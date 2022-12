บอลโลกต้องถ่าย-บอลไทยไม่ได้ดู-ลิขสิทธิ์ AFF ไม่ขายแยก

AFF รายการความหวังแชมป์

บีบซื้อแพคใหญ่-ไม่ขายแยก





เอกชนซื้อต้องไม่ขาดทุน

คอบอลหาทางรับชม

แม้ฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ปิดฉากลงไปแล้ว อาร์เจนตินาคว้าแชมป์ครั้งนี้ไปได้ สำหรับคนที่รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในครั้งนี้ คงพอจะทราบดีว่าที่ผ่านมาว่า กว่าจะได้ลิขสิทธิ์ในการรับชมทำเอาต้องลุ้นกันจวนเจียนการแข่งขันจะเริ่ม แถมต้องไล่หากันว่าวันนี้ถ่ายช่องไหน เรียกได้ว่ามีดรามากันได้ตลอดในช่วง 20 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2565แถมพบว่าหลักเกณฑ์ Must Carry ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่ศักดิ์สิทธิ์พอ โดยผู้ที่รับชมทีวีผ่านจานดาวเทียมระบบ C Band ไม่สามารถรับชมได้เนื่องจากมีสัญญาณหลุดไปประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนผู้ที่รับชมทีวีอินเทอร์เน็ต(IPTV) ก็ไม่สามารถรับชมได้เนื่องจากมีคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองในช่วงที่คนไทยต่างลุ้นกันว่าจะได้ชมฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือไม่ ระหว่างนั้นมีความพยายามที่ติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการ ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2022 AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ระหว่าง 20 ธันวาคม 2565-16 มกราคม 2566 รอบแรกจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A และทีมชาติเวียดนามอยู่กลุ่ม B แต่ละกลุ่มมี 5 ทีม แต่ละทีมจะได้เล่นเกมเหย้า 2 นัด เกมเยือน 2 นัด ส่วนในรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งแบบเหย้า-เยือน รอบละ 2 นัดนัดแรกเมื่อ 20 ธันวาคมที่ผ่านมาไทยพบบรูไน ผลการแข่งขัน 5:0 ไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ แต่มีการถ่ายทอดในรูปแบบของการจัด Event เริ่มที่วอริกซ์จัดกิจกรรม "วอริกซ์ เชียร์ไทย ไปด้วยกัน" ดูบอลสด ทีมชาติไทย ผ่านจอยักษ์ ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2022 AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 บริเวณโครงการ “Stadium One” สปอร์ตคอมมูนิตี้ติดสนามกีฬาแห่งชาตินอกจากนี้ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมชาติไทยและ CEO บมจ.เมืองไทยประกันภัย ร่วมกับ วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อแฟนบอลชาวไทย ด้วยการจัดตั้งจอ LED ที่บริเวณ สนามแพท สเตเดียม(สนามสโมสรการท่าเรือ) เป็นการเปิดโอกาสให้แฟนบอล เชียร์ทัพช้างศึกแบบสด ๆ กับภารกิจป้องกันแชมป์อาเซียน 2022ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าคงการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ คงไม่มีการถ่ายทอดสดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้ที่มีส่วนร่วมกับการแข่งขันของทีมชาติไทยครั้งนี้จึงต้องเจรจากับผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดแบบ Event ซึ่งค่าลิขสิทธิ์ถูกกว่ามาก แต่รับชมได้จำกัดเดิมการแข่งขันฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนจะรู้จักกันดีในนาม AFF ซูซูกิ คัพ ครั้งนี้เปลี่ยนสปอนเซอร์เป็น Mitsubishi Electric ชื่อรายการจึงเป็น AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ที่ผ่านมาฟุตบอลรายการนี้ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย ทีมชาติไทยเป็นแชมป์ถึง 6 สมัยและเป็นแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่แล้ว ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการป้องกันแชมป์ของทีมชาติไทยถือว่าเป็นรายการที่ทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าแชมป์มากกว่ารายการอื่น สมาคมฟุตบอลและผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยจึงให้ความสำคัญกับรายการนี้เป็นพิเศษ จึงส่งนักเตะทีมชาติชุดใหญ่เพื่อต้องการคว้าแชมป์รายการนี้ และคู่แข่งสำคัญของรายการนี้คือทีมชาติเวียดนาม คอบอลคงทราบดีว่าแฟนบอลเวียดนามมักจะมีวิวาทะกับแฟนบอลไทยเสมอ จนกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันของฟุตบอลรายการนี้ที่จริงรายการนี้แชมป์ไม่แชมป์มันส่งผลถึงตำแหน่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลได้เหมือนกัน เราจึงเห็นการจัดตัวผู้เล่นทีมชาติไทยเป็นชุดใหญ่ ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าถ้าจะพัฒนาหรือสร้างนักฟุตบอลใหม่ ๆ ควรให้พวกเขาได้มีโอกาสสัมผัสรายการนี้ ซึ่งบางประเทศเขาใช้นักเตะระดับเยาวชนมาร่วมรายการก็มีฟุตบอลรายการนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ Must Have ของ กสทช. อีกทั้งที่ผ่านมา AFF มักมีสถานีโทรทัศน์ของไทยซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดเสมอ ส่วนใหญ่เลือกถ่ายเฉพาะนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันเป็นหลัก แต่ครั้งนี้ผู้ถือลิขสิทธิ์ไม่แยกขาย ต้องการขายรวมทุกนัดด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงราว 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในทางธุรกิจแล้วถือว่าไม่คุ้มค่า เนื่องจากคู่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทยเช่น กัมพูชาแตะกับบรูไน ใครจะดู คงไม่สามารถสร้างเรตติ้งได้ มีผลต่อการหาโฆษณา สุดท้ายผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์อาจขาดทุนได้ด้วยเหตุผลนี้ภาคเอกชนหลายรายจึงถอย ไม่ตอบรับกับเงื่อนไขของลิขสิทธิ์ครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ทาง ผู้ว่า กกท.ก็ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ที่จะขอถ่ายเฉพาะนัดที่ทีมชาติไทยแข่ง ราคาจะลดลงไปไม่น้อย สุดท้ายทาง กกท.ก็เงียบไปอีกประการหนึ่งโปรแกรมแข่งขันของรายการนี้เริ่มหลังจากฟุตบอลโลกจบ 2 วัน แน่นอนว่ากระแสบอลโลกกลบรายการ AFF เกือบมิด หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีรายการนี้ต่อจากบอลโลก แถมช่วงฟุตบอลโลก กกท.โต้โผหลักก็ต้องรับมือกับปัญหาจากทั้ง กสทช. สมาคมทีวีดิจิตอล ระบบการออกอากาศทั้ง C Band และ KU Band รวมถึง IPTV อยู่จนถึงรอบรองชนะเลิศ ดังนั้นการประสานงานในเรื่องการถ่ายทอดสดรายการ AFF จึงถูกลดความสำคัญลงไปหากมองในมิติทางการเมืองระหว่างบอลโลกกับ AFF แล้ว แน่นอนว่าบอลโลกมี Impact มากกว่า แต่ AFF ก็สร้างเรตติ้งได้ดีเช่นกัน เพียงแต่ดันมาจัดในช่วงที่ใกล้กันทำให้คนลืม AFF เชื่อว่าในทางการเมืองแล้ว การได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลที่มีทีมชาติไทยลงแข่งขัน แถมมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุด ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนก็อยากถ่ายทำด้วยกันทั้งนั้น เรตติ้งดี หาโฆษณาได้ไม่ยากก่อนหน้านี้มาดามแป้ง ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยก็ออกมาวิงวอนต่อพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และกกท.ให้ช่วยให้คนไทยได้ดู ทีมชาติไทยลงแข่งขันด้วยจุดใหญ่ของปัญหาถ่ายทอดสดครั้งนี้ผู้บริหารลิขสิทธิ์อย่างสปอร์ตไฟว์ ตั้งราคาขายเป็นแพคเกจรวม ไม่แยกเป็นชาติเหมือนที่ผ่านมา ราคาเหมารวมจึงสูง เมื่อใกล้ถึงวันแข่งแม้จะมีการลดราคาลงมาเล็กน้อยแต่ยังคงขายเป็นแพคเกจเหมือนเดิม ฝ่ายขายของสปอร์ตไฟว์มีความพยายามเข้ามาติดต่อสถานีโทรทัศน์บางช่องแต่ไม่ลงตัวนี่ถือเป็นอีกกรณีศึกษาอีกครั้งหนึ่ง หลายฝ่ายมองว่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดกีฬาควรเป็นของเอกชน รัฐไม่ควรเข้ามายุ่ง แน่นอนว่าเอกชนต้องคิดคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายออกมาแล้วว่าคุ้มค่าจึงซื้อลิขสิทธิ์ แต่ถ้าไม่คุ้มเสี่ยงขาดทุนคงไมมีเอกชนรายใดกล้าลงทุน เมื่อฝ่ายบริหารสิทธิ์ของ AFF ออกเงื่อนไขมาแบบนี้ ภาคเอกชนก็ต้องถอย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็ต้องการชมทีมชาติไทยเป็นหลักในแง่ของผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ต้องการสร้างรายได้กับผู้ว่าจ้างมากที่สุด ก็ต้องหันมาทบทวนว่าเงื่อนไขที่ตั้งไว้นั้นสุดท้ายจะทำให้ตัวเองขาดรายได้ไปด้วยหรือไม่ เพราะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเมื่อทุกอย่างแพงเกิน ชัดกับแนวทางที่เคยทำมา สัญญาไม่ยืดหยุ่น สุดท้ายจึงไม่สามารถขายลิขสิทธิ์ได้แตกต่างกับบอลโลกที่มาตรฐานของแต่ละทีมแม้จะห่างชั้นกันบ้าง แต่ทุกทีมที่เข้ารอบต่างก็มีดาราของทีมและมาตรฐานฟุตบอลก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง แม้จะไม่ใช่คู่แม่เหล็กแต่ก็ยังมีคนดูแม้จะน้อยเมื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงแข่ง แต่ไม่มีการถ่ายทอดสดให้ชมเหมือนครั้งที่ผ่านมา จึงกลายเป็นอีกหนึ่งความคุ้นชินที่ต้องทำใจยอมรับว่า เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนจะเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของใคร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคงต้องพิจารณาทบทวนปัญหาและหาทางแก้ไขกันอยากให้สังเกตปฏิกิริยาของแฟนบอลให้ดีจะพบว่า มีเสียงไม่พอใจที่ไม่ได้รับชมจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้ดังมากจนกลายเป็นกระแสกดดันสมาคมฟุตบอลฯ หรือรัฐบาล คนที่อยากดูเขาก็ต้องเสาะหาช่องทางในการดูจนได้ ไม่ว่าจะเป็นการไปเชียร์ตามจุดต่าง ๆ ที่ Stadium One หรือ Pat Stadium นอกจากนี้ตามร้านอาหารบางส่วนยังเชื่อมสัญญาณกับทางวอริกซ์ เปิดให้ลูกค้าได้รับชมทีมชาติไทยแข่งด้วยเช่นกันเราต้องยอมรับความจริงว่า โลก Social ทุกวันนี้ไปไกลมาก การรับชมกีฬาที่คนสนใจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แน่นอนว่ามีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว บ้างมองว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ บ้างก็เรียกกันว่ารับชมโดยช่องทางธรรมชาติ แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเกิดมานานระดับหนึ่งแล้ว และไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ทั่วโลกก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้ชมว่าจะเลือกรับชมด้วยวิธีการใด