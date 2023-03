ลิขสิทธิ์ซีเกมส์-“ถ้าไม่ได้”ไม่เข้ากฎ Must Have

แหวกกฎเก็บค่าลิขสิทธิ์

เริ่มกันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ cambodia2023.com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ระบุว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2023 ได้เปลี่ยนแปลงประเพณีเดิมของการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ด้วยการเริ่มขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมาชาติเจ้าภาพจะปล่อยให้แต่ละชาตินำสัญญาณกลับไปถ่ายทอดสดแบบฟรี ๆ ซึ่งเรื่องนี้ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากสหพันธ์ซีเกมส์นายวัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2023 เปิดเผยว่า เราประสบความสำเร็จอีกครั้ง โดยได้มีการเปลี่ยนประเพณีเดิมของซีเกมส์ และเราต้องทำงานหนัก เพื่อขายสิทธินี้เพื่อเปิดประตูสู่ซีเกมส์ครั้งต่อไป“ทุกชาติเรียกร้องให้กัมพูชาเริ่มทำสิ่งนี้ เนื่องจากการขายลิขสิทธิ์นั้นได้กำไร แต่ในอดีตมักจะออกอากาศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นำไปสู่การสูญเสียมูลค่า กัมพูชา จึงประสบความสำเร็จในการริเริ่มขายสิทธิการออกอากาศ และได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ในการขายลิขสิทธิ์การออกอากาศทางโทรทัศน์”ทั้งนี้เดิมทีมชาติเจ้าภาพซีเกมส์ที่ผ่านมา จะไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยจะปล่อยภาพให้ชาติต่าง ๆ รับชมเเบบฟรี ๆ เเต่ก็จะเเลกกับค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจึงไม่เรียกลิขสิทธิ์ มากสุดก็คือ เวียดนาม ที่เรียกเงินชาติละ 10,000 เหรียญหรือประมาณ 349,200 บาท ก่อนหน้านี้เคยมีชาติที่พยายามเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์สูงถึง 315,005 ดอลลาร์ หรือประมาณ 11 ล้านบาท สมัยที่ลาวเป็นเจ้าภาพในปี 2552 เเต่สุดท้ายไม่มีใครจ่ายจำนวนนั้นก็ยังได้ดูปกติพร้อม ๆ กับข่าวที่ออกมาว่าค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์จากกัมพูชาครั้งนี้สูงถึง 8 แสนเหรียญสหรัฐ หรือราว 28 ล้านบาท ทำให้ฝ่ายไทยยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว28 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการจัดงานซีเกมส์กัมพูชา (CAMSOC) ออกมาระบุว่ารายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยเกิดความผิดพลาดแน่นอน กัมพูชาไม่เคยเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์สำหรับการถ่ายทอดสด การที่สื่อไทยบางสำนักรายงานนั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากการเจรจาระหว่าง CAMSOC กับทางการไทยยังดำเนินอยู่"ค่าธรรมเนียมขั้นสุดท้ายจะเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน และกัมพูชาจะยังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้ เราไม่ได้บังคับให้ใครต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมการออกถ่ายทอดสดจะพิจารณาจากข้อมูลด้านการตลาดและขนาดของผู้ชมแต่ละกรณี ดังนั้นแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันไป”8 มีนาคม 2566 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อหาทางออก เนื่องจากตัวเลขที่ถูกเรียกค่าลิขสิทธิ์มานั้นตนคงไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้ ซึ่งถือว่าสูงเกินไป"เราคงต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร โดยตอนนี้ให้ทาง ทีสปอร์ต เป็นผู้เจรจา ส่วนข้อถามที่ว่าทาง กัมพูชา ปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกค่าลิขสิทธิ์ในตัวเลขดังกล่าวนั้น ถ้าเป็นจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะทางเราก็ไม่อยากจะจ่ายแพงขนาดนั้น เพื่อที่ประชาชนจะได้ดูการแข่งขันซีเกมส์อย่างทั่วถึง"เชื่อว่าทุกฝ่ายก็งงกับแนวทางของเจ้าภาพว่าจะเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือไม่ เดิมบอกกีฬาซีเกมส์ 2023 ได้เปลี่ยนแปลงประเพณีเดิมของการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ด้วยการเริ่มขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน ต่อมาพอปูดเรื่องตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ที่แพงมาก กลับบอกไม่มีค่าลิขสิทธิ์ เป็นเพียงค่าธรรมเนียมล่าสุดนายวัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการจัดงานซีเกมส์กัมพูชา ออกมากล่าวว่า กัมพูชาไม่ได้กำหนดราคาสำหรับลิขสิทธิ์การออกอากาศกีฬาซีเกมส์นี้ สิ่งนี้ขึ้นกับการเจรจาเรื่องมูลค่าการตลาด มันสมเหตุสมผลแล้วที่ประเทศที่มีการตลาดขนาดใหญ่ จะถูกตั้งราคาสูง มันขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพสรุปว่ากัมพูชาคิดค่าลิขสิทธิ์ใช่หรือไม่ หรือเปลี่ยนจากค่าลิขสิทธิ์มาเป็นค่าธรรมเนียม ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วค่าธรรมเนียมที่เคยเก็บกันที่ผ่านมาจะเก็บไม่แพง เช่น 1 หมื่นเหรียญสหรัฐ เท่าที่ผู้ว่า กกท.พูดมาก็พอจะเดาออกว่าค่าธรรมเนียมนี้อาจสูงกว่าในอดีต ส่วนจะใกล้เคียงกับราคาที่เคยหลุดออกมาราว 8 แสนเหรียญหรือไม่ตรงนี้ไม่มีใครทราบสำหรับประเทศไทยแล้ว การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกีฬาซีเกมส์(SEA Games) ถือเป็น 1 ใน 7 รายการกีฬา ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ที่ต้องจัดให้มีการถ่ายทอดสด ที่เรียกกันว่ากฎ Must Haveประเทศไทยมีข้อถกเถียงกันเรื่องลิขสิทธิ์กีฬานั้นมาโดยตลอด คนไทยเกือบไม่ได้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ระหว่าง 20 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2565 เนื่องจากกฎ Must Have ส่งผลให้ไม่มีเอกชนรายใดประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการลงทุน สุดท้ายรัฐบาลก็ต้องเข้ามาเป็นโต้โผในการซื้อลิขสิทธิ์ราว 1,400 ล้านบาท เป็นเงินจาก กสทช. 600 ล้านบาท ที่เหลืออีกหาจากภาคเอกชนไม่นานนักมีรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2022 AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ระหว่าง 20 ธันวาคม 2565-16 มกราคม 2566 ถือเป็นรายการที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องถ่ายทอดสดตามประกาศของ กสทช. เดิมรายการนี้มักมีผู้เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วถ่ายทอดสดเสมอ เพราะถือว่าเป็นรายการที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยมีความหวังครองแชมป์ได้มากกว่าชาติอื่น ๆ แต่ครั้งนี้ผู้ถือลิขสิทธิ์ไม่แบ่งขายเหมือนครั้งก่อนจนไม่มีกล้าซื้อและมีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ เห็นได้จากการแข่งขันนัดแรกเมื่อ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ไทยพบบรูไน ผลการแข่งขัน 5:0 ไม่มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ในที่สุดได้ภาคเอกชนอย่างกองสลากพลัสที่ทุ่มเงิน 67 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์จนคนไทยทั้งประเทศได้ชมและทีมชาติไทยได้ครองแชมป์อาเซียนสมัยที่ 