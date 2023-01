เปิดสารพัดอาชีพขาดแคลนใน"ออสเตรเลีย" ค่าแรงดี มีโอกาสเก็บเงินเดือนละแสน

5 อาชีพที่ขาดแคลนในออสเตรเลีย



พยาบาล

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์

งานด้าน Aged Care หรือเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

คนดูแลเด็ก

ปี 2023 ตำแหน่งงานเพียบ

วีซ่านักเรียน

วีซ่าทำงานและพักอาศัย (work and holiday)

“วีซ่าทำงาน”

เส้นทางสู่การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย

วีซ่าทำงาน (Temporary Skill Shortage visa (TSS) ((subclass 482)

Short-Term stream

Medium-Term Stream

Labour Agreement

ค่าครองชีพถูก เมื่อเทียบกับค่าแรง

ม่เพียงเท่านั้นราคาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเมื่อเทียบกับค่าแรงแล้วก็มีราคาถูกจนน่าตกใจเช่นกัน อาทิ เสื้อยืด 2.75 เหรียญ (64 บาท) , เสื้อกันหนาว 8 เหรียญ (185 บาท) , กางเกงยีนส์ 12 เหรียญ (278 บาท) , ผ้าห่ม 15 เหรียญ (347 บาท) , เตารีด 7 เหรียญ (162 บาท) , แก้วกาแฟ 2 เหรียญ (46 บาท), ครีมอาบน้ำ 5.2 เหรียญ (120 บาท) น้ำยาซักผ้า 20 เหรียญ (463 บาท) เรียกว่าหากเพิ่งย้ายไปเรียนหรือทำงานที่ออสเตรเลีย มีเงินไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ต 100 เหรียญ (2,314 บาท) ก็สามารถซื้อข้าวของเครื่องใช้ได้ครบหมดแล้ว ยังไม่นับช่วงลดราคาซึ่งลดกันถึง 30-50% เลยทีเดียว

หากคำนวณรายรับรายจ่ายเป็นรายสัปดาห์

แต่ก็มีคนไทยที่ไปทำงานในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยที่ได้ค่าแรงสูงถึงชั่วโมงละ 35 เหรียญ หรืตกชั่วโมงละ 4,309 บาท มีรายได้วันละ 34,479 บาท สัปดาห์ละ 206,874 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะภาษา ประสบการณ์ในการทำงาน และลักษณะงานที่ทำ ดังนั้นการจะเก็บเงินเดือนละแสนจึงมีความเป็นไปได้

