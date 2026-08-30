คืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดโกลบอลเฮ้าส์ พบถังแก๊สดัดแปลงพร้อมแกลลอนน้ำมันบนรถพ่วงข้าง

ปัตตานี - คืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดโกลบอลเฮ้าส์ แยกบานา จ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่ตรวจพบถังแก๊สดัดแปลงประกอบวงจร พร้อมแกลลอนน้ำมันบนรถพ่วงข้าง เร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้ (30 ส.ค.) ความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดภายในบริเวณโกลบอลเฮ้าส์ แยกบานา ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ล่าสุด เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ รวมถึงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ถูกจอดทิ้งไว้ภายในบริเวณคลังสินค้า
จากการตรวจสอบ พบถังแก๊สดัดแปลง จำนวน 1 ถัง มีการประกอบวงจรในลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง และแกลลอนน้ำมัน จำนวน 8 แกลลอน อยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจึงเข้าดำเนินการตรวจสอบ เก็บกู้ และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
สำหรับเสียงคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ จำนวน 3 ครั้ง จากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นพบจุดที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหลงเหลืออยู่ภายในและโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมวัตถุพยานและพยานหลักฐานในพื้นที่ ตรวจสอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ถังแก๊สดัดแปลง ตลอดจนหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์ทราบรายละเอียดของวัตถุและวงจรที่ตรวจพบ รวมทั้งตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมาย