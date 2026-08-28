ป่วนปัตตานี! คนร้ายวางเพลิง อบต.สาคอบนวอด 1 หลัง เผายางรถยนต์อีก 2 จุด

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - คนร้ายลอบวางเพลิง อบต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี เสียหาย 1 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ป่วนพื้นที่ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง เผายางรถยนต์ 2 จุด
วันนี้ (28 ส.ค.) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานว่า เมื่อเวลา 19.30 น. ได้รับรายงานเหตุเผายางในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณถนนสาย 410 และบริเวณสะพานลาแป โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหาย และดูแลความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณดังกล่าว
ต่อมา ได้รับรายงานเหตุ คนร้ายไม่ทราบจำนวนแต่งกายชุดดำ เดินเข้ามาทางด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน และลอบวางเพลิงภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน หมู่ 1 บ้านบาตะกูโบ ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปัจจุบันควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยัน
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงบริเวณจุดเกิดเหตุและเส้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก หากพบเห็นบุคคล สิ่งของ หรือยานพาหนะต้องสงสัย อย่าเข้าใกล้ อย่าแตะต้อง และอย่าดำเนินการด้วยตนเอง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือสายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โทร. 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง