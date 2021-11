พระมหาไพรวัลย์เปิด”ศึกพระ”หรือต้อง”สึกจากพระ”?

สะเทือนเจ้าอาวาส

พลิกอ่อนน้อมอ้อนสมเด็จหนกลาง

จุดจบพระเล็ก

ต่อรอง-เดิมพัน

อย่าให้ข้อด้อยกลบข้อดี

เรื่องของวงการสงฆ์ยังคงเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งทางปกครอง มหาเถรสมาคมในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของคณะสงฆ์ ในระยะนี้เมื่อออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพระปกครอง ต่างมีทั้งกลุ่มพระและศิษย์ที่เคารพศรัทธาพระที่ถูกโยกย้ายต่างออกมาแสดงพลังไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เช่น กรณีเปลี่ยนตัวเจ้าคณะจังหวัด 3 แห่ง กาฬสินธุ์(ธ) ฉะเชิงเทราและปทุมธานีถัดมาพระมหาชื่อดัง 2 รูปของวัดสร้อยทองที่คนรู้จักกันทั้งประเทศทั้งในฐานะนักเทศน์และ Live สดอันลือลั่น อย่างพระมหาสมปองและพระมหาไพรวัลย์ เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม เนื่องจากการ Live สดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีบางเนื้อหาที่หลายฝ่ายข้องใจ ทั้งเรื่องแนะนำสินค้า สนุกสนานเกินควร จนหลายหน่วยงานต้องเชิญไปชี้แจง เรื่องราวก็น่าจะจบลงได้ด้วยดี Live สดแสดงธรรมยังมีต่อไป บางรูปถูกต่อยอดด้วยการแสดงภาพยนตร์ไม่นานนักช่วงการ Live สด พระมหาสมปอง ร้องห่มร้องไห้ เรื่องที่ถูกกดดันให้สึก ถัดมาพระมหาไพรวัลย์ก็ร้องไห้ช่วง Live สดเช่นเดียวกัน ประกาศพร้อมสึกหากมีการเปลี่ยนตัวเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง จนถูกมองว่าเป็น Live เรื่องส่วนตัวทุกเรื่องมีที่มาที่ไปทั้งสิ้น คนวงนอกที่ไม่ได้ติดตามเรื่องพระ ย่อมไม่ทราบถึงที่มาที่ไป พระมหาทั้ง 2 รูปนั้นเคยถูกมหาเถรสมาคมตักเตือนในเรื่องของการเทศน์ ที่แม้จะสร้างความสนุกสนานดึงดูดให้คนหันเข้าหาธรรมะ นับเป็นเรื่องที่ดี แต่หลายครั้งที่การเทศน์จะมีการแขวะไปถึงการเมือง ซึ่งเป็นข้อห้ามที่มหาเถรสมาคมกำหนดไว้ว่ากันตามตรงกรณีของพระมหาสมปอง มีลูกล่อลูกชนมากในการเทศน์ที่เลี้ยวมาถึงรัฐบาล เลยอาจทำให้ดูว่าเป็นมุกสนุกสนาน ส่วนพระมหาไพรวัลย์ค่อนข้างชัดเจนกว่า ทั้งเรื่องของพระที่ร่วมม็อบ 3 นิ้ว พระแครอท แสดงภาพยนตร์ในทางปฏิบัติแล้วการดูแลความเหมาะสมของพระ เบื้องต้นเริ่มที่พระปกครองของพระที่สังกัดอยู่ นั่นคือเจ้าอาวาส เมื่อมหาเถรสมาคมเตือนพระรูปใด เจ้าอาวาสก็ต้องเข้าไปควบคุมดูแล แต่ที่ผ่านมาพระมหาทั้ง 2 ยังคงปฏิบัติเหมือนเดิม20 สิงหาคม 2564 มหาเถรสมาคมมีมติให้พระราชปัญญาสุธี(อุดม) ที่เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง แต่มีกระแสข่าวออกมาว่าอาจมีการเปลี่ยนตัวเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอีกครั้ง ทำให้พระมหาไพรวัลย์ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้เจ้าคุณอุดม หากเหตุทั้งหมดเกิดจากพระมหาไพรวัลย์และพร้อมลาสึกขาไปเป็นฆราวาสกลายเป็นการปลุกกระแสเรื่องดังกล่าวขึ้นมาทันที ผู้ที่รักและศรัทธาต่างมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก พระมหาไพรวัลย์ยังคงใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Live และโพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง"อาตมาอาจทำอะไรหลายอย่างไม่เหมาะสม แต่อาตมาไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูบอลต่างประเทศ ไม่เคยทำเดรัจฉานวิชาอย่างเดียรถีย์ ไม่เคยดูโหรทำนายดวง หรือแม้แต่ปลุกเสกผ้ายันต์ แม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่บวชมา"นับว่าเป็นการโพสต์ที่มีข้อความค่อนข้างรุนแรง แม้จะไม่ระบุถึงใครแต่คนในวงการสงฆ์ย่อมทราบดี ถือเป็นการกระทบกระเทียบไปถึงพระปกครองชั้นผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมยังไม่ปรับเปลี่ยนท่านก็ยังคงสร้างความลำบากใจให้เจ้าอาวาสเช่นกันจากนั้นจึงโพสต์สาสน์ถึงสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง แต่ครั้งนี้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ หลังจากที่เกรี้ยวกราดมาเพียงไม่กี่วันกราบเรียนถึงท่านเจ้าประคุณ หากท่านเจ้าประคุณไม่เห็นแก่เกล้ากระผม ซึ่งเป็นเพียงพระรุ่นลูกรุ่นหลานรูปหนึ่ง ไม่เห็นแก่การที่เกล้ากระผมจะยังครองผ้ากาสาวพัตร์ หรือจะลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสครองเรือนแต่ขอความมีปัญญาญาณของท่านเจ้าประคุณ ได้โปรดตริตรองอย่างลึกซึ้งและอย่างแยบคายด้วยเถิด ขอให้ท่านเจ้าประคุณเห็นแก่การของพระศาสนา โดยเฉพาะก็ในส่วนของหนกลาง ซึ่งพระเดชพระคุณเป็นผู้บัญชาดูแลอยู่เกล้ากระผมขออนุญาตบังอาจนำเรียน ด้วยเกล้ากระผมเห็นว่า การพระศาสนา โดยเฉพาะก็ในส่วนของหนกลาง จำเป็นต้องอาศัยพระผู้ใต้ปกครอง ซึ่งมีทั้งสติปัญญาและความสามารถช่วยสนองพระเดชพระคุณและรับใช้เพื่อความรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ไม่ว่าจะในส่วนของการเผยแผ่ การวิปัสสนา หรือการพระปริยัติเกล้ากระผม อาจประพฤติตนเป็นที่ไม่เรียบร้อยหรือเหมาะสม นี่เป็นโทษโดยส่วนตัวของเกล้ากระผมเอง และหากการประพฤติตัวนี้ สร้างความไม่พึงใจต่อพระเดชพระคุณ เกล้ากระผม กราบขอน้อมรับโทษในส่วนของความผิดนี้แต่โดยดีไม่ว่าพระเดชพระคุณ จะมีดำริอย่างไรในการลงโทษโดยชอบแก่พระธรรมวินัย เกล้ากระผมจะน้อมรับ และไม่ขัดขืนต่อคำสั่งนั้นเลยเกล้ากระผมใคร่ขอความมีกรุณาคุณต่อพระเดชพระคุณเพียงอย่างเดียวว่า พระราชปัญญาสุธี ซึ่งเป็นอาจารย์ของเกล้ากระผม และรั้งตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสอยู่ตอนนี้ มิได้เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องหรือมีมลทินหม่นหมองในส่วนใดเลย มิได้เป็นผู้หย่อนยานในการปกครองดูแลพระลูกวัด อย่างที่มีคนกล่าวอ้างขอพระเดชพระคุณได้ทรงไว้ซึ่งความมีพรหมวิหารธรรมความเป็นธรรม ตลอดจนถึงความยุติธรรม ต่ออาจารย์ของเกล้ากระผมด้วยเกล้ากระผมมิบังอาจคิดว่า สาสน์นี้จะไปถึงพระเดชพระคุณหรือไม่ มิบังอาจที่จะต่อรองหรือเรียกร้องอะไร แต่ในฐานะของพระลูกพระหลาน หรือแม้แต่พระที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเดชพระคุณท่าน เกล้ากระผมถือว่า สาสน์นี้เป็นส่วนของการกราบเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอย่างที่สามารถทำได้ขอพระคุณโปรดอยู่เหนือพระเดช และขอให้ท่านเจ้าประคุณโปรดเมตตาตริตรองโดยแยบคายด้วยเถิดขอรับ คณะสงฆ์จะแซ่ซ้อง สังฆมณฑลจะสรรเสริญ การพระศาสนาจะก้าวหน้า หากท่านเจ้าประคุณ ทรงอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมในการปกครองอย่างแท้จริงควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระผม พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระลูกวัดของวัดสร้อยทองพระอารามหลวงหนึ่งในผู้ที่คร่ำหวอดในวงการพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นการที่พระเล็กท้าชนพระผู้ใหญ่ เดิมพันด้วยการลาสิกขา ที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะนี้มักจบลงด้วยพระเล็กต้องพ่ายแพ้เสมอการเปิดศึกของพระมหาไพรวัลย์ก็คงทราบถึงผลที่จะออกมาอยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างไร ที่จริงท่านก็เป็นพระยุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพียงแต่ด้วยวัยที่ยังไม่สุขุมพอ อาจทำให้การตัดสินใจทำอะไรลงไปไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของคณะสงฆ์ปกครองประการต่อมาสื่อออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ยิ่งมีเรื่องของกองเชียร์ที่เข้ามาอย่างมากในช่วงที่ Live สดพร้อมกันระหว่างพระมหาสมปองกับพระมหาไพรวัลย์ ยอดคนเข้ามากด Like ติดตามเกินกว่า 1 ล้านคน อาจทำให้เจ้าของเพจคิดเอาเองว่ามีคนหนุนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้พระก็คือมนุษย์ ยังมีกิเลส โลภ โกรธ หลง การแสดงความเห็นด้วยอารมณ์ย่อมไม่เป็นผลดีกับตัวเอง คนที่เข้ามากด Like ในเพจของท่านมีทั้งคนที่ชอบฟังอะไรที่สนุกสนาน มาเพราะกระแส และปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกจำนวนหนึ่งมาจากน้อง ๆ 3 นิ้วนอกจากนี้ในช่วงหนึ่งของการ Live พระมหาสมปองกล่าวถึงคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทยว่าจะขอคุยด้วย ยิ่งทำให้ถูกมองได้ว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้แฟนคลับจำนวนหนึ่งเชียร์ท่าน เพราะสิ่งที่ท่านทำเท่ากับเป็นการหักล้างอำนาจรัฐ สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับรัฐบาล แต่ถ้าท่านถูกลงโทษ ถามว่าบุคคลเหล่านี้สามารถช่วยอะไรท่านได้ แน่นอนว่าในระยะแรกมีคนพร้อมช่วยเหลือท่านแน่ แต่ระยะยาวใครจะช่วยท่านได้ตลอดไป วันใดที่พลังของท่านอ่อนลง จนไม่สามารถดึงความสนใจของผู้คนได้ ท่านก็จะหมดประโยชน์ทันที นี่คือสัจธรรมการออกมาเรียกร้องให้มหาเถรสมาคมแต่งตั้งพระราชปัญญาสุธีเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองนั้น ไม่ต่างไปจากการต่อรอง โดยเอาความเป็นพระของตนเองเป็นเดิมพัน ส่วนจะพ่วงเอาคน Like เพจอีกล้านกว่าคนเป็นตัวต่อรองเพิ่มด้วยหรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่พระมหาไพรวัลย์รู้คำตอบดีหากเป็นเช่นนี้อีกหน่อยมหาเถรสมาคมก็ไม่มีความหมาย เพราะพระที่มีชื่อเสียงแต่ละรูปต่างมีลูกศิษย์ของตนเองแทบทั้งนั้น หากแต่งตั้งพระรูปใดที่ไม่เป็นที่น่าพอใจก็ยื่นเงื่อนไขแบบนี้ แล้วต่อไปจะปกครองสงฆ์กันได้อย่างไรเรียนตรง ๆ พระเองก็อยากได้ยศ ตำแหน่ง ไม่แตกต่างไปจากอาชีพอื่น อย่าไปอ้างว่าเงินนิตยภัตน้อยนิด แต่เงินจากกิจนิมนต์ถือเป็นเรื่องสำคัญกว่า พระที่ไม่มียศ ตำแหน่ง เงินใส่ซองก็อัตราหนึ่ง พระที่มียศตำแหน่ง เงินใส่ซองย่อมมากกว่า แค่เจ้าอาวาสกับพระลูกวัดเงินใส่ซองของเจ้าภาพก็ผิดกันแล้ว ยิ่งตำแหน่งสูง ดัง มีชื่อเสียง ซองยิ่งหนา