กล่าวได้ว่า”อสสเตรเลีย”เป็นประเทศอันดับต้นๆที่คนไทยอยากไปทำงานและอยู่อาศัย เนื่องจากรายได้หรือค่าแรงค่อนข้างสูง ขณะที่ค่าครองชีพเมื่อเทียบกับรายได้แล้วยังถือว่าต่ำ แม้ค่าที่พักและภาษีจะแรง แต่ส่วนต่างหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ถ้าไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ยังมีเงินเหลือเก็บเกือบครึ่งต่อครึ่ง อาทิ บางคนหารายได้ได้เดือนละ 2 แสนบาท สามารถเก็บเงินได้เดือนละเกือบ 1 แสนบาทเลยทีเดียวและที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ ช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการทักษะแห่งชาติออสเตรเลีย ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีอาชีพที่ประเทศออสเตรเลียกำลังขาดแคลนแรงงาน จำนวนถึง 286 อาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะเฉพาะด้าน โดยอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุด 5 อาชีพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก และช่างกล ขณะที่รัฐบาลกลางออสเตรเลีย ก็ได้ออกมาประกาศว่าจะเพิ่มโควตาการรับผู้อพยพถาวร ซึ่งมีทักษะงานเฉพาะด้าน จาก 160,000 คน เป็น 195,000 คน เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะจึงนับเป็นช่องทางที่คนไทยจะได้ไปหาโอกาสใหม่ๆในการทำงาน สร้างรายได้ สร้างอนาคตที่มั่นคงโดยอาชีพที่ออสเตรเลียขาดแคลนอย่างมาก มีรายละเอียด ดังนี้1.อัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 137,462 บาท เป็นอาชีพอันดับ 1 ซึ่งออสเตรเลียต้องการที่สุด และต้องการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ยิ่งห่างไกลตัวเมืองก็ยิ่งมีความต้องการสูง โดยในปี 2566 ออสเตรเลียขาดแคลนพยาบาลอยู่ประมาณ 9,260 ตำแหน่ง ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าไปทำงานพยาบาลในออสเตรเลียนั้นแม้จะประกอบอาชีพพยาบาลที่ไทยและมีใบรับรองวิชาชีพอยู่แล้ว ก็ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพออสเตรเลียใหม่ เพราะใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ไทยไม่สามารถใช้ที่ออสเตรเลีย เนื่องจากข้อกฎหมายต่างกัน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ทำให้พยาบาลไทยบางคนอาจต้องเรียนเพิ่มเติมที่ออสเตรเลีย เพื่อให้สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ออสเตรเลียได้2.เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 191,129 บาท เป็นตำแหน่งงานที่ออสเตรเลียขาดแคลนอยู่ประมาณ 7,840 อัตรา ขณะที่สมาคมคอมพิวเตอร์ออสเตรเลีย (Australian Computer Society) คาดการณ์ว่าจะมีตำแหน่งงานหลายแสนตำแหน่งรออยู่ในปี 2024 อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆทั่วโลก และเนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน ผู้ที่จะเข้าไปประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ในออสเตรเลียจึงต้องใช้วีซ่าทำงาน แต่การจะได้วีซ่าทำงานนั้นจะต้องผ่านการศึกษาจากสถาบันที่ออสเตรเลียยอมรับ ผู้ที่จะทำงานในสายงานนี้จึงมักลงเรียนที่ออสเตรเลียโดยใช้วีซ่านักเรียนก่อน โดยคอร์สที่จะเรียนแล้วผ่าน Skill Assessment หรือได้อยู่ต่อทำงาน และมีโอกาสขอเป็นพลเมืองถาวรคือระดับ ปริญญาตรี (Bachelor) ขึ้นไป