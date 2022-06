‘สุวิทย์ เมษินทรีย์’ ชี้ต้องปฏิรูปภาครัฐครั้งใหญ่! ‘10คำถาม’ รอคำตอบหวั่นล่าช้านำไปสู่รัฐล้มเหลว

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต ระบุว่าโลกในปัจจุบันมีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนต่าง ๆ มากมาย เรากำลังอยู่ใน ‘วูก้า’ VUCA หรือ VUCA World ที่สะท้อนผ่านการเผชิญกับโควิด-19 สงครามการค้า และตามมาด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งนำมาสู่วิกฤตต่าง ๆ มากมาย ทั้งวิกฤตซัปพลายเชนโลก วิกฤตอาหารโลก วิกฤตพลังงานโลก ฯลฯ ส่งผลให้เกิด “การทวนกระแสโลกาภิวัตน์” หรือที่เรียกว่า “Deglobalization” มากขึ้น จากเดิมที่เราเคยคุ้นชินกับกระแสโลกาภิวัตน์ หรือ “Globalization” ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่กับทศวรรษแห่งความสูญเปล่า สะท้อนให้เห็นผ่านการเติบโตของ GDP ในระดับต่ำ รายได้ต่อหัวที่ลดลง หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้น ความขัดแย้งที่รุนแรงและเรื้อรัง รวมถึงศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศที่ถดถอยโดยเฉพาะอัตราการเติบโตของ GDP จะพบว่าในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง (ปี 2514-2538) อยู่ที่ 7.7% ต่อปี ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงมาก ในขณะที่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง (ปี 2542-2548) ถอยมาอยู่ที่ 5.2% ต่อปี และในช่วงปี 2549-2558 ถอยมาอยู่ที่ 3.2% ต่อปี พร้อมกันนั้นประเทศไทยมี GDP สะสมอยู่ในระดับที่ต่ำมากในช่วงเวลาดังกล่าว คืออยู่ที่ 35% (เทียบกับมาเลเซียอยู่ที่ 53% และเวียดนามอยู่ที่ 70%)รายได้ต่อหัวต่อปี ตั้งแต่ปี 2563-2565 ไม่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น หากเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 5% นั่นหมายความว่า รายได้ต่อหัวที่แท้จริงนั้นลดลงในส่วนของหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นหนี้เพื่อการบริโภคและการใช้จ่ายมากกว่าเพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 7 หมื่นบาทต่อคน ในปี 2553 มาเป็น 1.73 แสนบาทต่อคน ในปี 2564 นอกจากนี้ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา คนจนเพิ่มขึ้นจาก 6% ไปเป็น 15% ภายในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ 18 เดือนอีกทั้งประชากรไทยกำลังเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัย’ และหากพิจารณาถึงอัตราแบกรับผู้สูงวัยของคนวัยแรงงานพบว่า อัตราส่วนการแบกรับในอดีตเท่ากับ วัยแรงงาน 15 คนต่อผู้สูงวัย 1 คน อัตราส่วนในปัจจุบันเท่ากับ วัยแรงงาน 6 คนต่อผู้สูงวัย 1 คน และหากไม่มีการปรับโครงสร้างแรงงาน รวมถึงโครงสร้างประชากร อัตราส่วนในปี 2570 จะเท่ากับ วัยแรงงาน 3 คนต่อผู้สูงวัย 1 คนดังนั้นหากวัยแรงงานหรือคนหนุ่มสาวเหล่านี้มีคุณภาพ มีการศึกษาที่ดี ก็อาจพอจะช่วยประเทศในการแบกรับได้ แต่ในปัจจุบันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยมีแนวโน้มตกต่ำลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ ย้ำว่า ไทยกำลังตกอยู่ใน ‘ทศวรรษแห่งความสูญเปล่า’ ซึ่งเกิดจากวงจรอุบาทว์เชิงซ้อนมายาวนาน ทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทยเป็นแบบ “Extractive Political Economy”“เป็นระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่มีการผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม มีการเอารัดเอาเปรียบ มีการกีดกันอย่างเป็นระบบ สะท้อนผ่าน 4 คุณลักษณ์ คือ ระบอบประชาธิปไตยเทียม , ระบบทุนนิยมพวกพ้อง, ระบบเศรษฐกิจปรสิต และสังคมพึ่งพิงประชานิยม” .