ยังไม่นับรวมผลประโยชน์จากการบริหารจัดการพื้นที่ภายในวัดอีก วัดราษฎรกับวัดหลวงก็มีความแตกต่างกันปัญหาคือเมื่อคณะสงฆ์ปกครองตักเตือนแล้ว พระท่านนำเอาไปปรับปรุงตัวเองหรือไม่ ถ้าไม่ปรับปรุงเจ้าอาวาสย่อมถูกเพ่งเล็งได้ว่าย่อหย่อน ถ้าคณะสงฆ์เห็นพ้องว่าไม่สามารถจัดการกับพระลูกวัดได้แล้วเปลี่ยนเจ้าอาวาส ถามว่าผิดที่ใครถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดในต่างจังหวัด หรือเกิดขึ้นกับพระที่คนไม่รู้จัก ไม่ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือ เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น หากพระรูปนั้นปรับตัวเองไม่ได้ก็ต้องย้ายวัดหรือลาสิกขาออกไปแต่กรณีนี้เนื่องจากพระมหาทั้ง 2 เป็นพระเซเลปดัง มีสื่อออนไลน์อยู่ในมือ คนรู้จักทั่วประเทศ เรียกว่าคนรู้จักมากกว่าเจ้าอาวาสเสียอีก การที่ต้องประกาศผ่านโซเชียลว่าจะสึก เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรม เจตนาจึงไม่ต่างไปจากการฟ้องแฟนคลับไปในตัว อันนี้เป็นการใช้เพื่อเผยแพร่ธรรมมะหรือไม่?เชื่อว่าทุกคนก็เห็นไม่ต่างกันว่าพระมหาทั้ง 2 รูปยังมีประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนา สามารถใช้โซเชียลมีเดียสมัยใหม่ดึงดูดคนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ให้เห็นมาสนใจในพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ตัวท่านเองต้องยอมลดความเป็นตัวของตัวเองลงบ้าง Live เนื้อหาที่เหมาะสม ไม่ขัดต่อข้อห้ามของคณะสงฆ์ปกครอง ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่ใช่ใครเห็นต่างจะถูกตอบโต้ทันที หรือถ้าสำนักพุทธฯ ทำอะไรไม่ถูกใจจะโพสต์ต่อว่า แต่ถ้าถูกใจก็อ่อนหวานเข้าใส่ ล่าสุดเจ้าคุณพิพิธ วัดสุทัศน์ฯ ที่ออกมาเตือนก็ถูกพระมหาไพรวัลย์สวนกลับเช่นกัน สะท้อนถึงการใช้อารมณ์นำหน้าทั้ง 2 รูปยังอายุไม่มาก เป็นคนที่เติบโตมาอีกรุ่นหนึ่ง แนวทางในการเดินจึงอาจเห็นต่างจากขนบประเพณีเดิม ยิ่งมีแฟนคลับนับล้านคน บางครั้งอาจทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปที่ผ่านมาสิ่งที่ท่านทำเพื่อช่วยเหลือสังคมก็มีไม่น้อย เพียงแต่ท่านต้องถอยออกมาจากสังคมที่เป็นอยู่ แล้วหันมาพิจารณาตนเองว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเหมาะ ควรหรือไม่ ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่แตกต่างแล้วนำมาปรับปรุงตัวนาทีนี้ยังไม่มีใครทราบคำตอบอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองยังเป็นของพระราชปัญญาสุธีหรือไม่ แต่การที่พระมหาไพรวัลย์ออกโรงแสดงความเห็นที่เกรี้ยวกราดต่อพระผู้ใหญ่ที่ผ่านนั้น ย่อมไม่เป็นผลดีต่อทั้งเจ้าคุณอุดมและพระมหาไพรวัลย์เอง ที่จริงการแสดงความรักและเคารพครูบาอาจารย์ เมื่อได้รับการตักเตือนก็ควรนำไปปรับปรุง ไม่ใช่ทำเหมือนเดิม พอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วจะพาลไปโทษคนอื่นการตัดสินใจสึกหรือไม่สึกนั้นเป็นเรื่องของพระมหาทั้ง 2 รูปเอง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ท่านยังคงตัดสินใจอยู่ที่วัดสร้อยทองอีกหรือไม่ แล้วสิ่งที่พระผู้ใหญ่ตักเตือนท่านจะนำไปปรับปรุงตนหรือไม่ เพราะแม้จะได้เจ้าอาวาสที่ท่านพระมหาอยากได้ แต่ถ้าท่านยังไม่ปรับเปลี่ยนท่านก็ยังคงสร้างความลำบากใจให้เจ้าอาวาสเช่นกัน