ถึงแม้ค่าเล่าเรียนสาขานี้ในออสเตรเลียอาจจะสูงแต่เงินเดือนที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่า แม้จะเป็นอีกหนึ่งสาขาที่คนเรียนเยอะมาก แต่ตลาดแรงงานก็ไม่เคยเต็มทั้งนี้พยาบาลและโปรแกรมเมอร์เป็นอาชีพที่เมื่อเข้าไปทำงานในออสเตรเลียระยะหนึ่งแล้วสามารถยื่นขอ Permanent Residence (PR) หรือสิทธิในการอยู่อาศัยแบบถาวร ซึ่งขึ้นอยู่ระยะเวลาและประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงทักษะภาษาอังกฤษ โดยพยาบาลจะต้องสอบทักษะภาษาอังกฤษหรือไอเอลส์ (IELTS : International English Language Testing System) ได้คะแนนระดับ 7 ส่วนโปรแกรมเมอร์ ต้องได้ไอเอลส์ระดับ 83.เงินเดือนสูงสุดอาจสูงถึง 115,700 บาท เป็นหนึ่งในอาชีพที่ออสเตรเลียขาดแคลน โดยในปี 2566 ขาดแคลนอยู่ประมาณ 5,100 อัตรา ขณะที่ในปี 2024 อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุจะมีความต้องการสูงกว่า 230,000 ตำแหน่ง ซึ่งผู้ที่จะทำงานด้าน Age Care ในออสเตรเลียจะต้องมี Certificate หรือใบรับรองในการประกอบวิชาชีพนี้โดยเฉพาะ จึงต้องลงเรียนที่ออสเตรเลียโดยใช้วีซ่านักเรียนก่อน4.เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 300,691 บาท เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เข้ามาทำงานและอยู่อาศัยในออสเตรเลียเป็นจำนวนมากทำให้ความต้องที่พักมีเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาพาร์ทเมนท์ คอนโดฯ หรือบ้าน ส่งผลให้ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างเป็นตำแหน่งงานซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกพื้นที่ในประเทศ โดยในปี 2566 ออสเตรเลียขาดแคลนตำแหน่งงานดังกล่าวถึง 4,980 อัตรา โดยจะจ้างคนที่มีประสบการณ์การทำงานหรือจบวิศวะด้านนี้โดยตรง ยิ่งมีสกิลในการประสานงาน คุมงาน ภาษาอังกฤษดี เช็คงานได้แม่นยำ บริษัทซึ่งเป็นนายจ้างในออสเตรเลียก็พร้อมยื่นวีซ่าทำงานให้นอกจากนั้นช่างก่อสร้างต่างๆ ทั้งช่างไม้ ช่างปูน ก็เป็นอาชีพที่ขาดแคลนในออสเตรเลียเช่นกัน5.รายได้เฉลี่ย 121,485 บาท/เดือน เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ขาดแคลนในออสเตรเลีย โดยทั่วประเทศขาดแคลนถึง 4,500 อัตรา ซึ่งผู้ที่จะทำงานด้านนี้จะต้องได้ Certificate III ด้าน Child care หรือ Diploma (หลักสูตรสายวิชาชีพ คล้ายหลักสูตร ปวช. ปวส.) ด้าน Child care จึงต้องลงเรียนที่ออสเตรเลียโดยใช้วีซ่นักเรียน ซึ่งงานด้านนี้มีทั้งฟูลไทม์ พาร์ทไทม์ (ทำงาน 2-3 วันต่อสัปดาห์) และแคชชวล(casual) หรือพนักงานที่มาแทนพนักงานประจำ,พนักงานอะไพล่ โดยพาร์ทไทม์อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่า 26 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อชั่วโมง ส่วนแคชชวล หากยังไม่มีประสบการณ์จะได้ 30 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อชั่วโมง แต่ถ้ามีประสบการณ์จะได้ 33-34 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากนั้น หน่วยงาน Labour Market Infomation Portal ของรัฐบาลออสเตรเลียคาดการณ์ว่าการจ้างงานในออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้น 17-19% ในภาคธุรกิจ 19 สาขากว้างๆ ในช่วง 5 ปีตั้งแต่ปี 2020-2025 โดย sector ที่จะมีการจ้างงานมากที่สุด คือ- Health Care and Social Assistance (การแพทย์และการช่วยเหลือทางสังคม) ซึ่งจะมีงานมากกว่า 252,600 ตำแหน่งในปี 