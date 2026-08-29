รู้ตัวมือเผาป่วนปัตตานีแล้ว! เจ้าหน้าที่คาดกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุในพื้นที่ก่อนหน้านี้

ปัตตานี - คืบหน้าเหตุคนร้ายเผา อบต.สาคอบน อ.มายอ พบมากันไม่ต่ำกว่า 10 คน จับ รปภ.-เจ้าหน้าที่มัดมือก่อนราดน้ำมันเผาชั้น 2 สุมกองฟางเผารถขยะ ส่วนจุดเผายางรถยนต์ คาดมาไม่ต่ำกว่า 5 คน เจ้าหน้าที่คาดเป็นกลุ่มเดิม รู้ตัวผู้ก่อเหตุบางรายแล้ว แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้
ความคืบหน้ากรณีคนร้ายก่อเหตุวางเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สาคอบน หมู่ 2 อ.มายอ จ.ปัตตานี เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (28 ส.ค.) พร้อมก่อเหตุเผายางรถยนต์บนถนนสายยะลา-ปัตตานีอีก 2 จุด ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับผลกระทบ
ล่าสุด เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (29 ส.ค.) พ.ต.อ.ต่อลาภ เล็งฮะ ผกก.สภ.มายอ จ.ปัตตานี นำกำลังตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตรึงกำลังอย่างเข้มงวด พร้อมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายใน เนื่องจากเกรงว่าคนร้ายอาจลอบวางวัตถุระเบิดไว้เพิ่มเติม
จากการตรวจสอบภายในอาคาร พบว่า ไฟไหม้ชั้น 2 ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งฝ้าเพดาน ผนัง และพื้นที่ภายในอาคารเต็มไปด้วยคราบเขม่าควัน กระจกแตก โต๊ะและเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงเอกสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินของทางราชการถูกไฟไหม้เสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหาย
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ รปภ. และเจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ รวม 5 คน อยู่ภายในพื้นที่ หลังเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน ปรากฏว่า มีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า 10 คน ปิดบังใบหน้าและมีอาวุธปืนสงคราม เดินเข้ามาทางด้านหลัง อบต.สาคอบน ก่อนแบ่งกำลังออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกทำหน้าที่คุมเชิงด้านหน้าอาคาร กลุ่มที่สองเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ รปภ. และเจ้าหน้าที่รถขยะ ก่อนจับมัดมือ
ขณะที่กลุ่มที่สามนำกองฟางซึ่งใช้สำหรับตกแต่งบริเวณข้าง อบต. มาวางไว้บริเวณล้อหน้ารถขยะและจุดไฟเผา ส่งผลให้รถขยะได้รับความเสียหายเล็กน้อย ส่วนกลุ่มที่สี่บุกเข้าไปภายในอาคาร อบต. ใช้น้ำมันราดไปทั่วบริเวณ แล้วจุดไฟเผาทันที ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง จากนั้นคนร้ายทั้งหมดได้หลบหนีออกไปทางเดิม
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ อบต. และชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันนำอุปกรณ์เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง ก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ โชคดีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีเพียงเจ้าหน้าที่ รปภ. และเจ้าหน้าที่รถขยะที่อยู่ในอาการตกใจ
ส่วนจุดที่คนร้ายก่อเหตุเผายางรถยนต์บนถนนสายยะลา-ปัตตานี บริเวณบ้านบางโงกาบู ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบว่า ในช่วงเช้าการจราจรกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติ แต่ยังพบเศษซากยางรถยนต์จำนวน 3 เส้นที่ถูกเผาจนเหลือเพียงบางส่วน รวมถึงคราบยางไหม้ติดอยู่บนพื้นผิวถนน
จากการสอบสวนทราบว่า จุดดังกล่าวมีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า 5 คน ปิดบังใบหน้าและมีอาวุธปืนสงคราม เดินออกมาจากป่าละเมาะข้างทาง ก่อนแบ่งกำลังออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกทำหน้าที่คุมเชิงโดยรอบ ส่วนอีกกลุ่มนำยางรถยนต์จำนวน 3 เส้น มาวางพาดขวางบนถนนแล้วจุดไฟเผา ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้และส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านต้องหยุดชะงัก จากนั้น คนร้ายได้หลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุทั้งสองแห่ง เพื่อเคลียร์พื้นที่ จากนั้นได้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งวัตถุพยานและภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคง เชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุในพื้นที่ก่อนหน้านี้ โดยมีเป้าหมายสร้างความปั่นป่วนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่พอทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุบางรายแล้ว แต่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลติดตามตัว จึงยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้