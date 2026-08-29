เปิดของขวัญผู้ว่าฯ มอบให้ “เนเน่ รอยัล” ต้อนรับกลับภูเก็ต “ภูรายา” ยาดมสมุนไพรแบรนด์ดังท้องถิ่นภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เปิดของขวัญผู้ว่าฯ มอบต้อนรับ “เนเน่ รอยัล” เดินทางกลับภูเก็ต หลังประสบความสำเร็จคว้า Golden Buzzer เข้าสู่รอบชิง เป็นผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรชื่อดังของภูเก็ต ““ยาดมภูรายา”
ในการต้อนรับ “เนเน่ รอยัล” หรือ “น้องแพรว” นางสาวรัตติกานต์ อำลอย” สาวน้อยวัย 16 ปี เดินทางกลับภูเก็ต พร้อมครอบครัว หลังแข่งขันรอบ Live Shows .ในรายการเวทีระดับโลก America’s Got Talent Season 21 2026 และได้รับ Golden Buzzer เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เมื่อ เนเน่ เดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต เมื่อเวลาประมาณ 21.45 น.ของวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไปรอต้อนรับ เนเน่และครอบครัว ได้มอบของขวัญพิเศษและช่อดอกไม้ต้อนรับเนเน่
หลายคนอาจจะสงสัยว่า ของขวัญที่ผู้ว่าฯภูเก็ต คล้องคอมอบให้กับเนเน่นั้น คือ อะไร เรามีคำตอบให้กับทุกคน นั่นก็คือ “ยาดมภูรายา” ผลิตภัณฑ์ของดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นยาดมที่บรรจุอยู่ในแพคเกจจิ้งที่สวยงาม สานจากหวายเป็นลายไทย พร้อมสร้อยไข่มุกร้อยแบบกิ๊บเก๋ เหมือนเครื่องประดับเส้นหนึ่ง
ยาดมภูรายา (Phuraya) เป็นผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรแบรนด์ท้องถิ่นชื่อดังจากจังหวัดภูเก็ต ที่โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมสดชื่น สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผลิตโดยบริษัท เฮอร์บารายา จำกัด ซึ่งมีแนวคิดรักษ์โลกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น การนำเปลือกหอยมุกมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ จุดเด่นของยาดมภูรายากลิ่นหอมสดชื่น ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย และช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายตื่นตัว
ยาดมภูรายา เพิ่งคว้ารางวัล SME Provincial Champion Awards 2026 ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและการยอมรับในระดับจังหวัดและเวทีผู้ประกอบการสินค้า OTOP ขึ้น
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตนตั้งใจที่จะนำยาดมยาดมภูรายา มาฝาก “น้องเนเน่” เมื่อเดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเยาวชนคนรุ่นใหม่ของจังหวัดไปพร้อมกัน