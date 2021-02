ททท.เปิดแผนบูมท่องเที่ยว ยึด “BCG Model” มั่นใจปี 65 รายได้พุ่ง 2.5 ล้านล้านบาท

“ผู้ว่าฯ ททท.” เผยเร่งขับเคลื่อน BCG Model สร้างการท่องเที่ยวมูลค่าสูง เน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน เจาะ Niche Market ทั้งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กีฬา วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และจิตวิญญาณ มุ่งบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตั้งเป้าต้องติดอันดับ Top 3 ของเอเชียแปซิฟิก มั่นใจปี 64 รายได้ท่องเที่ยวแตะ 1.2 ล้านล้าน และทะยานถึง 2.5 ล้านล้าน ในปี 65

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ “บีซีจี โมเดล” (BCG Model)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ

ด้วยแนวคิดของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่มีนโยบายให้เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้แผนระยะยาว 6 ปี (พ.ศ.2564-2569) อันประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยมีการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยเปลี่ยนโฉมไปและมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเปิดเผยถึงทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ BCG Model ว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่โลก ด้วยแนวคิด Bio-Circular-Green Economy : BCG และ Sustainable Development Goal : SDGs ปรับเปลี่ยนแนวคิด “ทำมาก ได้น้อย” (More for Less) เป็น “ทำน้อย ได้มาก” (Less for More) ซึ่งจะเป็นเข็มทิศให้ ททท.มุ่งมั่นพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ นำการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High value Tourism) อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการจัดการอุปทานส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) สูง การใช้ทรัพยากรจึงคำนึงถึงความคุ้มค่า รวมทั้งก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ครบถ้วนมากขึ้น จึงต้องพัฒนาและนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีที่สร้างโลกเสมือนจริงมาใช้เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น และการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว“ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ททท. ได้วางรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน ด้วยภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการ ด้วยการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน พร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลักดันการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน”ระบุกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ททท. จะผลักดันแนวทางในการส่งเสริมเมืองรองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง โดยนำเสนอ Local Experience เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมาสัมผัสประสบการณ์จากพื้นที่โดยตรง ชูจุดเด่นโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ในแง่มุมที่ต่างกันไป ต่อยอดความเข้มแข็งไปพร้อมๆ กับการรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดของเสียให้มากที่สุด (Zero Waste) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกทั้งจะมีการปรับภาพลักษณ์และยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวไทย กระตุ้นการใช้จ่ายและขยายฐานตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังใช้จ่ายสูงและกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ โดยมุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพสูง ได้แก่(Health and Wellness Tourism) ที่นำบริการด้านสุขภาพมาผสมผสานกับการท่องเที่ยว เช่น การนวดสมุนไพร การฝึกโยคะ การบริการสุวคนธบำบัด วารีบำบัด การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ การรักษาโรคต่างๆ บริการทันตกรรม การผ่าตัดเสริมความงาม ตลอดจนการผ่าตัดแปลงเพศเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการออกกำลังกาย เช่น ปีนหน้าผา พร้อมทั้งเปิดมิติใหม่ด้วยการท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬา เช่น การวิ่งมาราธอน การแข่งขันไตรกีฬา ตลอดจนการเข้าชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ร่วมและประทับใจในคุณค่าของวัฒนธรรม นำไปสู่ความรู้สึกผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้ ชื่นชม และเข้าใจผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศเป็นการเดินทางท่องเที่ยวตามศาสนสถานเพื่อตอบสนองด้านจิตวิญญาณและความศรัทธา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น พานักท่องเที่ยวไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา เช่น เทศกาลกินเจ งานบุญบั้งไฟพญานาค งานแห่เทียนพรรษาโดยมั่นใจว่า การดำเนินงานภายใต้ BCG Model และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจะมีส่วนผลักดันให้เกิดรายได้ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม (responsible tourist) และเต็มใจใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสะท้อนภูมิปัญญาไทย ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ และผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ เป้าหมายหลัก (Goal) ของ ททท.ในปีนี้ คือ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ติดอันดับ Top 3 ของเอเชียแปซิฟิก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางตามนโยบายระดับประเทศ กรอบ ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานของ ททท. จึงได้น้อมนำหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ในการพัฒนาประเทศชาติอย่างมั่นคง เร่งสร้างรายได้ให้ประชาชนมีความมั่งคั่ง และรักษาสมดุลเพื่อให้เกิดความยั่งยืน“ ททท. ตั้งเป้าหมายว่า ปี 2564 ไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมประมาณ 1,200,000 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 400,000 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวในประเทศ ประมาณ 800,000 ล้านบาท ส่วนปี 2565 คาดว่ารายได้รวมจากการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 2,500,000 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,300,000 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวในประเทศ 1,200,000 ล้านบาท”ระบุอย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงนั้นชี้แจงว่า จากที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทย ประเภท Special Arrangement ซึ่งได้แก่ สมาชิก Thailand Elite Card นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa : STV) และคนต่างชาติที่มีวีซ่าท่องเที่ยว (TR) ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยบ้างแล้ว โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563-15 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วประมาณ 13,000 คน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ร่วมกับภาคเอกชนในจัดแพกเกจท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจะมีอีกหลายมาตรการตามมา จึงเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานการท่องเที่ยวของไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