2023- Professional, Scientific and Technical Services (งานด้านวิทยาศาสตร์และงานบริการเชิงเทคนิค) จะมีตำแหน่งงาน 172,400 ตำแหน่งในปี 2023- Education and Training (งานด้านการศึกษา) จะมีงานตำแหน่ง 113,700 ตำแหน่งในปี 2023- Construction (งานด้านการก่อสร้าง) ทั้งช่างไม้ ช่างปูน จะมีงานตำแหน่ง 118,800 ตำแหน่งในปี 2023ยังไม่นับรวมงานในร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านนวด พนักงานส่งอาหาร(Uber Eat) ซึ่งเปิดรับอยู่ตลอดเวลา และงานภาคการเกษตรซึ่งเปิดรับตามฤดูกาล อีกเป็นจำนวนมาก โดยต่างชาติที่จะเข้าไปทำงานเหล่านี้ในออสเตรเลียมักใช้ “วีซ่านักเรียน” ซึ่งสามารถทำงานพาร์ทไทม์ในออสเตรเลียได้ ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ หรือ “วีซ่า work and holiday” ซึ่งสามารถทำงานในออสเตรเลียได้อย่างเต็มที่การขอวีซ่าเพื่อเข้าไปทำงานในออสเตรเลียนั้นมีอยู่ 3 รูปแบบที่ได้รับความนิยม คือ วีซ่านักเรียน ,วีซ่า work and holiday และวีซ่าทำงาน ซึ่งแม้วีซ่าเหล่านี้จะสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ถ้าทักษะภาษอังกฤษดีพอหรือเคยมีประสบการณ์ในการเรียนและทำงานในต่างประเทศ แต่การดำเนินการผ่านเอเจนซี่ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีความน่าเชื่อถือก็เป็นวิธีที่สะดวกและมั่นใจได้มากกว่าโดยวีซ่าแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้สามารถทำงานได้สูงสุด 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ โดยต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลียและมีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาของวีซ่าขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียนและระยะเวลาเรียนของหลักสูตร โดยลงทะเบียนเรียนได้สูงสุด 5 ปี สามารถเดินทางเข้าและออกประเทศออสเตรเลียได้ไม่จำกัดครั้ง ซึ่งวิชาที่ลงเรียนมีหลากหลายมาก ทั้งเรียนภาษา เรียนสายวิชาชีพ มีทั้งระดับ Diploma (หลักสูตรสายวิชาชีพ คล้ายหลักสูตร ปวช. ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือจะเรียนทักษะฝีมือเป็นคอร์สสั้นๆก็สามารถทำได้ ซึ่งคนที่ไปเรียนและทำงานในออสเตรเลียเมื่อมีประสบการณ์ในการทำงานก็สามารถพัฒนาไปสู่การขอวีซ่าทำงาน และขอ PR หรือสิทธิในการอยู่อาศัยแบบถาวรได้ในอนาคตสามารถทำงานในออสเตรเลียได้ไม่จำกัดชั่วโมง เป็นวีซ่าที่ดำเนินการภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหรือบุคคลที่สนใจได้ไปเรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านการศึกษาต่อ ท่องเที่ยว พร้อมทั้งหาประสบการณ์การทำงาน เป็นเวลา 1 ปี และสามารถต่อเป็นรายปีได้อีก 2 ปี โดยผู้ที่จะยื่นขอวีซ่า work and holiday ต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีผลคะแนน IELTS ระดับ 4.5 ขึ้นไป มีใบรับรองหรือใบสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนอย่างต่ำ 2 ปี Statement เงินในบัญชีประเภทออมทรัพย์โดยมีชื่อเราเป็นเจ้าของอย่างต่ำ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 120,000 บาทอย่างไรก็ดีวีซ่า work and holiday จะมีโควตาต่อปี อาทิ โครงการ Work and Holiday 2022 ไทย-ออสเตรเลีย ให้โควตาคนไทย 2,000 คน โดยผู้ที่จะขอ work and holiday ของออสเตรเลียจะต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเตรียมเอกสารให้ครบล่วงหน้าก่อนวันลงทะเบียนออนไลน์ และรอกดโควตาในวันสมัครจริงเพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าออนไลน์ ดังนั้นผู้ที่จะได้วีซ่า work and holiday จึงไม่ใช่แค่มีคุณสมบัติครบเท่านั้น แต่ต้องมีโชคด้วยเป็นวีซ่าที่ยากที่สุด แต่หากได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ขอ Permanent Residence (PR) หรือสิทธิในการอยู่อาศัยแบบถาวรในฐานะพลเมืองของออสเตรเลียมากที่สุดเช่นกัน เนื่องจากวีซ่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางในออสเตรเลีย โดยเปิดโอกาสให้นายจ้างในออสเตรเลียที่ไม่สามารถหาลูกจ้างในสาขาอาชีพที่ต้องการ สามารถจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะเหมาะสมได้ด้วยการสปอนเซอร์ให้ลูกจ้างต่างชาตินั้นทำงานในออสเตรเลียได้ ภายใต้วีซ่า 3 รูปแบบคือ1.ลูกจ้างจะได้วีซ่าทำงานไม่เกิน 2 ปี และสามารถต่อวีซ่าในประเทศได้อีกไม่เกิน 2 ปี เท่านั้น วีซ่ารูปแบบนี้จะเปิดรับทักษะอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ไม่ได้เป็นที่ขาดแคลนในระยะยาว จึงไม่สามารถใช้เป็นสะพานไปสู่การเป็น PR ได้ในอนาคต โดยสาขาอาชีพ ที่สามารถขอวีซ่ารูปแบบนี้ได้ต้องอยู่ใน STSOL ลิสต์ ซึ่งปัจจุบันได้แก่ ผู้จัดการร้านอาหารหรือคาเฟ่) , Cook หรือ กุ๊กผู้ประกอบอาหาร) , Pastrycook (กุ๊กปรุงขนม) , ช่างทำผม , Massage Therapist (นักนวดบำบัด)2.เปิดการโอกาสให้นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้างต่างชาติผู้ที่มีสาขาอาชีพอยู่ใน MLTSSL หรือ Regional Occupation List (ROL) ในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี โดยหลังจาก 3 ปีผ่านไป นายจ้างสามารถสปอนเซอร์ลูกจ้างคนเดิม ในตำแหน่งเดิม ให้อยู่ทำงานต่อในกิจการเดิม ด้วยวีซ่า PR ประเภท ENS หรือ RSMS วีซ่ารูปแบบนี้จึงเป็นสะพานไปสู่การเป็นพลเมือง สาขาอาชีพที่อยู่ในลิสต์ดังกล่าวได้แก่ นักบัญชี) ,ช่างซ่อมแอร์หรือเครื่องทำความเย็น , สถาปนิก , ช่างเดินสายไฟในยานพาหนะ , ช่างไม้ , เชฟ ที่มีฝีมือปรุงอาหารในระดับสูง , ผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ,วิศวกร , พยาบาลวิชาชีพ , ผู้วางแผนและจัดการการก่อสร้าง , นักสังคมสงเคราะห์3.เป็นการตกลงกันระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียและนายจ้าง จึงเป็นการออกวีซ่าแบบที่เฉพาะเจาะจงมากๆ ไม่ได้ปรากฏทั่วไปดังนั้นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะมาก เช่น งานด้านการเกษตร รัฐบาลออสเตรเลียจะไม่มีการออก”วีซ่าทำงาน” ให้อย่างแน่นอน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่โพสต์รับสมัครคนไปทำงานด้านการเกษตรที่ออสเตรเลีย หรือรับจ้างทำวีซ่าทำงานเกษตร แม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีโครงการจะให้โควตาวีซ่าเกษตรกรรมแก่คนไทยและอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน แต่ภายหลังเมื่อออสเตรเลียเปลี่ยนรัฐบาลก็ได้ประกาศยกเลิกโครงการดังกล่าวไปทั้งนี้ ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Short-Term stream ต้องมี ผลสอบ IELTS แบบ General Module โดยได้คะแนน Overall 5.0 และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำว่า 4.5 ส่วนผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าแบบ Medium-Term