ไม่ควรกลับไปจุดเดิม! "นิพนธ์ บุญญามณี" ชี้นิคมฯ จะนะต้องทำตามผลการศึกษา SEA

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม็อบหนุน-ต้าน "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา" พรึบ เตรียมรับ ครม.สัญจร สงขลา "นิพนธ์" แย้งไม่เห็นด้วยกับม็อบ ชี้ควรยึดผลการศึกษา SEA จาก ม.อ.ที่ ครม.เห็นชอบแล้ว
วานนี้ (28 ส.ค.) นายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอจะนะ รายงานด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถึงการเคลื่อนไหวของมวลชน เพื่อเตรียมรับมือความเคลื่อนไหวในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย. 2569
รายงานข่าวกรองในพื้นที่พบการเคลื่อนไหว 2 ฝ่ายเกี่ยวกับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ ซึ่งภายในโครงการจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 และนิคมอุตสาหกรรม
ฝ่ายแรก กลุ่มคัดค้าน นำโดยเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เตรียมจัดเวทีเสวนาใหญ่ที่ ม.อ.หาดใหญ่ ในวันที่ 30 ส.ค. ก่อนประเมินสถานการณ์ว่าจะเข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อนายกรัฐมนตรี ในวันประชุม ครม.สัญจรหรือไม่
ขณะที่อีกฝ่าย กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ ประกาศระดมมวลชน 500-1,000 คน เตรียมบุกยื่นหนังสือสนับสนุนโครงการต่อศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าในวันประชุม ครม. 1 ก.ย.นี้ พร้อมยื่นเงื่อนไขต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่เช่นนั้นจะเปลี่ยนจุดยืนเป็นคัดค้านทันที
ด้านนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและอดีตนายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยในการจัดม็อบ ไม่ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้าน เพราะโครงการได้ผ่านการทำ SEA โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)ใช้เวลาในการศึกษาร่วม 4 ปี ใช้งบประมาณเกือบ 30 ล้านบาท ผ่านเวทีประชาคมร่วม 7,000 คนกว่า 50 เวที จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย สภาพัฒน์เจ้าของงบประมาณ ผู้ว่าจ้าง ได้เสนอเข้า ครม. และ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา
“วันนี้จึงต้องให้ทุกฝ่ายปฎิบัติตาม SEA เท่านั้น ไม่ควรกลับไปสู่จุดเดิมเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว” นายนิพนธ์ กล่าว