ตรงกันข้ามกับ “Inclusive Political Economy” ที่เป็นระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ มีความมั่งคั่ง และมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน สะท้อนผ่าน 4 คุณลักษณ์สำคัญ คือ ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง , ระบบทุนนิยมที่เปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่ , ระบบเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันอย่างแท้จริง และสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันโดยชุดคำถามของ วตท.31 จำนวน 50 คน เกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย อาทิ “ท่านคิดว่าอนาคตประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร?”พบว่า 52% คิดว่า “ไม่ต่างจากปัจจุบัน” 25% คิดว่าเป็น “อนาคตที่ค่อนข้างมืดมน” ในขณะที่ 17% คิดว่าเป็น “อนาคตที่ค่อนข้างสดใส” และ 6% คิดว่าเป็น “อนาคตที่มืดมน”ส่วนคำถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยเป็น Extractive Politics?”พบว่า 40% “ค่อนข้างเห็นด้วย” 36% “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 22% “กลางๆ” มีเพียง 2% “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย”ตามด้วยคำถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยเป็น Extractive Economy?”พบว่า 50% “ค่อนข้างเห็นด้วย” 28% “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 17% “กลางๆ” มีเพียง 2% “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” และ 2% “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”หรือคำถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม Clean & Clear Society? พบว่า 53% “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” 36% “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 6% “กลางๆ” และ 4% “ค่อนข้างเห็นด้วย”ต่อด้วยคำถามที่ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส Free & Fair Society? พบว่า 59% “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” 34% “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และ 7% “กลางๆ”อีกคำถามที่ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูลแบ่งปัน Care & Share Society? พบว่า 35% “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” 33% “ค่อนข้างเห็นด้วย” 26% “กลางๆ” 5% “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และ 2% “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ ระบุว่าจากข้อมูลที่ได้มานั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไม? ประเทศไทยจำเป็นต้องมี “The Second Great Reform” ที่เป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ ทั้งในเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน The Second Great Reform ก็คือ “การปฏิรูปภาครัฐ” เพราะสิ่งที่ทำให้เกิดการปฏิรูปครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัจจัยภายนอก แต่ยังมีแรงปะทุจากปัญหาต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย จึงย่อมมีความเปราะบาง หากไม่มีการปฏิรูปอย่างจริงจังโอกาสที่จะนำพาประเทศไปสู่ “รัฐที่ล้มเหลว” จะมีอยู่สูงอย่างไรก็ดี การปฏิรูปภาครัฐ จึงนำไปสู่ 10 คำถามที่รอคอยคำตอบ เพื่อเป้าหมายได้“รัฐบาลที่ฉลาด เอาจริง และต่อเนื่อง” ที่จะมาขับเคลื่อนประเทศต่อไป“10 ประเด็นคำถามที่คนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ นักการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ หรือภาคประชาชน