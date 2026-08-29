เนเน่ เปิดใจหลังกลับถึงภูเก็ต อยากกลับไปเรียนแล้ว พร้อมขอทุกคนช่วยเชียร์ในรอบชิง ยันได้เห็นเล่นร่วมกับวง โอโซน แน่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “น้องเนเน่” และครอบครัว เดินทางถึงภูเก็ตแล้ว ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเปิดเผยว่า อยากไปเรียนแล้ว วันจันทร์นี้จะไปเรียน และขอให้ช่วยเชียร์ในรอบชิงชนะเลิศด้วย ยืนยันมีโอกาสเห็นเล่นร้วมกับ "โอโซน" แน่
เมื่อเวลาประมาณ 21.40 น. วันนี้ (28 ส.ค.) เนเน่ พร้อมด้วย ครอบครัว เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาว ศิริวรรณ สิงหาราข ผอ. ททท. สาขาภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผอ. ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมทั้งแฟนคลับ และ สื่อมวลชน มาใหักำลังใจ และ ต้อนรับ เนเน่ กลับบ้าน จำนวนมาก
โดย เนเน่ รอยัล เปิดใจ ขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆ ที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่อง โดยเผยว่าการคว้า Golden Buzzer ในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความฝันที่กลายเป็นจริง สำหรับการเดินทางกลับไทยในครั้งนี้ เจ้าตัวตั้งใจจะทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึง และขอกำลังใจจากทุกคนให้ช่วยเชียร์ในรอบชิงด้วย และช่วยโหวต โดยตั้งใจจะสร้างผลงานให้ออกมาดีที่สุด
ส่วนการเล่นดนตรีที่ตลาดท้ายรถนาคา ในช่วงนี้ จะต้องพักไว้ก่อน เนื่องจากจะต้องเตรียมตัวซ้อมหนัก สำหรับการเดินทางไปะไปประกวดในรอบชิงต่อไป รวมถึงมีความตั้งใจที่จะกลับไปทุ่มเทให้กับการเรียนหนังสือ เพราะไม่ได้ไปโรงเรียนนานแล้ว คิดถึงเพื่อนๆมาก และเพื่อนๆก็ตักกันเข้ามามากเช่นกัน โดยวันจันทร์นี้ก็จะไปเรียนหนังสือตามปกติ
สำหรับการเล่นดนตรี กับวงโอโซน ซึ่งเป็นวงของ เนเน่ และน้องๆ มีโอกาสได้เห็นอีกแน่นอน เพราะที่ผ่านมาได้น้องๆที่มาช่วยซ้อม และน้องๆก็เชียร์หนูมาตลอด และหนูรักน้องๆทุกคน มีโอกาสได้เห็นแน่นอน
สำหรับ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย มือกีตาร์และนักร้องสาววัยเพียง 16 ปี เด็กภูเก็ต ที่สร้างประวัติศาสตร์ผ่านรอบออดิชันและ Judges’ Callbacks จนก้าวเข้าสู่รอบ Live Shows และ ในรอบ Quarterfinals 2 เนเน่ ได้สร้างประวัติศาตร์ หน้าใหม่ เมื่อ “เมล บี” กรรมการ ได้ กด “โกลเด้น บัซเซอร์” ให้เจ้าตัว ทะลุผ่านเข้ารอบชิง ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 22 ก.ย.