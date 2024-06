ชี้วิกฤตเศรษฐกิจยุคนี้ฟื้นตัวยาก ช้ากว่า ‘ต้มยำกุ้ง-แฮมเบอร์เกอร์’ หวั่น 4.4 ล้านคน เข้าสู่วงจรหนี้อุบาทว์ !

สถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้ เราจะเห็นข่าวกลุ่มอุตสาหกรรมทยอยปิดกิจการ แรงงานตกงานนับแสนคน ภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นก่อนที่จะมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ มีการคาดการณ์หนี้ครัวเรือนแตะ 91.4% ต่อ GDP ภายในสิ้นปี 2567 ซึ่งพบหนี้บัตรเครดิต ลีสซิ่ง และสินเชื่อบุคคล เป็น NPL มากขึ้น ขณะที่หนี้นอกระบบก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบสาหัสที่สุดโดยวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไทยจะมีโอกาสฟื้นตัวและขยายตัวได้ถึง 5 % ตามที่รัฐบาลเศรษฐา ประกาศไว้หรือไม่ โครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท แค่เยียวยาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง และคนไทยจะต้องเตรียมรับมือกับวิกฤตครั้งนี้อย่างไรบ้างผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระบุว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่สภาพัฒน์ รายงานเมื่อไตรมาส 1/2567 แนวโน้มปี 2567 ขยายตัว 2.2-3.2% ขยายตัวช้าและต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศในอาเซียนที่ขยายตัว 4-5% ซึ่งจากการศึกษาเชื่อว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังไม่สดใส โดยรัฐบาลจะมองเพียงแค่ระยะสั้นไม่ได้ ต้องมองระยะยาว พบว่าการที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้ามาจากปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากมากว่า 20 ปีและไทยก็มีความสามารถในการแข่งขันมาโดยต่อเนื่องที่สำคัญเมื่อเศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ แต่ไทยกลับขยายตัวได้น้อยกว่า ก็ต้องหันมาดูปัจจัยภายในประเทศว่าเรามีปัญหาอะไร ก็พบว่าไทยขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สินค้าที่ไทยผลิตได้จะเป็นประเภท Old Economy“ไปดูได้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 2ใน 3 เป็นธุรกิจ Old Economy ไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้เราผลิตสินค้าที่จะมี Value Added ได้ไม่ทันคู่แข่งในตลาด เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข”ข้อมูลจาก World Digital Competitive Ranking ปีล่าสุด 2023 พบว่าความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยในปี 2566 ไทยอยู่ในลำดับที่ 35 จากทั้งหมด 64 ประเทศที่เข้าร่วมจัดลำดับ“ประเทศในอาเซียนมีนโยบายและยุทธศาสตร์ชัดเจนและทุ่มงบเพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีกันมาก ขณะที่เราขาดดุลเพราะพึ่งพาด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศกว่า 2 แสนกว่าล้านบาทเพื่อมาใช้ในการผลิตหรือเพื่อส่งออก”ดังนั้นรัฐบาลต้องให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยี ต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพราะเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเรื่องการท่องเที่ยว แม้จะสร้างรายได้ก็จริง แต่การจะเปิดประเทศมากเกินไปก็ต้องคิดในแง่ของต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม ต้นทุนทางสังคมมาประกอบด้วยไม่ใช่มองแต่ตัวเลขด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันต้องยกระดับแรงงานให้มีทักษะด้านดิจิทัล เทคโนโลยีให้สูงขึ้น ซึ่งวันนี้ไทยต้องเผชิญต่อสังคมสูงวัย คนในวัยทำงานก็มีจำนวนน้อยลง จึงต้องวางแผนที่จะพัฒนาทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้ทันโลกด้วยสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์จะให้ความสำคัญด้านนี้มากรศ.ดร.