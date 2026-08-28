เวทีคนภูเก็ตไม่ทน! ร่วมแชร์วีรกรรมสุดถ่อยนักท่องเที่ยว จี้รัฐให้วีซ่ายิวแค่ 15 วัน ซาบัดต้องเปิดกว้าง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เวทีคนภูเก็ตไม่ทน ร่วมแชร์วีรกรรมสุดถ่อยนักท่องเที่ยวต่างชาติ จี้รัฐเข้มให้วีซ่ายิวแค่ 15 วัน คัดเอาคนมาเที่ยวจริง กันแฝงทำธุกิจ และตรวจสอบซาบัดให้อยู่ใต้กฎกมายไทย และต้องเปิดกว้าง
วันนี้ (28 ส.ค.69) กลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตรวมตัวจัดเวทีปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตจากนักท่องเที่ยว ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่เคารพกฎหมายไทย วิถีชุมชนและวัฒนธรรมของคนภูเก็ต ณ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งในและนอกเครื่องแบบมาสังเกตุการณ์จำนวนมาก โดยมีประชาชนชาวภูเก็ตในพื้นที่ต่างๆมาร่วมประมาณ 200 -300 คน
โดยเวทีในวันนี้ เปิดให้ผู้ประกอบการ ด้านท่องเที่ยว ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้ง โรงแรม คนขับรถรถตุ๊กตุ๊ก ทัวร์ ไกด์ ฯลฯ รวมถึงประชาชนชาวภูเก็ต ที่อัดอั้นตันใจกับพฤติกรรมแย่ๆของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้นเวทีแชร์ประสบการณ์โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศอิสราเอล ที่เข้ามาภูเก็ต ทำตัวไม่เคารพกฎหมายไทย ข่มขู่อยู่เหนือคนท้องถิ่น เพื่อ ไม่ให้แสดงออกถึงความต้องการของคนภูเก็ตและส่งเสียงไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาจากนักท่องเที่ยว เช่น
โดยทุกคนที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ ต่างยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ ที่เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เคารพ กฎหมาย และกติกา ของไทย และไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎหมายไทยและวิถีชุมชนเช่นกัน และเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพมากขึ้น รวมไปถึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาในเรื่องการให้วีซ่านักท่องเที่ยวให้เข้มข้น และควรกำหนดระยะเวลาที่อยู่ในภูเก็ตไม่เกิน 15 วัน เพื่อให้ได้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจริงๆ โดยไม่ได้แอบเข้ามาทำธุรกิจ หรือเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย
โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายหนึ่ง กล่าวว่า อิสราเอลเข้ามาภูเก็ตสัปดาละ 3 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 200-300 คน ซึ่งแต่ละสัปดาห์มีคนอิสราเอลเข้ามาไม่ต่ำกว่า 1,000 คน และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่อยู่นานอยู่ทริปละไม่ต่ำกว่า 15 วัน เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง แต่ที่เราอยากได้ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวแล้วกลับ ไม่ใช่เข้ามาอยู่นานๆ และเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเช็คว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆหรือเข้ามาเพื่ออะไรอย่างไร
ขณะนี้เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามามีคุณภาพต่ำ เข่าบ้านถูก กินอาหารซื้อจากร้านสะดวกซื้อ บางคนทำตัวกร่าง ซ่าไม่สนใจกฎหมาย บอกว่าตัวเองมีบอส อยากรู้ว่าบอสคือใคร เราจะต้องควบคุมไม่ให้ฝรั่งเหล่านั้นเป็นพระเจ้าอยู่เหนือพวกเรา บางคนแสดงกิริยายกนิ้วกลางให้ระหว่างขับรถ ถ่มน้ำลายใส่รถ
จึงอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐให้พิจารณาวีซ่าให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลอยู่ในเมืองไทยไม่เกิน 15 วัน เพื่อให้ได้นักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวจริง รวมถึงจำกัดจำนวนที่เข้ามาให้เหมาะสม เพราะถ้าเรามีนักท่องเที่ยวอิสราเอลมากจนเกินไปนักเที่ยวกลุ่มยุโรปจากหลายชาติจะไม่เข้ามา
ขณะที่ผู้ประกอบการขับรถตุ๊กตุ๊กให้บริการในป่าตองรายหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ถึงปัญหาการให้บริการนักท่องเที่ยวอิสราเอล ที่แสดงกิริยาไม่สุภาพ ข่มขู่ ถุยน้ำลายใส่
ขณะที่ผู้ประกอบการทัวร์ กล่าวว่า ตัวเองก็ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่ำ เพราะนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง มีกำลังซื้อสูง ไม่อยากมาภูเก็ตแล้ว เพราะไม่อยากมาเจอนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำ ทำตัวกร่าง คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ภูเก็ตจะต้องคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เข้ามา ตนทำธุรกิจท่องเที่ยวมาหลายปีนักท่องเที่ยวหลายชาติเริ่มบ่นเรื่องความมีคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันอิสราเอลปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาสร้างปัญหาให้กับภูเก็ตมากมาย
อยากให้หน่วยงานรัฐเอาจริงเอาจังกับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เคารพ ไม่แคร์กฎหมายไทย เหมือนที่บังคับใช้กับคนไทยและอยากให้หน่วยงานรัฐคัดกรองนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ไม่เอานักท่องเที่ยวทุกชาติที่ไม่มีคุณภาพรวมถึงอิสราเอลด้วย
ไกด์รายหนึ่งแชร์ประสบการณ์ว่า เคยทำทัวร์พานักท่องเที่ยวอิสราเอลไปเที่ยวอ่าวพังงา ขอไป วัตถุดิบการปรุงอาหารทั้งไก่และปลาถึงในครัว ซึ่งตนได้บอกไปว่ามีบริการแบบนี้จะกินก็กิน ไม่กินก็ไม่ต้องกิน พาเที่ยว 4 วัน ถึงเวลาไปส่งที่สนามบิน ตามกฎหัวหน้าทัวร์ชาวอิสราเอลจะต้องจ่ายค่าทิปให้ไกด์ แต่ไม่ยอมจ่าย จึง จึงมีปากเสียงกันเพราะตนคิดว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกชาติต้องจ่ายค่าทิปให้ไกด์ ฉันเป็นชาติที่ดีคุณอิสราเอล ไม่ให้เกียรติคนอื่น คิดว่าตัวเองดีที่สุด แต่คิดผิดมาประเทศไทยต้องทำตามกฏหมายไทย เป็นชาติที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่น ซึ่งตนเคยประสบมาหลายหลายกรุ๊ปมาก แต่ตนก็ไม่ยอมที่จะตามใจนักท่องเที่ยวกลุ่มอิสราเอลทั้งหมด ถ้าไม่ทำตามกฎระเบียบของไทยก็ไม่ต้องเที่ยวเมืองไทย
ประชาชนชาวป่าตองอีกรายหนึ่ง กล่าวว่า ยิวมาอยู่ที่โคกขาม ป่าตอง เป็น 20 ปีแล้ว ไม่เคยมีใครได้เข้าไปในชาบัดของยิว ทำไมยิวถึงไม่เปิดกว้างให้คนเข้าไปในเหมือนศาสนาอื่น เช่น วัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด ที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้าไปได้ วันดีคืนดี ยิวก็เปิดร้านตัดผม ขายทัวร์ ให้เช่ารถ ร้านอาหาร ที่พัก หากปล่อยไว้แบบนี้ คนภูเก็ต คนป่าตอง จะอยู่กันอย่างไร ในเมื่อถูกคนคนต่างชาติแย่งอาชีพไปหมดแล้ว
ขณะที่นายสายชล หนูเชต แกนนำกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ต กล่าวในช่วงท้ายของกิจกรรมเวทีวันนี้ว่า ทางกลุ่มป้องแผ่นดินภูเก็ต ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานราชการให้มาตอบคำถามของประชาชนที่สงสัยในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งได้ชิญไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา จนถึงวินาทีนี้ไม่มีใครตอบรับเข้าร่วมเวทีและมาตอบคำถามของประชาชนแต่อย่างใด
โดยปัญหาหลักๆที่ทางกลุ่มรับมาจากประชาชน คือ ซาบัด ซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวยิว ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย แต่ไม่สามารถเปิดให้คนไทยเข้าไปได้เหมือนศาสนาอื่น เช่น วัด มัสยิด ที่สามารถขอเข้าไปชุมนุม ประชุม ได้ แม้กระทั่งโบสถ์คริตส์ แต่ซาบัดนั้นคนไทย ไม่สามารถเข้าไปขอใช้ประโยชน์ได้เลย แค่นี้ก็เป็นเรื่องที่เหลื่อมล้ำแล้ว และ เรื่อง บัตรประจำตัวประชาชนชาวยิว 8 ใบ ที่ออกมาแล้วนั้น หน่วยงานราชการจะทำอย่างไรกับประชาชนทั้ง 8 ใบ เพราะบัตรประชาชนทั้ง 8 ใบ มีความสำคัญในหลายๆเรื่อง เพราะความต้องการของชาวยิวไม่ได้แค่เข้ามาท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่าจะยกเลิกหรือไม่อย่างไร