แฉ! 3 กองทุนสหรัฐฯ ให้เงินกลุ่มเคลื่อนไหวหนุน “พิธา”

เป็นประเด็นที่สร้างความกังวลใจให้แก่หลายฝ่ายอย่างยิ่งสำหรับกระแสข่าวเรื่องความพยายามตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย เพราะนี่คือเรื่องของอธิปไตยและความมั่นคง หากไทยเปิดประตูให้สหรัฐฯเข้ามาตั้งฐานทัพก็เท่ากับไทยประกาศตัวเป็นศัตรูกับจีนซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งของอเมริกา ย่อมส่งผลกระทบทั้งความมั่นคงและการท่องเที่ยวเนื่องจากชาวจีนคือนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สร้างรายได้ให้ไทยมากที่สุด และอาจทำให้ไทยกลายเป็นสมรภูมิรบไม่ต่างจากประเทศยูเครน ขณะเดียวกันก็มีคนแย้งว่าปัจจุบันเป็นการสู้รบกันทางเศรษฐกิจ ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะเข้ามาตั้งฐานทัพในไทยส่วนว่าเรื่องนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด คงต้องฟังความเห็นจากผู้ที่คร่ำหวอดด้านความมั่นคงชี้ว่า มีความเป็นไปได้ 100% ที่สหรัฐฯจะเข้ามาตั้งฐานทัพในไทย เนื่องจากสหรัฐฯมีความพยายามที่จะขยายอำนาจไปทั่วโลก โดยสหรัฐฯมีหน่วยข่าวกรองที่ทันสมัยถึง 3 หน่วยในการติดตามการเคลื่อนไหวของทุกประเทศ ซึ่งเมื่อได้ผลจากข่าวกรอง สหรัฐฯจะนำผลของข่าวกรองนั้นไปเจาะจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละประเทศ ขณะเดียวกันสหรัฐฯก็มียุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่พึ่งพาสงครามและการรบนอกประเทศ จึงพยายามทำให้ทุกประเทศต้องพึ่งพากองกำลังจากสหรัฐฯและผลักดันให้มีฐานทัพของสหรัฐฯอยู่ทั่วโลกแต่ทั้งนี้สำหรับความพยายามตั้งฐานทัพสหรัฐฯในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นน่าจะเรียกว่า “ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการระบบอาวุธนำวิถี”มากกว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อระบบการสื่อสารของฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ซึ่งมีฐานทัพของสหรัฐฯถึง 4 แห่ง ดังนั้นสหรัฐฯจึงต้องการเข้ามาตั้งศูนย์ดังกล่าวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีฐานทัพในประเทศไทย การเชื่อมต่อระบบการสื่อสารของสหรัฐฯก็จะขาดตอน เนื่องจากปัจจุบันอาวุธที่ใช้ในการโจมตีจะใช้ระบบการสื่อสารจากดาวเทียมระยะต่ำ โดยมีสถานีภาคพื้นดินคอยควบคุมประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ล้วนเป็นพันมิตรกับจีน สหรัฐฯไม่สามารถเข้าไปตั้งฐานควบคุมฯได้ จุดเดียวที่เชื่อมต่อสัญญาณเพื่อควบคุมอาวุธนำวิถีได้ก็คือประเทศไทย จึงเป็นคำตอบว่าทำไมเขาจึงอยากเข้ามาใช้สนามบินอู่ตะเภาเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดี ซึ่งความคิดลักษณะนี้สหรัฐเคยเสนอมายังรัฐบาลไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว และในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สหรัฐฯก็เคยขอเข้ามาใช้สนามบินอู่ตะเภา โดยอ้างว่าเพื่อดำเนินโครงการใหญ่ 2 โครงการ คือ “โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ" หรือ เอชเอดีอาร์ (HADR- Humanitarian Assistance and Disaster Relief )ที่ดำเนินการโดยกองทัพสหรัฐ และการตั้งสถานีวิจัยและเก็บตัวอย่างอากาศ ภายใต้โครงการเอสอีเอซี 4 อาร์เอส (Southeast Asia Composition, Cloud and Climate Coupling Regional Study) ของสำนักงานบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือนาซา แต่ถูกกระแสต่อต้านอย่างหนักทั้งจากนักวิชาการ ฝ่ายค้าน และภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้คนในโลกไซเบอร์ จึงไม่สามารถทำได้“ หากสหรัฐฯสามารถเข้ามาตั้งศูนย์ควบคุมอาวุธนำวิถีในประเทศไทยได้จะส่งผลให้ไทยกลายเป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพม่า ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะกับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจที่เป็นคู่ปรับกับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก นอกจากนั้นการทำให้ไทยอ่อนแอก็จะส่งผลให้ประเทศแนวร่วมของจีนอย่าง ลาว กัมพูชา พม่า อ่อนแอไปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนยอมไม่ได้”ระบุทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันสหรัฐฯมีฐานทัพในประเทศต่างๆทั่วโลก ราว 750 แห่งใน 80 ประเทศ โดยทวีปเอเชียนั้นสหรัฐมีฐานทัพอยู่ทั้งในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ส่วนกองกำลังทหารสหรัฐที่กระจายอยู่ในประเทศต่างๆนั้นมีถึงเกือบ 2 แสนนาย ประกอบด้วย กองบัญชาการกลาง ซึ่งมีทหารราว 45,000-65,000 นาย ทั่วอ่าวเปอร์เซีย , กองบัญชาการยุโรป มีทหารราว 33,000 นาย ในเยอรมนี , กองบัญชาการอินโดแปซิฟิก มีทหารราว 50,000-55,000 นาย ในญี่ปุ่น และราว 26,000 นาย ในเกาหลีใต้ ดังนั้นความพยายามที่จะตั้งฐานทัพสหรัฐฯในประเทศไทยจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อหรือเป็นเฟคนิวส์อย่างที่พรรคก้าวไกลระบุอีกกรณีหนึ่งที่เป็นหลักฐานชี้ชัดว่าสหรัฐฯพยายามแทรกแซงประเทศไทยก็คือการให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรเอกชนในไทยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดย พล.ท.นันทเดช ระบุว่า ที่ผ่านมาสหรัฐฯได้ให้เงินสนับสนุนองค์กรเอกชนที่เคลื่อนไหวในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการเดินงานมวลชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างของสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯให้เงินสนับสนุนผ่านองค์กร 3 แห่ง คือ1.เป็นกองทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งให้เงินสนับสนุนเอ็นจีโอด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และสื่อต่างๆ เมื่อกองทุนให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรใดแล้วจะต้องแจ้งให้รัฐบาลสหรัฐฯและรัฐสภารับทราบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักถูกนำออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งนี้ ข้อมูลจากเพจ ThaiTribune ระบุว่า กอองทุนเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรที่สภาคองเกรสรับรอง ขึ้นตรงกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ และมีบัญชีการเงินภายใต้การดูแลของสถานทูตสหรัฐฯแต่ละประเทศ โดยมีการให้งบประมาณไว้ช่วยเหลือองค์กร สถาบันต่างๆ ที่เสนอโครงการขอรับทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ NED และเป็นองค์กรที่นักวิชาการอเมริกันเรียกว่า เป็น CIA ภาคพลเรือน โดยองค์กรเอกชนในไทยที่ได้รับเงินสนับสนุนขาก NED ได้แก่ เว็บไซต์ประชาไท ,มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(TVS.), มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสื่อภาคประชาชนอีสาน (The Isaan Record) ,สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน - HRLA, มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) , ฮิวแมนไรท์วอท2.