ภาคประชาชนไม่ถอย ‘บรรจง นะแส’ ประกาศจัดชุมนุมวิชาการ จับตาปมนิคมจะนะ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ภาคประชาชนไม่ถอย ‘บรรจง นะแส’ ประกาศจัดชุมนุมวิชาการก่อน ครม.สัญจร จับตาปม ‘นิคมจะนะ’ ลั่นขัดผลศึกษา SEA ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
วันนี้ (30 ส.ค.) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม–1 กันยายน ที่จังหวัดสงขลา ท่ามกลางกระแสข่าวความกังวลว่าจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ล่าสุด นายบรรจง นะแส แกนนำภาคประชาชน ประกาศเตรียมจัด “ชุมนุมทางวิชาการ” เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาโลจิสติกส์ เมืองอุตสาหกรรม และเหตุผลที่ผลการศึกษาระบุว่าไม่ควรมีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอจะนะ
นายบรรจง ระบุว่า ความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างภาคประชาชน นักวิชาการ และภาคธุรกิจ เป็นผลจากการตีความรายงาน SEA ที่ไม่ตรงกัน พร้อมย้ำว่าข้อสรุปและภาคผนวกของรายงานมีข้อมูลรองรับอย่างชัดเจน รวมถึงการประเมินศักยภาพพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฉลุง ซึ่งยังสามารถรองรับการลงทุนได้อีกจำนวนมาก และมีความได้เปรียบด้านทำเลใกล้ชายแดนมาเลเซีย จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องผลักดันนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่อำเภอจะนะ
นอกจากนี้ นายบรรจงยังกล่าวถึงพื้นที่ที่มีการกว้านซื้อไว้ก่อนหน้านี้ว่า สามารถนำไปพัฒนาเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การท่องเที่ยว หรือรีสอร์ต เนื่องจากพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติและชายหาดที่มีศักยภาพ แต่ไม่ควรผลักดันให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม เพราะจะขัดต่อข้อเสนอของผลการศึกษา SEA
สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่า การประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้จะไม่มีการนำประเด็นนิคมอุตสาหกรรมจะนะเข้าสู่การพิจารณา นายบรรจงกล่าวว่ายัง “เชื่อครึ่ง ไม่เชื่อครึ่ง” โดยอ้างว่ามีข้อมูลจากหลายฝ่ายที่ให้สัญญาณแตกต่างกัน ทั้งจากบุคคลใกล้ชิดรัฐบาลที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเสนอเรื่องดังกล่าว ขณะที่อีกด้านยังมีความเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดข้อสงสัย จึงยืนยันว่าภาคประชาชนจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเชื่อว่าความชัดเจนจะปรากฏหลังการประชุม ครม.สัญจรในวันที่ 1 กันยายนนี้
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าในวันนี้จะมีการจัดเวทีชุมนุมเสวนาทางวิชาการ ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในหัวข้อ ฟังฟังเสียงประชาชนใต้ การพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดที่ควรจะเป็น