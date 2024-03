คนแห่เลือกแหล่งออมที่ไม่เสี่ยง “พันธบัตร-สลาก-ฝากแบงก์รัฐ”

ดอกเบี้ยพันธบัตร 3-3.4%

พันธบัตรขายเกลี้ยง

สลากออมทรัพย์-ธกส เพิ่งขายหมด

เงินฝากออมสิน 4 เดือน 9 เดือน

ธกส UP LEVEL เพิ่งปิดรับฝาก

เงินฝาก ธอส.

จุดสังเกตโปรฯ เงินฝาก

ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะนี้ถูกจับตาจากหลายฝ่าย หลังจากที่ฝ่ายการเมืองต้องการให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจปี 2566 ออกมาต่ำกว่า 2% รวมถึงการปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจปี 2567 อาจเติบโตต่ำกว่า 3% ส่วนจะนำไปสู่การแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.50% แต่รอบนี้คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี โดย 2 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีคาดหมายว่าการประชุม กนง.ครั้งต่อไป 10 เมษายน 2567 มีความเป็นไปได้ที่อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่เห็นได้ชัดในตลาดการเงินขณะนี้ คือ อัตราดอกเบี้ยคงไม่ขยับขึ้นไปมากกว่านี้แล้ว อีกทั้งมีแนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ลงในอีกไม่ช้า ดังนั้นดอกเบี้ยที่เราเห็นในขณะนี้อาจเป็นดอกเบี้ยที่ชนเพดานแล้ว ในฝั่งดอกเบี้ยเงินกู้อาจนิ่งอยู่ในระดับนี้ ส่วนจะปรับลดลงหรือไม่คงขึ้นกับแนวทางของสถาบันการเงินแต่ละแห่งส่วนดอกเบี้บเงินฝาก หากลองสำรวจตลาดเงินฝากในระยะนี้ ตัวดอกเบี้ยคงไม่สูงไปกว่านี้ ขณะที่การช่วงชิงเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เอกชนยังมีไม่มากนัก เราได้เห็นเพียงธนาคารของรัฐทั้ง ออมสิน ธกส และอาคารสงเคราะห์ที่มีสินค้าเงินฝากออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับพันธบัตรรัฐบาล ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เปิดจำหน่ายให้กับประชาชน 2 แนวทางได้แก่1) การจำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 6 - 19 มีนาคม 25672) การจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงิน 25,000 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาททั้งผ่านแอปฯ เต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท และการจำหน่ายที่ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง 2.5 หมื่นล้านบาทก็เต็มแล้วเช่นกันวงเงินที่เหลืออีก 5 พันล้านบาท แยกไว้จำหน่ายให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2567 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงนักการเงินรายหนึ่งกล่าวว่า ถือว่าผลตอบรับของพันธบัตรรุ่นนี้ค่อนข้างดี หมดเร็ว ทั้งผ่านวอลเล็ตและที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ มีรุ่น 5 ปี ดอกเบี้ย 3% และรุ่น 10 ปี ดอกเบี้ย 3.4% ถือว่าดอกเบี้ยไม่ได้สูงหรือต่ำเกินไปอยู่ในเกณฑ์ที่คนต้องการออมเงินรับได้ แนวโน้มที่ดอกเบี้ยจะสูงกว่านี้คงเป็นเรื่องยากเพราะตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ในระยะหลังการจำหน่ายพันธบัตรให้กับประชาชน ได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม First Come First Serve ทำให้โอกาสที่คนมีรายได้น้อยเข้าถึงพันธบัตรยาก จึงเปลี่ยนมาเป็นการจัดสรรในรูปแบบ Small Lot First คือ วิธีการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ ให้กับผู้จองซื้อทุกรายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับ SMS แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตร จากธนาคารตัวแทนจำหน่ายภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567ทั้งนี้ ผลการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 แบบ Small Lot First จะมีผู้ได้รับจัดสรรวงเงินตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดต่อรายที่รวมทุกธนาคารตัวแทนจำหน่ายแล้ว จำนวน 1,515,000 บาท โดยวงเงินที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567อีกทางเลือกหนึ่งคนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงนิยมออมผ่านช่องทางนี้ คือ สลากออมทรัพย์ของธนาคารรัฐ ออมสิน ธกส และอาคารสงเคราะห์ เพราะไม่กินทุน ได้ลุ้นรางวัล แถมมีดอกเบี้ยให้อีกส่วนหนึ่งนาทีนี้สลากออมสินน่าจะเป็นตัวเลือกที่เข้าถึงง่ายกว่าสลากออมทรัพย์อีก 2 ค่าย มีทั้งอายุ 2 ปี ราคาหน่วยละ 100 บาท และอายุ 1 ปี ราคาหน่วยละ 20 บาท ขณะที่สลากธนาคารอาคารสงเคราะห์มีราคาค่อนข้างแพง ถูกที่สุดเป็นชุดขาลเพิ่มพูล 3 ปีหน่วยละ 1 พันบาท ทำให้การเข้าถึงทำได้ยากแถมมีการโยกกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ย้ายไปเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคาร ธกส สลากตัวใหม่ของ ธกส ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นรุ่นถุงทอง อายุ 2 ปี เสนอขายหน่วยละ 2,000 บาท ให้รางวัลที่ 1 (เสี่ยงหมวด) สูงถึง 60 ล้านบาท15 มีนาคม 2567 ธกส.