ก็ต้องมาช่วยกันขบคิดและหาคำตอบเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐที่ล้ำหน้าได้ในที่สุด”จากหนังสือ “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ”ได้แบ่งประเทศออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ รัฐที่ล้ำหน้า (Forefront State), รัฐที่ตามหลัง (Following State), รัฐที่กำลังล้มเหลว (Falling State) และรัฐที่ล้มเหลว (Failed State)โดยเกณฑ์ในการจำแนก ส่วนหนึ่งมาจากการเป็นรัฐบาลที่ “ดี ” หรือ “เลว” (Good vs. Bad Government) พร้อมกันนั้นเป็นรัฐบาลที่ “เข้มแข็ง” หรือ “อ่อนแอ” (Strong vs. Weak Government) หากเรามีรัฐบาลที่ดีและเข้มแข็งในเวลาเดียวกัน ก็จะมีโอกาสนำพาประเทศไปสู่ “รัฐที่ล้ำหน้า” ไปสู่โลกที่พัฒนาแล้วในโลกหลังโควิด-19 ในทางกลับกัน หากเรามีรัฐบาลที่เลวและอ่อนแอในเวลาเดียวกัน ก็มีโอกาสจะนำพาประเทศไปสู่ “รัฐที่ล้มเหลว” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดร.สุวิทย์ ระบุว่า ได้ทำการสำรวจความเห็นของผู้บริหารระดับสูงหลักสูตร ปรม.21 จำนวน 70 กว่าคน หัวข้อ ‘การปฏิรูปภาครัฐ กับ 10 คำถามที่รอคำตอบ’คำถามแรก “ท่านคิดว่ารัฐไทยถูกจัดเป็นรัฐประเภทไหนในประชาคมโลก?” ผลลัพธ์ที่ได้ คือกว่า 61.4% คิดว่าเป็น “รัฐที่ตามหลัง” 21.4% คิดว่าเป็น “รัฐที่ล้มเหลว” 12.9% คิดว่าเป็น “รัฐที่กำลังล้มเหลว” มีเพียง 4.3% คิดว่าเป็น “รัฐที่ล้ำหน้า”เพราะหากภาครัฐดีและเข้มแข็ง มีโอกาสที่จะนำพาโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองของประเทศไปสู่ “Inclusive Political Economy” ที่คนส่วนใหญ่มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองที่สร้างสังคมแห่งโอกาสในทางกลับกัน หากภาครัฐเลวและอ่อนแอ ก็จะยิ่งย้ำเตือนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองแบบ “Extractive Political Economy” ให้เข้มข้นมากขึ้นซึ่งมีการตั้งประเด็นคำถามที่ว่า “ท่านคิดว่า รัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลที่เป็น Good หรือ Bad Government?” ผลลัพธ์ที่ได้ คือกว่า 41.4% คิดว่าเป็น “รัฐบาลที่กลางๆ” 31.4% คิดว่าเป็น “รัฐบาลที่ค่อนข้างไม่ดี” 14.3% คิดว่าเป็น “รัฐบาลที่ค่อนข้างดี” 11.4% คิดว่าเป็น “รัฐบาลที่ไม่ดี” มีเพียง 1.5% คิดว่าเป็น “รัฐบาลที่ดี”ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบในการเป็นประเทศอยู่ที่สถาบันการเมือง (Political Institutions) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้• สถาบันที่คอยออกกฎ (Rule Making Institutions) อาทิ รัฐสภา• สถาบันที่คอยนำกฎไปปฏิบัติ (Rule Applying Institutions) อาทิ รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม• สถาบันที่คอยวินิจฉัยกฎ (Rule-Adjudicating Institutions) อาทิ ระบบยุติธรรม ระบบศาล ศาลรัฐธรรมนูญ• สถาบันที่คอยบังคับใช้กฎ (Rule-Enforcing Institutions) อาทิ ตำรวจหากทั้ง 4 สถาบันนี้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล มีการถ่วงดุลอำนาจกัน มีอิสระ และมีเป้าหมายที่สอดรับกัน ก็จะนำพาประเทศไปสู่ “ความเป็นปกติสุข” และมีโอกาสในการพัฒนาสู่ “รัฐที่ล้ำหน้า”ประเด็นนี้มีการตั้งคำถามว่า“ท่านคิดว่า ในภาพรวมสถาบันการเมืองของประเทศไทยเป็นอย่างไร?” ผลลัพธ์ที่ได้ คือกว่า 45.2% คิดว่า “ค่อนข้างบกพร่อง” 37.1% คิดว่า “มีความบกพร่องสูง” 12.9% คิดว่า “กลางๆ” มีเพียง 4.8% คิดว่า “ค่อนข้างสมบูรณ์”จากกรณีศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ มีประเด็นท้าทายความเป็นนิติรัฐ/นิติธรรมอยู่มากมาย อาทิ ยอมให้มีการเลือกตั้งเพื่อชุบตัวจากระบอบเผด็จการสู่ระบอบประชาธิปไตย, ทหารเข้ามาแทรกแซงและแทรกซึมทางเศรษฐกิจและการเมือง, การโกงการเลือกตั้งในหลายรูปแบบ,คณาธิปไตยระหว่างทหาร นายทุน