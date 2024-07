‘ลิซ่า’สุดปัง คนเกาหลียกไอดอลแห่งความสำเร็จ เผย FCเกาหลีที่ไม่พอใจฝ่ายแซะลิซ่า เริ่มจัดการกันเอง

ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล

ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์พิเศษด้านปรัชญาการเมือง

นายเสกสรร อานันศิริเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

“ ถ้าลองเสิร์ชคำว่า How You think about Lisa ในยูทูบ จะพบว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่ตอบว่าเขาชอบลิซ่า เขามองว่ารูปร่างและสีผิวของลิซ่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเกาหลีอยากเป็น ส่วนคนที่ไม่ชอบลิซ่านั้นมีน้อยมาก ไม่ถึง 10% แต่คนพวกนี้ปากแจ๋ว ชอบแสดงความเห็นตามสื่อโซเชียล และสำนักข่าว OSEN ที่เป็นต้นเหตุดรามาก็เป็นสำนักข่าวโนเนม ไม่ใช่สำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือได้รับความนิยมแม้แต่ในกลุ่มแฟนคลับเคป็อป ต่างจาก Dispatch ซึ่งเป็นสื่อที่คนใช้อ้างอิงเวลามีข่าวสำคัญ ดังนั้นเราไม่ควรนำความเห็นของคอลัมนิสต์หนึ่งคนจากสำนักข่าวบันเทิงเล็ก ๆ ที่มุ่งแสวงหากำไรมาทำลายบรรยากาศของความสัมพันธ์และความรู้สึกดีต่อกันที่มีมานาน บางที "ชาวเน็ต" ที่พูด ๆ กันก็ไม่ใช่ใครที่ไหน สำนักข่าวนี่ล่ะครับตัวดี อยากได้ยอด engagement ” นายเสกสรร กล่าว

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับการนำเสนอข่าวของสื่อโซเชียลหลายช่องของไทยที่ระบุว่าขณะนี้ได้เกิดกระแสการตีกันเองของชาวเกาหลีจากกรณีลิซ่า เนื่องจากคนเกาหลีบางส่วนไม่พอใจที่มีคนเกาหลีบางกลุ่มโพสต์แสดงความเห็นในลักษณะเหยียดลิซ่าโดยเขามองว่าลิซ่าไม่ได้ทำอะไรผิด การที่เพลงร็อคสตาร์ของลิซ่าไม่ได้พูดถึงเกาหลีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเพลงนี้ไม่ใช่เคป็อบแต่เป็นเพลงที่ขายในตลาดระดับสากล และลิซ่าควรมีโอกาสที่จะไปเติบโต ขณะที่แฟนคลับของลิซ่าในประเทศเกาหลีก็ยังคงให้การสนับสนุนลิซ่าอยู่



ดร.กิตติธัช

เสกสรร

ทันทีที่ศิลปินสาวชาวไทย ออก MV เพลงร็อคสตาร์ เพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวจากค่าย LLound ที่เธอเป็นเจ้าของ ก็เกิดปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับลิซ่าและ MV ร็อคสตาร์ล้วนถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง เพลงของเธอขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งและอันดับต้นๆในหลายประเทศ ลิซ่ากลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างเต็มตัว แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับมีกระแสเหยียดลิซ่าจากคนเกาหลีบางส่วน และสื่อเกาหลีบางสำนักที่แซะในทำนองว่าลิซ่าออกจากวงการเคป็อบเพื่อมาดังแค่ในประเทศไทย ส่งผลให้แฟนคลับชาวไทยไม่พอใจเป็นอย่างมาก จนเกิดกระแสแบนเกาหลีลุกลามไปทั่ว จนหลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นของความนิยมเคป็อบในไทยส่วนว่าข้อเท็จของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร และจะส่งผลกระทบอะไรต่อเกาหลีบ้างนั้น คงต้องไปฟังความเห็นจากผู้รู้วิเคราะห์ว่า การที่ลิซ่าถูกคนเกาหลีเหยียดนั้นเป็นเรื่องปกติของคนเกาหลีใต้ที่มักจะเหยียดคนเชื้อชาติอื่น โดยเฉพาะคนเอเชีย เนื่องจากเกาหลีมีความชาตินิยมสูง อีกทั้งผ่านความยากลำบากและถูกต่างชาติกดขี่ในช่วงสงครามเกาหลีจึงมีความอัดอั้นและต้องการสร้างอัตลักษณ์ตัวตน ที่ผ่านมาเกาหลีไม่ค่อยสร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติ ดังนั้นเมื่อมีชาวต่างชาติเข้าไปเป็นศิลปินในประเทศเกาหลีตามโครงการของค่ายเคป็อปที่ต้องการให้มีศิลปินต่างชาติอยู่ในวงเคป็อปเพื่อขยายตลาด แต่โดยพื้นฐานของคนเกาหลีก็ยังมองว่าศิลปินเหล่านี้เป็นคนต่างชาติ จึงรู้สึกไม่ยอมรับ ซึ่งต่างจากคนไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เป็นพหุวัฒนธรรม จึงยอมรับในความแตกต่างและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงความแตกต่างทางเพศ หรือหากเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นซึ่งมีความชาตินิยมสูงเช่นกันแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเปิดประเทศมากขึ้น มีการค้าขายกับต่างชาติ ประกอบกับสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในช่วงยุค 90 และขายการท่องเที่ยว ญี่ปุ่นจึงไม่มีวัฒนธรรมการเหยียดคนชาติอื่นแบบเกาหลีกรณีของลิซ่าเมื่อเข้าไปเป็นสมาชิกวงเคป็อปแล้วก็สามารถสร้างตัวตนและแสดงศักยภาพในการร้องการเต้น อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้วงแบล็คพิ้งโด่งดังจึงได้รับการยอมรับจากคนเกาหลีส่วนใหญ่ แต่เมื่อลิซ่าไม่ต่อสัญญาในฐานะศิลปินเดี่ยวกับวายจี เอนเตอร์เทนเมนท์ เหลือเพียงสัญญาของวงแบล็คพิ้งและออกมามาทำค่ายเพลงของตัวเอง จึงแทบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเกาหลี อีกทั้งมีข่าวว่าลิซ่าไม่ลงรอยกับค่ายเดิม ขณะที่เพลงร็อคสตาร์ของลิซ่าที่เพิ่งออกมาก็ไม่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมเกาหลี ทำให้คนเกาหลีบางส่วนไม่พอใจและเกิดกระแสแอนตี้ลิซ่าขึ้น“ เวลาที่คนไทยเจอต่างชาติแล้วเขาพูดภาษาไทยผิดๆถูกๆเราก็จะเอ็นดู แต่ถ้าเราไปเกาหลีแล้วแสดงอะไรที่ไม่ตรงกับวัฒนธรรมของเขา เขาจะมองในเชิงเหยียด ดังนั้นลิซ่าไม่ได้โดนคนเดียว ศิลปินต่างชาติที่เข้าไปร่วมงานกับค่ายเคป็อปโดนหมด ไม่ว่าจะจีน ไต้หวัน ฮ่องกง เนื่องจากเพลงร็อคสตาร์ที่ออกมาไม่มีความเป็นเกาหลีเลย เนื้อหาเพลงบางส่วนมีการจิกกัดเล็กๆ โดยเฉพาะท่อนที่ว่า..ลิซ่าสอนภาษาญี่ปุ่นให้ฉันหน่อย แล้วลิซ่าบอกว่าไฮ้ไฮ้ ซึ่งเป็นการย้อนถึงเหตุการณ์ตอนที่ลิซ่าเป็นสมาชิกวงแบล็คพิ้งใหม่ๆแล้วมีคนเกาหลีที่ไม่ชอบลิซ่ามาเหยียดว่าลิซ่า ลลิษา เป็นใคร ไม่เห็นรู้จักเลย รู้จักแต่ลิซ่าที่เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่น ดังนั้นจึงมีคนเกาหลีบางคนที่ไม่พอใจ มองว่าลิซ่าดังจากเกาหลี แต่พอออกไปทำค่ายเองก็ไม่สนใจเกาหลีเลย จึงออกมาโจมตีและสร้างกระแสเหยียดลิซ่า ”ระบุขณะที่สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Association of Thai Studies : KATS) ชี้ว่า จริงๆแล้วคนเกาหลีที่เหยียดลิซ่านั้นมีแค่บางกลุ่ม ซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆ แต่คนเหล่านี้มักมาโพสต์ในโซเชียลทำให้กลายเป็นกระแสที่นำไปสู่ความขัดแย้ง เท่าที่ได้สัมผัสคนเกาหลีส่วนใหญ่ชอบและชื่นชมลิซ่า ลิซ่าเป็นไอดอลของเขา โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ที่ผ่านมาลิซ่าได้รับการยกย่องจากเกาหลีอย่างมาก เวลาข้าราชการเกาหลีพูดถึงความสัมพันธ์กับไทยก็จะพูดถึงลิซ่าว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จ ที่สำคัญเขาพูดถึงลิซ่าในฐานะที่เป็นคนไทย ไม่ใช่ในฐานะเคป็อปการที่ลิซ่าไม่ต่อสัญญาศิลปินเดี่ยวกับวายจีก็เป็นสิ่งที่คนเกาหลีเข้าใจและยอมรับได้ ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าต้นสังกัดเดิมไม่ค่อยเป็นธรรมกับลิซ่านักเพราะมีหลายเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัด ส่วนลิซ่าเมื่อออกไปสร้างผลงานระดับสากลก็สามารถนำเอาเคป็อปไปต่อยอดโดยใส่ความเป็นไทยเข้าไปเพราะนี่คือความเป็นลิซ่าที่สามารถหลอมรวมวัฒนธรรมและสร้างแบบฉบับการเต้นและดนตรีของตัวเองขึ้นมาทำให้คนทั่วโลกชื่นชอบอย่างไรก็ดี นายเสกสรร ชี้ว่า กระแสเหยียดลิซ่าของเกาหลีแม้จะเป็นแค่กลุ่มคนเกาหลีเล็กๆแต่มันไปกระทบความรู้สึกของบรรดาแฟนคลับลิซ่าที่มีอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะแฟนคลับคนไทย ประกอบกับก่อนหน้านี้ไทยเกิดกระแสแบนเกาหลีจากความไม่พอใจกรณี ตม.เกาหลีที่เลือกปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวไทยที่ไปเที่ยวเกาหลี ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาของทางเกาหลีซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองคนเข้าประเทศ ทำให้คนที่ตั้งใจเข้าไปเที่ยวแต่ถูก ตม.ส่งกลับได้รับความเสียหาย ขณะที่แรงงานไทยก็อาจจะเข้าไปสร้างปัญหาให้เขาเหมือนกัน เมื่อเกิดความไม่เข้าใจกันในกรณีของลิซ่าก็เลยลุกลามกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวซึ่งขยายผลไปใหญ่โต“ มีคนเกาหลีที่พูดภาษาไทยได้เขาบอกว่าเขาเสียใจนะที่มีคนเกาหลีบางคนมาโพสต์เหยียดลิซ่า เขาก็อยากอธิบายว่าคนเกาหลีเสียใจและอยากให้คนไทยกับเกาหลีเข้าใจกัน แล้วก็มีคนเกาหลีบางส่วนโพสต์ต่อว่าคนเกาหลีที่โพสต์เหยียดลิซ่าด้วย ซึ่งวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของเกาหลีคือถ้าเขาเห็นไม่ตรงกันเขาจะโต้เถียงจัดการกันเอง เราไม่ต้องทำอะไรเลยให้เขาจัดการกันเอง ไม่ต้องไปตีกับเขา เราไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่า ผมคิดว่าสิ่งที่สร้างลิซ่าขึ้นมาก็คือตัวของลิซ่าเองนี่ล่ะครับ สิ่งที่พวกเราชาวไทยทำได้ก็คงเป็นการแสดงความยินดีในฐานะเพื่อนร่วมชาติและช่วยสนับสนุนน้องในทุกผลงานต่อจากนี้ ส่วนมิวสิกวิดีโอล่าสุดที่น้องออกมาก็อาจเป็นไปได้ที่คนจะมองว่าแซะเกาหลี แต่ผมเชื่อว่าเกาหลีคงไม่มีโกรธเคือง เพราะหนึ่งในความเป็นเกาหลีก็คือความกล้าพอที่จะเปิดให้คนข้างนอกมาวิพากษ์มาท้าทาย ”ระบุนอกจากนั้นยังมีกรณีที่แฟนคลับจากหลากหลายประเทศลุกขึ้นมาปกป้องลิซ่าจากการถูกคนเกาหลีบางส่วนเหยียด ซึ่งเรื่องนี้มองว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันลิซ่าเป็นศิลปินระดับสากล ก้าวข้ามความเป็นเคป็อปไปแล้ว จึงมีแฟนคลับจากทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะในไทยหรือเอเชีย และเพลงของลิซ่าก็สื่อสารความเป็นสากล มีความเป็นร็อค มีผิวสีแทน ไม่ใช่สไตล์เกาหลี ซึ่งลิซ่าก็ไม่ได้ทำอะไรผิด บรรดาแฟนคลับจากประเทศต่างๆจึงมองว่าทำไมลิซ่าจะต้องทนการดูถูกเหยียดหยามจากคนเกาหลี จึงเกิดกระแสที่แฟนคลับจากทั่วโลกออกมาปกป้องลิซ่า ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบเชิงลบต่อประเทศเกาหลีนั่นเอง“ ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือกระแสแบนเกาหลีของคนไทย จากที่ผ่ามาซึ่งเกาหลีสร้างซอฟต์พาวเวอร์กับชาวไทยผ่านอุตสาหกรรมบันเทิง ซีรีย์เกาหลี นักร้องเคป็อป ทำให้เกิดกระแสนิยมเกาหลีของคนไทย แต่เมื่อเกิดกรณี ตม.เกาหลีเลือกปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวไทยซ้ำๆ คนไทยจึงเริ่มไม่พอใจเกาหลี พอมาเกิดกรณีเหยียดลิซ่าอีกความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อเกาหลีจึงติดลบและมีปฏิกิริยาต่างๆออกมา สองกรณีนี้จะถูกจับโยงกันเสมอ ลามไปถึงกระแสเกาหลีเหยียดไทย ทำให้คนไทยรู้สึกแอนตี้เกาหลี ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความนิยมของคนไทยที่มีต่อเกาหลีทั้งในเรื่องของการสนับสนุนศิลปินนักร้องเคป็อบ ซีรีย์เกาหลี รวมถึงสินค้าต่างๆที่ผลิตจากเกาหลีด้วย ”กล่าวส่วนกรณีที่มีข่าวว่าปัจจุบันกระแสเคป็อปเริ่มดาวน์ลงนั้นวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้ เนื่องจากตอนนี้กระแสเคป็อบผ่านจุดที่พีคสุดมาแล้ว แฟนคลับในต่างประเทศไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับเคป็อปเหมือนตอนที่ออกมาตีตลาดต่างประเทศใหม่ๆเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ตอนนั้นคนจะรู้สึกแปลกใหม่กับการเต้น โคโรกราฟฟี่(การออกแบบท่าเต้น)ที่ลงตัว การผสมผสานของสมาชิกในวงที่มีความหลากหลาย เมื่อเวลาผ่านไปคนก็เริ่มชิน ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้น จึงไม่แปลกที่กระแสเคป็อปในประเทศต่างๆจะดาวน์ลง ซึ่งต่างจากกรณีของประเทศไทยที่กระแสเคป็อปดาวน์ลงเนื่องจากความไม่พอใจกรณีเหยียดคนไทยของเกาหลีจึงเกิดกระแสแบนเกาหลีขึ้นขณะที่อธิบายว่าประเด็นนี้ต้องแยกเป็นส่วนๆ กรณีที่กระแสเคป็อบดาวน์ลงเพราะการแบนเกาหลีจากกรณีเหยียดลิซ่านั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย ส่วนกระแสเคป็อบในประเทศอื่นๆนั้นโดยรวมถือว่ายังดีอยู่ แฟนคลับยังเท่าเดิม โดยข้อมูลสถิติจาก Korea Foundation ระบุว่าแฟนคลับเคป็อบที่เป็นกรุ๊ปนั้นลดลง แต่แฟนคลับรายบุคคลมีมากขึ้น“ ตอนนี้แฟนคลับที่เป็นด้อมลดลง คืออาจะมีปัญหาอะไรกันภายใน ส่วนแฟนคลับรายบุคคลที่ดูซีรีย์ ฟังเพลง โดยไม่ได้สนใจประเทศเกาหลีนั้นมีเพิ่มขึ้น และตอนนี้เคป็อปขยายตลาดไปทางลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ปากีสถาน จึงมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันแฟนคลับในยุโรปก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ”กล่าว