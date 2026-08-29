อายัดอีก 2 แห่ง โรงงานทุเรียนแช่แข็งเถื่อน ยึด 73 ตัน มูลค่า 23 ล้าน เปิดโจทย์ใหญ่ “จับจริง–ปราบจริง” หรือแค่หยุดตรวจยึด

ชุมพร - โรงงานทุเรียนแช่แข็งเถื่อน” โผล่อีก 2 ที่หลังสวน จับอายัด 73 ตัน มูลค่า 23 ล้าน! คำถามไม่ใช่แค่จับได้เท่าไร แต่คือจะสาวถึงต้นตอ–ทุนเบื้องหลัง และเอาผิดถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ได้แค่ไหน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผนึกกำลัง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 (ตชด.41) จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อำเภอหลังสวน ตรวจสอบสถานที่โรงงานเถื่อนผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง หลังพบเบาะแสการลักลอบผลิตสินค้าเกษตรโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ผลการตรวจสอบพบสถานที่ลักลอบผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง 2 แห่ง โดยไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐาน เข้าข่ายฝ่าฝืน พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่จึงอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งรวมกว่า 73 ตัน มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และติดคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายและห้ามผลิต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนว่า “ทุเรียน” ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเรื่องราคาและตลาด แต่กำลังมีโจทย์ใหญ่เรื่องมาตรฐาน แหล่งผลิต และการควบคุมห่วงโซ่การค้า โดยเฉพาะธุรกิจแปรรูปและแช่เยือกแข็ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในประเทศและตลาดส่งออก
จาก “โรงงานเถื่อน” สู่คำถามถึงทั้งระบบ
การพบสถานที่ผลิตที่ไม่มีใบอนุญาต ไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่เป็นคำถามสำคัญว่า สถานประกอบการลักษณะนี้สามารถดำเนินกิจการและรับซื้อทุเรียนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างไร และดำเนินการมานานเพียงใด
หากเจ้าหน้าที่พบเพียงปลายทางในวันที่เข้าตรวจ ย่อมต้องขยายผลต่อให้ถึง ต้นทาง–ผู้ครอบครอง–ผู้สั่งซื้อ–ผู้จำหน่าย–เส้นทางการขนส่ง และปลายทางของสินค้าที่ผลิตไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้เห็นภาพทั้งขบวนการ ไม่ใช่จบเพียงการอายัดสินค้า 73 ตันแล้วแยกย้ายกันกลับ
อีกประเด็นที่สังคมจับตาคือโครงสร้างธุรกิจในวงการทุเรียนแปรรูปและส่งออก ซึ่งมีผู้ประกอบการหลายระดับ ทั้งทุนไทย ทุนต่างชาติ และการร่วมทุนรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง “จีนเทา” - “ไทยเทา” หากการตรวจสอบพบว่ามีเครือข่ายทุนผิดกฎหมาย ใช้นอมินี หรือใช้บริษัทไทยเป็นฉากหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้อง ขยายผลถึงผู้มีอำนาจตัวจริงและผู้ได้รับผลประโยชน์ ไม่ใช่ดำเนินคดีเฉพาะผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ดูแลสถานที่เท่านั้น
“จับแล้วต้องไปต่อ” คือหัวใจของการบังคับใช้กฎหมายการอายัดทุเรียนกว่า 73 ตัน มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท ถือเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าที่อาจไม่ได้มาตรฐานถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตลาด แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ขั้นตอนหลังการจับกุมและการตรวจยึด
ประชาชนจึงมีเหตุผลที่จะตั้งคำถามว่า หลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีถึงที่สุดหรือไม่ มีการตรวจสอบย้อนหลังหรือไม่ สินค้าที่เคยถูกผลิตและส่งออกไปก่อนหน้านี้มีจำนวนเท่าใด และมีหน่วยงานใดรับผิดชอบตรวจสอบเส้นทางสินค้าเหล่านั้น
เพราะหากการปราบปรามจบลงเพียง “ลงพื้นที่–ถ่ายภาพ–อายัดของกลาง–แถลงข่าว” แต่ต้นตอของเครือข่ายยังสามารถกลับมาเปิดกิจการใหม่ เปลี่ยนชื่อบริษัท หรือใช้บุคคลอื่นเข้ามาดำเนินการแทน ปัญหาก็ไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างแท้จริง
การบังคับใช้กฎหมายจึงควรเดินให้ครบตั้งแต่ ตรวจพบ → อายัด → สอบสวน → ขยายผล → ดำเนินคดี → ตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ → ติดตามผลคดี เพื่อให้การปราบปรามเกิดผลจริงและสร้างบรรทัดฐานให้กับธุรกิจทั้งระบบ
ทุเรียนไทยต้องชนะด้วย “มาตรฐาน” ไม่ใช่แค่ปริมาณ
ทุเรียนเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศ
ไทย ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและแปรรูปย่อมกระทบผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เกษตรกร ล้ง ผู้ประกอบการแปรรูป ผู้ส่งออก ไปจนถึงภาพลักษณ์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ
ดังนั้น นโยบายของ มกอช. ที่เดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐาน จึงเป็นเรื่องที่ควรดำเนินการอย่าง จริงจัง ต่อเนื่อง และตรวจสอบได้
แต่โจทย์สำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า “จับได้กี่แห่ง” หรือ “ยึดได้กี่ตัน” เท่านั้น
โจทย์อยู่ที่ว่า หลังจากจับแล้ว สามารถสาวไปถึงต้นตอของขบวนการและตัดวงจรผู้กระทำผิดได้หรือไม่
หากพบว่าเป็นการกระทำผิดของกลุ่มทุนหรือเครือข่ายใด ไม่ว่าจะเป็นทุนไทยหรือต่างชาติ กฎหมายต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องปกป้องไม่ใช่เพียงผลประโยชน์ของหน่วยงาน แต่คือ ผลประโยชน์ของเกษตรกร ผู้บริโภค และชื่อเสียงของ “ทุเรียนไทย” ในตลาดโลก
การปราบปรามที่แท้จริงจึงไม่ควรหยุดอยู่ที่ภาพการจับกุม แต่ต้องจบที่การทำให้ผู้กระทำผิดไม่สามารถกลับมาทำผิดซ้ำได้ และทำให้ธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้รับความเป็นธรรม
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ มกอช. ระบุว่าจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
จากนี้จึงต้องติดตามว่า “โรงงานทุเรียนแช่แข็งเถื่อน” 2 แห่งในหลังสวน จะเป็นเพียงคดีจับอายัดอีกหนึ่งข่าว หรือจะนำไปสู่การขยายผลถึงต้นตอของขบวนการอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญของการบังคับใช้กฎหมายกับธุรกิจทุเรียนไทยในเวลานี้.