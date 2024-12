ยุค“สังคมหน้ากาก”ทำดีสร้างภาพ-ซ่อนแผนร้าย

The icon ผู้เสียหายมาก

รอบปี 2567 เหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นมาแล้ว คดีความที่เกิดขึ้น เรียกว่าเซอร์ไพรส์คนทั่วสังคมก็ว่าได้ มีหลายเหตุการณ์ที่คนจำนวนไม่น้อยประหลาดใจกับคดีดัง ๆ ที่ผู้ต้องหากลายเป็นดารา บุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมือง-ธุรกิจ หรือบุคคลที่เคยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม กลับกลายมาถูกดำเนินคดีเสียเองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะหลายคนเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้ว บางคนอยู่ในขั้นตอนสอบสวนและบางคนหลบหนีไปต่างประเทศเริ่มกันที่คดีไลฟ์ขายทอง กับแม่ค้าพ่อค้าคนดังบนโลกออนไลน์ ด้วยการที่เจ้าของร้านทองมักมีกิจกรรมช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านโลก Social Media และมีดารานักร้องเข้ามาร่วมช่วยขาย จึงสามารถโกยลูกค้าไปได้มาก จนสุดท้ายมาพบว่าทองที่ขายไปนั้น น้ำหนักและคุณภาพทองไม่ได้มาตรฐาน ถูกดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงประชาชนคดี The icon group ถือเป็นคดีใหญ่ที่คนให้ความสนใจ มีผู้เสียหายที่แจ้งความแล้วมากกว่าพันคน ผู้บริหารเรียกกันว่าบอส 18 คนถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ ในจำนวนนี้ 3 รายเป็นดารา ได้แก่บอสแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี บอสมิน พีชญา วัฒนามนตรี และบอสกัน กันต์ กันตถาวรบริษัทแห่งนี้เป็นประกอบธุรกิจขายตรง มีสินค้าอุปโภค บริโภค จำหน่ายให้กับผู้สนใจ และมีดาราเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าของ The icon ด้วยการสร้างภาพความหรูหราและความร่ำรวยจากความสำเร็จของเหล่าบอสต่าง ๆ ทำให้มีคนจำนวนมากสมัครเข้าไปร่วมธุรกิจ ที่มี 3 ระดับคือ 2,500 บาท 25,000 บาทหรือ 250,000 บาท สุดท้ายบริษัทแห่งนี้ถูกร้องเรียนว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่จากคำบอกกล่าวของผู้เสียหายการทำธุรกิจของ The icon จะเริ่มจากการขายคอร์สออนไลน์ 89 บาท ที่บรรดาบอสต่าง ๆ จะซื้อเวลาตามรายการทีวีต่าง ๆ เพื่อหาลูกค้า โดยใช้จังหวะที่เกิด Covid-19 คนไม่สามารถออกไปทำงานได้ บางคนตกงาน บางคนอยากมีรายได้เสริม และยังซื้อโฆษณาผ่าน Social Media ต่าง ๆ ทำให้ได้ฐานลูกค้าเป็นจำนวนมากจากนั้นก็จะชักชวนให้เข้าร่วมลงทุน เพราะทาง The icon มีสินค้าให้อยู่แล้ว ลงทุนตามแพคเกจของทางบริษัท และทำหน้าที่ Live ขายสินค้า ในที่สุดเมื่อสินค้าไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค แถมราคาขายสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาด อีกทั้งยี่ห้อยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงขายไม่ได้ บางคนจึงเริ่มหันไปสร้างรายได้ด้วยการหาสมาชิกเพิ่มบรรดาบอสของ The icon หน้าตาดีใช้ชีวิตอย่างหรูหรา แถมมีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้เหล่าสมาชิกได้คล้อยตามและปลุกพลังลูกทีมให้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ แถมมีบอสดารามาร่วมทีมอีก ได้ทั้งภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือไปพร้อม ๆ กัน จึงดึงดูดคนให้เข้าร่วมธุรกิจกับ The icon ได้เป็นจำนวนมากเมื่อสินค้าขายไม่ได้ จึงมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ สุดท้ายบรรดาบอสระดับหัวแถวก็ถูกจับกุมรวมถึงบอสดาราทั้ง 3 ด้วย ใน 4 ข้อหาฉ้อโกงประชาชน ความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 หรือ แชร์ลูกโซ่ ความผิดตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ส.2545 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯกรณีของ The icon group ยังมีบุคคลอื่นต้องถูกดำเนินคดีตามไปด้วย ได้แก่ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถูกดำเนินคดีในข้อหาความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินนางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่าย-ออนไลน์ ถูกแจ้งข้อหากรรโชกทรัพย์คดีดิไอคอน และเป็นตัวกลางเรียกรับสินบน และนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์มอดีตนักร้องดัง ถูกแจ้งความดำเนินคดี ร่วมกันพยายามกรรโชกทรัพย์และหมิ่นประมาทนอกจากนี้นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของนายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล แจ้งความดำเนินคดีกับนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ในข้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนี้นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ถูก น.ส.