Stream ต้องมี ผลสอบ IELTS แบบ General Module โดย ได้คะแนน Overall 5.0 และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.0 อีกทั้งต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาอาชีพที่ใช้ยื่นวีซ่าอย่างน้อย 2 ปี โดยประสบการณ์ 2 ปีนี้ เริ่มนับหลังจากจบการศึกษาในระดับที่กำหนดโดย ANZSCO ของออสเตรเลีย ผู้ซึ่งจะขอวีซ่าทำงาน(TSS)จึงมักลงเรียนในสถานศึกษาของออสเตรเลียก่อนสำหรับค่าใช้จ่ายที่ประเทศออสเตรเลียนั้นคนไทยที่ไปเรียน ไปทำงาน หรืออยู่อาศัยที่นั่นล้วนยืนยันตรงกันว่าเมื่อเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้วถือว่า “ของค่อนข้างถูก” โดยค่าแรงขั้นต่ำของออสเตรเลียอยู่ที่ชั่วโมงละ 21.38 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือคิดเป็นเงินไทย 494 บาท (ปัจจุบัน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือที่เรียกกันว่า 1 เหรียญ เท่ากับ .23.14 บาท) หากทำงานวันละ 8 ชั่วโมง จะได้เงินวันละ 171.04 เหรียญ หรือตกวันละ 3,957 บาท หากทำงานในวันเสาร์จะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น และถ้าทำงานในวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาทิ วันปีใหม่ วันชาติออสเตรเลีย จะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ปกติแล้วที่ออสเตรเลียจะจ่ายค่าแรงเป็นสัปดาห์ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ตกค่าแรง 1,026.24 เหรียญ/สัปดาห์ หรือประมาณ 23,747 บาท/สัปดาห์ซึ่งหากทักษะด้านภาษาและทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้นก็สามารถหางานที่ได้ค่าแรงมากขึ้นตามไปด้วย อาทิ ภาษาอังกฤษยังไม่ดี ทำงานล้างจานในร้านอาหารที่คนไทยเป็นเจ้าของ ได้ค่าแรงชั่วโมงละ 10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำซึ่งอยู่ที่ 21.38 เหรียญ) , งานเสิร์ฟในร้านอาหารซึ่งเจ้าของเป็นชาวออสเตรเลีย จะให้ค่าแรงชั่วโมงละ 25-26 เหรียญ (578-601 บาท) , เป็นบาริสต้าในร้านกาแฟ ได้ค่าแรงชั่วโมงละ 30 เหรียญ (694 บาท), เป็นผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัทขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย หลังได้ PR หรือสิทธิในการอยู่อาศัยแบบถาวร มีรายได้ชั่วโมงละ 1,323 บาท หรือเดือนละ 254,000 บาท ซึ่งฐานรายได้ขนาดนี้ไม่แปลกที่จะมีเงินเก็บปีละเป็นล้านขณะที่ราคาอาหารสดและสินค้าจำเป็นซึ่งซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างถูก อาทิ ครัวซอง ราคาเฉลี่ยชิ้นละ 0.6 เหรียญ (เท่ากับ 14 บาท) , แครอท กิโลกรัมละ 2 เหรียญ ( 46 บาท), องุ่น กิโลกรัมละ 10 เหรียญ (231 บาท) , ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 20 เหรียญ (463 บาท) , เนื้อหมูสำหรับทำสเต็ก กิโลกรัมละ 18 เหรียญ (426 บาท), น่องไก่ กิโลกรัมละ 4 เหรียญ (92.50 บาท) ซึ่งเท่ากับว่าทำงานไม่ถึง 15 นาที ก็สามารถซื้อน่องไก่ได้ 1 กิโลกรัม ทั้งนี้เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากสินค้าเกษตร จึงทำให้อาหารการกินต่างๆมีราคาถูกส่วนค่าที่พักหรือค่าเช่าบ้าน(รวมค่าน้ำค่าไฟ) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆนั้น หากอยู่นอกเมือง เช่น ทำงานฟาร์ม ค่าเช่าจะถูกกว่าอยู่ในเมือง โดยอยู่ที่ 80-120 เหรียญ/สัปดาห์ แต่ถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น