และนักการเมือง,การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบ และกำจัดฝ่ายตรงข้าม, การคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ คอร์รัปชันเชิงนโยบาย, การปฏิวัติรัฐประหาร โดยอ้างอำนาจทางศีลธรรม (Moral Authority), การร่างหรือแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อสืบทอดอำนาจ เป็นต้นประเทศใดบกพร่องในความเป็นนิติรัฐ นิติธรรม ย่อมขาดความน่าเชื่อถือ นำไปสู่ความไม่ปกติสุข ทำให้ขาดความเชื่อมั่น ระดับความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะมีค่อนข้างต่ำเมื่อนำไปตั้งคำถามที่ว่า ท่านคิดว่าในภาพรวมความเป็นนิติรัฐ/นิติธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างไร?” ผลลัพธ์ที่ได้ กว่า 47.5% คิดว่า “ค่อนข้างบกพร่อง” 27.9% คิดว่า “กลางๆ” 16.4% คิดว่า “มีความบกพร่องสูง” มีเพียง 8.2% คิดว่า “ค่อนข้างสมบูรณ์”เนื่องจากรัฐที่มีอำนาจที่มากเกินไป มีโอกาสจะนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ผิด เหมือนคำกล่าวที่ว่า “Absolute power corrupts absolutely” ดังนั้นในความเป็นนิติรัฐ/นิติธรรม เราต้องย้อนกลับมามองว่า อำนาจของรัฐบาลควรจะมีมากน้อยเพียงใด เป็นรัฐแบบ “Unlimited Government” หรือ “Limited Government” โดยเฉพาะรัฐบาลกลางควรพิจารณาว่าจะต้องถ่ายโอนอำนาจไปยังท้องถิ่น หรือมอบอำนาจและภารกิจบางประเภทให้ภาคส่วนอื่นไปกระทำแทนตนมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากยิ่งรัฐมีอำนาจมาก โอกาสจะมีประเด็นปัญหาเรื่องนิติรัฐก็จะยิ่งสูงตรงนี้นำไปสู่คำถามที่ว่าท่านคิดว่า รัฐในปัจจุบันมีอำนาจมากหรือน้อยเพียงใด?” ผลลัพธ์ที่ได้ คือกว่า 52.5% คิดว่า “ค่อนข้างมาก” 26.2% คิดว่า “มากเกินไป” 9.8% คิดว่า “พอดี ๆ” มีเพียง 11.5% คิดว่า “ค่อนข้างน้อย” และ “น้อยเกินไป”ปัจจุบันแนวคิดว่าด้วย “ระบบราชการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” กำลังต่อสู้กับแนวคิด “ระบบราชการที่มีข้าราชการเป็นศูนย์กลาง” และแนวคิด “ระบบราชการที่มีนักการเมืองเป็นศูนย์กลาง” การจับมือกันเชิงผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองและราชการยังเห็นกันอยู่ดาษดื่น จนดูเหมือนเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ซึ่งเป็นการเบียดบังเอารัดเอาเปรียบประชาชน แทนที่จะยึดประชาชนเป็นที่ตั้งประเด็นเหล่านี้คือความย้อนแย้งในอำนาจ ที่ค้างคาและสืบทอดมาจากระบบอุปถัมภ์ อำนาจนิยม และอภิสิทธิชนในอดีต จึงทำให้ “อำนาจที่แท้จริง” กับ “อำนาจทางการ” ไม่สอดรับกัน โดยในอำนาจทางการ นักการเมืองและราชการถือเป็นผู้รับใช้ประชาชน แต่ในอำนาจที่แท้จริง นักการเมืองและราชการกลับกลายเป็นผู้ปกครองประชาชน ความคาดหวังที่คนทั่วไปยังอยากให้ลูกหลานของตนโตขึ้นเป็น “เจ้าคน นายคน” ส่วนหนึ่งก็มาจากอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ อำนาจนิยม และอภิสิทธิชนนี้ประเด็นนี้จึงเป็นคำถามที่ว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ระบบราชการในปัจจุบันเป็นระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง?” ผลลัพธ์ที่ได้ คือกว่า 34.4% “ไม่เห็นด้วย” 29.5% “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” 21.3% “ค่อนข้างเห็นด้วย” 11.5% “เฉยๆ” มีเพียง 3.3% “เห็นด้วยอย่างยิ่ง”หากรัฐยังคงเป็นโครงสร้างตามลำดับขั้นแบบรวมศูนย์ ใช้ระบบการสั่งการและควบคุม มุ่งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เน้นความเป็นเอกภาพและการมีแบบแผนที่เหมือนกัน และยังตอบโจทย์ Supply-Side อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์พลวัตใน VUCA World ได้เพราะการที่จะตอบโจทย์ VUCA World ได้นั้น รัฐบาลจะต้องกระจายอำนาจให้เป็นอำนาจแนวนอน