ซึ่งให้เงินสนับสนุนเอ็นจีโอด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และสื่อ เช่นกัน โดยจากข้อมูลพบว่ามีองค์กรในไทยอย่างน้อย 5 องค์กร ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิดังกล่าว ประกอบด้วย เว็บไซต์ประชาไท , เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) , มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation) , สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)3.โดยตัวองค์กรระบุว่ามุ่งช่วยเหลือด้านการพัฒนา แต่กลับพบว่าเงินกองทุนบางส่วนกลับใช้เพื่อสนับสนุนองค์กรที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสถาบันกษัตริย์ของไทย เช่น เว็บไซต์ประชาไททั้งนี้จากข้อมูลยังพบว่ากองทุนของสหรัฐนั้นสนับสนุนการโจมตีสถาบันกษัตริย์ทางอ้อม โดยสนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มที่สู้คดี ม.112 ซึ่งเงินที่กลุ่มนี้ใช้ประกันตัวก็มาจากกองทุนของสหรัฐนั่นเอง“ สำหรับเงินของ NED นั้นทางวุฒิสมาชิกของสหรัฐฯจะฝากไว้ที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นเงินที่สถานทูตสหรัฐใช้เพื่อแทรกแซงกิจการทางสังคมของไทย ซึ่งเท่าที่ทราบเฉพาะเงินสนับสนุนของ NED ในไทยอยู่ที่ 70-80 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการที่เขาจะให้ทุนกับองค์กรใดก็จะดูว่าโครงการที่เขียนขอไปตรงกับเป้าหมายของเขาหรือไม่ เช่น ใช้เพื่อตั้งทนายว่าความให้แก่ผู้ที่ถูกกดขี่สิทธิเสรีภาพ โดยส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อสนับสนุนความขัดแย้ง เราจึงเห็นความเคลื่อนไหวที่นำไปสู่ความแตกแยกในหลายๆประเทศโดยมีสหรัฐให้การสนับสนุน และเป็นที่สังเกตว่าหลายองค์กรที่กองทุนของสหรัฐให้เงินอุดหนุนเป็นกลุ่มที่แสดงความเห็นในลักษณะหมิ่นสถาบัน”กล่าวยังตั้งข้อสังเกตว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล มีความสนิทสนมกับสหรัฐฯมากกว่าประเทศอื่น จะเห็นได้ว่าทูตสหรัฐฯไปร่วมงานเทศกาลไพรด์ หรือ Pride Month ของกลุ่ม LGBTกับนายพิธา และองค์กรของสหรัฐที่ให้ทุนสนับสนุนเอ็นจีโอในไทยก็มีความสนิทสนมกับกลุ่ม 3 นิ้ว เนื่องจากการเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้ตรงกับเป้าหมายของสหรัฐฯที่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยเข้มแข็งเพราะจะเป็นช่องทางให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย ซึ่งสิ่งที่ทำให้ไทยเข้มแข็งก็คือสถาบันกษัตริย์ เขาจึงมีความพยายามทำลายสถาบันกษัตริย์ เพราะหากไม่มีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจก็สามารถแบ่งแยกคนไทยได้ง่าย การที่พรรคก้าวไกลนำสถาบันกษัตริย์มาโจมตีและพยายามยกเลิกมาตรา 112 นั้นก็เข้าทางสหรัฐฯ นายโจนาธาน เฮด นักข่าว BBC ที่มาสัมภาษณ์คุณพิธาก็เป็นอดีตผู้ต้องหาคดี 112 อย่างไรก็ดีอีกมุมหนึ่งความพยายามในการโจมตีสถาบันของคนเหล่านี้ก็ทำให้คนไทยตื่นตัวในการศึกษาประวัติศาสตร์และมีความรักชาติมากขึ้น“ เชื่อว่าหากคุณพิธาเป็นนายกฯสหรัฐจะสามารถเจรจาตกลงความต้องการต่างๆได้ง่ายกว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เนื่องจากคุณพิธาและพรรคก้าวไกลมีความสัมพันธ์กับอเมริกา และทางอเมริกาก็ช่วยเหลือองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุนคุณพิธาด้วย”ระบุ