จตุพร อุบลเลิศ(พี่อ้อย) แจ้งความดำเนินคดีอีก กรณีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่ โดยพนักงานสอบสวนได้เข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องเงิน 39 ล้านบาทของ น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือพี่อ้อย กับทนายตั้มในเรือนจำ โดยมีการแจ้งข้อหาทั้งหมดรวมแล้ว 7 ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ, ร่วมกันแจ้งความเท็จ ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน โดยทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับกรณีเงิน 71 ล้านบาท ส่วนต่างค่าออกแบบ 5.5 ล้านบาท ค่ารถเบนซ์ 1.5 ล้านบาท และเงิน 39 ล้านบาทตามมาด้วยการจับกุมนายธนวันต์ จิรเจริญเวศน์ หมอดูฮวงจุ้ย เจ้าของรายการตี่ลี่ฮวงจุ้ย ทางทีวี ข้อหาฉ้อโกงกับฟอกเงิน หลอกลวงเงินผู้เสียหายจำนวนมากให้เช่าวัตถุมงคลแก้เคล็ด เสริมโชคลาภ จนสูญเงินรวมกันกว่า 108 ล้านบาทล่าสุดเป็นคดีของนายแพทย์บุญ วนาสิน อายุ 86 ปี ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรี กับพวกในคดีเกี่ยวกับการหลอกลวง ชักชวนให้ลงทุน ขณะนี้หมอบุญไม่ได้อยู่ในประเทศไทยสิ่งที่เราได้เห็นในเวลานี้ อาจดูเหมือนเป็นความย้อนแย้ง เพราะคนที่กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีเหล่านี้ เกือบทั้งหมดมีภาพลักษณ์ดี น่าจะเป็นคนดี ไม่น่าจะกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาในคดีนักวิชาการในวงการสื่อสารอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่า ยุค Social Media มีคนจำนวนหนึ่งใช้เครื่องมือเหล่านี้ทำธุรกิจ ใช้สร้างภาพให้กับตัวเองและต่อยอดไปในกิจการแขนงต่าง ๆผู้ใช้สื่อออนไลน์สามารถสร้างให้ตัวเองเป็นนักบุญหรือพ่อพระได้ โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังที่แท้จริงเขาเป็นใคร มีนิสัยเป็นอย่างไร การสร้างตัวเองให้เป็น Influencer มีคนติดตามเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะข้ามไปสู่การออกรายการทีวีย่อมง่ายขึ้น การพูดหรือการโพสต์ใด ๆ ย่อมมีผลต่อบุคคลอื่นคดีที่เราเห็นในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีว่า ผู้คนจำนวนไม่น้อยกำลังสร้างภาพอยู่ คนดีที่เราเห็นอาจไม่ใช่คนดีจริง ๆ ก็ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรจะเชื่ออะไรง่าย ๆ คนที่เคยทำงานต่อต้านแชร์ลูกโซ่ ยังมากระทำผิดเสียเองกรณีแชร์ลูกโซ่ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน ถูกจับไปสักพักอีกไม่นานก็เกิดขึ้นมาใหม่ เพราะเป็นการเล่นกับความโลภของคน บางคนก็รู้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ต้องการเข้าไปในลำดับต้น ๆ เพื่อหวังกอบโกยก่อนแล้วค่อยชิ่งออกมาพัฒนาการที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตยังใช้ได้ผลเสมอ ใช้ชีวิตหรูหรา อวดรวย ล่อให้คนเข้าไป มีการใช้คนดังหรือดาราเข้ามากระตุ้น ได้ภาพลักษณ์ไม่โกงเพิ่มเข้าไปอีก ยิ่งยุคนี้สื่อโซเชียลช่วยเพิ่มยอดลูกค้าให้อีก เมื่อฐานลูกค้ามาก ความเสียหายก็เกิดขึ้นเป็นวงกว้างเช่นกันจะเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ไม่มีวันตายก็คงไม่ผิด เพราะจากธุรกิจขายตรง เมื่อบิดจากการเน้นขายสินค้าไปเน้นที่การหาสมาชิกรายใหม่ก็เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่แล้ว อีกทั้งกฎหมายเมืองไทยต้องรอให้มีผู้เสียหายแจ้งความก่อน จึงจะเข้าไปตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วส่วนใครที่ออกมาพูดให้บริษัทเสียหายจะถูกฟ้องหมิ่นประมาททันที อีกประการหนึ่งคนที่เข้าไปส่วนหนึ่งโลภ บางส่วนไม่เคยศึกษาหาข้อมูล ที่จริงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หากเริ่มรู้ข้อมูลก็สามารถที่จะเริ่มเตือนได้(ไม่ระบุชื่อ) บ้านเราไม่เน้นไปที่การป้องกัน แต่เราเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเสมอเชื่อว่าคนในสังคมไทยคงตื่นตะลึงกับเรื่องของทนายตั๊มไม่น้อย ภาพเป็นทนายความที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่รับความไม่ยุติธรรมในนามของ "ทนายประชาชน" เหตุใดจึงกลายเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง แถมยังเป็นคดีฉ้อโกงอีกด้วยแหล่งข่าวในแวดวงกฎหมายกล่าวว่า วันนี้คนทำดี แยกยากว่าทำดีด้วยความจริงใจหรือทำดีเพื่อสร้างภาพหรือเพื่อต่อยอด บางกรณีเราก็เห็นว่ามันแกล้งทำแต่ก็ไปพูด บอกหรือเตือนไม่ได้ เพราะมีกฎหมายหมิ่นประมาทคุ้มคองอยู่ กว่าเรื่องจะแดงออกมาทุกอย่างก็ไปไกลแล้วบางกรณีหน่วยงานที่กำกับดูแลทางวิชาชีพ ก็เป็นพวกเดียวกัน กฎระเบียบที่มีถูกยกเว้นสำหรับบางคน คนอื่นอาจจะโดนลงโทษแต่คนดังบางคน ร้องเรียนเท่าไหร่ก็รอด นี่คือสังคมไทยวิธีที่ดีที่สุดคือป้องกันตัวเองอย่าโลภ อย่าเชื่อคนง่าย อะไรที่ไม่รู้ให้สอบถามหรือหาความรู้ก่อน คนดีหรือดังแค่ไหนก็อย่าเต็มร้อย เผื่อใจไว้บ้าง