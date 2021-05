‘มหิดล’ แนะวิธีขจัดความกลัววัคซีนโควิด-19 ยันทุกขวดมีระบบ ‘Cold Chain’ ควบคุมดีเยี่ยม!

กระแสข่าวลือเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ว่ารัฐจัดหาวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพจนนำไปสู่ข้อสรุปง่ายๆ ว่า ‘กลัวแพ้’ จึงไม่ต้องการฉีดวัคซีนตัวนี้ ซึ่งรัฐบาลจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไปไม่ได้ จึงมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่เปิดให้กลุ่มประชากรวัยแรงงานในระบบประกันสังคม 16 ล้านคน เข้ารับการฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. และเตรียมเปิด 25 จุดบริการแบบ Walk-In เพื่อปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากที่สุด!ที่สำคัญปัญหาของ ‘ความกลัว’ จนไม่อยากฉีดวัคซีนเป็นเพราะเหตุใด และเราจะเรียกความเชื่อมั่นและทำให้ประชาชน 50 ล้านคนออกมาร่วมใจกันฉีดวัคซีนได้อย่างไร ในทรรศนะของ ‘3 ผู้บริหาร’ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะตัวเลข Vaccine Efficacy ซึ่งมี 2 ประเด็นที่ต้องพิจารณา1.ประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการหากติดเชื้อ (Efficacy in preventing in clinical COVID-19) ซึ่งมาจากการทดสอบในประชากรกลุ่มต่างกัน มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างกัน และในห้วงเวลาการระบาดต่างกัน จึงนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ จากรายงานในวารสารทางการแพทย์ พบว่า Sinovac (บราซิล 51%, ตุรกี 91%) Astra Zeneca 67% Sputnik V 92% Moderna 94% Pfizer 95% Johnson & Johnson 66%2.ประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการรุนแรง (Efficacy in preventing severe COVID-19) นับเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่า นั่นคือถึงแม้จะติดเชื้อ อาการก็จะไม่รุนแรงและไม่ตาย ข้อมูลผลประสิทธิภาพเป็นดังนี้ Sinovac 100% Astra Zeneca 100% Sputnik V 100% Moderna 100% Pfizer 90% Johnson & Johnson 85%ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องทำให้คนไทยสับสนและเกิดความกลัววัคซีน เช่น ข่าวบุคลากรทางการแพทย์ จ.ลำปาง มีอาการคล้ายหลอดเลือดสมองหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 40 ราย ข่าวผลข้างเคียงรุนแรงเลือดออกในสมองหลังจากฉีดวัคซีน Sinovac ที่อุดรธานี พบว่ามีผู้แอบอ้างนำภาพผู้ป่วยคนหนึ่งจาก รพ.ลพบุรีมาใช้ หรือข่าวกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเนื่องจากทำให้ลิ่มเลือดอุดตัน ทางกรมควบคุมโรคได้ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม เป็นต้น เหล่านี้ทำให้สังคมกลับไปสนใจข้อมูล ‘ผลข้างเคียง’ มากกว่า ‘กลัวโควิด-19’ดังนั้น จึงต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการฉีดวัคซีน เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะทำให้ทุกคนกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเปิดประเทศได้ทั้งที่วัคซีนทุกแบรนด์สามารถช่วยลดการติดเชื้อและโอกาสที่จะมีอาการรุนแรง รวมถึงเสียชีวิตลงได้ อีกทั้งผ่านการพิจารณาอนุมัติต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการในการตรวจสอบมากมายและมีการติดตามผลโดยตลอด จึงขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจได้ว่า การที่ท่านจะฉีดวัคซีนตัวใด หรือที่ใดนั้นจะได้รับการดูแลอย่างดี โดยทุกสถานที่ฉีดวัคซีนจะมีบุคลากรทางการแพทย์ และมีระบบในการคอยดูแลตลอดให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามกับทางโรงพยาบาลได้ทั้งที่วัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทยก็ต้องผ่านมาตรฐานเดียวกันกับวัคซีนจากทุกที่ วัคซีนของ Astra Zeneca ที่ผลิตในไทยมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิตจากบริษัทแม่ รวมถึงมีการส่งตัวอย่างวัคซีนที่ผลิตไปตรวจยังห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ ศักยภาพของประเทศไทยมีบริษัทที่สามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 สำหรับใช้ในประเทศ และก้าวเป็นฐานการผลิตส่งออก เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคตเราจะสามารถพัฒนา วิจัยวัคซีนใหม่ๆ และผลิตได้เอง เป็นสิ่งที่คนไทยควรภาคภูมิใจเพราะขาดการเข้าถึงและทักษะการใช้อุปกรณ์ไอทีในการลงทะเบียนจองฉีดซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แก้ปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ อสม. และ รพ.