ร่วมส่งเสียงเชียร์ “เนเน่ รอยัล” ให้ไปถึงฝัน หนุ่มไมท์ นักรังสีการแพทย์จุฬาฯ ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง ให้ช่างแกะลายผม เป็นรูป “เนเน่” - กีตาร์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ฉีกอีกกฎ ส่งเสียงเชียร์ “เนเน่ รอยัล” ให้ไปถึงฝัน หนุ่มไมท์ นักรังสีการแพทย์ ใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง ให้ช่างแกะลายผม เป็นรูป “เนเน่” - กีตาร์ เผยอยากส่งกำลังใจให้น้องได้แชมป์ในครั้งนี้ มั่นใจน้องไปถึงฝันแน่
กระแสเชียร์ให้กำลังใจ น้องเนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย มือกีตาร์และนักร้องสาววัยเพียง 16 ปี เด็กภูเก็ต ร็อคเกอร์สาวที่กล้าเดินตามฝันตัวเอง ไปสร้างประวัติศาสตร์วงการเพลงร็อค จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก และ ในรอบ Quarterfinals 2 เนเน่ ได้ “โกลเด้น บัซเซอร์” ทะลุผ่านเข้ารอบชิง ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 22 ก.ย.นี้ ยังมีอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด นายไมตรี จิตตินันทน์ หรือ หนุ่มไมท์ หนุ่มนักรังสีการแพทย์ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ที่มีชื่อเสียงจากการออกแบบและตัดผมลวดลายสร้างสรรค์เพื่อร่วมรณรงค์ในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น วันวาเลนไทน์และวันสงกรานต์ ล่าสุด ร่วมกับร้านตัดผมประจำตัว ผุด ไอเดียบรรเจิด เพื่อร่วมให้กำลังใจ และเชียร์น้องเนเน่ ร็อคเกอร์สาวขวัญใจคนทั่วโลกให้เดินทางไปถึงฝัน โดยการแกะลายทรงผม เป็นรูปใบหน้าของน้องเนเน่ รวมทั้งรูปกีตาร์ พร้อมข้อความภาษาอังกฤษ ชื่อน้อง “NENE” และ AGT
โดยนายไมตรี ได้กล่าวถึงการตัดสินใจ แกะลายผมในครั้งนี้ ว่า เพื่อต้องการสื่อถึงการให้กำลังใจ “น้องเนเน่” เพื่อให้เดินไปถึงความฝัน นั้นก็คือการคว้าแชมในการประกวดรายการ AGT มาครองให้สำเร็จ และเป็นการร่วมกันส่งเสียงเชียร์น้อง ซึ่งตนก็เป็นคนหนึ่งที่เชียร์และให้กำลังใจน้อง ติดตามน้องมาโดยตลอด เชื่อมั่นว่าการเดินทางของน้องในครั้งนี้สามารถไปถึงฝันได้อย่างแน่นอน แม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรค์มากแค่ใหน และเชื่อว่าตอนนี้กำลังใจของน้องเต็มร้อยเพราะคนไทย รวมทั้งชาวต่างชาติส่งเสียงเสียกันเต็มที่
นายไมตรี ยังกล่าวต่อไปว่า การแกะลายผม ตามเทศกาลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดก็เพิ่งแกะเกี่ยวกับวันแม่ เมื่อผมยาวพอที่สามารถแกะลายไหม่ได้ เลยปรึกษากับช่างตัดผมร้านประจำซึ่งอยู่ที่กรุงเทพ ว่า ต้องการที่จะแกะลายผม เพื่อให้กำลังใจ “น้องเนเน่” ซึ่งใช้เวลาในการคุยกับช่างแกะทรงผม ถึงไอเดียต่างประมาณ 3 -5 วัน เพื่อให้ออกมาดีที่สุด ซึ่งจะต้องสื่อออกมาให้เป็นรูปน้องเนเน่ และกีต้าร์ ในที่สุดก็ถึงวันนัดช่างและเริ่มลงมือแกะลายผมกัน โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในการแกะลายผม จนได้รูปใบหน้าน้อง เนเน่ กีต้าร์ และข้อความ
หลังแกะออกมากตนรู้สึกพอใจ แม้จะต้องนั่งให้ช่างแกะลายผมนานหลายชั่วโมง แต่เป็นสิ่งที่ตนต้องการสะท้อนให้เห็นว่า การให้กำลังใจน้อง ทุกคนสามารถทำได้ ไม่ว่าจะให้กำลังใจแบบใหนก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการส่งถึงน้อง คือ ให้น้องสู้ๆ และคว้าแชมป์มาครอง ตามที่น้องฝันไว้