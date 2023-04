เบื้องลึก! เพื่อไทยกั๊กใครคือนายกฯ ตัวจริง ชี้เป็นกลยุทธ์รับมือสถานการณ์คาดไม่ถึง

การเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน บนเวทีคิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทย ทุกคน ตอน One Team for all Thais : หนึ่งทีมเพื่อไทยทุกคน ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม เมืองทองธานี หากจะมองในเรื่องตัวบุคคลแล้วบรรดาคอการเมืองอาจไม่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ เพราะมีกระแสมาก่อนแล้วว่า แคนดิเดตคนที่ 3 ของพรรคเพื่อไทย คือ นายชัยเกษม นิติสิริ บัญชีรายชื่อในลำดับที่ 10 ของพรรคเพื่อไทย โดยมีการเปิดตัวไปแล้ว 2 คนคือ ‘อุ๊งอิ๊ง’นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และ นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอย่างไรก็ดีสังคมก็คาดหวังว่าการเปิดตัวแคนดิเดตครั้งนี้ จะทำให้รู้กันไปเลยว่าทั้ง 3 คน ใครอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ และใครคือเบอร์ 1 ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงของพรรคเพื่อไทย หาก เพื่อไทยแลนด์สไลด์ หรือชนะเลือกตั้งและสามารถจัดตั้งรัฐบาลหลังวันที่ 14 พ.ค.นี้เป็นผลสำเร็จแต่ก็ได้รับคำตอบจาก อุ๊งอิ๊ง เพียงว่าแคนดิเดตนายกฯทั้ง 3 คนไม่มีใครเหมือนกันเลย แต่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็ทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่สำคัญทุกบัญชีที่พรรคเสนอชื่อเต็มหมด ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.เขต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกฯ เพราะพรรคมีบทเรียนและเจออะไรมามาก จึงต้องเสนอให้ครบ ซึ่งทุกอย่างมาด้วยความตั้งใจกันจริง ๆ ดังนั้นแคนดิเดตทั้ง 3 คนพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับประชาชน เพราะเราอยากได้นายกฯ ที่มาจากพรรคเพื่อไทย เพื่อผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยให้เป็นจริงได้!“เรามีอาจารย์ชัยเกษม ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของพรรค และเป็นแคนดิเดตนายกฯ อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่ 10 จริงๆ แล้วแนวทางการบริหารของพรรคตั้งแต่ยุค ไทยรักไทย พลังประชาชน และเพื่อไทย จะมีโจทย์ใหญ่อยู่ที่ ทุกคนในพรรคหรือในบัญชีต่าง ๆ จะต้องมีงานทำกันทุกคน เช่นบัญชีรายชื่อพรรคอื่น จะให้ความสำคัญโดยเรียงลำดับกันไป เพราะเขาเชื่อว่าอยู่ต้น ๆ ปลอดภัยได้เป็น ส.ส. แต่พรรคเราคนที่อยู่บัญชีท้าย ๆ ที่เป็นผู้หลัก ผู้ใหญ่ มีบทบาทสำคัญกับพรรคมาตลอด แม้ไม่ได้เป็น ส.ส. แต่คนเหล่านี้จะไปอยู่ฝ่ายบริหาร เป็นรัฐมนตรี หรือมีงานอะไรที่ต้องรับผิดชอบอีกเยอะ”1.พลังประชาชน มาจนถึงเพื่อไทย รวมไปถึงความเชื่อมั่นที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ซึ่งในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือจะมีจำนวนมาก2.ตลอดเวลาที่ผ่านมา 8 ปี คนกลุ่มนี้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก กลุ่มนี้จึงหันมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทย เพราะกลัวว่าบิ๊กตู่จะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง3.เพราะในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่พรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอนโยบายหาเสียงไว้มากมาย ทั้งเรื่องค่าแรงขั้นต่อ 400-425 บาท/วัน ปริญญาตรี เงินเดือน 20,000 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท /เดือน (ทุกช่วงอายุ) รวมไปถึงราคาสินค้าเกษตร ก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามที่หาเสียง โดยไม่บอกให้ประชาชนรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำไม่ได้ แต่เลือกใช้วิธีเงียบ เหมือนไม่มีนโยบายนี้มาก่อนและเชื่อมั่นว่านโยบายพรรคเพื่อไทย ทำได้จริง เพราะพิสูจน์มาแล้วจากการที่พรรคได้เป็นรัฐบาลในยุคทักษิณและยุคยิ่งลักษณ์ ตรงนี้จึงเป็นเครดิตที่สามารถดึงมวลชนจำนวนมากหันมาสนับสนุนและสร้างโอกาสไปสู่แลนด์สไลด์ได้เช่นกัน“พรรครู้ว่านโยบายต่าง ๆ ต้องใช้เงิน ก็ต้องมีนโยบายที่จะหาเงิน เรามีทีมทำงานเพราะรู้ว่า รายได้ของประเทศมาจากการส่งออก การลงทุนจากต่างประเทศ การเจรจาการค้า จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ระบบงบประมาณของรัฐดีขึ้น เพราะทุกวันนี้รัฐตั้งงบประมาณขาดดุลติดต่อกันมาหลายปี พรรคเพื่อไทยจึงต้องวางแผนหาเม็ดเงินเข้ามา เพื่อกระตุ้นการลงทุน กระตุ้นการจ้างงาน เพื่อทำให้คนมีเม็ดเงินจับจ่ายใช้สอย จึงจะทำให้รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้น”แหล่งข่าว บอกอีกว่า นโยบายเพิ่มคุณภาพชีวิต ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท/วัน หรือปริญญาตรี ข้าราชการ 25,000 บาท/เดือน ขอให้เชื่อมั่นว่าพรรคทำได้แน่ ๆ ซึ่งพรรคไทยรักไทยเคยทำมาแล้ว ปรับเงินเดือนปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท/เดือน ช่วงนั้นก็ถูกโจมตีมาตลอดว่าจะทำได้จริงหรือไม่? ก็ขอให้ดูว่า พรรคจะทำให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร รวมไปถึงแรงงานขั้นต่ำ จะต้องดีขึ้นด้วยเช่นกันขณะเดียวกันหากจะมองให้ลึกลงไป ตามวิสัยของผู้นำพรรคที่จะต้องมีการคิดและวางแผนที่อาจจะดูซับซ้อน แต่ด้วยเพราะพรรคก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จากนี้ไปจะเป็นอย่างไร แคนดิเดตนายกฯของเราทั้ง 3 คนจึงผูกพันไปกับการแลนด์สไลด์ และเสียงของ ส.ว.ด้วยเช่นกัน ซึ่งแคนดิเดตของพรรคทุกคนมีจุดแข็ง และจุดอ่อน ที่ต่างกัน‘อุ๊งอิ๊ง’ มีจุดแข็ง คือเป็นคนรุ่นใหม่ มีพื้นฐานดี ใจสู้ และได้บารมีของ ‘พ่อ’ และ ‘แม่’ คอยชี้แนะ หากเป็นนายกฯเชื่อว่า ‘พ่อ’ มีส่วนให้คำปรึกษาได้ดี ส่วนจุดอ่อน คือขาดประสบการณ์ เพราะไม่เคยผ่านระบบราชการ หรือการเป็นนักการเมืองมาก่อน หรือไม่เคยดีลอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองมาก่อน การจะเข้ามาบริหารประเทศก็อาจจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในสายตาผู้มีประสบการณ์ทุกแวดวงได้เช่นกันหากสถานการณ์หลังเลือกตั้ง มีกระแสโจมตีประเด็น นายกรัฐมนตรี ต้องมาจาก ส.ส. ชื่อของ ‘ชัยเกษม’ จะแก้ปัญหาได้ทันทีด้านจุดอ่อนของ นายชัยเกษม คือไม่รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ และการต่างประเทศ ซึ่งพรรคก็พร้อมเป็นทีมเสริมได้ทันทีเช่นกันแหล่งข่าว ย้ำอีกว่า ในส่วนของนายเศรษฐา จุดแข็งคือมีความรอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ ด้านการค้าระหว่างประเทศ และบริหารธุรกิจที่เป็นกิจการของตัวเองและเครือญาติ เป็นที่ยอมรับได้ ส่วนจุดอ่อน ไม่เคยผ่านงานในระบบราชการ หรือการเมืองมาก่อน การจะดีลกับกลุ่มการเมืองที่เป็นก๊ก เป็นก๊วน ทั้งในพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมรัฐบาลก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ พูดง่าย ๆ คือยังไม่มีบารมีทางการเมืองเพียงพอ และสิ่งที่คนในพรรคกังวลก็คือ อาจจะมีการขุดคุ้ยในเรื่องธุรกิจ การบริหารต่าง ๆ และเรื่องส่วนตัวในอดีตของนายเศรษฐา มาโจมตีในช่วงสถานการณ์ข้างหน้าก็เป็นได้นอกจากนี้พรรคก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะพรรคจะสามารถแลนด์สไลด์ได้ 310 เสียงหรือไม่? ถ้าได้พรรคก็สามารถจิ้มแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้ทันทีว่าควรจะเป็นใคร หากไม่สามารถแลนด์สไลด์ได้ แต่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลในขั้วตัวเองได้ ก็ต้องประเมินกันอีกว่ามีความจำเป็นต้องใช้กลไก ส.ว.1 ใน 3 ของ ส.ว.250 เสียงหนุนหรือไม่? หากจำเป็น ก็จะทำให้เสียงของ ส.ว.เหล่านี้มีส่วนกำหนดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ด้วยหรือไม่ดังนั้นหนทางข้างหน้าจะเป็นตัวกำหนดว่า 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงกันแน่ ! แต่ถ้าอยากให้บิ๊กเพื่อไทยจิ้ม ว่าใครคือนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ตามที่ต้องการก็มีหนทางเดียวเพื่อไทยต้องแลนด์สไลด์ โดยไม่ต้องพึ่งเสียง 1 ใน 3 ของ ส.ว....ทุกอย่างจะชี้ขาดในวันที่ 14 พ.ค.นี้ วันที่ประชาชนไปกาบัตรเลือกตั้ง นั่นเอง!