สต. กำลังดำเนินการรวบรวมรายชื่อและนำเข้าระบบ หากทำได้ครบแล้ว คาดว่าผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนจะเพิ่มสูงกว่านี้แน่นอนส่วนท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถติดต่อไปยังสถานพยาบาลที่ท่านรักษา เพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และในลำดับต่อไปประชาชนทั่วไปก็จะสามารถลงทะเบียน หรือ Walk-In เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ต่อไปซึ่งกล่าวว่า วัคซีนต้านโควิด-19ได้เริ่มทยอยเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดอย่างมั่นใจและรวดเร็วตามเป้าหมายร่วมกับและได้พัฒนาแพลตฟอร์ม(COVID-19Vaccines Track and Traceability Platform for Cold Chain and Patient Safety) ซึ่งได้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมานับเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการสู่ภาคสาธารณสุขไทยเป็นครั้งแรก โดยเชื่อมโยงข้อมูล และจัดการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคงคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่ต้นทางผู้ผลิตวัคซีนไปยังสถานพยาบาลจนถึงปลายทางผู้รับบริการ พร้อมทั้งสามารถติดตามตรวจสอบย้อนกลับ (Track and Traceability) และเรียกคืน (Recall) วัคซีนได้ด้านกล่าวว่าจะนำชุดข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ได้กรอกไว้ในระบบกลาง Co-Vaccine ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งข้อมูลการลงทะเบียนบริษัทผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าวัคซีน ตลอดจนผู้รับบริการวัคซีนมาเชื่อมต่อข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด สธ. และเพื่อแสดงผลด้าน Supply Chain and Logistics นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาขึ้น เช่น กรณีที่เกิดปัญหาวัคซีน ระบุวันหมดอายุไม่ชัดเจนมีรอยแก้ไข เป็นต้น แพลตฟอร์มนี้จะสืบค้นได้ว่าวัคซีนที่มีปัญหาอยู่ที่ไหนฉีดให้ใคร สามารถเรียกคืนวัคซีนได้รวดเร็วทันสถานการณ์ในด้านโดยใช้จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทั้งจะต้องมีอุณหภูมิคงที่ประมาณ 2-8 องศา ตลอดโซ่อุปทาน โดยมีระบบ Sensor Monitoring คอยตรวจระดับรักษาความเย็นและคอยเก็บข้อมูลติดไว้ที่รถขนส่ง และตู้แช่วัคซีนใน รพ. นอกจากนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ตลอดโซ่ความเย็น (Cold Chain) ผ่านระบบ IoT ตั้งแต่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปริมาณ วัคซีนที่ผลิต นำเข้าหรือจัดซื้อ อุณหภูมิการจัดเก็บ จำนวนและชนิดของวัคซีนที่กระจายไปให้แต่ละโรงพยาบาลและข้อมูลผู้รับบริการวัคซีน โดยแต่ละกล่องของวัคซีนนั้นจะมีหมายเลข Serial ระบุอยู่ เพื่อป้องกันการผิดพลาด สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนได้อย่างดี และพร้อมจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันรัฐซึ่งแนะว่าปัจจุบันเป็นโลกยุคดิจิทัลและโซเชียลมีเดียหากภาครัฐร่วมมือกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แหล่งรวมมืออาชีพคนโฆษณาผลิตคลิปโฆษณาโดนๆ ออกมา สัก 3- 4 เรื่อง ชี้ข้อเท็จจริงที่สั้นกระชับเกี่ยวกับวัคซีนและไวรัสโควิด วัคซีนทำงานอย่างไร ทำไมต้องฉีดวัคซีน-เป้าหมายร่วมกันอย่างไร ประสบการณ์ฉีดวัคซีนของคนดัง อาจจะตามมาด้วยแคมเปญที่สร้างแรงกระตุ้นในสังคมผ่านโซเชียลมีเดียทุกจังหวัดต้องระดมสรรพกำลังผู้นำความคิดในชุมชนสังคม และหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกัปตันทีม เช่น ที่จังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างโมเดลที่ดีของการเสริมสร้างพลังความร่วมมือจากประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่ง อสม.ทั่วประเทศมีจำนวนกว่า 1.05 ล้านคน และควรมีหน่วยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ IoT การประสานงานของเครือข่ายในพื้นที่กรณีที่เกิดปัญหามีการโจมตีในเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนและสร้างความตื่นกลัวให้ประชาชนไม่กล้าไปฉีดกัน ทั้งที่ทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐ กำลังรับภาระหนักหนาสาหัส ภาคเอกชนทุกวิชาชีพ และภาคประชาชนต้องฟันฝ่าความตกต่ำทางเศรษฐกิจนั้นยังมีหลายกลุ่มที่ใช้วัคซีนเป็นอาวุธทางการเมือง จึงถึงเวลาที่ควรยุติความขัดแย้งการโจมตี สร้างข่าวทำลายคุณค่าวัคซีน เพราะวัคซีนคือทางออกเดียวที่จะแก้วิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้เพราะทั้งนี้ เชื่อว่าทุกคนไม่อยากเห็นภาพคนป่วยล้นโรงพยาบาล ขาดออกซิเจน แพทย์และบุคลากรดูแลได้ไม่ทั่วถึง ธุรกิจต้องปิดตาย เศรษฐกิจทรุดยาว การฉีดวัคซีนไม่เพียงสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันชีวิตของตัวเราเองเท่านั้นแต่ยังปกป้องครอบครัวและประเทศด้วยย้ำว่า ทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ สงครามไวรัสโควิด-19 เปรียบเป็นมหากาพย์มีหลายภาคหลายตอน เพราะโลกปัจจุบันเดินทางติดต่อเข้าถึงกันได้รวดเร็ว ขณะที่ไวรัสก็กลายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดตลอดเวลา วัคซีนก็จะต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนเป็นหลายเวอร์ชันเช่นกันที่สำคัญต้องไม่ลืมว่า โรคอุบัติใหม่ในอนาคตจะเกิดขึ้นเป็นระยะเราต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต วิธีการทำงาน การเรียนการเสพข่าวและการสื่อสาร การใช้นวัตกรรม การดูแลสุขภาพ เป็นต้น แม้จะฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ยังต้องตั้ง “การ์ดสูง” ไว้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างชัดเจนในทุกส่วนของโลก