่อย ๆ อาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะครบ ร่วมกฐินกับวัดที่ประกาศรายชื่อวัดละ 1 แสนบาท ถามว่าทำไมวัดพระธรรมกายทำได้ คำตอบ คือ วัดนี้มีฐานผู้ทำบุญเยอะ ผู้ศรัทธามีฐานะดี วัดนี้มีกิจกรรมบุญต่อเนื่อง ภาพลักษณ์ดูดี ดูแพง สวยงามทั้งภาพและสิ่งปลูกสร้าง แม้ที่ผ่านมาจะเกิดปัญหากับทางวัดบ้าง แต่ก็ผ่านมาได้
3 หมื่นวัดไม่ใช่แค่ปีเดียว อาจ 3 ปีหรือ 6 ปีหรือนานกว่านั้นก็ได้ และวัดที่ได้รับการคัดเลือกตามที่วัดพระธรรมกายประกาศนั้น ส่วนใหญ่เป็นวัดในเมือง มีฐานผู้ศรัทธาในระดับหนึ่ง ที่สำคัญวัดเหล่านั้นมักเคยร่วมกิจกรรมบุญกับวัดพระธรรมกายมาก่อน เช่น จัดหาบุคคลมาร่วมบวชทั้งสามเณรหรือพระ หรือร่วมกิจกรรมอื่น ๆ กับทางวัดพระธรรมกาย
พูดง่าย ๆ คือจะต้องเป็นวัดที่เคยเกื้อหนุนกันมาก่อน เพราะวัดพระธรรมกายมีกิจกรรมบุญใหญ่ทุกต้นปีคือธรรมยาตรา ที่ต้องมีพระบวชใหม่เข้ามร่วมในพิธีราว 1 พันรูป จึงจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายวัดตามต่าง ๆ จังหวัดมาเป็นตัวช่วยในการจัดหาบุคคลมาร่วมบวช จากนั้นวัดพระธรรมกายก็ตอบแทนด้วยการร่วมบุญกฐินสามัคคี
ขณะนี้วัดพระธรรมกายไม่ได้เน้นเข้าไปมีอำนาจในองค์กรปกครองสงฆ์ แต่เน้นช่วยเหลือวัดอื่น ๆ ในลักษณะนี้ เพื่อให้เกิดความเกรงใจกัน
วัดพระบาทน้ำพุ
สำหรับวัดพระบาทน้ำพุ มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์
วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัด
ปัญหาทางการเงินของวัด เนื่องจากเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่เพียงพอ ได้เกิดขึ้นสองครั้งด้วยกัน โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตทางการเงินในประเทศไทย พ.ศ. 2540 แต่หลังจากได้รับการบริจาคเพิ่มมากขึ้น ทางวัดขึ้นสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้
อีกครั้งใน พ.ศ. 2549 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย และวิกฤตราคาน้ำมันเป็นเหตุให้ยอดเงินบริจาคลดลง อีกทั้งค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนื่องจากราคาที่น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้วัดมีเงินไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย แต่ด้วยการประชาสัมพันธ์ข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ทางวัดได้รับการบริจาคจนสามารถพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้อีกครั้งหนึ่ง
วันนี้อู้ฟู่
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าวัดพระบาทน้ำพุมีค่าใช้จ่ายมาก หลวงพ่ออลงกตออกงานขอแรงสนับสนุนบ่อยครั้ง มีตู้ตั้งรับบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุวางให้เห็นในกรุงเทพมหานครจนชินตา แต่วันนี้เราได้เห็นสนามฟุตบอลใจฟ้า อคาเดมี พร้อมที่พัก ได้ยินข่าวที่ดิน 2 พันไร่ที่ไม่ใช่ชื่อวัด ได้ยินปัญหาเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ กับหมอบี รวมไปถึงบางเรื่องที่มีการพูดถึงกันเรื่องยาต้านเอดส์
วันนี้ชาวพุทธกำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น วันหนึ่งทางวัดบอกว่ากำลังแย่เรื่องค่าใช้จ่าย จนมีคนดังหลายคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือจนผ่านพ้นมาได้ ด้วยความที่ภาพลักษณ์ของวัดดูดี ช่วยผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย แต่วันนี้เราได้เห็นทรัพย์สินเงินทองของวัดดังกล่าวที่มีมากเกินกว่าความเป็นวัด
ปัญหาทั้งหมดคือ “วัดใครวัดมัน” พระปกครองที่กำกับดูแลอยู่ก็ไม่อยากยุ่งกับวัดอื่น เพราะมีโอกาสที่จะถูกเปิดโปงกันและกันได้ รอให้ทุกอย่างมันแดงขึ้นมาเองเพื่อความปลอดภัย เราก็ได้เห็นแล้วอย่างวัดพระบาทน้ำพุ มีสนามฟุตบอลขนาดใหญ่หลายสนามอย่าง ใจฟ้า อคาเดมี หรือวัดดังชานกรุง มีที่ดินให้ชาวบ้านเข้ามาทำมาหากิน ตรงนี้พระปกครองในระดับตำบล อำเภอ หรือจังหวัดก็เห็น เข้าไปพูดคุยหรือให้แนวทางที่ถูกที่ควรกับวัดเหล่านั้นหรือไม่ คือถ้าเข้าไปแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง เราก็คงไม่ได้เห็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนไปจากพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างทุกวันนี้