แจ้งว่าสลากถุงทองจำหน่ายหมดแล้ว ต่างจากเดิมที่สลาก ธกส มักจะไล่บี้กับสลากออมสิน ราคาขายต่อหน่วยเคยอยู่ในระดับเดียวกัน เพียงแต่สลาก ธกส จะขายเป็นรอบ ๆ คือออกของใหม่ขายแทนของเก่าที่ครบอายุ ต่างจากสลากออมสินที่ขายได้เรื่อย ๆสลาก ธกส ที่ขยับขึ้นเป็นหน่วยละ 2 พัน ทำให้คนที่หวังว่าจะถูกรางวัลเลขท้ายทุกงวดเหมือนเดิม จำเป็นต้องใช้เงินซื้อถึง 2 ล้านบาท หากขายที่ 100 บาทเหมือนเดิมจะใช้เงิน 1 แสนบาทก็ถูกเลยท้าย 3 ตัวทุกงวดขณะเดียวกันจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ดอกเบี้ยสลากกรณีไม่ถูกรางวัลก็ขยับขึ้น อย่างสลากออมสิน 2 ปี เมื่อ 2 ปีที่แล้วดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.05% หากซื้อไว้ 1 แสนบาทหรือ 1 พันหน่วย ครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ย 100 บาท(2 ปี) แต่สลากล็อตใหม่ชุด 252 ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี ถ้าซื้อ 1 พันหน่วย ครบกำหนดอีก 2 ปีข้างหน้า จะได้ดอกเบี้ย 1,000 บาท ส่วนสลาก 1 ปี ก็มีดอกเบี้ย 0.3% ต่อปีธนาคารออมสินออกเงินฝาก 2 บัญชี ดอกเบี้ยสูง พุ่งทะยานกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.61% ต่อปี(เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.89% ต่อปี) และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.36% ต่อปี(เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.60% ต่อปี)เงื่อนไข เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียกฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ออกผลิตภัณฑ์ “เงินฝาก UP LEVEL” เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้รักการออมอย่างต่อเนื่อง รับฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.88% ต่อปี เฉลี่ย 2.05% ต่อปีแบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2567 (ระยะเวลา 7 เดือน) 1.18% ต่อปี ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 (ระยะเวลา 2 เดือน) 1.68% ต่อปี และช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567 (ระยะเวลา 1 เดือน) 8.88% ต่อปีโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ฝากที่ถอนเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำครั้งละ 500 บาท เทียบเท่า 2.41%ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีบัญชีเงินฝากต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ในปี 2567 กับเงินฝากออมทรัพย์มังกรทอง ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี เพียงเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2567อีกหนึ่งบัญชีคือ“เงินฝากออมทรัพย์ Happy Love” อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี (สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568) เปิดบัญชีได้ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2567 เพียงเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถฝากได้ไม่จำกัดวงเงิน และบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากแหล่งข่าวกล่าวว่า เท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นโปรโมชั่นจากธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่งที่มีจุดเด่นเรื่องไม่เสียภาษี ส่วนธนาคารพาณิชย์เอกชนมีโปรโมชั่นออกมาน้อย ถ้ามีส่วนใหญ่จะเป็นเงินฝากเกินกว่า 10 เดือนขึ้นไป และมักเป็นเงินฝากที่ต้องเสียภาษีอีก 15%ผู้ที่สนใจเงินฝากควรต้องดูรายละเอียดดี ๆ อย่างเงินฝากออมสิน 4 เดือนและ 9 เดือน ธนาคารจะขายตัวเลข 1.60% และ 1.89% แต่นั่นเป็นตัวเลขที่ธนาคารโชว์ว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ แต่ดอกเบี้ยที่รับจริง(ไม่เสียภาษี) อยู่ที่ 1.36% และ 1.61%สำหรับบัญชีเงินฝาก 10 เดือนที่ให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดอย่าง Up Level ของ ธกส ขายตัวเลขดอกเบี้ยสูงสุด 8.88%(1 เดือนสุดท้าย) แต่ดอกเบี้ยรับจริงคือ 2.05% หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.41% เงินฝากขั้นต่ำ 5 หมื่นบาทแต่ละค่ายก็มีวิธีทำการตลาดในรูปแบบของตัวเองเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ส่วนผู้มีเงินออมต้องพิจารณารายละเอียดเหล่านี้ให้ดีก่อนตัดสินใจ ดูเรื่องเงินฝากขั้นต่ำ ดูเงื่อนไขเรื่องการถอนก่อนกำหนดว่าดอกเบี้ยเหลือเท่าไหร่ มีเบี้ยปรับหรือไม่ 