7ล่าสุดคือ SEA Games 2023 ครั้งนี้ ธรรมเนียมเดิมของซีเกมส์ไม่มีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ แต่ครั้งนี้พบว่ามีการแจ้งตัวเลขค่าลิขสิทธิ์สูงมากสำหรับประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาที่จริงกีฬาซีเกมส์ถือเป็นรายการหนึ่งที่คนไทยนิยม ด้วยมาตรฐานด้านกีฬาหลายประเภทมีโอกาสคว้าเหรียญทอง แต่ซีเกมส์ครั้งนี้ค่อนข้างมีเรื่องกระทบกระทั่งกันระหว่างทีมกีฬาของไทยกับเจ้าภาพอย่างกัมพูชา มีปัญหาด้านการจัดการแข่งขัน ถอดชื่อมวยไทยออกจากการแข่งขันเปลี่ยนชื่อเป็นกุน ขแมร์ แทน ส่งผลให้ประเทศไทยประท้วงด้วยการไม่ส่งกีฬามวยเข้าแข่งขันนอกจากนี้ยังมีสงครามบนโลก Social ระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชา ตอบโต้กันหลายเรื่องและหลายเหตุการณ์ กัมพูชามักอ้างอิงว่าวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งของไทยหรือประเทศอื่น ๆ มีต้นกำเนิดมาจากกัมพูชา จนคนไทยเรียกในเชิงประชดประชันว่า “เคลมโบเดีย”ตอนนี้หลายความเห็นบนโลก Social ต่างแสดงความเห็นว่า ไม่ต้องการดูการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ จากอารมณ์คุกรุ่นเรื่องที่มีการตอบโต้กันไปมาขณะที่ประเทศไทยมีกฎ Must Have ตามประกาศของกสทช. ข้อ 3 ที่ระบุให้รายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของประเทศนี้(7 รายการกีฬา) ถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้นการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อนดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิตอลและสื่อใหม่ กล่าวว่า กฎ กสทช.ที่จริงไม่ได้บังคับ อย่างกรณีฟุตบอลโลก 2020 ที่กาตาร์ คนไทยก็เกือบไม่ได้ดูฟุตบอลโลก ครั้งนั้นถ้าไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ได้ ก็ไม่ได้รับชมซึ่งเกิดขึ้นได้ แม้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอยู่ใน Must Have เช่นเดียวกัน“กฎไม่ได้บอกให้ซื้อ ไม่มีคือไม่มี แต่ถ้ามีหรือได้ลิขสิทธิ์มาก็เข้ากฎ Must Have ต้องถ่ายทอดตามประกาศ”แหล่งข่าวจากวงการโทรทัศน์กล่าวว่า เรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดกีฬาในระยะหลังจะมีเรื่องของตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกอย่างอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างกัน อย่างบอล AFF เราก็เกือบไม่ได้ดู เพราะผู้ถือลิขสิทธิ์ขึ้นราคา เปลี่ยนรูปแบบการขาย ครั้งนั้นได้นายทุนที่ขายล็อตเตอรี่ออนไลน์เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ไม่ต่างกับฟุตบอลโลก ถ้าการเมืองไม่โดดลงมาคงไม่มีทางได้ดูส่วนกีฬาซีเกมส์ต้องดูข้อตกลงว่าสมาชิกในอาเซียนจะเห็นด้วยกับค่าลิขสิทธิ์แบบนี้หรือไม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กกท.หรือ กสทช. พร้อมเข้ามาสนับสนุนเรื่องงบประมาณก้อนหนี้หรือไม่ หรือถ้าแพงเกินไปจนไม่มีซื้อเมื่อไม่ได้ลิขสิทธิ์มาก็ไม่สามารถถ่ายทอดสดได้ ส่วนจะมีการหารือหรือพูดคุยกันช่องทางอื่นก็ได้เช่น Streamingฝ่ายที่ขายลิขสิทธิ์ก็ต้องการขายให้ได้เงินมากที่สุด ขายกันตามขนาดเศรษฐกิจและโอกาสของความสำเร็จของนักกีฬาประเทศนั้น อย่างบอล AFF เขาก็ขายให้ไทยราคาสูงกว่าที่อื่น มันถือเป็นการต่อรองระหว่างกันใครใจไม่จริงก็ต้องยอมอีกฝ่าย แต่ถ้าเสนอเงื่อนไขมากจนเกินไปไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์ เจ้าภาพก็จะมีรายได้จากส่วนนี้เป็น 0 ทันที