เมลเบิร์น , ซิดนีย์ ค่าที่พักจะอยู่ที่ 150-300 เหรียญ/สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าพักคนเดียวหรือพักรวม ขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำ (ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน) อยู่ที่ 1,026.24 เหรียญ/สัปดาห์ จึงถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่พอรับได้ โดยอยู่ที่ 10-20% ของรายได้สำหรับอัตราภาษีของออสเตรเลียนั้นค่อนข้างสูง โดยกำหนดอัตราภาษีดังนี้ถ้ารายได้ไม่ถึง 18,200 เหรียญ/ปี ไม่ต้องจ่ายภาษีถ้าได้ 18,201 – 45,000 เหรียญ/ปี ต้องจ่ายภาษีตามรายได้ที่ได้ คือทุก ๆ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียที่เกินกว่ารายได้ขั้นต่ำ (18,200 เหรียญ) ต้องจ่าย 19 เซนต์ถ้าได้ 45,001 – 120,000 เหรียญ/ปี ต้องจ่ายภาษี 5,092 ดอลลาร์ออสเตรเลีย + จ่ายเพิ่มตามรายได้ที่ได้ คือทุก ๆ 1 เหรียญ ที่เกินกว่า 45,000 เหรียญ ต้องจ่าย 32.5 เซนต์ถ้าได้ 120,001 – 180,000 เหรียญ/ปี ต้องจ่ายภาษี 29,467 เหรียญ + จ่ายเพิ่มตามรายได้ที่ได้ คือทุก ๆ 1 เหรียญ ที่เกินกว่า 120,000 เหรียญ ต้องจ่าย 37 เซนต์180,001 เหรียญ/ปี ขึ้นไป ต้องจ่ายภาษี 51,667 เหรียญ + จ่ายเพิ่มตามรายได้ที่ได้ คือทุก ๆ 1 เหรียญ ที่เกินกว่า 180,000 เหรียญ ต้องจ่าย 45 เซนต์นอกจากนั้นคนที่ทำงานในออสเตรเลียยังต้องมีประกันรักษาสุขภาพ Medicare ซึ่งจ่ายอยู่ที่ประมาณ 2% ของรายได้ทั้งนี้ ฐานรายได้ของคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปทำงานในออสเตรเลียช่วงแรกน่าจะอยู่ที่อยู่ในเรท 45,001 – 120,000 เหรียญ/ปียกตัวอย่าง ถ้ามีรายได้ชั่วโมงละ 23 เหรียญ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน ใน 1 ปี (52 สัปดาห์) จะมีรายได้ 57,408 เหรียญ (1,328,421 บาท)รายได้ส่วนแรก 45,000 เหรียญ เสียภาษี 5,092 เหรียญบวกกับ รายได้ส่วนที่เกิน 45,000 เหรียญ (57,408 – 45,000) คือ 12,408 เหรียญ ซึ่งต้องเสียภาษีเหรียญละ 32.5 เซนต์ (12,408 x 32.5 ÷ 100) ซึ่งเท่ากับ 4,032.6 เหรียญรวมเป็นภาษีที่ต้องเสียทั้งหมด (5,092 + 4,032.6) 9,124.6 เหรียญ/ปี (245,677 บาท) หรือตก 175.47 เหรียญ/สัปดาห์ถ้าได้ค่าแรงชั่วโมงละ 23 เหรียญ จะมีรายได้ 1,104 เหรียญ/สัปดาห์รายจ่าย ภาษี 175.47 เหรียญ/สัปดาห์ , ค่าเช่าบ้าน+ค่าน้ำค่าไฟ เฉลี่ย 150 เหรียญ/สัปดาห์ , ค่าประกันสุขภาพ (2% ของรายได้) 22 เหรียญ/สัปดาห์ , ค่าเดินทาง(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)เฉลี่ย 35 เหรียญ/สัปดาห์ , ค่าอินเทอร์เน็ต เฉลี่ยสัปดาห์ละ 10 เหรียญ/สัปดาห์ , ค่าอาหาร(ซื้ออาหารสดมาทำกินเอง 50% ซื้อกินนอกบ้าน 50%)เฉลี่ยประมาณ 150 เหรียญ/สัปดาห์ , ค่าของใช้จิปาถะ เฉลี่ย 10 เหรียญ/สัปดาห์ รวมเป็น 552.47 เหรียญ/สัปดาห์จึงน่าจะมีเงินเหลือ (1,104 - 552.47) 551.53 เหรียญ/สัปดาห์ (12,762 บาท/สัปดาห์) หรือตกเดือนละ 2,206.12 เหรียญ (51,050 บาท/เดือน) หรือเท่ากับปีละ 28,679.56 เหรียญ (663,645 บาท)อย่างไรก็ดี หากไปเรียนหรือทำงานในออสเตรเลียแล้วมีปัญหาก็สามารถติดต่อไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ โทร.61 02 9241 2542 หรือเพจ Royal Thai Consulate-General,Sydney เพื่อขอคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือได้