หลอกลงทุนในหุ้นระบาดหนัก! ตำรวจไซเบอร์-ก.ดิจิทัล-สภาผู้บริโภคเร่งสกัด

“มิจฉาชีพ” มามุกใหม่ ปลอมเป็นโบรกเกอร์ หลอกลงทุนในหุ้นผ่าน FB อ้างชื่อ ตลาดหลักทรัพย์-บริษัทยักษ์ใหญ่-ดารา-นักการเงิน “ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์” ระบุเหยื่อส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน ชี้ต้องเร่งสกัดบัญชีม้าของมิจฉาชีพ จับมือ กสทช. แบงก์ชาติ ธนาคารพาณิชย์ แก้ระเบียบ ใช้ 1 เครื่อง-1 ซิม-1 บัญชี E-Banking แนะผู้เสียหายแจ้งความผ่าน thaipoliceonline ด้าน “รมว.ดิจิทัล” เผย หากได้รับร้องเรียนจะสั่งปิด FB ที่ก่อเหตุทันที ขณะที่ “สภาผู้บริโภค” ประสาน ก.ล.ต .แก้เกมโบรกเกอร์ลวงโลก

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายจิณณะ แย้มอ่วม อนุกรรมการด้านการเงินและการธนาคาร สภาองค์กรของผู้บริโภค

นายจิณณะ

เป็นที่น่าสังเกตว่า ท่ามกลางปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ คนตกงานเพิ่มมากขึ้น ได้มีการต้มตุ๋นหลอกลวงรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยอาศัยจังหวะที่ผู้คนกำลังสิ้นหวังเสนอโอกาสและผลตอบแทนสูงลิบเพื่อจูงใจให้คนเหล่านี้ยอมควักเงินจากกระเป๋าไปลงทุนในธุรกิจบางอย่างด้วยหวังว่าผลตอบแทนที่ได้จะทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุด ได้มีการ "หลอกลงทุนในหุ้น" ผ่านหน้า facebook โดยแอบอ้างว่าเป็นโบรกเกอร์ซึ่งมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน และแนะนำให้ลงทุนให้หุ้นรายใหญ่ ในจำนวนเงินเริ่มต้นแค่ 1,000 บาท แต่ได้ผลตอบแทนสูงภายในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้มีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมากมายขณะที่หน่วยงานทีาเกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ ต่างเร่งตรวจสอบและวางแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้เปิดเผยว่า จากที่ได้ประสานกับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างต่อเนื่อง ทราบว่ามีการหลอกลงทุนในหุ้นผ่าน facebook แต่ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความแต่อย่างใด ซึ่งวิธีการของมิจฉาชีพเหล่านี้คือจะสร้างข้อมูลและกระเป๋าเงินปลอมให้ดูน่าเชื่อถือ โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนซื้อขายหุ้นรายใหญ่ที่ได้ผลตอบแทนสูง ใช้โลโก้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รูปของบุคคลที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ ดารานักแสดง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ทำให้คนที่มีความโลภหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อโดยจากการคาดการณ์ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากที่ถูกหลอกให้ลงทุนในลักษณะนี้และมีมูลค่าความเสียหายรวมค่อนข้างสูง เนื่องจากเหยื่อเชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนสูงภายในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ ปัจจุบันนอกจากการหลอกลงทุนในหุ้นผ่าน facebook ดังกล่าวแล้ว ยังมีการหลอกลงทุนผ่านโซเชียลในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแชร์น้ำมัน แชร์ทอง Gold spot (การเทรดทองคำในตลาดโลก) คริปโตฯ ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนอย่างมากเช่นกัน“ผลตอบแทนที่มิจฉาชีพระบุหน้าเพจ facebook จะสูงกว่าปกติมาก วันนี้ลงทุนซื้อหุ้น 1,000 บาท รุ่งขึ้นบอกหุ้นขึ้น ได้กำไร 2,000 บาท ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ เหยื่อจะลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากหลักพัน เป็นหลักหมื่น หลักแสน หลักล้าน และสุดท้ายไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ ส่วนใหญ่คนที่ถูกหลอกลงทุนคือคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนและเล็งว่าจะได้ผลตอบแทนสูง อาจจะมีเงินเก็บอยู่ก็เอามาลง บางคนอยู่ในวัยเกษียณและเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้าย ซึ่งน่าสงสารมาก คือถ้าเป็นคนที่เล่นหุ้นจริงๆ เขาไม่เข้ามาซื้อขายหุ้นผ่าน facebook แบบนี้หรอก เขาจะซื้อหุ้น ปตท.เขาจะเทรดผ่านโบรกเกอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ๆ จะออกหุ้นเพิ่มทุนจะประกาศผ่านสื่อ ไม่มาขายผ่าน facebook ข้อมูลเหล่านี้คนที่เล่นหุ้นเขารู้ ไม่มีนักเล่นหุ้นคนไหนถูกหลอกแน่นอน ผมยืนยัน คนที่ตกเป็นเหยื่อคือคนที่ไม่รู้เรื่องหุ้น ไม่เคยลงทุนมาก่อน”ระบุกล่าวต่อว่า ในส่วนของดารา บุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ถูกแอบอ้างเพื่อหลอกให้เหยื่อมาลงทุนซื้อหุ้นนั้นสามารถแจ้งความดำเนินคดีเจ้าของ facebook และเครือข่ายได้ทันที เนื่องจากการกระทำลักษณะนี้ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากสถานีตำรวจในพื้นที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของมิจฉาชีพเหล่านี้ได้เนื่องจากติดขัดทางเทคนิค ก็จะส่งเรื่องต่อมายังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบนอกจากนั้น ผู้ที่ถูกแอบอ้างและเหยื่อที่เสียหายจากการถูกหลอกในลงทุนในหุ้นยังสามารถแจ้งความผ่านเโดยผู้ที่จะแจ้งความต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน ยืนยันตัวตนด้วย OTP ผ่านอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน จากนั้นเข้าสู่ระบบอีกครั้ง แล้วกรอกข้อมูลผู้เสียหาย ข้อมูลเกี่ยวกับคนร้าย โดยจะได้เลขรับแจ้ง (Case ID) จากระบบรับแจ้งภายใน 1 ชั่วโมง จากนั้นศูนย์บริหารการรับแจ้งความ (Admin) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งว่าได้รับข้อมูลการแจ้งความแล้ว และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากนั้นฝ่ายสังเคราะห์การรับแจ้งความออนไลน์จะแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงความคืบหน้าในการทำคดี เช่น ได้ประสานกับสถานีตำรวจในพื้นที่แล้ว ให้ผู้เสียหายไปพบพนักงานสอบสวนชื่อนั้นชื่อนี้ ได้ประสานไปยังธนาคารที่แก๊งมิจฉาชีพเปิดบัญชีเพื่อให้ทำการอายัดบัญชีดังกล่าว“กรณีที่ถูกหลอกให้โอนเงินเพื่อลงทุนในหุ้นนั้น วิธีการที่เร็วที่สุดคือแจ้งความผ่านเว็บไซต์ thaipoliceonline.com เพราะจะมีผู้บริหารการรับแจ้งความอยู่ ซึ่งเขาจะเร่งประสานกับธนาคารเพื่ออายัดบัญชีที่รับโอนเงิน ส่วน สอท.จะเป็นหน่วยสนับสนุนและดำเนินการในส่วนที่ตำรวจพื้นที่ไม่สามารถทำได้ เช่น ต้องการรู้ว่าผู้ที่เปิด facebook เป็นใคร ต้องการข้อมูลเส้นทางการเงินของผู้ที่เปิด facebook หลอกลวง หรือเส้นทางการเงินเจ้าของบัญชีที่เหยื่อโอนเงินไปลงทุนซื้อหุ้น ตำรวจในพื้นที่ก็ประสานมายัง สอท.ให้ตรวจสอบให้ ส่วนการสั่งปิดเพจ facebook ที่หลอกลวงนั้นเป็นอำนาจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สอท.จะแจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลฯ หรือขออำนาจศาลสั่งปิด”ระบุชี้ว่า ปัญหาสำคัญในการจัดการกับมิจฉาชีพที่หลอกลงทุนในหุ้น รวมถึงแก๊งที่หลอกเหยื่อให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆผ่านสื่อโซเชียล คือการอายัดเงินของเหยื่อที่โอนไปยังบัญชีของมิจฉาชีพซึ่งทำได้ยาก เนื่องจากบัญชีที่เหยื่อโอนไปให้บัญชีแรกนั้นเป็น "บัญชีม้า" (บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่นซึ่งมิจฉาชีพนำมาใช้เป็นช่องทางในการรับเงินและถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดออกไป) จากนั้นเงินจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีที่ 2 บัญชีที่ 3 บัญชีที่ 4 ซึ่งเป็นบัญชีม้าเช่นเดียวกัน ก่อนจะโอนไปยังบัญชีที่ 5 ซึ่งเป็นบัญชีตัวจริงของมิจฉาชีพ โดยการดำเนินการดังกล่าวสามารถทำได้ภายในระยะเวลาสั้นๆซึ่งวิธีหนึ่งที่จะสามารถสกัดแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ได้คือการแก้ไขระเบียบในการเปิดบัญชีธนาคารผ่าน E-Banking ซึ่งติดตั้งและดำเนินการบนโทรศัพท์มือถือ โดย สอท.ได้ประสานกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งกำกับดูแลคลื่นความถี่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแนวทาง “One Number - One Person - One E-Banking” คือให้โทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องใส่ซิมได้เบอร์เดียว และมีบัญชีธนาคารออนไลน์ได้เพียงบัญชีเดียว ซึ่งจะทำให้มิจฉาชีพไม่สามารถเปิดบัญชีม้าหลายๆ บัญชีบนมือถือเครื่องเดียวกัน แล้วโอนเงินจากบัญชีม้าบัญชีที่ 1 ไปบัญชีที่ 2, 3, 4 ได้อย่างรวดเร็วแบบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน“เดี๋ยวนี้มีบัญชีม้าอยู่ในมือถือเครื่องเดียวกันถึง 5 บัญชี พอเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีที่ 1 ปุ๊บ มิจฉาชีพก็โอนต่อไปยังบัญชีที่ 2, 3, 4, 5 ภายในเวลาแค่แป๊บเดียว และกว่าธนาคารจะตรวจสอบและอายัดแต่ละบัญชีได้เงินก็ถูกโอนออกไปหมดแล้ว ทำให้ E-Banking กลายเป็นช่องโหว่ในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งจากที่ สอท.เสนอแนวทาง One Number - One Person - One E-Banking ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทาง ธปท.ก็เห็นด้วย แต่ต้องไปปรับเปลี่ยนระเบียบเล็กน้อย คือถ้าเปิดบัญชีม้าไม่ได้ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือแก๊งที่หลอกลงทุนผ่านโซเชียลก็จบหมด”กล่าวด้านกล่าวว่า หากมีผู้ร้องเรียนมายังกระทรวงดิจิทัลฯ ว่าได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลงทุนในหุ้น โดยการชักชวนผ่าน facebook เราจะเข้าไปตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสั่งปิด facebook ดังกล่าวทันที แต่ขณะนี้ยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาขณะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนของภาคประชาชน เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวเช่นกันเปิดเผยว่า ตนเพิ่งแจ้งประเด็นเรื่องการหลอกลงทุนในหุ้นผ่าน facebook ต่ออนุกรรมการด้านการเงินและการธนาคาร สภาองค์กรของผู้บริโภค ไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้สภาองค์กรผู้บริโภคทำการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ เนื่องจากตนเชื่อว่ามีโอกาสที่ผู้บริโภคจะหลงเชื่อและได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกให้ลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้อนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทางป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกได้อย่างไร โดยคาดว่าน่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนออกมาภายในสัปดาห์นี้นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา ตนได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทราบ รวมทั้งกรณีที่มีการนำโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแอบอ้างหวังสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ เพื่อให้ ก.ล.ต.เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ“การหลอกในลงทุนในหุ้นแบบนี้ถือว่าเป็น Scam (ลักษณะการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) รูปแบบหนึ่ง คือเมื่อก่อนสแกมเมอร์จะใช้วิธีหลอกให้รักแล้วชักชวนให้ลงทุน แต่ปัจจุบันจะหลอกให้ลงทุนโดยตรงเลย แก๊งพวกนี้เจะตกปลาโดยเอาเหยื่อมาล่อ และต่อเหยื่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ปลาตัวใหญ่ขึ้น ซึ่งเหยื่อที่เอามาล่อคือเงินของคนที่ลงทุนไปนี่แหละ ลงทุนไป 1,000 ได้กลับมา 500 เหยื่อก็หลงดีใจว่านี่คือกำไร แต่ลืมไปว่าที่จริงแล้วยังไม่ได้ทุนคืนด้วยซ้ำ ยังขาดอีก 500 จึงจะเท่าทุน คนที่ตกเป็นเหยื่อคือคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยเกษียณซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการความมั่นคง และกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการหารายได้ ต้องการสร้างฐานะ อยากรวยเร็วๆ”กล่าว