ณดา บอกว่า ถ้าจะถามว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้เร็วหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า ไม่เร็ว หากไปเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้ง ปี 2540 มันต่างกัน ซึ่งในช่วงต้มยำกุ้งและวิกฤตซับไพรม์ (Subprime) หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ปี 2551 ไทยสามารถขยับหัวได้เร็วกว่าช่วงโควิดและหลังโควิด และเราก็ยังไม่เห็นสถานการณ์จะผงกหัวขึ้นได้ อย่างที่ควรจะเป็น ทั้งนี้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเรา เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ ไม่ใช่ปัญหาระยะสั้นแม้รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน จะมีโครงการและใช้งบประมาณ 5 แสนล้านบาท เป็นการใช้มาตรการนโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่ถ้าสามารถนำเงินก้อนนี้ไปผูกโยงกับการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมSME ที่เป็น Secter หลักภาคเศรษฐกิจให้มีความสามารถที่จะขยายธุรกิจ หรือ ต่อยอด พัฒนาธุรกิจออกไปได้ก็จะมีแรงกระเพื่อมมากกว่าการแจกเงินเพื่อการบริโภคอย่างเดียว“การตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 68 ขาดดุล เพื่อไปรองรับในการจัดการ Digital Wallet ดู เหมือน ผิดฝาผิดตัว หรือเกาไม่ถูกที่คันไปนิดหนึ่ง ให้ไปดูตัวเลขสภาพัฒน์ แถลง จะเห็นว่า ค่าการบริโภคของเราขยายตัวได้ดีอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแบงก์ชาติ ได้ยืนยันตัวเลข ออกมาจากการที่คณะกรรมการ กนง.มีมติที่จะคงดอกเบี้ย เพราะในภาคบริโภคขยายตัวขึ้นมาได้ดีอยู่แล้ว จึงควรนำไปใช้ที่มีประโยชน์มากกว่า”ส่วนการแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทเพื่อกระตุ้นการบริโภคนั้น สิ่งที่ต้องคิดตามมาก็คือกลับต้องถูกดึงออกไปจากการที่ประชาชนไปบริโภคสินค้าต่างประเทศที่เข้ามา ตรงนี้จึงเป็นข้อหนึ่งที่รัฐบาลควรตระหนัก และหากนำเงินก้อนนี้ไปใช้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์จะดีกว่าหรือไม่ หรือยังคงจะแจก 10,000 บาทแต่เขียนเงื่อนไขให้นำไปใช้อย่างอื่นได้เช่นไปใช้ในการอบรม เพื่อยกระดับความสามารถของตัวเองไปสู่แรงงานที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์งานอุตสาหกรรมใหม่ๆได้มากขึ้น เป็นต้น“วันนี้ตั้งคำถามว่า Digital Wallet จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยาย 5% อย่างที่รัฐบาลคาดหวังได้จริงๆ เหรอ ห้าแสนล้านนี้ มันน้อยมากที่จะไปกระตุ้น 5% จริงๆ ต้องกระตุ้นและขับเคลื่อนทั้ง 4 เครื่องยนต์ คือการบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐและส่งออกสุทธิ จึงจะขยายตัวได้นะ”อีกทั้งการใช้เงินกู้ 5 แสนล้านบาทมาแจก ยังคงมีปัญหาที่ต้องคำนึงเพราะเป็นการกู้เงินจากระบบ ทำให้เกิด Crowding Out คือ การดึงเงินจากระบบจะมีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่า ดึงโดยภาครัฐ หรือ สถาบันการเงิน เฉพาะกิจของรัฐจะเป็นการดึงเงินออกจากการลงทุนของภาคเอกชน“ตัวอย่างเช่น มีเงิน 100 เอกชน ควรกู้ได้ 100 รัฐเอาไป 50 ก็จะมีเหลือ ให้เอกชน กู้อีก 50 ซึ่งการมีเงินเหลือให้เอกชนกู้น้อยลง จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยไม่ปรับลดลงได้ง่าย ขณะที่รัฐบาลกู้แล้ว ออกพันธบัตรมา ต้องยอมรับว่า อัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลกู้ เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง แต่อัตราดอกเบี้ยที่รัฐออกพันธบัตรมา จะเห็นว่าไม่ใช่น้อย เพื่อชักจูงใจให้คนมาซื้อ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่มีความเสี่ยงจะทำให้อัตราดอกเบี้ยในระบบ ไม่ลดลงได้ง่าย”ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการจะขับเคลื่อนได้ดีอยู่ที่การบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและมูลค่าการส่งออกสุทธิ ซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับก่อนว่าปัญหาอยู่ที่การลงทุนภาคเอกชน ที่ชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่องในส่วนการลงทุนภาครัฐ ปี 2567 งบประมาณล่าช้า ก็ทำให้การใช้จ่ายส่วนนี้ชะลอตัวไปด้วย แต่การใช้จ่ายภาครัฐจะช่วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ไม่มากเพราะมีงบตรงนี้เพียง 3.5 ล้านล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ GDP เกือบ 16-17 ล้านล้านบาทจะไปกระตุ้น การใช้จ่าย ยิ่งเป็นรายจ่ายประจำจะไปลงทุนได้อย่างมาก 20% จะใช้กระตุ้นได้ไม่มาก“เมื่อการบริโภคเราขยายตัวได้ระดับหนึ่งแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนให้สูงขึ้น โดยต้องได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคตเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม”ด้านการส่งออกสุทธิอาจจะเหนื่อย แม้เศรษฐกิจโลกขยายตัวก็จริง แต่เราไปดึงส่วนแบ่งตรงนั้นได้ไม่ดีเนื่องจากสินค้าไทยรัฐบาลจึงต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาทักษะแรงงาน พัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สำเร็จ“สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล ธุรกิจลีสซิ่งเริ่มเห็นสัญญานชัด ว่าการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อบุคคล เป็น NPL มากขึ้น ตรงนี้จะไปกระทบกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอสังหาฯ ก็เริ่มขายไม่ได้ ลูกหนี้เก่าเริ่มมีความสามารถในการผ่อนชำระ น้อยลง NPLชัดเจนมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อเนื่องตามไปอีก”ยิ่งคนเหล่านี้มีรายได้ไม่ทันก็เริ่มไปกู้ยืม เมื่อกู้ในระบบไม่ได้ ก็เริ่มหันไปกู้หนี้นอกระบบ และวันไหนที่เขาไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็จะเกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกขณะที่ปัญหาเงินเฟ้อนั้น คิดว่าไม่น่ากังวล เพราะแบงก์ชาติดูแลอยู่ แต่ที่เรารู้สึกสินค้าแพงจริง เพราะค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน ก๊าซ เพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งรัฐบาลตรึงได้ระดับหนึ่ง จริงๆ ค่าเชื้อเพลิง อาจไม่ได้เพิ่มมาก แต่กลายเป็นว่าราคาอาหาร ผัก วัตถุดิบ ปรับตัวสูงขึ้นก็ดูราคาสินค้าเราแพงไปด้วย“ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และเสถียรภาพ เพราะแบงก์ชาติดูอยู่ การจะไปลดดอกเบี้ยเร็วจะมีข้อเสียคือการจะไปกดดันให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบาย เป็นเรื่องที่ไม่สมควร ไม่ควรออกมาพูดเพราะมันคนละเป้าหมายกัน”อย่างไรก็ดี หากค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นไป กลุ่มที่มีรายได้ไม่ประจำ พวกแรงงานนอกระบบ จะได้รับผลกระทบสูงมาก และจะก้าวไปสู่วงจรการเป็นหนี้และอาจเข้าสู่วงจรหนี้ล้นพ้นตัว และเข้าวงจรหนี้นอกระบบ เข้าสู่วงจรหนี้อุบาทว์ ไม่สามารถหลุดพ้นได้ ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวล เนื่องจากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย“แรงงานนอกระบบมีประมาณ 21 ล้านคน ในส่วนนี้จะมีประมาณ 4.4 ล้านคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ง่ายและปรับตัวได้ลำบาก”ส่วนในเรื่องการปิดโรงงานนั้น กระทรวงพาณิชย์แถลงว่าการปิดและขอเปิดใหม่สามารถชดเชยกันได้ ที่สำคัญรัฐบาลจะต้องรักษากลุ่มอุตสาหกรรมต่างชาติที่เข้ามาลงทุนไว้ให้ได้และต้องดึงทุนกลุ่มใหม่เข้ามาลงทุนให้มากขึ้น ซึ่งการลงทุนของต่างชาติจะมองถึงการเข้าถึงแรงงานที่มีคุณภาพ เสถียรภาพทางการเมืองยคือจุดหมายสำคัญในการลงทุนของต่างชาติทุกวันนี้ต่างชาติ ก็ถือครองสัดส่วนสูงมากและก็ซื้อลงทุนอยู่แล้ว“ในต่างประเทศอนุญาตให้ถือครองได้ และใช้เป็น facility เพราะการได้มาซื้อ asset จะทำให้เขาอยากจะมาลงทุนนานขึ้น แต่ต้องระมัดระวัง เพราะขยายตัวเร็วเกินไป เดี๋ยวจะเหมือนโครงการสีหนุวิลล์ในประเทศกัมพูชา ที่ให้ต่างชาติมาลงทุนมากๆ พอถึงจุดหนึ่ง ต่างชาติไปไม่ไหว กลายเป็นทรัพย์สิน ที่ต่างชาติถือครอง และรัฐบาลเอามาใช้ประโยชน์ ไม่ได้ ทิ้งร้างจนวันนี้”โครงการสีหนุวิลล์ จึงอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่รัฐบาลต้องตระหนัก โดยเฉพาะประเด็นการให้เช่าที่ดินขยายไปถึง 99 ปี ยิ่งไม่ควรกระทำ เพราะหากข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/SpecialScoopManagerOnline/ Instragram : https://instagram.com/special.scoop.mgronline Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSe4j