และต้องมีการจำกัดอำนาจส่วนกลาง เพื่อกระจายอำนาจที่เหลือไปยังพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ รัฐบาลต้องเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างการทำงานที่เปิดกว้าง กระจายศูนย์อำนาจ และเชื่อมโยงประสานกันเป็นเครือข่าย แทนการรวมศูนย์อำนาจประเด็นนี้นำไปสู่คำถามที่ว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า รัฐไทยเป็นรัฐที่สามารถตอบโจทย์พลวัตใน VUCA World ได้?” ผลลัพธ์ที่ได้ คือกว่า 49.2% “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” 23% “เฉย ๆ” 18% “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” มีเพียง 9.8% “ค่อนข้างเห็นด้วย”ประเทศไทยยังเป็น “รัฐควบคุมสังคม” และ “สังคมพึ่งพิงรัฐ” ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ท้องถิ่นไม่มีความพร้อม ทำให้ไม่ยอมกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น เมื่อไม่กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น จึงทำให้ท้องถิ่นไม่ได้เกิดการเรียนรู้ เป็นเหตุให้ไม่มีความพร้อมยิ่งขึ้นไปอีก เกิดเป็น “กับดักความเชื่อ” ภายใต้ VUCA World เราจะต้องเปลี่ยนจาก “รัฐควบคุมสังคม” และ “สังคมพึ่งพิงรัฐ” ไปสู่ “สังคมควบคุมกันเอง” และ “สังคมพึ่งพิงกันเอง” ที่ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองและดูแลได้ (Self-Governance) โดยรัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้พัฒนาความสามารถ ให้เกิดการเรียนรู้นั่นคือที่มาของคำถามที่ว่า “ท่านคิดว่า รัฐไทยเป็นรัฐที่รวมศูนย์อำนาจ หรือ กระจายอำนาจ?” ผลลัพธ์ที่ได้ คือกว่า 52.5% คิดว่าเป็นรัฐที่ “ค่อนข้างรวมศูนย์อำนาจ” 19.7% คิดว่า “รวมศูนย์อำนาจอย่างเข้มแข็ง” 14.8% คิดว่า “กลาง ๆ” 9.8% คิดว่า“ค่อนข้างกระจายอำนาจ” มีเพียง 3.2% คิดว่า “กระจายอำนาจอย่างกว้างขวาง”ปัจจุบันกระแสโลกกำลังมุ่งไปสู่ “การกระจายอำนาจ” (Decentralization) ดังจะเห็นได้จากการก่อตัวขึ้นของ Web 3.0, DeFi, dApps ฯลฯ ในทำนองเดียวกันกับภาครัฐ ที่จำเป็นจะต้องแบ่งอำนาจ (Deconcentration) ถ่ายโอนอำนาจ (Devolution) และมอบอำนาจ (Delegation) ให้ภาคส่วนอื่น ๆ ไปบริหารจัดการ ซึ่งในบางประเด็นปัญหาอาจต้องเป็นแบบกระจายอำนาจ บางประเด็นอาจต้องร่วมมือกัน แต่ในบางประเด็นสามารถต่างคนต่างทำได้นอกจากนี้ โลกในอนาคตจะไม่ได้แข็งทื่อแบบเดิมอีกต่อไป แต่จะมีโมเดลการทำงานในรูปแบบผสมผสาน หรือเรียกว่าเป็น“Hybrid Model” โมเดลการทำงานก่อนหน้านี้ จะหมายถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม แต่ในปัจจุบันมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) ภาครัฐกับภาคประชาสังคมในรูปแบบ Third Sector หรือภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมในรูปแบบ Social Enterprise โมเดลการทำงานแบบผสมผสานจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ตอบโจทย์ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้จำเป็นต้องทำงานภายใต้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า “Digital Government” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้การทำงานเร็วขึ้น (Faster) ดีขึ้น (Better) ตรวจสอบได้และโปร่งใสมากขึ้นข้อนี้นำไปสู่คำถามที่ว่า “ท่านคิดว่า โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดีพอหรือไม่? ผลลัพธ์ที่ได้ คือกว่า 50.8% คิดว่า “ต้องมีการปรับเปลี่ยน” 31.1% คิดว่า “ต้องทำการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่” 11.5% คิดว่า “กลาง ๆ” มีเพียง 6.6% คิดว่า “ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ” และ “มีความสมบูรณ์แบบ”การปฏิรูปที่เน้นการแก้ปัญหาจุดใดจุดหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ในลักษณะ Functional Reform ย่อมไม่ตอบโจทย์ เพราะในโลกของความเป็นจริงเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบเครือข่ายที่ยึดโยงกัน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมองเป็นองค์รวมภายใต้แนวคิดของ “ระบบนิเวศ” (Ecosystem) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จและที่ไม่ประสบความสำเร็จ คือกรณีของระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นว่า ทำไมการปฏิรูประบบการศึกษายังไปไม่ถึงไหน ขณะที่ระบบสาธารณสุขของไทยมีผลสัมฤทธิ์ดีพอสมควร และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก เนื่องจากการปฏิรูประบบสาธารณสุข เริ่มจากการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการปฏิรูปผ่าน 5 หน่วยงาน ที่เป็น Change Agents สำคัญ คือ1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.): มองเชิงวิชาการ ว่าควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร รวมถึงกำหนดวิสัยทัศน์เชิงวิชาการอย่างเป็นกลาง2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.): ปรับกลไกจัดสรรงบประมาณในหน่วยบริการสาธารณสุข ทำอย่างไรให้เกิด Demand Side Financing ทำอย่างไรที่จะแยกหน่วยงานซื้อบริการ เพื่อไปตอบโจทย์ประชาชน (Purchaser) ออกจากหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน (Provider) ทำให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.): มีงบประมาณ กองทุน เป็น Financial Empowerment เพื่อทำให้เกิด Social Participation ในระบบสาธารณสุข4. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.): มองระบบสุขภาพแบบองค์รวม ทำอย่างไรให้วาระที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพเข้าถึง ครม. ได้5.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.): มอง Customer Focus ในระบบบริการสาธารณสุขประเด็นนี้จึงมีคำถามที่ว่า “ท่านเห็นว่า การปฏิรูประบบราชการในปัจจุบันมีความคืบหน้าหรือไม่?” ผลลัพธ์ที่ได้ คือกว่า 42.6% คิดว่า “ไม่มีความคืบหน้า” 31.1% คิดว่า “ค่อนข้างไม่มีความคืบหน้า” 19.7% คิดว่า “กลาง ๆ” มีเพียง 6.6% คิดว่า “ค่อนข้างประสบความสำเร็จ” และ “ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง”ดร.สุวิทย์ ระบุว่า ความสามารถในการตอบประเด็นคำถามการปฏิรูปภาครัฐ ทั้ง 10 ข้อของทุกภาคส่วน จะนำมาสู่แนวทางในการออกแบบระบบราชการที่สามารถตอบโจทย์ประเทศไทยภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ผนวกกับ 10 คุณลักษณ์ของระบบราชการเพื่ออนาคตที่มีความเป็นสากล มีวิสัยทัศน์ บูรณาการ ยืดหยุ่นคล่องตัวสูง มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ มีข้อมูลที่ถูกต้อง และแพลตฟอร์มการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และวัฒนธรรมในการทำงานชุดใหม่ สามารถดึงคนเก่ง คนดี และคนเป็น มาร่วมทำงานก็จะเป็นเงื่อนไขที่เพียงพอ ของ “การปฏิรูปภาครัฐ” อันเป็นกุญแจดอกสำคัญใน The Second Great Reform ที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักความเหลื่อมล้ำ กับดักความขัดแย้ง และกับดักประเทศรายได้ปานกลาง รวมถึงการหลุดจากวงจรอุบาทว์เชิงซ้อน เพื่อนำประเทศไปสู่ “รัฐที่ล้ำหน้า” ในโลกหลังโควิด-19อย่างไรก็ดี โลกในศตวรรษที่ 21 และโลกหลังโควิด-19 ต้องการรัฐที่สามารถตอบโจทย์ประชาชน ภายใต้พลวัตของ VUCA World เป็นรัฐที่ใส่ใจ ดูแลครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน เป็นรัฐที่นำหน้าการเปลี่ยนแปลงผ่านการปรับเปลี่ยนเชิงนวัตกรรม (Innovative State) ฯลฯติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่